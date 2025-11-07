Wir interessieren uns für Ihre Meinung. Nehmen Sie teil an der Umfrage zu den Abstimmungen vom 30. November 2025.

Das Stimmvolk entscheidet am 30. November über zwei eidgenössische Vorlagen:

Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)» – kurz: Service-citoyen-Initiative

Die Initiative sieht vor, dass alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger einen Dienst zugunsten der Allgemeinheit und der Umwelt erbringen müssen. Mit dem Service Citoyen (Bürgerdienst) möchte die Initiative das Gemeinwohl stärken. Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» – kurz: Erbschaftssteuer-Initiative Die Initiative fordert mehr Mittel für die Klimapolitik. Das Geld soll von einer Erbschafts- und Schenkungssteuer des Bundes kommen. Der Bund soll zusätzlich eine Steuer von 50 Prozent auf den Nachlass und die Schenkungen einer Person erheben, wobei die ersten 50 Millionen Franken nicht besteuert werden. Hier geht es zur Umfrage.

Die Befragung wird vom Forschungsinstitut GFS Bern im Auftrag der SRG SSR online durchgeführt und ausgewertet. Die Teilnahme an der Umfrage ist anonym. Ihre Antworten werden vertraulich behandelt.

Die Ergebnisse der Umfrage werden am 19. November auf den Kanälen der SRG SSR publiziert.

Erläuterungen des Bundesrates