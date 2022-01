Der Ticker startet um 6:00 Uhr

6:02 Coronafälle inner- und ausserhalb der Olympia-Blase Fünf Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele hat die Ausrichterstadt Peking 20 neue Coronafälle und damit die höchste Anzahl seit anderthalb Jahren vermeldet. Als Folge sperrte die Stadt mehrere Wohnanlagen. Im Bezirk Fengtai, in dem die meisten Fälle auftraten, sollten mehr als zwei Millionen Menschen auf das Virus getestet werden. Die Spiele in Peking werden in einer streng kontrollierten Blase ausgetragen, in der alle 60'000 Teilnehmenden täglich auf Covid-19 getestet werden und vollständig abgeschottet von der chinesischen Bevölkerung leben. Am Sonntag haben die Organisatoren 34 weitere Corona-Fälle innerhalb des geschlossenen Kreislaufs gemeldet. Am Vortag hatte es insgesamt 36 positive Tests gegeben. Legende: In und um die Olympia-Blase in Peking wird streng kontrolliert. Keystone

21:47 Skilager unter schwierigen Bedingungen Eigentlich wäre in diesen Wochen die Zeit der Skilager. Doch der Bund und viele Kantone haben wegen der Pandemie empfohlen, auf Lager mit grösseren Gruppen zu verzichten. In diesem Monat wurden deshalb 80 Prozent der Lager, im Februar die Hälfte abgesagt. Ein paar Schulen wagen das Lagerleben dennoch – und nehmen viel Aufwand und auch Risiken in Kauf. 01:53 Video Skilager trotz Pandemie Aus Tagesschau vom 29.01.2022. abspielen

20:34 Frankreich: Zahl der Neuinfektionen geht weiter zurück Frankreich meldet am Samstag 332'398 Neuinfektionen. Es ist der fünfte Rückgang in Folge: die Behörden registrieren am Freitag 353'503 Fälle, 392'168 am Donnerstag, 428'008 am Mittwoch. Am Dienstag betrug die Zahl noch mehr als 501'000 Neuansteckungen mit dem Coronavirus.

19:03 Deutschland: Corona-Impfungen in Apotheken ab 8. Februar In Deutschland können Apotheken vom 8. Februar an landesweit Corona-Impfungen anbieten. Damit soll das Impfangebot vereinfacht und verbreitert werden. Die Covid-19-Impfung ist die erste Impfung, die Apotheken deutschlandweit anbieten können. Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), erklärte am Freitag, die Apothekerinnen und Apotheker seien seit Januar geschult worden. Parallel habe man die technischen Voraussetzungen geschaffen, um die Zahl der Geimpften elektronisch an das Robert Koch-Institut (RKI) zu melden. «Kommende Woche können die Apotheken erstmals Impfstoffe bestellen, um sie selbst zu verimpfen. Die ersten Impfungen können dann ab dem 8. Februar durchgeführt werden», so Overwiening.

17:23 US-Bürger können Gratis-Tests nach Hause bestellen In den USA steht nun für die Bürger eine Webseite bereit, auf der Corona-Selbsttests zur Lieferung nach Hause bestellt werden können. Die Tests sind kostenlos und werden von der Regierung bereitgestellt. US-Präsident Joe Biden hatte vor rund zwei Wochen insgesamt eine Milliarde Tests in Aussicht gestellt. In einem Video auf Twitter zeigt der Präsident nun persönlich, wie «easy» die Bestellung über die Webseite geht. Vor den Feiertagen im Dezember hatte es vor Testzentren im ganzen Land lange Schlangen gegeben. Tests waren teilweise ausverkauft oder nur sehr teuer zu haben. Biden räumte daher kurz vor Weihnachten Fehler bei der Beschaffung von Corona-Tests ein.

