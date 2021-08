Der Ticker startet um 5:30 Uhr

2:52 Grosskonzert in New York abgebrochen Es hätte eine Verschnaufpause von der Corona-Pandemie sein sollen: Ein grosses Open-Air-Konzert im Central Park von New York mit 60'000 Musikfans. Doch bereits nach etwa der Hälfte des fünfstündigen Events war Schluss. Ein Gewitter machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Die Besucherinnen und Besucher hatten nur mit dem Nachweis von mindestens einer Impfung Zutritt erhalten. Sie sahen Carlos Santana, Andrea Bocelli und LL Cool J. Zu den Auftritten von Reggeaton-Star Maluma, Patti Smith und Bruce Springsteen kam es aber nicht mehr. Mit der Grossveranstaltung wollte die Stadt New York den Kampfgeist der Bevölkerung während der Pandemie belohnen – und gleichzeitig das Ende vieler Einschränkungen feiern. Legende: Wenigstens zweieinhalb Stunden lang konnten die Menschen im Central Park wieder einmal wie früher Konzerte geniessen. Keystone

22:38 Sechstes Wochenende in Folge Demonstrationen in Frankreich In Frankreich haben zehntausende Menschen am sechsten Wochenende in Folge gegen die verschärften Corona-Regeln demonstriert. Im ganzen Land fanden rund 200 Protestzüge statt. Diese verliefen zumeist friedlich, im südfranzösischen Montpellier kam es zu Rangeleien. Neben der Kritik an der Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen richteten sich die Proteste auch gegen den «pass sanitaire», den Gesundheitspass zum Nachweis von Impfung, Genesung oder negativem Test. Dieser Gesundheitspass in einer App wird seit zwei Wochen für den Eintritt in ein Restaurant, ein Einkaufszentrum sowie für Reisen im Fernzug oder Flugzeug verlangt.

20:53 Demonstrationen verlangen Lockerung der Corona-Massnahmen in den Niederlanden In sechs grösseren Städten in den Niederlanden haben sich mehrere tausend Demonstrantinnen und Demonstranten versammelt, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk NOS berichtet. Konzert- und Festival-Besucher und Partygänger forderten eine Lockerung der geltenden Corona-Massnahmen. Unter anderem wollen sie, dass ab September wieder grössere Musikfestivals möglich sein können. Zudem sollen Nachtclubs wieder eine Perspektive erhalten. Sie dürfen gemäss aktuellen Regeln erst im November wieder öffnen. Die Demonstrierenden verwiesen dabei auf Veranstaltungen, die mit viel Publikum möglich sind, etwa Fussballspiele.

19:42 Impfmobile im Kanton Zürich unterwegs - Gesundheitsdirektorin Rickli ausgebuht Der Kanton Zürich hat in Gossau seinen ersten Impfbus in Betrieb genommen. 120 Menschen liessen sich bei der Ankunft des Impfmobils eine Spritze geben, wie die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli auf Twitter schrieb. Trotz der aufspielenden Dorfmusik und Bratwürsten war die Stimmung angespannt, wie Beobachter vor Ort bestätigen. Rund zwei Dutzend Impfgegner versuchten aktiv, wartende Impfwillige zu beeinflussen. Gesundheitsdirektorin Rickli wurde offen angefeindet und während dem Interview mit SRF ausgebuht. Nach ihrer Ansprache und ihrer Ermutigung zur Impfung näherte sich ihr ein Mann und begoss sie mit Apfelschorle. Rickli blieb unverletzt, die Polizei nahm den Mann fest, wie Carmen Surber, Sprecherin der Kantonspolizei Zürich, bestätigte. Die Zürcher Impfmobile werden in den kommenden Wochen verschiedene Gemeinden und Bildungseinrichtungen ansteuern. Impfungen sind ohne Voranmeldung möglich. Impfwillige sollten eine Krankenversicherungskarte, eine Identitätskarte sowie den Impfausweis mitbringen. 01:55 Video Premiere der Zürcher Impfmobile in Gossau (ZH) Aus Tagesschau vom 21.08.2021. abspielen

