Legende: Verzicht: Jacqueline Badran Die Zürcher Nationalrätin Jacqueline Badran will nicht in den Bundesrat, wie sie in einem Interview mit Tamedia-Zeitungen sagte. Sie habe sich eine Kandidatur intensiv überlegt. Jedoch fühle sie sich nicht bereit, jedes Departement zu übernehmen. Keystone