16:26 Deutschland: Weniger Menschen lassen sich impfen Die Zahl der Impfungen in Deutschland hat zum Ende der Woche abgenommen. Wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag hervorgeht, wurden am Freitag mindestens 370'000 Impfdosen verabreicht - am Vortag waren es noch 466'000. Am Freitag vor einer Woche gab es knapp 582'000 Impfungen, am Freitag davor etwa 769'000. Mindestens 73.9 Prozent der Bevölkerung haben nach RKI-Angaben einen vollständigen Grundschutz erhalten. In Zahlen sind das 61.4 Millionen. Für den Grundschutz sind in der Regel zwei Impfdosen nötig. Noch zählt das RKI aber auch Menschen mit, die nur eine Dosis des Johnson und Johnson-Präparats erhalten haben, - allerdings wird das gerade umgestellt. Künftig sollen in Deutschland Johnson undJohnson-Geimpfte erst nach einer zweiten Impfdosis - möglichst mit einem mRNA-Impfstoff wie dem von Biontech/Pfizer oder Moderna - als vollständig geimpft gelten. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Mindestens 43.7 Millionen Menschen seien inzwischen geboostert, teilte das RKI mit. Laut ihnen ist das wichtig für einen wirksamen Schutz vor der besonders ansteckenden Virusvariante Omikron. Legende: Immer weniger Impfdosen werden verabreicht, hält das Robert Koch-Institut fest. Keystone

15:15 Russland verzeichnet rekordhohe Zahl von Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden In Russland sind nach offiziellen Angaben erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie mehr als 100’000 Neuinfektionen binnen eines Tages verzeichnet worden. Die Corona-Taskforce des Landes meldet 113’122 bestätigte Fälle. 668 weitere Menschen starben demnach zudem innerhalb von 24 Stunden im Zusammenhang mit einer Infektion. Die Behörden führen die Ausbreitung auf die besonders ansteckende Omikron-Variante zurück.

13:04 Musiker verlassen Spotify wegen verharmlosenden Corona-Podcasts Der Streamingdienst Spotify gerät nach der Verbreitung von verharmlosenden Podcasts mit unbelegten Verschwörungstheorien und Falschinformationen unter Druck. Nach dem Protest von Weltstar Neil Young will auch Joni Mitchell ihre Musik von Spotify abziehen. «Ich habe beschlossen, meine gesamte Musik bei Spotify zu entfernen», schrieb Mitchell (78/«Jericho») auf ihrer Website. «Verantwortungslose Menschen verbreiten Lügen, die Menschen das Leben kosten.» Sie sei in dieser Sache solidarisch mit Neil Young und den globalen wissenschaftlichen und medizinischen Gemeinschaften. Young («Heart of Gold») hatte Spotify vorgeworfen, etwa in Podcasts Falschinformationen über Coronavirus-Impfstoffe zu verbreiten. Auf einer Plattform, die solche Fehlinformationen enthalte und verbreite, wolle er nicht präsent sein – daraufhin hatte der Streamingdienst die Musik des Kanadiers vorerst aus dem Programm genommen. Spotify wolle seinen Nutzern alle Musik- und Audioinhalte zugänglich machen, hiess es in einem Statement des Streaming-Riesen. «Das bringt eine grosse Verantwortung mit sich, wenn es darum geht, ein Gleichgewicht zwischen der Sicherheit für die Hörer und der Freiheit für die Urheber zu schaffen.» Legende: Keystone / Archiv

11:51 Österreich lockert Einschränkungen in Handel und Gastronomie Österreichs Kanzler Karl Nehammer kündigt weitere Lockerungen der Corona-Einschränkungen an. Unter anderem wird ab dem 5. Februar die Sperrstunde für Restaurants auf Mitternacht verschoben. Bei Veranstaltungen dürfen dann zudem bis zu 50 statt bisher 25 Personen zusammenkommen. Am 12. Februar soll die 2G-Regel im Handel aufgehoben werden und ab dem 19. Februar soll in Gastronomie und Tourismus wieder 3G ausreichend sein.

