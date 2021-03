Die Tage über Ostern nutzen viele Schweizerinnen und Schweizer für ein paar entspannte Tage am Strand oder sonst einem schönen Fleck ausserhalb der Schweiz. Im Vergleich zu Ostern 2020 sind Auslandsreisen dieses Jahr einfacher. Nur – ob es auch sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Der Bundesrat rät aufgrund der fragilen Lage von allen nicht dringlichen Reisen ab.

Dies schlägt sich auch bei der ersten Hürde für Reisewillige nieder: der Quarantäneliste, Link öffnet in einem neuen Fenster des Bundes. Wer aus einem Land auf der Liste in die Schweiz zurückkehrt, muss zehn Tage in Quarantäne – mindestens aber eine Woche bei negativem PCR-Test. Ein paar Tage am Strand lohnen sich so für die Wenigsten.

Die Liste ändert sich zudem regelmässig: Das beliebte Ziel Griechenland befindet sich ab Ostermontag auf der Liste. Wer nicht in Quarantäne will, müsste also bereits am Ostersonntag zurückreisen. Doch entscheidender – wie an vielen anderen Orten – sind die lokalen Bestimmungen. Wer nach Griechenland will, muss bis und mit Ostern sowieso eine Woche in Quarantäne, auch mit einem negativen Test.

Legende: Wer an Ostern 2021 für ein paar erholsame Tage über die italienische Grenze will, sollte es sich wirklich gut überlegen. Das ganze Land wird über die Ostertage zur «Zona Rossa», mit massiven Einschränkungen – auch Sardinien. Keystone

Bei den Nachbarländern Italien, Deutschland, Österreich und Frankreich befinden sich gewisse Regionen auf der Risikoliste, nicht jedoch das ganze Land. Doch die Regierungen der Länder möchten touristische Reisen möglichst unterbinden. Auch wenn die Einreise grundsätzlich möglich ist: Hotels sind geschlossen, es gilt vielerorts eine nächtliche Ausgangssperre. Wer sich dennoch für die Anreise mit dem Auto entscheidet, sollte auch beachten, dass beispielsweise in Italien die Auto-Belegung, Link öffnet in einem neuen Fenster geregelt und eingeschränkt ist.

Regionen der Nachbarländer auf der Quarantäneliste Bild 1 / 4 Legende: Risikogebiete in Italien SRF Bild 2 / 4 Legende: Risikogebiete in Frankreich SRF Bild 3 / 4 Legende: Risikogebiete in Österreich SRF Bild 4 / 4 Legende: Risikogebiete in Deutschland SRF

In anderen Ländern Europas ist bereits die Einreise das Problem. Nicht zwingende Einreisen nach Belgien beispielsweise sind verboten. An der niederländischen Grenze werden Reisende befragt und gegebenenfalls gebeten, umzukehren. Nicht, dass es sich lohnen würde: In der beliebten Provinz Zeeland sind touristische Übernachtungen verboten, zudem ist das Land auf der Quarantäneliste des Bundes.

Wer unbedingt will, findet eine Destination

Portugal und Spanien befinden sich nicht mehr auf der Quarantäneliste, auch die Türkei ist nicht darauf zu finden. Für diese drei Länder müssen Schweizerinnen und Schweizer jedoch bei der Einreise einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als drei Tage alt ist. Ferien sind also grundsätzlich möglich. Besonders in den Fokus gerückt ist dabei Mallorca, wo im Vergleich zum spanischen Festland etwas gelockerte Massnahmen gelten. Doch auch hier gilt zum Beispiel eine Nachtruhe ab 22 Uhr. Auch weitere Einschränkungen können Reiselustige abschrecken.

Legende: Deutsche Touristen kommen am Flughafen von Palma de Mallorca an. Für Deutsche ist die Ferieninsel besonders attraktiv, weil zu Hause die Hotels alle geschlossen sind. Doch die deutsche Politik erwägt für die Ostertage Reisebeschränkungen. Keystone

Grundsätzlich möglich sind auch Reisen an beliebte Destinationen wie Ägypten, Mexiko oder die Dominikanische Republik. Für Ägypten ist bei der Ein- und Rückreise ein aktueller negativer PCR-Test vorzulegen. Dieser kann zwar auch am Flughafen vorgenommen werden, bis zum Vorliegen des Resultats muss man jedoch in Selbstisolation. In touristischen Regionen am Roten Meer oder im südlichen Sinai gibt es zurzeit kaum Beschränkungen.

Wer also unbedingt will, kann die Ostertage durchaus im Ausland verbringen. Doch laut einer Umfrage der «NZZ» liegt bei Reiseunternehmen die Zahl der Buchungen ins Ausland deutlich unter der Vor-Corona-Zeit. Dies spürt wiederum insbesondere das Tessin: Die Behörden rechnen mit einem Ansturm aus der Deutschschweiz – gewisse Hotelkategorien sind bereits ausgebucht.