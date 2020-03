Der Ticker startet um 6:00 Uhr

16:43 Kopfschütteln beim Mieterverband über den Bundesrat Der Mieterinnen- und Mieterverband hat kein Verständnis für den Entscheid des Bundesrats, Umzüge weiterhin zuzulassen. Das stehe im krassen Widerspruch zur Vorgabe, zu Hause zu bleiben. Zudem lasse sich das Zügeln oft gar nicht mit den Vorgaben des BAG vereinbaren, heisst es in einer Mitteilung. Die Gesundheit der Mieterinnen und Mieter, insbesondere vulnerabler Gruppen und älterer Menschen, werde damit nicht genügend geschützt.

16:28 Keine Engpässe mehr bei Import von Schutzmaterial In Deutschland bestehen keine Einschränkungen mehr beim Export von medizinischem Schutzmaterial in die Schweiz, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Die Waren seien unterwegs oder bereits in der Schweiz. Alle dem Seco bekannten Probleme seien gelöst. «Generell hat sich die Lage entspannt». Vereinzelte Unternehmen hätten Verzögerungen in der Abwicklung der Lieferungen aufgrund von «operationellen Herausforderungen» gemeldet. Das Seco sei regelmässig in Kontakt mit den Unternehmen. Legende: Keystone

16:12 Zum Einsatz per SMS-Benachrichtigung Um die Corona-Pandemie bewältigen zu können, brauchen Spitäler in den kommenden Wochen zusätzliches Personal. Auf einer neuen Plattform des Kantons Zürich können sie nun schnell Angestellte finden. Weil es schnell gehen muss, werden die Angestellten per SMS oder E-Mail über ihren Einsatz informiert. Die Plattform funktioniert auch für den Personal-Austausch unter den Spitälern, wie die Gesundheitsdirektion am Freitag mitteilte. Der Kanton übernimmt die Kosten für den Betrieb der Website. Realisiert wurde sie zusammen mit einem Stellenvermittler aus der Gesundheitsbranche.

Es gebe Pflichtlager, so Daniel Koch, und es gebe auch eine Meldepflicht. Doch das Schweizer System habe hie und da Schwächen. Man könne jetzt in der Situation keine Wunder bewirken, aber man werde das Problem angehen. Seit 10 Jahren untersuche man, ob Impfstoffe auch in der Schweiz möglich wäre. Doch es habe sich noch keine Firma gefunden, die dies in der Schweiz angehen würde. Das könnte sich jedoch nach der Krise ändern.

15:55 Arbeitslose für die Spargelernte? Arbeitslose könnten zwar in der Landwirtschaft eingesetzt werden - doch die Zulassungsbedingungen in der Schweiz seien streng, sagt Boris Zürcher vom Seco auf eine Frage. Der Hintergrund: Die Spargelernte-Saison steht vor der Tür, doch es fehlt an Erntehelfern. Es gebe auch andere Bereiche, wo Arbeitslose eingesetzt werden könnten. So habe die Swiss angeboten, Angestellte mit medizinischer Erfahrung im Gesundheitswesen einzusetzen. Doch es seien noch Fragen offen, ob so etwas möglich wäre und ob es zur Kurzarbeitsentschädigung zum Beispiel zusätzlich einen Lohne gebe.

15:51 «Die Zahlen steigen sicher weiter an!» Daniel Koch vom BAG sagt, es sei effektiv zu früh, Prognosen zu wagen. Auch die aktuelle Einschätzung von 24 beigezogenen Experten würden dies bestätigen. Einzig sicher sei, dass die Zahlen noch weiter ansteigen werden. Es sei auch noch zu früh, Bilanz zu ziehen, was die besonderen Massnahmen für einen Einfluss auf die Zahlen haben.

15:47 Auch Echtzeit-Überwachung wäre möglich Auf eine entsprechende Frage eines Journalisten antwortet Alain Berset, dass es möglich wäre, die Bevölkerung in Echtzeit über ihr Mobiltelefon zu überwachen. Das sei aber zurzeit nicht nötig und auch nicht vorgesehen. Es gebe auch Datenschutz-Fragen, die heikel seien. Es sei wichtig, dass die Leute auch ihr Einverständnis geben, so Alain Berset. Man beobachte die Situation aber sehr genau. Man sei diesbezüglich auch in Kontakt mit den Polizeikommandanten der Kantone.

15:45 Sind Geschäftsmieten geschuldet - oder nicht? Diese Frage sei in dieser Situation nicht einfach zu beantworten. Einige Experten würden sagen, Geschäftsmieten seien geschuldet, andere würden sagen, dass sie nicht geschuldet sind, so Cipriano Alvarez vom Bundesamt für Wohnungswesen. Wichtig sei auch hier, dass Vermieter und Mieter miteinander sprechen würden. Es werde jedoch wohl auch zu Gerichtsfällen kommen, so Alvarez. Es brauche vermutlich auch eine Schlichtungsstelle.

15:42 «Es gibt unterschiedliche Realitäten im Land» Das Tessin brauche Unterstützung, betont Bundesrat Alain Berset. Das Gesundheitssystem sei am Rande seiner Kapazität, deshalb gebe es auch die Sonderregelung, die zurzeit nur für den Südkanton gelte. Das Tessin habe auch schon vor einigen Wochen die Unterstützung durch die Armee angefragt.

