Am diesjährigen Ostersonntag gab es auf dem Petersplatz für Papst Franziskus kein Meer von Pilgern. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Ostermesse in den Petersdom verlegt und fand statt ohne die Zehntausenden von Gläubigen, die normalerweise der Zeremonie beiwohnen. SRF-Korrespondent Philipp Zahn über einen Festtag in Rom, der so ganz anders verlief, als es Kirche und Gläubige seit langem gewohnt sind.

Im deutschen Parlament zeichnet sich wegen der Coronavirus-Pandemie eine Mehrheit für die Aussetzung der bevorstehenden Erhöhung der Abgeordneten-Bezüge (Diäten) ab. Die SPD-Fraktion strebe den Verzicht auf eine Steigerung zum 1. Juli an, sagte ihr Vorsitzender Rolf Mützenich der Funke Mediengruppe. Der Vorsitzende der Linksfraktion, Dietmar Bartsch, nannte den Verzicht einen symbolischen Akt und «in dieser Zeit eine Selbstverständlichkeit». Auch der Chef der CDU/CSU-Fraktion, Ralph Brinkhaus, signalisierte Zustimmung. «Mehr Geld für Politiker, also höhere Diäten am 1. Juli - das wäre kein gutes Zeichen», sagte er. «Wir Politiker können nicht weitermachen wie bisher, während viele Menschen in Kurzarbeit gehen oder ihren Job verlieren.»

2:35

US-Behörde: «Wir müssen mehr tun»

In der US-Debatte um einen Ausstieg aus den geltenden Beschränkungen infolge des Coronavirus-Ausbruchs fordern Gesundheitsexperten breitere Tests in der Bevölkerung. Mehr als zwei Millionen Tests seien bisher im Land durchgeführt worden, erklärte Stephen Hahn von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) am Montag im Sender «ABC». Aber die Tests stünden nicht für alle zur Verfügung, die sie bräuchten, erklärte er weiter und fügte hinzu: «Wir müssen mehr tun, keine Frage». Weitere Tests «werden wirklich notwendig sein, wenn wir über den Mai hinaus in die Sommermonate und dann in den Herbst gehen», betonte Hahn. Sowohl diagnostische Tests als auch Antikörpertests würden wichtig sein, um eine Rückkehr der Menschen an ihre Arbeitsplätze zu ermöglichen und dennoch das Virus einzudämmen, erklären Experten.

Der Bürgermeister von New York City, Bill De Blasio, appellierte unterdessen an das Weisse Haus und die nationale Koordinationsstelle der Vereinigten Staaten für Katastrophenhilfe (FEMA), die Testreihen auszuweiten - also über stationäre Patienten, medizinisches Personal und Ersthelfer hinaus. De Blasio fordert deshalb einen Testplan «Phase Zwei». Dieser solle sich auf Gemeinden konzentrieren, in denen vorwiegend farbige Einwohner, einkommensschwache Gemeinschaften und Einwanderer leben. Als Bürgermeister New Yorks benötige er allein diese Woche etwa 110'000 Testkits.