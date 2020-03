Der Ticker startet um 6:57 Uhr

4:10 Belgien zerstörte Schutzmasken Nur wenige Monate vor Beginn der Corona-Krise hat die belgische Regierung sechs Millionen Schutzmasken zerstört. Die Masken waren 2009 für den Kampf gegen die Schweinegrippe angeschafft worden, wie das belgische Nachrichtenmagazin «Le Vif» am Montag unter Berufung auf das Protokoll eines Treffens der belgischen Risiko-Management-Gruppe berichtete. Im vergangenen Jahr habe man die Masken dann entsorgt, weil sie das Verfallsdatum überschritten hätten. Wie viele andere Länder hat auch Belgien zu wenig Schutzmasken, deshalb hatten Strafgefangene vor einigen Tagen mit deren Herstellung begonnen.

3:32 USA nun doch für Verschiebung der Sommerspiele Nun plädiert auch das Olympische Komitee der USA für eine Verschiebung der Sommerspiele in Tokio. Nach einer Umfrage unter den Athletinnen und Athleten bezeichnet es eine Verschiebung angesichts der Corona-Krise als «am vielversprechendsten». Noch am Freitag war das US-Komitee der Linie des Internationalen Olympischen Komitees IOC gefolgt und hatte gesagt, bis zum Start Ende Juli bleibe noch viel Zeit und es gebe keinen Grund, bereits jetzt über eine Verschiebung zu sprechen. Die USA waren bei den letzten zwei Olympischen Sommerspielen jeweils die erfolgreichste Nation. Australien und Kanada haben schon davor entschieden, in diesem Sommer nicht an den Spielen teilnehmen zu wollen. Auch das Schweizer Olympia-Komitee hat eine Verschiebung beantragt. Legende: Das IOC wird immer mehr zu einer Verschiebung der Sommerspiele gedrängt. Keystone

1:15 Trump geht gegen Hamsterkäufe vor Die US-Regierung will verhindern, dass wegen der Corona-Krise etwa Schutzmasken oder Desinfektionsmittel in grossen Mengen gehortet werden. Präsident Donald Trump teilte mit, eine Verfügung unterschrieben zu haben, die ein solches Vorgehen verbietet und unter Strafe stellt. Auch, wer benötigte medizinische Produkte überteuert weiterverkauft, soll künftig bestraft werden können. Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie stellte Trump der amerikanischen Bevölkerung eine Erholung in Aussicht. Die Lage werde sich zunächst wohl noch verschlechtern, trotzdem würden die Beschwernisse bald enden. Ausserdem versprach Trump, nicht zuzulassen, dass sich die Krise zu einem bleibenden finanziellen Problem entwickle. Legende: Auch in den USA wird wegen der Pandemie kräftig auf Vorrat eingekauft, was zu leeren Regalen führt. Keystone

Nur noch sechs Flugzeuge hat die Swiss in Betrieb, fast die gesamte Flotte steht am Boden. Die Folgen der Corona-Krise zwingen die Airlines weltweit in die Knie. Jetzt werden Staatshilfen gefordert – auch von der Swiss. Etliche Politiker aber sehen Swiss-Mutter Lufthansa in der Pflicht. Und damit den deutschen Staat. Im ECO-Studio nahm Swiss-Chef Thomas Klühr Stellung.

Lesen Sie hier den Chat der Gesundheitssendung «Puls» von heute Abend nach.

Wenn die Kinderkrippen geschlossen sind, kommen keine Elternbeiträge rein. Das stellt die Institutionen vor existenzielle Probleme. Besonders verzweifelt sind die Kita-Verantwortlichen in jenen Kantonen, welche den Betrieb der Kindertagesstätten eingestellt haben. In rund einem Viertel der Kantone ist das der Fall, etwa im Kanton Basel-Stadt. Dort hat die Regierung die Eltern informiert, sie müssten ihre Kita-Beiträge nicht weiterbezahlen.

