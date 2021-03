Quelle: Bundesrat, 24.02.21 Restaurantterrassen Innenbereiche der Restaurants Öffnung von Lockerungen Richtwerte für eine Öffnung Weiteres Vorgehen Mögliche Öffnungsschritte ab dem 22. März Homeoffice-Pflicht Kultur- und Sportveranstaltungen mit Publikum in begrenztem Rahmen • Positivitätsrate unter fünf Prozent • Auslastung der Intensivplätze mit Covid-19-Patienten unter 250 belegten Betten • Durchschnittliche Reproduktionszahl über die letzten 7 Tage unter 1 • 14-Tages-Inzidenz am 17. März nicht höher als am 1. März • Nächste Konsultation der Kantone ab 12. März • Entscheide des Bundesrats am 19. März. • Nächste mögliche Öffnungsschritte ab 22. März Sport in Innenräumen Öffnung für andere Tätigkeiten in Innenräumen Präsenzunterricht an Hochschulen