In der Zentralschweiz wird auch in Gemeinden abgestimmt und gewählt. Wichtige Entscheide in alphabetischer Reihenfolge.

Luzern

Eschenbach: David Niederberger (FDP) ist neuer Gemeinderat. Er setzte sich mit 1105 Stimmen gegen Ramon Lustrati von der SVP (246 Stimmen) durch.

Ufhusen: Nicole Sommer von der FDP wurde mit 292 Stimmen in den Gemeinderat gewählt. Sie setzte sich gegen Dalibor Kostadinoski durch (ebenfalls FDP, 99 Stimmen).

Schwyz

Schwyz: Der Hauptort sagt mit 69.3 Prozent Ja zu einer finanziellen Beteiligung von 28 Millionen Franken an die Erschliessung des Zeughausareals und zur Aufwertung des Bahnhofareals in Seewen.