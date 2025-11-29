Das Stimmvolk entscheidet am 30. November 2025 über zwei eidgenössische Vorlagen. Zum einen steht die Erbschaftssteuer-Initiative auf dem Stimmzettel. Zum anderen wird über die Service-citoyen-Initiative entschieden. Im Kanton Basel-Landschaft kommt es zu einer Ersatzwahl eines Regierungsmitglieds.

So werden Sie am Abstimmungssonntag bei SRF informiert

SRF berichtet im Radio, Fernsehen und online über News, Hintergründe und Reaktionen zum Ausgang der Abstimmungen auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler Ebene.

Abstimmungsdossier Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF News und Hintergründe zu den eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen vom 30. November 2025. Übersicht

Erbschaftssteuer-Initiative

Service-citoyen-Initiative

Kantonale und kommunale Urnengänge

Im TV

Das «Abstimmungsstudio» auf SRF 1 liefert ab 12 Uhr Trends, Hochrechnungen und Resultate zu den nationalen Vorlagen. Urs Leuthard analysiert den Abstimmungssonntag mit Politologe Lukas Golder im Studio, in Schaltungen kommen Gewinnerinnen und Verlierer zu Wort.

Ab 16 Uhr diskutiert Gion-Duri Vincenz die Ergebnisse mit Politikerinnen und Politikern live in Bern. Um 17 Uhr folgt die Partei­präsident­schafts­runde, moderiert von Nathalie Christen. Auch kantonale und kommunale Wahlen und Vorlagen stehen im Fokus – mit Schaltungen in die Regionen.

Im Radio

Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News berichten ab 12 Uhr über die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen sowie die Urnengänge in den Kantonen und Gemeinden. Ab 18 Uhr folgen im «Echo der Zeit» die Reaktion des Bundesrats, die wichtigsten Stellungnahmen, Interviews und Analysen.

Die Regionaljournale von Radio SRF berichten am Nachmittag über die Resultate in den Kantonen und Gemeinden – mit einer Zusammenfassung und Reaktionen in der jeweiligen Hauptausgabe um 17:30 Uhr.

Online und in der App

SRF News Digital berichtet ab 11 Uhr auf www.srf.ch/abstimmungen oder in der SRF News App (App Store von Apple und Google Play Store) über die neuesten Trends, Resultate, Hochrechnungen und Reaktionen. Newsanalysen ordnen die Entscheide des Stimmvolkes am Abstimmungssonntag ein. Zudem werden im Verlauf des Nachmittags die Gemeinderesultate zu den nationalen Vorlagen in einer interaktiven Karte fortlaufend aktualisiert.

Die wichtigsten Entscheide auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene werden im Liveticker vermeldet. Die Sendung «Abstimmungsstudio» sowie die Medienkonferenz des Bundesrates können Sie über Livestreams verfolgen.

In den sozialen Medien liefert SRF ebenfalls einen umfassenden Service: Ein Host führt auf Instagram (@srfnews) durch den Abstimmungstag. Die neuesten Resultate publiziert SRF zudem auch auf X (@srfnews).