Nichts ist ärgerlicher, als wenn das lang ersehnte Weihnachtsgeschenk nicht rechtzeitig ankommt. Während des Lockdowns im Frühling kam es bei den Onlinehändlern zu Lieferverzögerungen wegen des grossen Ansturms. Damit dies nicht mehr passiert, haben die Onlinehändler aufgerüstet.

Mitarbeiter fast verdoppelt

Bei Digitec Galaxus wurde die Anzahl Mitarbeiter in den Logistikzentren fast verdoppelt auf rund 900, wie Mediensprecherin Norina Brun gegenüber dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» sagt. Das Unternehmen rechnet bis Weihnachten mit 50 Prozent mehr Bestellungen als im Vorjahr.

Kaufen Sie Geschenke so früh wie möglich ein.

Der Verband der Onlinehändler, der Handelsverband.swiss, geht sogar von einem Umsatzplus von 80 Prozent aus. Allerdings komme es auch stark darauf an, wie sich die Corona-Situation weltweit weiterentwickle und wie stark der Handel davon betroffen sei. Geschenke sollten so früh wie möglich gekauft werden, empfiehlt der Verband. Sicherheitshalber solle eine Zeitreserve von mindestens einer Woche eingeplant werden.

Zulieferer aus Fernost als grosse Unbekannte

Ein Problem seien die Zulieferer aus Fernost, sagt Daniel Rei, Mediensprecher von Brack.ch: «Wegen coronabedingter Ausfälle bei Zulieferern aus Fernost können nicht in allen Sortimenten verlässliche Liefertermine angegeben werden.» Zudem habe man nicht mehr überall genügend Ware an Lager nehmen können.

Bessere Infos zu den Lieferfristen

Darum haben die Onlinehändler die Informationen zu den Lieferfristen erweitert, welche auch laufend aktualisiert werden. Dennoch können Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden. Microspot beispielsweise schreibt, dass es unter anderem bei Druckern zu Lieferverzögerungen kommen könne. Man sei aber mit den Lieferanten in Kontakt.

«Wenn wir einen Artikel in unserem eigenen Lager haben, können wir diesen fast immer am nächsten Tag liefern», sagt Norina Brun von Digitec Galaxus. Wenn er von einem externen Lieferanten komme, sei die Lieferfrist länger und werde auch entsprechend angegeben. Auch der Online-Handelsverband betont, dass korrekte Lieferfristen wichtig sind: «Sie erhöhen das Vertrauen der Kunden in einen Shop. Falsche Lieferversprechungen führen zu Enttäuschungen», schreibt der Verband.