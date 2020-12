Schon ab Januar sollen die ersten Impfungen gegen Covid-19-Infektionen in der Schweiz durchgeführt werden. Zu den neuen Impfstoffen erreichen uns aus der SRF-Community täglich spannende Fragen. Oftmals sind diese sehr komplex und können nicht innerhalb eines Tages beantwortet werden. Die häufigsten Fragen haben wir zusammengetragen und mit Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel besprochen.

Katrin Zöfel Wissenschaftsjournalistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Katrin Zöfel ist Wissenschaftsredaktorin bei SRF. Sie ist Biologin und versucht zu verstehen, wie die Wissenschaft helfen kann, Antworten auf gesellschaftlich wichtige Fragen zu finden.

Mit welchen Nebenwirkungen ist zu rechnen?

Bei den beiden mRNA-Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna können direkt nach der Impfung Nebenwirkungen auftreten, Müdigkeit, Fieber, selten höheres Fieber, ausserdem Muskelschmerzen oder Kopfschmerzen. Das passiert sogar relativ häufig, deutlich häufiger als bei gängigen Grippeimpfstoffen.

Was weiss man über langfristige Nebenwirkungen?

Ernste, dauerhafte Nebenwirkungen sind bisher nicht bekannt, hundertprozentige Sicherheit bieten kann hier aber nur ein längerer Studienzeitraum. Aus Erfahrung mit anderen Impfstoffen muss man aber sagen: Wenn man mit diesen Impfstoffen die halbe Welt impfen wird, dann wird es irgendwo bei einem Menschen zu einer schweren Nebenwirkung kommen. Das lässt sich eigentlich gar nicht verhindern.

Kann ich nach der Impfung niemanden mehr anstecken?

Wenn die beiden Pharmafirmen Biontech und Moderna von einer Wirksamkeit von weit über 90 Prozent sprechen, dann meinen sie damit nicht 90 Prozent totalen Schutz vor einer Infektion, sondern dass sie nachgewiesen haben, dass sie zu weit über 90 Prozent die Geimpften vor der Erkrankung schützen können. Das ist eine zentrale Unterscheidung. Es ist kein totaler Schutz vor der Infektion. Das heisst: Wenn ich geimpft bin, kann ich nicht sicher sein, dass ich mich nicht infiziere, und auch nicht, ob ich dann infektiös werde. Wahrscheinlich ist, dass das Risiko aber gesenkt wird.

Wieso muss der Impfstoff bei solch tiefen Temperaturen gekühlt werden?

Die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna basieren auf mRNA, einem kleinen Erbgutschnipsel, der die Information enthält für den Bau von Corona-Viren-Spikes. Diese mRNA geht sehr, sehr schnell kaputt. Im Impfstoff wird sie von einer Fetthülle geschützt, aber trotzdem muss man das Ganze stark kühlen, damit das empfindliche mRNA-Molekül nicht zerfällt. Der Impfstoff von Moderna muss nicht ganz so stark gekühlt werden, und auch Pfizer/Biontech arbeitet an einer Variante, die ohne eine Kühlung von -70 Grad auskommt.

Muss man sich mehrmals impfen?

Für die erste Impfung braucht es auf jeden Fall zwei Impfdosen, vier bis sechs Wochen auseinander. Das sind die Impfschemata, die jetzt getestet wurden und die diese Wirkung von über 90 Prozent erzielen konnten. Was noch offen ist, ist die Frage, ob es Auffrischungs-Impfungen braucht. Da muss man jetzt herausfinden, wie lange die Immunität anhält, die durch diese Impfung erreicht wird. Und ob es nach ein oder zwei Jahren eine Auffrischung braucht. Ich denke, dass es diese wahrscheinlich brauchen wird.

Ich hatte bereits eine Corona-Infektion: Soll ich mich trotzdem impfen?

Da sind wir wieder mitten in der Frage: «Wie ist es mit der Immunität bei Corona?» Das ist leider nicht schwarz oder weiss, wie beispielsweise bei Masern. Infektion durchgemacht: Man ist immun. So einfach ist das leider nicht, so viel ist sicher. Wenn man jetzt die Infektion schon durchgemacht hat und sich dann impfen lässt: Im schlechtesten Fall bewirkt es gar nichts, im besten Fall verstärkt die Impfung die Immunität, die man nach der Infektion aufgebaut hat.

