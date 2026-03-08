Luzern
Eschenbach: David Niederberger (FDP) ist neuer Gemeinderat. Er setzte sich mit 1105 Stimmen gegen Ramon Lustrati von der SVP (246 Stimmen) durch.
Ufhusen: Nicole Sommer von der FDP wurde mit 292 Stimmen in den Gemeinderat gewählt. Sie setzte sich gegen Dalibor Kostadinoski durch (ebenfalls FDP, 99 Stimmen).
Schwyz
Schwyz: Der Hauptort sagt mit 69.3 Prozent Ja zu einer finanziellen Beteiligung von 28 Millionen Franken an die Erschliessung des Zeughausareals und zur Aufwertung des Bahnhofareals in Seewen.