18:28 300 Massnahmen-Gegner demonstrierten in Olten Gegen die staatlichen Corona-Massnahmen haben in Olten am Nachmittag rund 300 Menschen protestiert. Bei der kurzfristig bewilligten Demonstration durch die Innenstadt kam es laut der Kantonspolizei Solothurn zu vereinzelten Vorfällen durch Provokationen der Gegenseite. So sei eine Person durch einen Gegenstand leicht verletzt worden. Die Polizei erteilte eine Wegweisung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung blieben jedoch ansonsten gewaltfrei, wie die Kantonspolizei via Twitter weiter mitteilte. Es seien keine Sachbeschädigungen gemeldet worden. Nach gut zwei Stunden löste sich die Demonstration wieder auf.

18:01 Tourismus in Italien erholt sich Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland ist in Italien im Sommer deutlich gestiegen. Das Institut Centro Studi Turistici (CST) in Florenz schätzt die Zahl der Übernachtungen auf etwa 35 Millionen zwischen Juni und August. Die Zahlen seien höher als im vergangenen Corona-Sommer 2020 mit rund 28 Millionen Übernachtungen. Das ist aber kein Vergleich mit den Zeiten vor der Pandemie, als etwa im Sommer 2019 mehr als 100 Millionen Übernachtungen verzeichnet wurden. Laut dem CST kamen die ausländischen Gäste mehrheitlich aus der EU, angeführt von Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz. Touristen aus Russland sind aber ausgeblieben.

17:10 Österreich: Nur noch Geimpfte dürfen im Herbst in Disco und Bar Sollten die Infektionen in Österreich im Herbst weiter steigen, werden nur noch geimpfte Personen Zutritt zu Diskotheken und Bars erhalten. «In der Nachtgastronomie haben wir die Situation, dass Ungeimpfte auf Geimpfte treffen. Hier gibt es das Risiko von Superspreader-Events», teilten Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein mit. Wenn die Infektionszahlen weiter steigen und die Impfquote unter Jungen tief bleibe, werde diese Massnahme in Betracht gezogen. Aktuell gilt in Österreich die 3G-Regel: Geimpfte, Getestete oder Genesene haben Zugang zu Gastronomie, Sport- und Freizeitveranstaltungen oder dürfen zum Coiffeur.

16:16 Demonstrationen in Australien – wieder Lockdowns Tausende Menschen haben in Australien gegen strengere Corona-Einschränkungen demonstriert. Dabei kam es in Melbourne, Brisbane und Sydney zu hunderten Festnahmen. Der Regierungschef des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, plant nun die Ausweitung des Lockdowns auf den gesamten Bundesstaat wegen steigender Infektionszahlen. In Sydney, Hauptstadt des bevölkerungsreichsten Bundesstaates New South Wales, waren mehr als 1500 Beamte im Einsatz, um nicht genehmigte Proteste zu verhindern oder aufzulösen. Die Neuinfektionen erreichten hier trotz eines zweimonatigen Lockdowns einen neuen Höchstwert. Regierungschefin Gladys Berejiklian hat bereits angekündigt, Lockdown im Grossraum Sydney bis Ende September zu verlängern. Ab Montag muss draussen eine Maske getragen werden. Zudem gilt eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Seit März 2020 sind die internationalen Grenzen Australiens mit wenigen Ausnahmen geschlossen. Doch eine langsame Impfkampagne und die Delta-Variante haben zu einer verschärften Situation geführt. Legende: Bei der «National Rally for Peace, Freedom and Human Rights» protestieren Hunderte gegen die Corona-Massnahmen und die Lockdowns in Australien. Keystone

14:54 Corona-Inzidenz in Deutschland wieder über 50 In Deutschland ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz zur Ermittlung des Corona-Infektionsgeschehens erstmals seit Ende Mai über die Marke von 50 gestiegen. Der Wert lag am Samstag nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 51.6. Der Wert gibt an, in wie vielen Fällen Menschen pro 100'000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Am Freitag hatte die Inzidenz noch 48.8 betragen. Über 50 lag sie zuletzt am 25. Mai mit 58.4. Die Marke von 50 galt lange weithin als Richtschnur für die Beurteilung der Infektionslage. Angesichts der fortgeschrittenen Impfkampagne läuft aber eine Debatte über eine höhere Schwelle und die Heranziehung weiterer Kriterien wie die Belegung der Krankenhäuser und die Zahl der Geimpften.

