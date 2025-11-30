Die Stimmbevölkerung will, dass das Kantonsspital Obwalden vom Luzerner Kantonsspital (Luks) übernommen und betrieben wird.

Das Spitalgesetz wird dementsprechend angepasst.

Die Zustimmung fiel mit 90.1 Prozent mehr als deutlich aus. Die Stimmbeteiligung betrug 53.2 Prozent.

Im Einzugsgebiet des Kantonsspitals Obwalden leben rund 35'000 potenzielle Patientinnen und Patienten. Das sind zu wenige, um das Spital rentabel zu betreiben. Nach Angaben der Regierung wären mindestens doppelt so viele nötig.

Die Obwaldner Stimmbevölkerung sah das auch so. Mit diesem Entscheid wird das Obwaldner Kantonsspital auf den 1. Januar 2026 von einer öffentlich-rechtlichen Anstalt in eine Aktiengesellschaft, die Spital Obwalden AG, umgewandelt.

Vorgesehen ist, dass 40 Prozent der Aktien beim Kanton Obwalden bleiben. Ihm gehören aber weiterhin die Spitalgebäude, für die eine eigene AG geschaffen wird. 60 Prozent der Aktien sind künftig bei der Luks-Gruppe. Spätestens in drei Jahren soll dieser Schritt vollzogen sein.

Die Zukunft des Kantonsspitals Obwalden war im Kanton ein jahrzehntelanges Thema auf dem politischen Parkett. Die Diskussion führte 2022 sogar zur Abwahl der damaligen Gesundheitsdirektorin. Auch wenn diesmal keine grossen Gegenstimmen hörbar waren, sei das Resultat trotzdem erstaunlich, sagt Finanzdirektorin Cornelia Kaufmann: «90 Prozent Zustimmung, das ist der Wahnsinn. Das hätte ich mir in all meinen Träumen nicht vorstellen können. Mit dieser Vorgeschichte, war das wirklich nicht so klar zu erwarten.»

Einschätzung: «Die Zukunft des Spitals liegt im Zusammenschluss» Box aufklappen Box zuklappen Die Obwaldner Stimmbevölkerung hat entschieden, die Eigenständigkeit ihres Spitals aufzugeben. Damit kann ein Spitalverbund über drei Kantone entstehen – das ist schweizweit einzigartig. Das Spital in Sarnen wird bis spätestens 2029 der LUKS-Gruppe angeschlossen, zu der bereits das Kantonsspital Luzern mit mehreren Standorten und das Spital in Nidwalden gehören. Damit kann der Spitalstandort in Sarnen gestärkt werden. Das Regionalspital ist zu klein, um die steigenden Anforderungen im medizinischen Bereich im Alleingang zu bewältigen. Zudem hilft der Verbund, die hohen Ausgaben für ein Spital zu drosseln – unter anderem durch das Bündeln von Leistungen. Konkret heisst das, dass gewisse Abteilungen am Standort Sarnen in den nächsten Jahren schliessen könnten. Gleichzeitig garantiert das neue Spitalgesetz den Obwaldnerinnen und Obwaldner eine ambulante und stationäre Grundversorgung in Sarnen inklusive einer Notfallstation. Auch in Zukunft. Eine Kurzeinschätzung von SRF-Regionalredaktorin Maria Schmidlin

Der Zusammenschluss habe klare Vorteile: Es lasse sich so die Qualität der Gesundheitsversorgung am Standort Sarnen langfristig sichern, ist Cornelia Kaufmann überzeugt. Sie spricht die Routine bei komplizierteren Operationen an.

Im Verbund sei es einfacher, auf die nötigen Fallzahlen zu kommen. Die Ärztinnen und Ärzte könnten so künftig im Regionalspital in Sarnen und im Zentrumsspital in Luzern arbeiten.

Nidwalden machte es vor

Neuland betreten Obwalden und das Luzerner Kantonsspital mit diesem Schritt aber nicht. Seit 2021 gehört bereits das über 84 Betten verfügende Spital Nidwalden zur Luks-Gruppe. Diese betreibt ferner über die Luks Spitalbetriebe AG an den drei Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen 878 Betten.

Die deutliche Zustimmung der Bevölkerung widerspiegelt die Parlamentsdiskussion: Alle im Parlament vertretenen Parteien standen hinter der Vorlage.

Weitere Vorlagen: Bildung und Prämienverbilligung Box aufklappen Box zuklappen Nebst dem Spitalgesetz kamen in Obwalden diese kantonalen Vorlagen zur Abstimmung: Bildungsgesetz: Ja sagten die Obwaldnerinnen und Obwaldner zur Revision des Bildungsgesetzes, welche weitgehend Bestimmungen der gelebten Praxis anpasste. Dagegen war die SVP, weil von ihr monierte Fehlentwicklungen in der Revision nicht korrigiert worden seien.

Ja sagten die Obwaldnerinnen und Obwaldner zur Revision des Bildungsgesetzes, welche weitgehend Bestimmungen der gelebten Praxis anpasste. Dagegen war die SVP, weil von ihr monierte Fehlentwicklungen in der Revision nicht korrigiert worden seien. Krankenversicherungsgesetz: Die Stimmberechtigten bekräftigen zudem, dass die feste Budgetvorgabe für die Prämienverbilligung aus dem Krankenversicherungsgesetz gestrichen werden soll. Begründet wurde die Streichung damit, dass die Vorgabe nie ausgeschöpft werde und damit unnötig das Budget belaste. Das Referendum ergriffen hatte die SP.