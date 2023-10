Eine Gruppe Studierender hat sich in der Folge in einem Brief, der SRF News vorliegt, an die Leitung der Uni Bern gewandt. Darin schreiben sie: «Wir sind alarmiert, dass ein Lehrbeauftragter an unserem Institut solches Gedankengut auf einer der grössten Internetplattformen, unter Angabe seiner Funktion und seines Arbeitgebers, veröffentlicht.» Weiter betonen die Studierenden, dass sie sich klar von der Haltung des Dozenten distanzieren.

Dieser Vorfall beschäftigt mittlerweile auch die Uni Bern. In einem politischen Vorstoss wollen zwei SVP- und ein GLP-Politiker vom Regierungsrat wissen, wie er sicherstellen will, dass in den Bildungsinstituten des Kantons Bern kein extremistisches und antisemitisches Gedankengut verbreitet wird.