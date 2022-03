Der Ticker startet um 6:27 Uhr

4:18 Nach 700 Tagen: Auch Westaustralien öffnet seine Grenzen Als letzter Bundesstaat in Down Under hat Westaustralien nach zwei Jahren Corona-bedingter Schliessung seine Grenzen wieder für einheimische und internationale Besucherinnen und Besucher geöffnet. Vollständig Geimpfte dürfen seit Donnerstag erstmals seit fast 700 Tagen wieder quarantänefrei in die Region mit der Metropole Perth einreisen. Internationale Flüge wurden bis Freitag unter anderem aus Dubai, Singapur und Auckland erwartet.

2:58 Rund 650'000 Todesfälle in Brasilien Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 30'995 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf rund 28.8 Millionen. Die Zahl der Todesfälle nahm binnen 24 Stunden um 370 auf rund 650'000 zu.

22:39 Deutschland hebt Liste mit Hochrisikoländern auf Für Ferienrückreisende nach Deutschland gelten künftig einfachere Corona-Regeln. Ab Donnerstag werden vorerst keine Länder mehr als Hochrisikogebiete mit weitergehenden Auflagen wie Quarantänepflichten bei der Einreise ausgewiesen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitgeteilt hatte. Hintergrund sind ebenfalls ab Donnerstag greifende Änderungen der Deutschlandweiten Einreiseverordnung. Demnach werden nun nur noch Länder als Hochrisikogebiete eingestuft, in denen Virusvarianten mit «besorgniserregenderen Eigenschaften» grassieren als die hierzulande dominierende Omikron-Variante. Legende: Keystone / Archiv

22:08 Trotz Corona: Zahl der Marken- und Patentanmeldungen erneut gestiegen Trotz Pandemie sind in der Schweiz 2021 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) erneut mehr Marken angemeldet worden. Von der Innovationsfreudigkeit der Bevölkerung zeugt auch der Zuwachs der angemeldete Patente und Designs. Jahr für Jahr würden mehr Marken angemeldet werden, so hätten Schweizer Unternehmen auch im zweiten Jahr der Pandemie Innovationsgeist bewiesen hiess es in einer Mitteilung des IGE. 2021 seien 19'279 Marken angemeldet worden (Vorjahr: 18'678, 2019: 17'200). Per Ende 2021 waren insgesamt 534'960 Marken in Kraft. 1555 Erfindungen wurden laut IGE zum Patentschutz angemeldet (2020: 1590), total seien 6623 Schweizer Patente aktiv. Rechne man die Patente des Europäischen Patentamts (EPA) hinzu, die auch in der Schweiz wirksam seien, komme man auf 146'716 Patente. Die meisten Patente wurden in den Kantonen Zürich (288), Bern (133) und Waadt (92) angemeldet, wie es weiter hiess. Auch beim Design zeigen die Anmeldungen nach oben, vor allem bei Uhren, Verpackungen und Möbeln.

19:49 Griechenland hebt Maskenpflicht im Freien auf Griechenland wird die Maskenpflicht im Freien ab Samstag aufheben, sagte der griechische Gesundheitsminister am Mittwoch. Grund seien die tendenziell zurückgehenden Covid-19-Infektionen. Der beratende Ausschuss von Experten für Infektionskrankheiten habe die Aufhebung empfohlen und die Regierung habe die Empfehlung akzeptiert, sagte Gesundheitsminister Thanos Plevris. «Es wird jedoch dringend empfohlen, im Freien bei grossen Menschenansammlungen Masken zu tragen», sagte er. Erklärung des Gesundheitsministers zur Maske im Freien

