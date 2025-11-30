Je mehr Gemeinden ausgezählt sind, desto grösser der Abstand: Markus Eigenmann (FDP) baut seine Führung gegenüber Sabine Bucher (GLP) zunehmend aus. Allerdings liegen die Resultate aus grossen Gemeinden noch nicht vor.

Die FDP verteidigt ihren Sitz in der Baselbieter Regierung. Ihr Kandidat Markus Eigenmann gewinnt das Rennen im zweiten Wahlgang der Ersatzwahl gegen Sabine Bucher von der GLP.

Markus Eigenmann holte 2745 Stimmen mehr als Sabine Bucher. Die GLP scheitert mit ihrem Angriff.

Damit bleibt das Mehrheitsverhältnis in der Baselbieter Regierung unverändert.

Es geht um die Frage: Kann die FDP ihren Sitz in der fünfköpfigen Regierung halten oder schafft die GLP die Sensation und zieht zum ersten Mal in die Regierung ein?

Wohl keine Überraschung – FDP verteidigt bürgerliche Mehrheit

Nach dem ersten Wahlgang hatte der FDP-Kandidat Eigenmann die besseren Karten. Es war zu erwarten, dass ein Grossteil der bürgerlichen Wählerinnen und Wähler an die Urne geht und seinen Namen auf den Wahlzettel schreibt. Sabine Bucher musste indes auf alle Stimmen der Linken zählen und hoffen, dass Eigenmann schlecht abschneidet.

Eigenmann holt vor allem im unteren Baselbiet viele Stimmen. In Reinach bekommt er zum Beispiel über 54 Prozent der Stimmen. Oder in Arlesheim, seiner eigenen Gemeinde, stimmen sogar 58 Prozent für ihn.

Viele leere Wahlzettel – Ausdruck von Unzufriedenheit? Box aufklappen Box zuklappen Auffällig viele Baselbieterinnen und Baselbieter warfen einen leeren Wahlzettel in die Urne. Ihnen scheint die Auswahl im zweiten Wahlgang nicht zu passen. So gab es in den Reihen der SVP kritische Stimmen. Es wird nicht goutiert, dass sich Markus Eigenmann hinter die Verträge mit der EU stellt. Weiter galt Eigenmann im oberen Kantonsteil als wenig bekannt. Dazu kommt, dass sich der FDP-Mann in der Finanzpolitik für grosse Gemeinden im unteren Kantonsteil starkgemacht hat.

Beim ersten Wahlgang für die Nachfolge von Bildungsdirektorin Monica Gschwind (FDP) erreichte niemand das absolute Mehr.

Legende: Es geht um die Frage: Kann die FDP ihren Sitz in der Regierung halten oder schafft die GLP die Sensation? Keystone/Anthony Anex

Sabine Bucher holte 20'133 Stimmen, Markus Eigenmann 18'431. SVP-Kandidatin Caroline Mall lag mit 13'297 Stimmen dahinter. Mall gab nach dem ersten Wahlgang bekannt, nicht mehr anzutreten.

Neben dem zweiten Wahlgang kommt es im Baselbiet auch noch zur Abstimmung über zwei Vorlagen.