Wie viele Impfungen braucht es für eine Herdenimmunität? Würde dafür die Impfung der Risikogruppen reichen?

Es wird viel bringen, wenn man Risikogruppen impft, weil man so die Zahl von schweren Verläufen senken kann. Dann kursiert das Virus aber immer noch. Und da stellt sich die Frage, ob es nicht besser wäre, das Virus wirklich so weit wie möglich zurückzudrängen. Zur Frage, wie viele sich impfen lassen müssen, um so etwas wie eine Herdenimmunität zu erreichen: Diese kann man, wenn man ganz ehrlich ist, noch nicht wirklich beantworten. Weil noch nicht klar ist, wie gut diese Impfstoffe vor einer Infektion schützen oder doch nur vor Erkrankung mit Symptomen. Es gibt aber schon Modellierungen, die versuchen, dies abzuschätzen. Sie kommen auf 60 bis 70 Prozent, die geimpft sein müssen.

Weshalb kommt der Impfstoff nun so schnell, muss da nicht mehr getestet werden?

Es gibt verschiedene Schrauben, an denen da gedreht wird, damit das so schnell geht. Normalerweise werden die verschiedenen Studienphasen nacheinander gemacht. Jetzt werden die Studienphasen teilweise parallel gemacht, die Phase zur Sicherheit und die zur Dosierung beispielsweise. Und während man noch Daten auswertet, bereitet man sich logistisch schon auf die nächste Phase vor. Da wird Zeit gespart, ohne das die Testzeiten kürzer werden. Der zweite Punkt: Firmen nehmen Risiken auf sich, produzieren Impfstoffe, bevor die Zulassung da ist. Das heisst, allenfalls haben sie für die Mülldeponie produziert, wenn sie die Zulassung nicht kriegen. Wenn sie die Zulassung kriegen, können sie sofort liefern. Und: Es gibt die rollende Zulassung, dabei werden Daten sofort ausgewertet von den Zulassungsbehörden, sobald diese da sind. Nicht erst, wenn die Studie als Ganzes abgeschlossen ist.

Verändert der Impfstoff unsere DNA?

Nein. Die Impfstoffe bestehen aus einer Form von Erbgut, die es auch in unseren Zellen gibt, aber nicht aus DNA, sondern mRNA. In unseren Zellen wird mRNA benutzt, um Kopien der DNA zu machen, und diese Kopie wird dann aus dem Zellkern raus geschleust. Und da, im Zellplasma, wird sie dann abgelesen und Zellbausteine dem Plan nach gebaut. Der Impfstoff schiebt der Zelle sozusagen mRNA unter, mit dem Bauplan für Virenspikes, sodass die Zelle Virenspikes baut, die dann die Immunantwort auslösen. Diese mRNA wird also von der Zelle als mRNA erkannt, abgelesen und dann ziemlich schnell abgebaut, so wie die Zelle das auch mit der eigenen mRNA macht. Es gibt Viren, die dafür sorgen können, dass ihre RNA in unsere DNA eingebaut wird, dafür bringen sie aber ihr eigenes Werkzeug sozusagen mit, und dieses Werkzeug, das fehlt dem Impfstoff.

Wie steht es um die Wirksamkeit bei Kindern/ Jugendlichen?

Kinder sind, genau wie Schwangere, von Impfstoffstudien zunächst immer ausgenommen, aus Vorsicht. Pfizer/Biontech hatten in ihrer grossen Studie Teilnehmer ab einem Alter von 12 Jahren aufgenommen, aber die Daten für die Altersgruppe 12 bis 15 sind noch nicht aussagekräftig genug. Studien, um zu klären, ob der Impfstoff in dieser Altersgruppe sicher und wirksam ist, laufen aber nun oder sind geplant. Moderna hatte in der ersten grossen Studie nur Probanden ab 18 Jahren eingeschlossen, hat aber angekündigt, dass sie eine Studie mit 3000 Probanden im Alter von 12 bis 17 starten wollen.