18:38 Deutsche Reisebranche erwartet Vorkrisenniveau erst im Jahr 2023 Die deutsche Reisewirtschaft rechnet erst im kommenden Tourismusjahr mit einer Rückkehr auf das Niveau vor der Coronakrise – trotz steigender Buchungszahlen. Für Ungewissheit sorgt der Ukraine-Krieg. Laut einer Umfrage der GfK-Konsumforscher planen die Menschen in Deutschland in diesem Jahr deutlich mehr Geld für Urlaub und Reisen auszugeben als 2021. Auch andere Umfragen kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Weil Reisebeschränkungen auf der Fernstrecke das Geschäft in der laufenden Wintersaison belasteten, werde die Reisewirtschaft auf das gesamte touristische Jahr gesehen «voraussichtlich aber noch nicht ganz an die Vor-Corona-Umsätze herankommen», sagte Norbert Fiebig, der Präsident des Deutschen Reiseverbandes DRV. Legende: Besonders stark betroffen von der Pandemie waren Kreuzfahrten, die vor der Krise die Geschäfte massgeblich angetrieben hatten. Keystone/Stefan Sauer

17:29 Landmaschinenbauer Bucher hakt Coronakrise mit Rekordergebnis ab Der Industriekonzern Bucher lässt die Coronakrise mit einem Rekordergebnis hinter sich. Ein Jahr nach dem Einbruch wegen der Pandemie hat das Zürcher Unternehmen das beste Resultat seiner Geschichte eingefahren. Der Betriebsgewinn (EBIT) kletterte auf 352 Millionen Franken nach 204 Millionen im ersten Pandemiejahr 2020, wie der Konzern bekannt gab. Noch nie hatte der Hersteller von Landmaschinen, Gemeindefahrzeugen, Hydraulikkomponenten, Glasbehältermaschinen und Fruchtsaftpressen operativ mehr als 300 Millionen verdient. Die Betriebsgewinnmarge kletterte auf gut elf Prozent und übertraf damit den bisherigen Spitzenwert aus dem Jahr 2013. Auch unter dem Strich klingelte die Kasse: Der Reingewinn stieg auf 269 Millionen Franken. Im Vorjahr war das Nettoergebnis wegen der Pandemie mit 152 Millionen Franken auf den tiefsten Stand seit mehreren Jahren gefallen. Der Umsatz wuchs um 16 Prozent auf den neuen Höchststand von 3.18 Milliarden Franken. Legende: Keystone / Archiv

15:54 WHO: Angst und Depressionen häufen sich wegen der Pandemie Das erste Corona-Jahr 2020 hat nach einer Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit zu 25 Prozent mehr Angststörungen und Depressionen geführt als zuvor. Die vorliegenden Informationen seien wahrscheinlich nur die Spitze eines Eisbergs, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Dies ist ein Weckruf für alle Länder, sich mehr um die mentale Gesundheit zu kümmern», teilte er in Genf mit. Einer der Hauptgründe sei der erhebliche Stress, der mit der sozialen Isolation durch die Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einherging, berichtet die WHO. Es habe Einschränkungen bei der Arbeit gegeben, und Menschen hätten weniger Unterstützung in der Familie suchen und sich weniger in Vereinen und Gruppen in ihrem Umfeld engagieren können. Andere Stressfaktoren seien Einsamkeit, Angst vor einer Infektion, Krankheit oder dem Tod für einen selbst oder Verwandte, Trauer nach Todesfällen und finanzielle Sorgen gewesen. Bei Gesundheitspersonal sei Erschöpfung ein Auslöser für Suizidgedanken gewesen. Besonders betroffen gewesen seien junge Leute und Frauen. Während das Problem selbst deutlich wuchs, waren viele auf diese Probleme ausgerichtete Gesundheitsdienste teils ausgesetzt. Die Situation habe sich bis Ende 2021 leicht gebessert.