Niklaus Brantschen – Der Mann ist es gewohnt, Grenzen zu überschreiten. Als Jesuit studierte er in den 70er-Jahren in Japan Zen, seit 1999 ist er Zen-Meister – ein Mann des Geistes. Wie geht Niklaus Brantschen mit den Grenzen um, die jetzt gezogen werden? Nicht hinausgehen, einander nicht berühren, zu Hause bleiben. Und welche Antworten hat er auf die Sorgen und Ängste? In Zeiten der Corona-Pandemie hat Ivana Pribakovic im «Tagesgespräch» von Radio SRF 1 per Telefon mit dem 82-jährigen Niklaus Brantschen gesprochen.

In Coronazeiten floriert das Einkaufen per Internet. Das bringt Onlinehändler und Auslieferer an den Rand der Kapazität. Die Branche sucht nach zusätzlichem Personal.

Die Massnahmen des Bundesrates haben zum Ziel, die Epidemie abzuschwächen. Damit die Kapazität der Intensivbetten nicht überstrapaziert wird. Doch einige Epidemiologen gehen davon aus, dass im Herbst erneut eine Welle auf uns zukommen könnte, wenn die Massnahmen nicht beibehalten oder dann wieder eingeführt würden. Manuel Battegay vom Universitätsspital Basel beurteilt diese Bedenken.

Sogenannte serologische Test haben den Vorteil, dass sie Antikörper anzeigen. Das heisst, dass sie auch diejenigen Fälle zeigen, bei denen zum Beispiel die Infektion schon vorbei sein könnte. Im Unterschied zu den handelsüblichen Tests hierzulande, die nur die Erreger messen – d.h. akute Infektionen. Diese Tests werden erst langsam entwickelt. Wie lange dauert es noch, bis sie in der Schweiz zum Einsatz kommen?

Tokio 2020 soll verschoben werden. Das beantragt Swiss Olympic nach einem Entscheid seines Exekutivrats beim IOC. Den entsprechenden Brief mit der Aufforderung einer Verschiebung hat Swiss Olympic dem IOC am Montagnachmittag zugestellt, wie der Dachverband des Schweizer Sports in einem Communiqué mitteilt.

Die britische Regierung hat im Kampf gegen das Coronavirus weitreichende Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Das verkündete Premierminister Boris Johnson heute Abend in einer im Fernsehen übertragenen Rede an die Nation. Die verschärften Bestimmungen sollen mindestens drei Wochen dauern. Alle Geschäfte mit nicht absolut notwendigen Waren, Bibliotheken und Gebetshäuser werden geschlossen. Grosse Familienfeiern wie Hochzeiten werden untersagt. Treffen von mehr als zwei Personen, die nicht zum selben Haushalt gehören, würden verboten. Den Briten sei der Ausgang nur noch erlaubt, um Lebensmittel einzukaufen, sich zur Arbeit zu begeben, zum Arzt zu gehen oder Sport zu treiben.

Auch viele Mitarbeitende des Regionaljournals Basel von Radio SRF arbeiten jetzt von zuhause aus. Und müssen dabei einige Hürden überwinden.

So würden etwa Strassenmärkte weitgehend geschlossen sowie Sport und Spaziergänge mit Kindern weiter eingeschränkt, kündigte Frankreichs Premier Édouard Philippe heute Abend im französischen Fernsehen an. Die Ausgangsbeschränkungen könnten ausserdem noch einige Wochen anhalten. Die Regeln gelten in ganz Frankreich seit vergangenem Dienstag und waren ursprünglich für 15 Tage angesetzt. Künftig würden daher Spaziergänge mit Kindern und Sport vor der Tür auf maximal eine Stunde und einen Radius von einem Kilometer um das Wohnhaus begrenzt – und zwar einmal pro Tag. Seit knapp einer Woche dürfen die Franzosen nur das Haus verlassen, wenn es unbedingt notwendig ist – dazu zählt etwa Lebensmittel einkaufen, Arztbesuche oder alleine Sport machen.

