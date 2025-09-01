Sechs Kantone wollen diesen Herbst und Winter präventiv Wölfe abschiessen.

Ab dem heutigen 1. September sind solche Abschüsse, bei denen Wölfe erlegt werden, bevor sie Schäden an Nutztieren angerichtet haben, unter bestimmten Bedingungen wieder möglich.

Insgesamt betreffen die Gesuche über 30 Rudel. Drei davon, eines im Kanton Waadt und zwei im Wallis, sollen vollständig eliminiert werden. Bei den restlichen Rudeln wollen die Kantone zwei Drittel der im Jahr 2025 geborenen Jungtiere abschiessen.

Zehn Gesuche bereits gutgeheissen

Das Bafu prüft nun diese Gesuche; danach stimmt es ihnen zu oder lehnt sie ab. Bei Zustimmung können die Kantone, die zuständig sind für die Umsetzung der Regulierungen, die Abschüsse verfügen. Die Rechtsgrundlagen für präventive Abschüsse sind Teil des revidierten Jagdgesetzes.

Legende: Die eidgenössischen Räte beschlossen im Dezember 2022, das Jagdgesetz zu lockern und die präventive Regulierung des Wolfsbestands einzuführen (Symbolbild). KEYSTONE/Olivier Maire

Für zehn Rudel hat das Bafu die Gesuche bereits gutgeheissen. Die weiteren Gesuche sind noch hängig. Bei 14 Rudeln fehlen nach Angaben des Bafu zudem Nachweise dafür, dass sich die Rudel tatsächlich fortgepflanzt haben.

Gesuche für 17 Rudel in Graubünden

Die meisten Gesuche stammen aus dem Kanton Graubünden. Insgesamt hat der Kanton für 17 Rudel entsprechende Anträge eingereicht, einen davon gemeinsam mit dem Kanton St. Gallen. Für die Bündner Rudel Calderas, Muchetta, Jatzhorn, Älpetli, Seta und Stagias wurden die Gesuche bereits gutgeheissen.

An zweiter Stelle steht der Kanton Tessin mit Gesuchen für sechs Rudel. Für die Rudel Madom und Bedretto wurde der Abschuss von zwei Dritteln der Jungtiere bereits bewilligt.

Der Kanton Wallis möchte bei fünf Rudeln eingreifen. Die Kantone St. Gallen und Waadt haben jeweils für zwei Rudel Gesuche gestellt, der Kanton Schwyz für ein Rudel. Das Gesuch für den Abschuss von zwei Dritteln der Jungtiere des Schwyzer Rudels Chöpfenberg wurde bereits bewilligt.