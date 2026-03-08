 Zum Inhalt springen

Wahlen Kanton Glarus Fünf bisherige Regierungsräte in der Favoritenrolle

Bleibt die Glarner Kantonsregierung so, wie sie ist? Gut möglich, obwohl es drei Kandidaturen von Vereinzelten gibt.

08.03.2026, 07:20

Wie alle vier Jahre stehen im Kanton Glarus Gesamterneuerungswahlen an. Fünf Sitze gilt es in der Regierung für die Amtsdauer von 2026 bis 2030 zu besetzen. Da alle bisherigen Mitglieder des Regierungsrats wieder antreten, wird kein Sitz frei. Zu einem Wechsel könnte es trotzdem kommen, denn die fünf Amtsinhaberinnen und -inhaber werden von drei Parteilosen herausgefordert.

Gemeldet sind drei Kandidaturen von Vereinzelten:

  • Marc Brunner, Unternehmer aus Glarus
  • Marcel Lötscher, Seilbahnangestellter aus Schwanden
  • Manuela van der Glas, Unternehmerin aus Niederurnen
Haus mit roten Fahnen und Figur vor blauem Himmel.
Legende: Im Kanton Glarus steht die Erneuerungswahl der Regierung an. SRF/Annina Mathis

Zur Wiederwahl stellen sich:

  • Kaspar Becker (Mitte), seit 2018 im Amt, Departement Bildung und Kultur
  • Markus Heer (SP), seit 2021 im Amt, Departement Finanzen und Gesundheit
  • Marianne Lienhard (SVP), seit 2014 im Amt, Departement Volkswirtschaft und Inneres
  • Christian Marti (FDP), seit 2025 im Amt, Departement Sicherheit und Justiz
  • Thomas Tschudi (SVP), seit 2024 im Amt, Departement Bau und Umwelt

Die Gesamterneuerungswahl des Parlaments, des Landrats, findet am 14. Juni statt.

Regionaljournal Ostschweiz, 8.3.2026, 12:03 Uhr ; 