13:58 SVP sagt Nein zum Covid-19-Gesetz Die Delegierten der SVP Schweiz haben an ihrer Versammlung in Granges-Paccot (FR) die Parolen für die eidgenössischen Abstimmungen vom 26. September und 28. November gefasst. Die Partei stellt sich hinter das Referendum zum Covid-19-Gesetz. Dieses wurde bereits während der Unterschriftensammlung von der Jungen SVP unterstützt und auch der Parteivorstand empfahl ein Nein zum Covid-19-Gesetz. Kritisiert wird vor allem das Covid-Zertifikat, das als Grundlage für eine rechtliche Diskriminierung von Ungeimpften diene, sowie die Ausweitung der bundesrätlichen Befugnisse, wie es in einer Mitteilung der SVP heisst. Die Abstimmung über das Referendum zum Covid-19-Gesetz findet am 28. November statt. Legende: SVP-Parteipräsident Marco Chiesa sprach sich auch gegen «linke Schmarotzerpolitik» aus. Keystone

13:42 Zürcher Impfbusse starten ihre Tournee In Gossau (ZH) ist der erste Impfbus im Kanton Zürich in Betrieb genommen worden. Der Kanton und die Gemeinden hoffen, mit dem niederschwelligen Angebot die Corona-Impfquote zu erhöhen. Von 11 Uhr bis 15 Uhr werden auf dem Ernst-Brugger-Platz in Gossau die ersten Covid-19-Impfungen im Impfbus verabreicht. Der erste Einsatz der insgesamt vier Impfmobile, die der Kanton Zürich beschaffte, wurde von Volksfeststimmung begleitet. Marktstände und ein Kinderkarrusell standen bereit, der Musikverein sorgte für Unterhaltung während des Impfens, im Festzelt gab es kostenlose Verpflegung. Die Zürcher Impfmobile werden in den kommenden Wochen verschiedene Gemeinden und Bildungseinrichtungen ansteuern. Die Impfungen sind kostenlos und ohne Voranmeldung möglich. Impfwillige sollten eine Krankenversicherungskarte, die Identitätskarte oder den Pass sowie den Impfausweis mitbringen. Aktuell sind im Kanton Zürich 60.7 Prozent der Bevölkerung einfach geimpft, 55.5 Prozent sind vollständig geimpft (Stand 18. August).

12:37 Zahl der positiven Tests an Berner Schulen hat sich versechsfacht Die Zahl der Berner Schülerinnen und Schüler, welche im Rahmen der wöchentlichen Schul-Massentests positiv aufs Coronavirus getestet wurden, hat sich im Vergleich zur Zeit vor den Schulferien ungefähr versechsfacht. Das zeigen die neusten Zahlen des Kantons Bern. 63 positive Einzeltests ergaben die in der vergangenen Woche bei über 72'000 Schülerinnen und Schüler durchgeführten Tests. Diese Zahl veröffentlichte der Kanton Bern am Freitagabend, wie Schweizer Radio SRF und die «Berner Zeitung» berichteten. Laut Gundekar Giebel, Sprecher der bernischen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion, haben die bernischen Gesundheitsbehörden diese Entwicklung erwartet: «Es entspricht ja auch dem Anstieg der Zahlen in der Bevölkerung», sagte Giebel am Samstagmorgen im Radio SRF.

