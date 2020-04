Die Zahl der Menschen, die in Spitälern gestorben seien, ist innerhalb von 24 Stunden um 554 Fälle auf 8598 gestiegen. Hinzu kämen 433 weitere Fälle innerhalb eines Tages in Alters- und Pflegeheimen. Hier liegt die Gesamtzahl bei knapp 4600. Damit liegt die Zahl der Toten insgesamt bei knapp 13'200.

In Frankreich ist ein an Covid-19 erkranktes Kind auf der Intensivstation gestorben. Das Kind sei jünger als zehn Jahre gewesen, die Todesursache erscheine aber «vielfältig», sagte Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon.

Die türkische Regierung hat für dieses Wochenende ein Ausgangsverbot in 31 Städten verhängt. Das beinhaltet auch die grösste Stadt des Landes, die Millionenmetropole Istanbul, wie Gouverneur Ali Yerlikaya am späten Abend in einem Tweet bestätigte. Einem Tweet des Innenministeriums zufolge sind auch die Hauptstadt Ankara sowie die Grossstädte Izmir und Antalya betroffen. Das Verbot gelte ab Mitternacht und bis Mitternacht in der Nacht zum Montag, heisst es.

Auch an Karfreitag blieben wegen Coronavirus die Kirchen zu. Einige Kirchen bieten Gottesdienste via Internet an. Und diese sind mindestens so gut besucht, respektive online nachgefragt, wie reguläre Messen. Ein Beispiel ist die Kirchgemeinde Kleinbasel.

Schweizer Gärtnereien geraten in Not

Wer arbeite, brauche von Montag an eine Sondererlaubnis, sagte er. Es werde vorübergehend ein digitaler Ausgangsschein an jene vergeben, die sich in der Stadt bewegen müssten. Alle andere müssten zu Hause bleiben.

In dem besonders von der Pandemie betroffenen US-Bundesstaat New York gibt es laut Gouverneur Andrew Cuomo erstmals seit Beginn der Ansteckungswelle weniger Coronavirus-Patienten auf Intensivstationen. Es seien 17 weniger als am Tag zuvor, so Cuomo. Wie viele es insgesamt sind, sagte der Gouverneur nicht.

In Südafrika wird die dreiwöchige Ausgangssperre um zwei Wochen verlängert. Präsident Cyril Ramaphosa hat die Verlängerung bis Ende April mit dem Vorsichtsprinzip begründet und betont: «Wir stehen erst am Beginn eines monumentalen Kampfes».

Grossbritannien hat erstmals mehr Todesfälle an einem einzigen Tag durch das Coronavirus verzeichnet als Italien. Die Zahl der Toten stieg bis Donnerstagabend um 980, wie der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Freitag mitteilte. Italien hatte an seinem bislang schlimmsten Tag am 27. März 969 Tote erfasst. Die Zahl der Toten liegt damit in Grossbritannien bei 8958.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer verfrühten Lockerung der Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Dies könne zu einem «tödlichen Wiederaufleben» des Virusausbruchs führen, sagt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus vor Journalisten. In einigen Ländern Europas wie Italien, Deutschland, Spanien und Frankreich sei eine «erfreuliche Verlangsamung» der Ansteckungen festzustellen. Dagegen gebe es eine «alarmierende Beschleunigung» in anderen, vor allem afrikanischen Ländern.

Das Coronavirus hat die Indigenen in Brasilien erreicht. Ein Jugendlicher vom Volk der Yanomami starb am Donnerstagabend (Ortszeit) in einem Spital in der Stadt Boa Vista, wie die «Folha de S. Paulo» und andere brasilianische Medien berichteten. Der 15-Jährige war demnach positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden und lag seit vergangenem Freitag auf der Intensivstation. Er ist der erste registrierte Tote in Zusammenhang mit Covid-19 aus einem Indigenen-Gebiet.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) rät auf seiner Internetseite, Link öffnet in einem neuen Fenster den Menschen, die wegen der Corona-Massnahmen zuhause bleiben müssen, sich an den gewohnten Tagesablauf zu halten und regelmässig zu essen.