15:38 Wichtige Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen Werden auch National- und Ständerat Verordnungen erlassen anlässlich der ausserordentlichen Session im Mai? Auf diese Frage antwortet Alain Berset, es sei noch zu früh für eine Antwort. Man befinde sich noch in der Phase der bundesrätlichen Verordnungen. Der Bundesrat habe aber von sich aus beantragt, dass es eine ausserordentliche Session der Räte gebe, so Alain Berset. Es sei wichtig, dass es zur engen Zusammenarbeit mit dem Parlament komme. Ein Gespräch gestern sei sehr fruchtbar verlaufen, betont zudem Guy Parmelin.

15:34 Haben wir die Situation noch im Griff? Diese Frage stellt eine Journalistin. Die Lage sei ernst, so Alain Berset. Sehr wichtig sei weiterhin, besonders gefährdete Menschen zu schützen und zu schauen, dass im Gesundheitssystem genügend Plätze vorhanden seien. Man könne das Virus nicht einfach stoppen, so Alain Berset weiter. Bezüglich der Dauer der Bedrohung hüte er sich, so Alain Berset. Auch Daniel Koch vom BAG betont, dass Vorhersagen sehr schwierig seien. Man analysiere natürlich sämtliche Daten und habe heute einen 24-seitigen Expertenbericht erhalten. Auch dieser komme zu Schluss, dass es viel zu früh sein, um Vorhersagen zu machen, wie lange die Situation andauern werde. Daniel Koch entschuldigt sich, vage bleiben zu müssen.

15:30 Viele Fragen von selbständig Erwebenden Es gebe viele selbständig Erwerbende, und auch viele Sonderfälle, so Guy Parmelin. Es würden sich viele melden. Man beobachte dies genau und prüfe zum Beispiel, ob diese wirklich gar nichts hätten, auch keine Überbrückungshilfen. Der Bundesrat arbeite daran und werde informieren, wenn eine Lösung für solche selbständig Erwerbende gefunden sein.

15:25 Parmelin: «Guter Wille ist vorhanden» Eine weitere Journalisten-Frage: Obwohl die Mietfristen verlängert werden, seien die Mieten ja weiterhin fällig. Erwarte der Bundesrat, dass die Vermieter den Mietern mit einer Reduktion entgegenkommen? Er habe gemerkt, dass hier viel guter Wille von beiden Seiten vorhanden sei, antwortet Wirtschaftsminister Parmelin. «Der Vermieter hat ja auch ein Interesse, diese Geschäftsbeziehung aufrechtzuerhalten.» Oft seien das ja Mieter, die jahrelang regelmässig bezahlt hätten.

15:20 Kontrolle der Baustellen Werden die Hygienevorgaben eingehalten? Es liege auch in der Verantwortung eines Unternehmens, so Guy Parmelin. Es müsse aber verhindert werden, dass aus Bequemlichkeit geschlossen und schlicht Kurzarbeit angemeldet werde. Im Zweifel könne sich der Arbeitgeber an die Suva und die kantonalen Behörden wenden, auch das Seco überlege sich eine Anlaufstelle. Da könnten auch Möglichkeiten für Kontrollen abgeklärt werden. Es gebe Kontrollen, und es gebe auch das Personal dafür, ergänzt Alain Berset. Die Kantone hätten diese Möglichkeiten, zudem gebe es auch die Option, Baustellen zu schliessen, wenn die Bedingungen nicht eingehalten werden können.

15:18 Kantone müssen jetzt spuren Das Tessin hatte auf eigene Faust verschärfte Massnahmen beschlossen und die Baustellen geschlossen, ohne dass der Bund dies erlaubt hätte. Ob das neue Gesetz nun rückwirkend gelte, fragt eine Journalistin. Das sei in der Tat so, antwortet Berset. Danach stellt er jedoch klar: «Ab jetzt gibt es keine nachträglichen Korrekturen mehr. Jede verschärfte Massnahme eines Kantons muss vom Bund abgesegnet sein.» Wenn sich ein Kanton nicht daran halte, dann habe dies Auswirkungen auf die Kurzarbeitsentschädigung.

15:16 Bündner Südtäler könnten keine Tessiner Massnahmen ergreifen Alain Berset betont, dass die Ausnahmeregelung lediglich für den Kanton Tessin gelte. Dies wiederholte er auf eine Frage einer Journalistin. Dies bedeute auch, dass die Regelung nicht zum Beispiel für die nahegelegenen Bündner Südtäler gelte. Man müsse jedoch jeden Fall einzeln ansehen, so Berset weiter.

15:14 Keine Schätzungen zur Dunkelziffer Er gebe keine Schätzung zu einer möglichen Dunkelziffer der Ansteckungen ab, meint Daniel Koch. «Wenn die Zeit gekommen ist, besprechen wir das sicher mit Experten.» Die Schätzung der Dunkelziffer hänge davon ab, dass Studien vorlägen, die zeigten, wie viele Leute in der Bevölkerung die Krankheit bereits durchgemacht hätten.

15:12 Was, wenn ein Mieter nicht aus der Wohnung kann? Es sei möglich, dass es Fälle gebe, wo die Regeln nicht eingehalten werden können. Dies sagt Martin Tschirren vom Bundesamt für Wohnungswesen. Man habe jedoch darauf geachtet, dass es möglichst wenige solche Fälle gebe. Wichtig sei auf alle Fälle, dass Mieter und Vermieter miteinander sprechen würden.