11:50 Französisch-Polynesien schliesst die Schulen Schulen, Hochschulen und Gymnasien werden ab Montag in Französisch-Polynesien wegen des Ausbruchs von Covid-19 geschlossen, kündigte der Präsident des Archipels Edouard Fritch an. Ferner ist in den kommenden zwei Wochen in den von der Pandemie besonders betroffenen Gebieten eine Verschärfung der Bewegungsfreiheit vorgesehen, und die meisten Geschäfte sowie die Restaurants und Bars müssen schliessen. Die nächtliche Ausgangssperre wird im ganzen französischen Überseegebiet verlängert. Die polynesischen Schüler hatten vor zwei Wochen den Unterricht begonnen, aber viele Schulen und Hochschulen wurden bereits wieder geschlossen, nachdem sich das Virus unter Kindern und Lehrern ausgebreitet hatte. In Polynesien hat die Inzidenzrate 2800 Fälle pro 100'000 Einwohner erreicht, die höchste in Frankreich.

7:46 Brasilianer lässt sich fünf Mal impfen Viel nützt viel – das dachte sich wohl ein Brasilianer, der sich fünf Mal binnen weniger Wochen gegen Corona impfen liess. Der Mann liess sich zwei Mal Dosen von Biontech-Pfizer, zwei Mal das chinesische Coronavac und ein Mal Astrazeneca spritzen, wie der brasilianische Sender TV Globo am Freitag meldete. Jetzt soll der Mann den Behörden erklären, wie er trotz der Kontrollen an all den Impfstoff kommen konnte. Nach Angaben des Nachrichtenportals G1 ging der Mann zu verschiedenen Impfstellen und nutzte es dabei aus, dass deren elektronisches System in dem Moment nicht funktionierte. Der impfbegeisterte Brasilianer flog auf, als er sich am 16. August ein sechstes Mal impfen lassen wollte. Mehrere brasilianische Bundesstaaten haben einen Impfstoff-Mangel beklagt. Auch Rio de Janeiro musste mehrfach seine Impf-Kampagne wegen fehlenden Impfstoffs unterbrechen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Überblick Archiv: Corona-Impfstoffe: Alle Informationen auf einen Blick 07.07.2021 Mit Video

5:44 Kuba lässt weitere selbst entwickelte Corona-Impfstoffe zu Kuba hat einen zweiten und dritten selbst entwickelten Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Die Kombination des Vakzins Soberana 02 und Soberana Plus hatte nach Regierungsangaben in der dritten Testphase mit einer Effektivität von 91.2 Prozent symptomatische Erkrankungen verhindert. Das staatliche Zentrum für die Kontrolle von Medikamenten und medizinischen Geräten (Cecmed) teilte mit, es habe eine Notfallzulassung erteilt. Soberana 02 war gemeinsam von Einrichtungen in Kuba und im Iran entwickelt worden. Im Iran hat das Mittel unter dem Namen Pasteurcovac bereits die Notfallzulassung erhalten. Am 9. Juli war das kubanische Vakzin Abdala als erster in Lateinamerika entwickelter Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen geworden. Bei Abdala wie auch den Soberana-Mitteln handelt es sich um sogenannte Untereinheitenimpfstoffe aus aufbereiteten Proteinen des Erregers. Kuba verfügt über viel Erfahrung bei der Entwicklung von Impfstoffen. Die Studienergebnisse zu den kubanischen Corona-Vakzinen wurden bislang aber nicht unabhängig geprüft. Legende: Der sozialistische Karibikstaat durchläuft seit einigen Wochen die Phase mit den meisten täglich bestätigten Infektionen und Todesfällen seit Beginn der Pandemie. Keystone/Archiv