10:22 Deutscher Industrieverbands-Chef kritisiert Corona-Politik des Landes Nach Ansicht des Präsidenten des Deutschen Industrieverbandes (BDI), Siegfried Russwurm, ist es nach zwei Jahren Corona «völlig inakzeptabel, dass es in Deutschland nicht genug aktuelle Daten, PCR-Testkapazitäten und einheitliche Hygienekonzepte für Schulklassen gibt». Auch verwundere ihn manche Entscheidungsfindung: «Wir erleben Corona-Gipfel von Bund und Ländern mit grosser Einigkeit – und ein paar Stunden später landesspezifische Varianten der Entscheidung», zitieren die Zeitungen der Funke Mediengruppe Russwurm. Das führe zu Vertrauensverlust und zu einem Flickenteppich, den keiner mehr verstehe. Russwurm äussert sich ablehnend gegenüber einer Homeoffice-Pflicht. Zu einer Impfpflicht sehe er dagegen «keine bessere Alternative, wenn wir Deutschland aus dieser Dauerkrise herausbringen wollen». Eine Beteiligung der Unternehmen an der Durchsetzung lehnt er allerdings ab. Legende: Reuters / Archiv

8:09 36 weitere Infizierte unter Olympia-Teilnehmern in Peking Bei den Teilnehmern der Olympischen Winterspiele sind 36 zusätzliche Covid-Infizierte entdeckt worden. Wie das Organisationskomitee in Peking mitteilte, seien insgesamt 29 Einreisende kurz nach ihrer Ankunft am Flughafen positiv auf das Virus getestet worden, bei 19 von ihnen soll es sich um Athleten oder Teammitglieder handeln. Sieben weitere Infektionen wurden zudem unter Personen festgestellt, die sich bereits innerhalb der «Olympia-Blase» befunden haben. Für die Olympischen Winterspiele in Peking gilt ein strenges Corona-Sicherheitskonzept, sämtliche Teilnehmer – von Athleten bis hin zu Journalisten – sind vollständig vom Rest der chinesischen Bevölkerung getrennt. Um Infektionen möglichst rasch zu erkennen, muss jeder Teilnehmer innerhalb der «Olympia-Blase» täglich einen PCR-Test absolvieren. Wer sich mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Erst nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses wieder verlassen. Die Volksrepublik China verfolgt eine strenge «Null Covid»-Strategie, bei der bereits kleinere Infektionsstränge mit harten Massnahmen bekämpft werden. Legende: Reuters / Archiv

4:41 Bericht zu «Lockdown-Partys» wird zensiert Der mit Spannung erwartete Untersuchungsbericht zu «Lockdown-Partys» in der Downing Street in London soll in einer stark zensierten Version veröffentlicht werden. Das berichteten britische Medien am Freitagabend übereinstimmend unter Berufung auf Regierungsquellen. Dem angeschuldigten Premier Boris Johnson könnte das zugutekommen. Zumal nicht mit einer späteren, weiteren Veröffentlichung des vollständigen Berichts gerechnet wird, wie sie die Oppositionsparteien fordern. Die Zensur des ursprünglich als brisant geltende Berichts hängt mit Ermittlungen der Polizei zusammen. Berichten zufolge sollen Regierungsmitarbeiter und auch Johnson selbst während der Pandemie mit Feiern die eigenen Regeln missachtet haben. Sollte sich das bestätigen, gilt ein Misstrauensvotum gegen Johnson als wahrscheinlich. Bis zur definitiven Klärung dürften nun aber Wochen vergehen. Legende: Trotz Maske: Mit den selbst aufgestellten Corona-Regeln soll es Premier Boris Johnson nicht immer so genau genommen haben. Keystone

