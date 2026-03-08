 Zum Inhalt springen

Abstimmungen Zentralschweiz Resultate aus Zentralschweizer Gemeinden von A-Z

In der Zentralschweiz wird auch in Gemeinden abgestimmt und gewählt. Wichtige Entscheide in alphabetischer Reihenfolge.

08.03.2026, 13:18

Luzern

Eschenbach: David Niederberger (FDP) ist neuer Gemeinderat. Er setzte sich mit 1105 Stimmen gegen Ramon Lustrati von der SVP (246 Stimmen) durch.

Ufhusen: Nicole Sommer von der FDP wurde mit 292 Stimmen in den Gemeinderat gewählt. Sie setzte sich gegen Dalibor Kostadinoski durch (ebenfalls FDP, 99 Stimmen).

Schwyz

Schwyz: Der Hauptort sagt mit 69.3 Prozent Ja zu einer finanziellen Beteiligung von 28 Millionen Franken an die Erschliessung des Zeughausareals und zur Aufwertung des Bahnhofareals in Seewen.

Regionaljournal Zentralschweiz, 8.3.2026, 12:03 Uhr ; 