2:39 Grossbritannien: EM-Finale in Wembley war ein Superspreaderevent Am Final der Fussballeuropameisterschaft in London mit Zehntausenden um das Wembley-Stadion hätten sich mehr als 3000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus den Zahlen der Gesundheitsbehörde Public Health England hervor. 2295 der anwesenden Fans in und um das Stadion sollen demnach zum Zeitpunkt des Finals höchstwahrscheinlich infektiös gewesen sein. 3404 weitere Menschen sollen sich rund ums Ereignis infiziert haben. Für den Zutritt zum Wembley-Stadion war eigentlich ein Coronatest notwendig, allerdings mussten die Menschen vor Ort selbst angeben, dass dieser negativ ausgefallen war. Insbesondere beim Finalspiel von England gegen Italien hatten sich in Wembley chaotische Szenen abgespielt. Tausende waren ohne Ticket ins Stadion eingedrungen, ausserdem gab es etliche gewaltsame Zusammenstösse. Die britische Regierung war zuvor von Gesundheitsexperten kritisiert worden, auf dem Höhepunkt einer massiven Corona-Infektionswelle bei den Spielen auch auf Druck der Uefa etwa 60'000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion zuzulassen. Nach der Veröffentlichung der Zahlen riefen die Verantwortlichen die Bevölkerung auf, sich impfen zu lassen und weiterhin aufzupassen. «Wir haben gezeigt, dass wir wieder grosse Sportevents und Kulturveranstaltungen auf sichere Weise abhalten können, aber es ist wichtig, dass Menschen in sehr vollen Umgebungen vorsichtig bleiben.» Legende: Wie viele Menschen sich tatsächlich im Stadion infizierten und wie viele bei Fan-Ansammlungen ausserhalb, konnte das Sportministerium auf Nachfrage nicht sagen. Reuters/Archiv

0:43 Starker Anstieg positiver Corona-Mischproben an Aargauer Schulen An den Schulen im Kanton Aargau haben sich positive Corona-Mischproben in der laufenden Woche verdreissigfacht im Vergleich zu vor den Sommerferien. Drei Prozent an Aargauer Schulen und Betrieben waren somit positiv. Kurzfristig kommt es laut Behörden deshalb zu einem Engpass bei den Nachuntersuchungen in den betroffenen Schulklassen. Am Montag hatten an 171 Schulstandorten sowie in wenigen Betrieben die repetitiven Tests wieder begonnen. Bisher wurden 1422 Mischproben in Schulen und Betrieben vorgenommen und 11'280 Personen so getestet, wie die Aargauer Behörden mitteilten. Das zeige, dass das repetitive Testen funktioniere und weiterhin ein wichtiges Mittel der Pandemiebekämpfung sei. Legende: Die Anzahl der positiv getesteten Mischproben übersteige jedoch das erwartbare Mass stark. Rückkehrerinnen und Rückkehrer nach den Schulsommerferien aus dem Ausland machten mehr als 30 Prozent der Infizierten im Kanton Aargau aus. Keystone/Archiv

22:51 Belgien hebt Massnahmen weitgehend auf In Belgien werden per 1. September die Hygieneregeln für die Gastronomie und im privaten Bereich weitgehend aufgehoben. Gemeinden können jedoch weiterhin an strengeren Regeln festhalten, wie dies der nationale Corona-Ausschuss beschlossen hat. Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei Gottesdiensten und Beerdigungen bleibt bestehen. Hingegen fallen die Beschränkungen in der Gastronomie bei den Gästezahlen oder Öffnungszeiten weg. Möglicherweise werden die Lockerungen in der Hauptstadtregion Brüssel angesichts der tiefen Impfquote aber noch nicht vollständig umgesetzt.

22:07 Portugal lockert Massnahmen dank hoher Durchimpfungsrate Portugal zieht Lockerungen der Corona-Massnahmen um ganze zwei Wochen vor. Grund ist das raschere Fortschreiten der Impf-Kampagne im Land. In Portugal sind inzwischen mehr als 70 Prozent der Bevölkerung geimpft. Nun sollen unter anderem Restaurants wieder bis 2 Uhr nachts offen bleiben dürfen. «Die Pandemie ist nicht vorbei», mahnt aber Kabinettsministerin Mariana Vieira da Silva, darum blieben zahlreiche Massnahmen in Kraft.