21:24 «Corona-Bonds» um neue Schuldenkrise zu verhindern? In der Europäischen Zentralbank nehmen angesichts der Virus-Krise die Rufe nach gemeinsamen Anleihen der Länder zur Abwendung einer neuen Euro-Schuldenkrise zu. «Lösungen müssen gefunden werden, um zu verhindern, dass der Coronavirus-Notfall eine zweite Schuldenkrise wird,» schrieb Portugals Notenbankchef und EZB-Ratsmitglied Carlos Costa heute in einem an die Nachrichtenagentur Reuters gesendeten Bericht. Die Länder sollten gemeinsame «Corona-Anleihen» erwägen. Italiens Notenbankchef Ignazio Visco zufolge muss ein Werkzeug gefunden werden, mit dem ein Wiederaufbau nach der Krise möglich werde. Die Idee ist hinter «Corona-Bonds» ist, dass sich wirtschaftlich stärkere Staaten wie Deutschland oder die Niederlande mit schwächeren verbünden und gemeinsame Anleihen ausgeben. Italien etwa würde dann deutlich weniger Zinsen zahlen müssen, weil Investoren die Gemeinschaftsanleihen dank der hohen Bonität von Deutschland einen geringeren Risikoaufschlag verlangen dürften.

Gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft haben rund 21'000 Betriebe ein Gesuch um Kurzarbeit eingereicht. Selbständigerwerbende können nun bei ihren Ausgleichskassen eine Erwerbsersatzentschädigung beantragen – die Hürden sind hoch.

Sauerstoff ist für Corona-Patienten lebenswichtig. Die Versorgungssicherheit muss trotz erhöhtem Bedarf gewährleistet werden. Ob das funktioniert, fragte «Schweiz Aktuell» bei Industriegase Messer Schweiz in Lenzburg nach.

Mit erhöhtem Stress und Druck steigt auch das Risiko für häusliche Gewalt, sagen Studien. Das zeigt sich auch bei der Dargebotenen Hand. Geschäftsführerin Sabine Basler sagt, in den vergangenen zwei Wochen seien in der Schweiz unter der Nummer 143 fast 2000 Anrufe wegen des Coronavirus eingegangen. Darunter seien zahlreiche wegen häuslicher Gewalt. Und nicht nur Private wenden sich an die Telefonberatung, sondern auch überlastete Institutionen, wie Basler sagt: «Zurzeit erhalte ich von verschiedenen Organisationen dringende Anfragen um Unterstützung, und zwar auch am Wochenende. Dies zeigt, wie gross die Not ist.»

20:58 1.7 Milliarden Menschen unter Ausgangsbeschränkungen Weltweit schränken mittlerweile mehr als 50 Länder und Gebiete die Bewegungsfreiheit ihrer Bürger ein, wie aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP hervorgeht. Mehr als eine Milliarde Menschen sind davon betroffen. In mindestens 34 Ländern und Gebieten wie Italien, Frankreich und dem US-Bundesstaat Kalifornien sind die Ausgangssperren verpflichtend. Sie betreffen mehr als 659 Millionen Menschen. In den meisten Ländern dürfen die Menschen aber immer noch zum Arbeiten, zum Einkaufen und zum Arzt gehen. In anderen Ländern wie Deutschland, Grossbritannien und dem Iran mit insgesamt mehr als 228 Millionen Einwohnern gibt es bisher strenge Ausgangsbeschränkungen, aber keine offiziellen Ausgangssperren. Die Menschen wurden aber aufgefordert, zu Hause zu bleiben und Kontakte zu reduzieren. In weiteren Ländern und Gebieten mit insgesamt mehr als 117 Millionen Einwohnern wurden nächtliche Ausgangssperren verhängt.