15:11 Wegen Corona-Infektion: IOC-Führung nach weiterer Absage nicht an den Paralympics Zwei Tage vor der Eröffnung der Winter-Paralympics in Peking hat IOC-Vizepräsident Ser Miang Ng seine Teilnahme wegen eines positiven Corona-Tests abgesagt. Wie das IOC twitterte, hat der aus Singapur stammende Sportfunktionär nur leichte Symptome und erholt sich gut. Damit wird kein Vertreter aus der IOC-Führung an den Spielen der Para-Sportler in China anwesend sein. Präsident Thomas Bach hatte bereits zuvor seinen Verzicht auf einen Besuch mitgeteilt. Legende: Reuters / Archiv

13:31 BAG meldet 23'684 neue Corona-Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 23'684 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 15'627 . Das sind 4 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 127 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 2586.79 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 150 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 83 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1408 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 13 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 143 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 7 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 74 Prozent ausgelastet. 17 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 10 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 10 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 42.4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 42 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 5 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 42'753 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 16 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 42 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 15'638'370 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 3797 Personen pro Tag geimpft. Das sind 36.6 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 69.0 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 41.5 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

13:11 Zahl der Covid-Kranken in Berner Spitälern geht zurück Die Zahl der Covid-Kranken in Berner Spitälern ist leicht rückläufig. Das geht aus den Zahlen hervor, die der Kanton Bern am Mittwoch auf seiner Website veröffentlicht hat. Demnach liegen zurzeit 217 Patientinnen und Patienten mit Covid im Spital. Vor einer Woche waren es 246 Personen, das war der bislang höchste Wert in der aktuellen Welle. Leicht zugenommen hat die Zahl der Covid-Kranken, die Intensivpflege benötigen. Sie stieg von 15 auf 17. Von ihnen waren sechs auf künstliche Beatmung angewiesen. So entwickeln sich die Corona-Zahlen in den Kantonen.

11:39 Zulassung von Impfstoffen soll einfacher werden Der Bundesrat soll die Zulassung und den Import von Impfstoffen erleichtern. Als Zweitrat hat am Mittwoch der Ständerat eine entsprechende Motion angenommen. Ziel ist, die Versorgung der Schweiz zu verbessern. Die kleine Kammer stimmte dem Vorstoss mit 36 zu fünf Stimmen ohne Enthaltungen zu. Sie schloss sich damit dem Nationalrat an, der dies bereits im März 2021 getan hatte. Unter anderem sollen Krankenkassen bei Impfstoff-Knappheit künftig auch Impfungen mit alternativen, in der Schweiz nicht zugelassenen Impfstoffen vergüten. Frühlingssession: Die wichtigsten Entscheide des National- und Ständerats.

11:12 Zug: reduziertes Härtefallprogramm Der Kanton Zug leistet im Jahr 2022 nur noch ein stark reduziertes Härtefallprogramm, dies weil am 17. Februar die pandemiebedingten Einschränkungen aufgehoben worden sind. Auf Hilfe hoffen können Betriebe der Gastro- sowie der Event- und Reisebranche. Die potenziell betroffenen Betriebe werden vom Kanton angeschrieben. Sie seien den Behörden bereits als Härtefall bekannt und entsprechend geprüft, teilte die Finanzdirektion mit. So entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Schweiz.

10:40 London kippt geplante Impfpflicht bei medizinischem Personal Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeberufen in England müssen sich anders als geplant doch nicht verpflichtend gegen das Coronavirus impfen lassen. Dies bestätigt die britische Regierung am Dienstagabend. Ursprünglich sollten Pflegekräfte und Angestellte des englischen Gesundheitsdienstes NHS ab dem 1. April vollständig geimpft sein müssen, um ihren Job weiterhin ausüben zu dürfen. Andernfalls drohte ihnen die Kündigung. Für Beschäftigte in Pflegeheimen galt dies bereits seit dem vergangenen Jahr. Im Zuge der weitgehenden Lockerung von Corona-Massnahmen in England hatte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid kürzlich eine erneute Prüfung der Teil-Impfpflicht angekündigt – das Vorhaben wurde nun fallen gelassen. Die Regierung begründet mit der aktuell vorherrschenden Omikron-Variante, die weniger schwere Verläufe hervorbringe als die gefährlichere Delta-Variante. Legende: Die verpflichtende Impfung für die Berufsgruppen war in Teilen der regierenden Tory-Partei enorm umstritten. Man fürchtete, der Personalmangel könne sich durch die Pflicht verschärfen. Keystone/Symbolbild