22:38 Peking: China will «Omikron-Spiele» um jeden Preis vermeiden In genau einer Woche beginnen in Peking die Olympischen Winterspiele. Seit dem Pandemie-Ausbrauch vor knapp zwei Jahren hat sich China praktisch von der Aussenwelt abgeschottet. Jetzt öffnet es die Tore für Tausende Athletinnen und Athleten, Betreuende, Medienschaffende und Funktionäre – aus der ganzen Welt. Also auch aus Ländern, in denen Omikron wütet. Die chinesische Regierung will mit allen Mitteln verhindern, dass die Olympischen Winterspiele in Peking als «Omikron-Spiele» in die Geschichte eingehen. Es gelten darum strikte Regeln: So kommt man beispielsweise nicht ohne Akkreditierung in die «Olympia-Blase» rein. Zusätzlich muss man geimpft oder zuvor 21 Tage in Quarantäne gegangen sein. Danach gilt unter anderem ein strenges Test-Regime. 04:48 Video Olympische Winterspiele 2022: China hat Angst vor Omikron Aus 10 vor 10 vom 28.01.2022. abspielen

21:57 Italien: 7-Tage-Inzidenz ist gesunken In Italien hat das Gesundheitsministerium 143'898 Neuinfektionen binnen eines Tages registriert – knapp 12'000 weniger als am Vortag. Nach einem wochenlangen Anstieg ist nun auch die 7-Tage-Inzidenz der Infektionen gesunken. In den Spitälern des Landes mit rund 60 Millionen Einwohnern ging auch die Belegungsrate mit Corona-Patientinnen und -Patienten etwas zurück. Seit das Virus im Februar 2020 erstmals in Italien nachgewiesen wurde, starben 145'537 Menschen – das ist der zweithöchste Wert in Europa nach Grossbritannien und der neunthöchste weltweit. Fast 10.7 Millionen Ansteckungsfälle wurden bislang nachgewiesen. Seit Anfang Januar gilt in Italien eine Impfpflicht gegen Covid-19 für Menschen über 50 Jahre. Ab Februar wird für Leute dieser Altersgruppe, die sich bislang nicht haben immunisieren lassen, eine 100-Euro-Strafe fällig.

21:26 Massentests: 53 Berner Gemeinden und Schulen machen mit In Bern haben in diesen Tagen die repetitiven Tests an Schulen begonnen, welche die Kantonsregierung Anfang Jahr wieder bewilligt hatte. Laut Gundekar Giebel, Mediensprecher der Gesundheitsdirektion, haben sich 53 Gemeinden und Schulen für die repetitiven Tests angemeldet. In Köniz etwa wurde an allen 18 Schulen der Gemeinde die Quote von 80 Prozent mitmachenden Schülerinnen und Schüler erreicht – dieser Wert ist Bedingung für die Reihentests. Aussagen zu den Resultaten der Speichelproben sind laut den Verantwortlichen noch nicht möglich. Im Kanton Bern kam es jüngst zu vielen Corona-Infektionen an Schulen: Laut Giebel waren es in der laufenden Woche knapp 2000. Zum Vergleich: In der ersten Dezemberwoche waren es 685 positive Fälle. Während des Höhepunkts der zweiten Welle Anfang 2021 infizierten sich 191 Schüler in einer Woche. Massentests gab es an den Berner Schulen bis im Spätsommer. Im September 2021 ging der Kanton dann zum Ausbruchstesten über – die Kehrtwende sorgte für Kritik. 10:25 Video Aus dem Archiv: Corona-Herd Schule – durchseuchen oder testen? Aus Rundschau vom 24.11.2021. abspielen

20:56 Mai statt März: Frankreich verschiebt bereits Abiturprüfungen Angesichts der massiven Omikron-Welle verschiebt Frankreich die schriftlichen Abiturprüfungen von Mitte März auf Mitte Mai. Die aktuell hohe Zahl von Infektionen erschwere die Organisation der Prüfungen, ausserdem gebe es viele Krankheitsfälle, begründete das Bildungsministerium in Paris die Entscheidung. Alle sollten die gleichen Chancen und genügend Zeit für eine vernünftige Vorbereitung haben, hiess es. Die Zahl der täglich registrierten Neuinfektionen lag in Frankreich am Donnerstag bei 392'168. Die Omikron-Variante ist für gut 95 Prozent der Fälle verantwortlich. Inzwischen sinkt die Zahl der Infektionen allerdings in den Regionen, die als erstes von der Omikron-Welle betroffen waren, so auch im Grossraum Paris. Trotz weiter steigender Spitaleinweisungen sinkt die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen.

