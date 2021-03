Wie lange dauert es im Schnitt, bis Long Covid vorbei ist?

Da es die Krankheit noch kein Jahr gibt, ist keine verbindliche Prognose möglich.

Was verursacht die Erschöpfung und Muskelschmerzen?

Die Ursache der Beschwerden liegt wahrscheinlich in der individuellen Immunabwehr gegen das Virus begründet. Müdigkeit und Muskelschmerzen dürften auch etwas mit der Zellenergieversorgung zu tun haben.

Schützt die Impfung vor Long Covid?

Mit der Impfung vor einer Infektion ist man zu ca. 90 Prozent vor der Infektion geschützt. Ohne Infektion kein Long Covid.

Wie lange muss man nach überstandener Covid-Erkrankung warten, um sicher zu sein, dass Long Covid kein Thema ist?

Normalerweise treten Long-Covid-Symptome innerhalb von vier Wochen nach der Infektion auf.

Gibt es Erfahrungen, ob Long-Covid-Betroffene anders auf die Impfung reagieren?

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Patienten mit Long Covid anders auf den Impfstoff reagieren. Eine kleine Studie hat aber kürzlich gezeigt, dass bei einem Teil der Patienten mit Long Covid die Symptome nach der Impfung besserten.

Kann man sich während der akuten Erkrankung gegen Long Covid schützen? Vitamine, Medikamente, Ruhen?

Richtig bewiesene Therapien gibt es nicht. Wie bei allen Virusinfektionen soll man nicht Ausdauersport machen (Gefahr bei möglicher Herzentzündung) und ausgewogen essen. Der Nutzen zusätzlicher Vitamine ist nicht bewiesen. Gegen Muskelschmerzen können Sie maximal 2 g Paracetamol pro Tag einnehmen.

Kann eine Impfung Long Covid auslösen?

Nein, nur eine Infektion kann Long Covid verursachen.

Ich bin seit einiger Zeit ziemlich erschöpft und habe oft Kopfschmerzen. Kann es sein, dass das Long Covid ist? Lässt sich das im Nachhinein herausfinden, wenn ich keine Symptome hatte?

Diese Symptome waren schon vor der Pandemie sehr häufig. Für Long Covid sind dies zum Glück zu wenig spezifische Beschwerden. Ich rate Ihnen, sich mal beim Hausarzt zu melden.

Habe ich korrekt verstanden: Es gibt Long Covid auch bei neunjährigen Kindern?

Ja, es gibt Long Covid auch bei Kindern. Sie leiden an sehr ähnlichen Symptomen, können sich aber meist nicht so gut ausdrücken wie Erwachsene. Sie schlafen viel und sind trotzdem schlapp, haben oft Kopfschmerzen. Kinder leiden tendenziell mehr an Magen-Darm-Beschwerden und haben öfter Ausschläge, vor allem am Rumpf.

Wie ist die Altersverteilung der Long-Covid-Patienten?

Die meisten Menschen mit Long Covid sind junge gesunde Erwachsene ohne vorherige Krankheiten.

Wie und wer kann Long Covid diagnostizieren und bestätigen ?

Die Definition von Long Covid ist heute ein Symptom, das vier oder mehr Wochen nach der Infektion anhält. Diese Diagnose kann von allen Ärzten gestellt werden

Können sich nach einer Corona-Erkrankung Angststörungen entwickeln bzw. sind Angststörungen mögliche Long-Covid-Folgen?

Wir sehen viele Ängste und manchmal posttraumatischen Stress im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion.