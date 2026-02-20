Kanton und Gemeinden wehren sich vorerst erfolgreich gegen ein Bundesprojekt im Südtessin. Vom Tisch ist es noch nicht.

Im Herbst wurde das Bundesasylzentrum für auffällige Migranten in Les Verrières im Kanton Neuenburg wegen Problemen geschlossen. Als Alternative wollte das Staatssekretariat für Migration (SEM) diese Personen in Solothurn und im Tessin unterbringen.

Doch im Tessin regte sich Widerstand. Die betroffenen Gemeinden verlangten das Gespräch mit dem Bund – dieses hat inzwischen stattgefunden.

Legende: Luca Pagani, Gemeindepräsident von Balerna, am 24. Mai 2024 an der Medienkonferenz anlässlich der Einweihung des neuen Bundesasylzentrums Pasture im Tessin. Keystone/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

Luca Pagani, Gemeindepräsident von Balerna, zeigt sich zufrieden: «Wir haben uns immer dagegen gewehrt, diese Asylbewerber dauerhaft hier unterzubringen. Es handelt sich um Personen, die wiederholt straffällig werden. Der letzte Fall, den wir nach Bern gemeldet haben, betraf einen Asylbewerber mit über 30 Polizeieinsätzen.»

Auf Eis gelegt, aber nicht begraben

Ganz vom Tisch ist das Projekt allerdings nicht. Vielmehr wurde ein Marschhalt vereinbart. Das Staatssekretariat für Migration legt das Pilotprojekt fürs Südtessin nun vorerst auf Eis. Gemeinsam mit Kanton und Gemeinden sollen nun Massnahmen definiert werden, die bei Regelverstössen greifen.

Legende: Keystone/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY

«Es gehe darum, rechtlich zu prüfen, inwieweit der Kanton Disziplinarmassnahmen ergreifen und die Bewegungsfreiheit von Asylbewerbern einschränken kann, wenn sie für Unruhe sorgen», erklärt der Tessiner Regierungspräsident Norman Gobbi gegenüber RSI.

Ein weiteres Treffen zwischen Tessiner Vertretern und dem Bund ist für Ende April geplant. Dann wird entschieden, ob das Pilotprojekt im Tessin im Sommer zustande kommt.