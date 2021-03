Was sind die Ergebnisse der Studie? Die Untersuchung zeigt, dass der Impfstoff von Astra-Zeneca auch über 70-jährige Menschen gut vor Covid-19 schützt: Schon eine Impfdosis schützt diese Altersgruppe vor einer Erkrankung mit Symptomen wie Halsweh oder Fieber. Und er schützt sie zu 80 Prozent vor einem so schweren Verlauf, dass sie ins Spital müssen. Die Wirkung in dieser Altersgruppe war bisher von manchen angezweifelt worden. Noch nicht bekannt ist die Wirkung der zweiten Dosis, denn Grossbritannien verwendet den Astra-Zeneca-Impfstoff erst seit Januar, ausserdem verzögert das Land die zweite Impfung bekanntlich zugunsten von mehr Erstimpfungen.

Wie verlässlich ist die Studie? Die Untersuchung wurde zwar noch nicht von unabhängigen Expertinnen und Experten geprüft («Peer Review»). Doch sie hat trotzdem eine beträchtliche Aussagekraft. Denn erstens stammt sie vom britischen Amt für Gesundheit und unabhängigen Forschern. Zweitens können sie sich auf eine breite Datenbasis abstützen: In Grossbritannien wurden bislang 6.5 Millionen Menschen mit Astra-Zeneca geimpft. Ausserdem hat sich eine Reihe unbeteiligter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeldet, die alle sagen, die Studie sei sehr sorgfältig gemacht.

Wie steht der Astra-Zeneca-Impfstoff im Vergleich da? Ein endgültiger Vergleich mit anderen Impfstoffen gegen Covid-19 ist noch nicht möglich, weil die Daten nach der zweiten Impfdosis noch fehlen. Laut den Studienautoren ist der Impfstoff aber nach einer Dosis vergleichbar wirksam wie jener von Pfizer/Biontech. Dessen Wirkung haben die Autoren parallel ebenfalls ausgewertet. Bemerkenswert auch, dass zur Zeit der Studie die ansteckendere britische Viren-Variante B.1.1.7 im Land schon sehr verbreitet war. Der Impfstoff wirkt also auch gut gegen diese Variante.

Wieso hat die Schweiz den Impfstoff noch nicht zugelassen? Die Schweiz hat Dosen des Astra-Zeneca-Impfstoffs bestellt, aber ihn noch nicht zugelassen. Gemäss Auskunft von Swissmedic, der Zulassungsstelle für Heilmittel in der Schweiz, fehlt es nicht an den Wirksamkeitsdaten, die die neue Studie geliefert hat. Es fehlten andere Daten, die aus den offiziellen klinischen Studien des Herstellers kommen müssten. Das US-Pendant zur Swissmedic, die FDA, habe gleich entschieden, so Swissmedic. Um welcher Art Daten es dabei geht, ist aber unklar. Aber offenbar will Swissmedic den Astra-Zeneca-Impfstoff nicht zulassen, bevor die Daten aus zwei klinischen Studien vorliegen, die in Nord- und Südamerika noch am Laufen sind.