9:04 Biden sieht Rückkehr zur Normalität US-Präsident Joe Biden hat die Menschen auf eine Zukunft eingestimmt, in der die Corona-Pandemie nicht mehr ihren gesamten Alltag bestimmt. «Seit mehr als zwei Jahren hat Covid jede Entscheidung in unserem Leben und im Leben dieser Nation beeinflusst. Und ich weiss, dass Sie müde, frustriert und erschöpft sind», sagte Biden am Dienstagabend (Ortszeit) bei seiner Ansprache zur Lage der Nation. Aber dank des Durchhaltevermögens der Menschen gehe es nun vorwärts. Legende: «Es ist an der Zeit, dass die Amerikaner wieder an die Arbeit gehen und unsere grossartigen Innenstädte wieder füllen. Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, können sich sicher fühlen und ins Büro zurückkehren», so Biden. Keystone

7:36 Impfpflicht-Protest in Neuseeland: Gewalt bei Räumung von Zeltlager Bei der Räumung eines Zeltlagers von Impfpflicht-Gegnern in Neuseeland durch die Behörden ist es zu gewaltsamen Zusammenstössen zwischen Polizei und Protestlern gekommen. Hunderte Beamte in Kampfausrüstung waren seit dem frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) im Einsatz, um das vor 23 Tagen vor dem Parlamentsgebäude in Wellington eingerichtete Camp aufzulösen. Die Polizei habe bei der Aktion auch Feuerwehrschläuche als Wasserwerfer sowie Pfefferspray eingesetzt, während die Demonstrantinnen und Demonstranten die Beamten mit Feuerlöschern besprüht und mit verschiedenen Gegenständen beworfen hätten, berichteten neuseeländische Medien. Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Situation in den verschiedenen Ländern., Link öffnet in einem neuen Fenster Legende: Bei der Räumung eines Zeltlagers von Impfpflicht-Gegnern in Neuseeland durch die Behörden ist es zu gewaltsamen Zusammenstössen zwischen Polizei und Protestlern gekommen. Keystone

6:59 Industriekonzern Bucher macht nach Corona-Einbruch Gewinnsprung Nach dem Corona-Einbruch im Vorjahr hat der Industriekonzern im vergangenen Jahr 2021 einen Gewinnsprung gemacht. Der Betriebsgewinn (EBIT) kletterte auf 352 Millionen Franken nach 204 Millionen im ersten Pandemiejahr 2020. Auch unter dem Strich klingelte die Kasse: Der Hersteller von Landmaschinen, Gemeindefahrzeugen, Hydraulikkomponenten, Glasbehältermaschinen und Fruchtsaftpressen fuhr einen Reingewinn von 269 Millionen Franken ein, wie der Konzern bekannt gab. Im Vorjahr war das Nettoergebnis mit 152 Millionen Franken auf den tiefsten Stand seit 2016 gefallen. Legende: Bucher hat die Erwartungen der Finanzgemeinde etwas übertroffen. Keystone

4:40 Biden kündigt Paxlovid-Kampagne an Die US-Regierung startet eine neue Initiative zur Behandlung von Covid-19 mit Corona-Medikamenten. «Menschen können sich in einer Apotheke testen lassen und erhalten bei positivem Befund die antiviralen Pillen vor Ort. Und das ohne Kosten», sagte US-Präsident Joe Biden bei seiner Ansprache zur Lage der Nation. Aus dem Weissen Haus hiess es, das Programm mit dem Medikament Paxlovid solle noch in diesem Monat in Apotheken und ausgewählten Geschäften starten. Legende: Keystone

2:56 Deutschland hebt Hochrisiko-Länderliste auf Deutschland streicht alle Corona-Hochrisikogebiete von der Länderliste, wie das Robert-Koch-Institut mitteilte. Grund ist die Omikron-Variante, die weniger bedrohliche Erkrankungen hervorrufe, so das RKI. Die aktuellen Coronaregeln in Deutschland., Link öffnet in einem neuen Fenster