20:00 Philippinen öffnen Grenzen für internationale Touristen Ab Februar öffnen die Philippinen erstmals seit zwei Jahren wieder ihre Grenzen für internationale Touristen. Vollständig geimpfte Feriengäste aus 157 Staaten dürften ab dem 10. Februar wieder visa- und quarantänefrei in den Inselstaat einreisen, kündigte ein Regierungssprecher an. Voraussetzung für die Einreise sind demnach ein negativer PCR-Test, der maximal 48 Stunden vor Abreise gemacht werden müsse sowie ein internationaler Impfausweis. «Die Tourismusbranche wird sich dadurch erholen und so erheblich zum Lebensunterhalt der Menschen und zum Wirtschaftswachstum des Landes beitragen können», betonte der Regierungssprecher. Seit März 2020 sind die Grenzen der Philippinen für Touristen geschlossen. Die Philippinen mit etwa 110 Millionen Einwohnern waren lange eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder in der Region. Insgesamt wurden bislang fast 3.5 Millionen Fälle verzeichnet, mehr als 53'000 Menschen starben in Verbindung mit Covid-19. Legende: Der Inselstaat ist unter anderem für seine Traumstände bekannt, zum Beispiel auf Boracay Island. Reuters

19:32 Spaniens Regierung sieht Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten Nach Einschätzung der spanischen Regierung hat Spanien den Höhepunkt der derzeitigen Omikron-Welle überschritten. «Alles deutet darauf hin, dass die Kurve der Infektionen sinkt», sagte Gesundheitsministerin Carolina Darias. «Der Rückgang der Zahlen verfestigt sich von Tag zu Tag», fügte die Ministerin hinzu, mahnte aber zugleich zu weiterer Vorsicht. Neben der gefallenen Sieben-Tage-Inzidenz seit letzter Woche hat auch der Druck auf das Gesundheitssystem abgenommen. Innert einer Woche ging die Auslastung aller Spitalbetten mit Corona-Patienten von 15.2 auf 14.8 Prozent zurück, die der Intensivbetten fiel von 23.3 auf 22.1 Prozent. Es sei an der Zeit, der Pandemie weniger Bedeutung beizumessen und das Coronavirus wie eine wiederkehrende Krankheit zu betrachten, sagte Spaniens sozialistischer Regierungschef Pedro Sanchez zuletzt.

19:02 Island lockert – vor zwei Wochen hat das Land noch verschärft Island will seine Massnahmen zur Corona-Bekämpfung deutlich lockern: «Heute haben wir gute Nachrichten», sagte die isländische Ministerpräsidentin Katrín Jakobsdóttir bei einer Pressekonferenz in Reykjavik. Ab Samstag dürfen sich wieder 50 Menschen versammeln, zuvor hatte diese Zahl bei 10 gelegen. Clubs und Pubs dürfen wieder öffnen, nachdem sie Mitte Januar schliessen mussten. Erst noch vor zwei Wochen sah sich die Regierung zu einer Verschärfung veranlasst, weil sie das Gesundheitssystem als stark belastet ansah. Laufe alles nach Plan, hoffe man, Mitte März wieder «das normale Leben» zurückzubekommen, sagte Jakobsdóttir. Aktuell hat Corona die Insel jedoch noch fest im Griff: Von den rund 360'000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind aktuellen Angaben zufolge fünf Prozent in Isolation oder Quarantäne. Die Zahl der Spitaleinweisungen ging zuletzt jedoch wieder zurück. Eine Übersicht über das Pandemiegeschehen weltweit gibt es in der internationalen Lage.