Der Bund hat Ernährungstipps für die wegen der Coronavirus-Pandemie daheim festsitzenden Menschen veröffentlicht. Die Beamten schlagen drei Mahlzeiten sowie fünf Portionen Früchte und Gemüse am Tag vor, den Verzicht auf Fertigprodukte und am Tisch zu essen.

Für den an Covid-19 erkrankten britischen Premierminister Boris Johnson ist es am Freitag weiter bergauf gegangen. Johnson setze seine Genesung fort, teilte ein Regierungssprecher mit. Diese sei zwar noch in einem frühen Stadium, der Premier sei aber weiterhin «sehr guter Dinge». Er habe sogar den Krankenhausmitarbeitern zugewinkt, als er die Intensivstation am Donnerstagabend verlassen habe.

Die Prozession und eine vorausgehende Feier im fast total leeren Dom werden nur per Live-Stream im Netz und in verschiedenen TV-Sendern zu sehen sein.

Wegen der Corona-Krise sind die Karfreitagszeremonien in Rom und Jerusalem auf ein Minimum beschränkt worden. Papst Franziskus muss alle Riten anlässlich des Todes von Jesus und der Auferstehung an Ostern ohne die sonst üblichen Pilgermassen begehen. Die katholische Kirche hatte die traditionelle Kreuzweg-Prozession um 21 Uhr wegen der Lungenkrankheit vom Kolosseum auf den abgesperrten Petersplatz verlegt.

Die Zahl erfasster Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 ist in Belgien binnen eines Tages um 325 gestiegen. Hinzu kamen in der jüngsten Statistik 171 Todesfälle in Pflegeheimen aus der Zeit vom 18. bis 31. März, wie das zuständige Krisenzentrum mitteilte. Die Gesamtzahl liegt nun bei 3019 Todesfällen. Belgien hat elf Millionen Einwohner.

Die nach Angaben des Aussendepartements EDA grösste Rückholaktion für Schweizer Reisende aus dem Ausland geht weiter: Am Karfreitag landete nach einer Maschine aus Indien am Morgen gegen Mittag auch eine mit Passagieren aus Costa Rica und Guatemala in Zürich. Es waren 143 Schweizerinnen und Schweizer und 148 Bürger anderer Länder an Bord.

Faktencheck: Hat es die WHO «wirklich vermasselt», wie Donald Trump behauptet?

Behauptung: Der US-Präsident schob der Weltgesundheitsorganisation via Twitter in der Corona-Pandemie den Schwarzen Peter zu. Die WHO habe Mitte Januar erklärt, es gebe keine Übertragung des Coronavirus von Mensch zu Mensch, so Trump. «Sie gaben diese Erklärung wahrscheinlich zusätzlich in der zweiten oder dritten Dezemberwoche ab, aber sie gaben sie sehr kraftvoll am 14. Januar ab», sagte Trump am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

Bewertung: Beides falsch.

Fakten: In der «zweiten oder dritten Dezemberwoche» hat die WHO keine Erklärung zum Coronavirus abgegeben. Dass im chinesischen Wuhan eine mysteriöse Lungenkrankheit ausgebrochen ist, gab die städtische Gesundheitskommission am 31. Dezember bekannt. Am selben Tag erfuhr die WHO davon.

Es wird davon ausgegangen, dass der Erreger auf einem Wildtiermarkt auf den Menschen übersprang. Mitte Januar waren rund 40 infizierte Menschen registriert, die meisten von ihnen hatten eine Verbindung zu dem Markt in Wuhan.

Am 14. Januar stellte die WHO fest, dass es noch «keine klaren Beweise» für eine Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch gebe. Doch ausgeschlossen hatten die Experten einen solchen Infektionsweg nicht. Es hiess, zusätzliche Untersuchungen seien erforderlich, «um die potenzielle Übertragbarkeit unter Menschen vollständig zu verstehen». Auf einer WHO-Pressekonferenz sagte die Epidemiologin Maria Van Kerkhove: «Eine begrenzte Übertragung von Mensch zu Mensch ist sicherlich möglich.»

Am 20. Januar meldete ein Expertenteam der chinesischen Gesundheitskommission dann erste Nachweise, dass der Erreger tatsächlich zwischen Menschen übertragen wird.