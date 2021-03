Der Bund setze bei der Hilfe für Kulturschaffende immer noch auf das Modell der Ausfallentschädigungen, kritisierte die Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr heute vor den Medien.

Künstlerinnen und Künstler müssten geltend machen, dass sie wegen abgesagter Veranstaltungen kein Einkommen mehr hätten. Das Konzept der Ausfallentschädigung funktioniere aber für die Allermeisten längst nicht mehr, da es seit Monaten keine Veranstaltungen mehr gebe.

3840 Franken während drei Monaten für alle

Deshalb will der Kanton Zürich den Kulturschaffenden jetzt ein pauschales Einkommen auszahlen – unabhängig davon, ob sie im Musikbereich, bildenden Künsten oder Schauspiel tätig sind.

Bei der Höhe des monatlichen Einkommens orientiert sich der Kanton Zürich an den Empfehlungen des Branchenverbandes der Schauspielerinnen und Schauspieler und geht deshalb von 3840 Franken pro Monat aus, so Jacqueline Fehr: «Davon müssen andere Einkommen abgezogen werden. Was bleibt, wird ausbezahlt.»

BAK lenkte nach Zögern ein

Das Bundesamt für Kultur (BAK) weigerte sich erst, dieses Zürcher Modell finanziell zu unterstützen – es sei nicht gesetzeskonform. Erst nach einem öffentlichen Schlagabtausch zwischen Zürich und Bundesbern und einem externen Gutachten gab auch das Bundesamt seinen Segen dazu – zumindest für die drei Monate zwischen November 2020 und Januar 2021.

Für diese Zeit hat der Kanton Zürich nun 8.3 Millionen Franken zur Verfügung, um Kulturschaffenden ein pauschales Ersatzeinkommen auszuzahlen.

Zürcher Modell soll Schule machen

Und für die Zeit ab Februar? Fehr sagt dazu: «Wir erhoffen uns vom Bundesrat Anpassungen der Covid-19-Kulturverordnung im Sinne einer pauschalisierten Ausfallentschädigung.»

Sie seien auch bereit, dabei Unterstützung zu leisten, so Fehr: «Zusammen mit dem Kanton Basel, der einen ähnlichen Weg geht. Damit ein Modell entwickelt wird, das dann auch für grosse beziehungsweise Zentrumskantone tauglich ist.»

Der Bund soll also das Zürcher Modell übernehmen, damit auch die Kulturschaffenden in den anderen Regionen unbürokratisch zu finanzieller Unterstützung kommen.