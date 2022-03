Der Ticker startet um 6:30 Uhr

7:54 Geringes Interesse an Novavax in Deutschland Der neue Novavax-Impfstoff wird in Deutschland bislang kaum genutzt. Das dortige Bundesgesundheitsministerium beziffert die bisherigen Impfungen auf 14'611. Es sei ein zusätzliches Angebot, sagt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin. Novavax soll zunächst vor allem in medizinischen Einrichtungen eingesetzt werden. Als Protein-Impfstoff, der auf einer seit langem etablierte Technologie beruht, gilt er als Möglichkeit, auch Impfskeptiker von einer Immunisierung zu überzeugen, etwa in der Pflege. Zuletzt hatte das Ministerium von einer Lieferung über 1.4 Millionen Dosen berichtet.

3:31 China sieht Erfolge im Kampf gegen Corona China sieht sich im Kampf gegen Corona in einer guten Position. Lokale Ausbrüche seien im letzten Jahr «effektiv und schnell» unterdrückt worden, hiess es im Arbeitsbericht der Regierung, den Ministerpräsident Li Keqiang in Peking zur Eröffnung der Jahrestagung des Volkskongresses vorlegte. Rund 85 Prozent der chinesischen Bevölkerung seien demnach mittlerweile gegen das Virus geimpft worden. «Durch diese Bemühungen haben wir die Gesundheit und Sicherheit der Menschen sichergestellt und die normale Ordnung in Arbeit und Leben aufrechterhalten», sagte Li Keqiang. Die Regierung liess in ihrem Bericht keine Abkehr von ihren strengen Massnahmen erkennen. Man werde die «effektiven» Covid-19-Kontrollen fortsetzen. China verfolgt eine strikte Null-Covid-Strategie. Mit Ausgangssperren, Massentests, Kontaktverfolgung, Quarantäne und strengen Einreisebeschränkungen hat das Land das Coronavirus weitgehend im Griff. Jedoch kommt es immer wieder zu kleineren Ausbrüchen.

1:17 USA: Arbeitslosigkeit nähert sich Vor-Corona-Niveau In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Februar gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel gegenüber dem Vormonat um 0.2 Prozentpunkte auf 3.8 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Die Quote nähert sich damit ihrem Niveau von 3.5 Prozent an, das sie vor der Corona-Pandemie innehatte. Derzeit seien etwa 6.3 Millionen Menschen ohne Arbeit, verglichen mit 5.7 Millionen vor der Pandemie. Gleichzeitig hat die US-Wirtschaft im Februar ausserhalb der Landwirtschaft 678'000 neue Stellen geschaffen, deutlich mehr als erwartet. Analysten hatten im Schnitt mit 423'000 neuen Stellen gerechnet.

0:31 Corona-Beschränkungen fallen in Belgien und Österreich In Österreich fallen ab heute Samstag fast alle Corona-Beschränkungen. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen, keine Obergrenze bei Veranstaltungen und keine Sperrstunde mehr. Allein die Hauptstadt Wien will sich nicht auf alle Öffnungsschritte einlassen und hält zunächst an der 2G-Regel in der Gastronomie und einer fast überall geltenden FFP2-Maskenpflicht fest. Auch Belgien verabschiedet sich von fast allen Beschränkungen. Masken sind nur noch in Spitälern und im öffentlichen Verkehr Pflicht, in Restaurants und Fitness-Zentren sind keine Impfnachweise mehr nötig. Und auch in Deutschland wurden am Freitag die Regeln für Gastronomie und Grossveranstaltungen gelockert.

23:42 Bundesgericht: Innerrhoden durfte Landsgemeinde durch Urnengang ersetzen Die Durchführung einer ausserordentlichen Urnenabstimmung statt einer Landsgemeinde im Kanton Appenzell-Innerrhoden im Frühling 2021 war rechtens. Dies hat das Bundesgericht entschieden und die Beschwerde von drei Personen abgewiesen, die trotz Corona-Epidemie eine Landsgemeinde verlangten. Das Bundesgericht hält in einem am Freitag veröffentlichten Urteil fest, dass die Innerrhoder Standeskommission (Regierung) dazu berechtigt war, im Februar vergangenen Jahres den Beschluss über die Urnenabstimmung zu fällen.

22:22 Wales lässt Corona-Massnahmen hinter sich Im britischen Landesteil Wales sollen Ende dieses Monats alle verbliebenen Corona-Massnahmen auslaufen. Wie die Regionalregierung in Cardiff mitteilte, soll vom 28. März an keine Maskenpflicht mehr in geschlossenen Räumen gelten und auch die Pflicht zur Isolation für positiv Getestete wegfallen. Wales ist damit der letzte britische Landesteil, in dem die Corona-Massnahmen vollständig aufgehoben werden. Den Anfang gemacht hatte England, wo bereits seit der vergangenen Woche keinerlei Pandemie-Auflagen mehr gelten. In Schottland enden die Corona-Regeln am 21. März. Die Pflicht zur Isolation für Infizierte gilt jedoch vorerst weiter. Im Vereinigten Königreich ist Gesundheit Sache der einzelnen Landesteile. Für England, das keine Regionalregierung hat, ist die britische Regierung in London zuständig.

21:23 Wieder steigende Corona-Zahlen in Deutschland In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz der gemeldeten Corona-Neuinfektionen am Freitag den zweiten Tag in Folge gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner und mit 1196.4 an. Am Donnerstag hatte der Wert bei 1174.1 gelegen. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern und oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des deutschen Laborverbands (ALM) inzwischen eine grössere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr mit einem PCR-Test bestätigt wird – diese Fälle erscheinen dann nicht in die offiziellen Statistiken.

20:22 «Es ist Zeit, unsere Stadt neu zu eröffnen» Angesichts der sinkenden Corona-Infektionszahlen hebt New York City weitere Einschränkungen und Schutzmassnahmen auf. Ab kommendem Montag müssen Schulkinder ab fünf Jahren keine Masken mehr tragen, wie Stadtpräsident Eric Adams mitteilte. Ausserdem müssten in Restaurants, Fitnessstudios, Kinos und anderen Einrichtungen keine Impf-Nachweise mehr vorgezeigt werden. «Es ist Zeit, unsere Stadt neu zu eröffnen», sagte Adams bei einer Medienkonferenz auf dem New Yorker Times Square. Er bekam dafür viel Zuspruch, von einigen Gesundheitsexperten hiess es aber auch, das Aufheben der Massnahmen komme zu früh. Einige Auflagen wie etwa Masken im öffentlichen Nahverkehr bleiben allerdings auch weiter bestehen. New York war vor zwei Jahren eines der Epizentren der Pandemie und später auch von der Omikron-Welle stark betroffen. Seit einigen Wochen gehen die Infektionszahlen aber stark zurück. Legende: Der Stadtpräsident von New York City, Eric Adams, kündigt auf dem Times Square in Manhattan weitere Öffnungen an. Reuters

19:30 Wegfall zusätzlicher Aussenflächen bei Gastrobetrieben irritiert Die Gastrobetriebe in Bern müssen die zusätzlichen Aussenflächen, die sie während der Corona-Pandemie nutzen konnten, wieder abgeben. Das hat in Bern manche irritiert. Statthalterin Ladina Kirchen hingegen betont, dass die Spielregeln von Anfang an klar gewesen seien. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, konnten Gastrobetriebe seit 2020 unbürokratisch und ohne Bewilligung durch das Regierungsstatthalteramt mehr Aussenfläche beanspruchen, dort wo dies möglich war. Mitte Februar nahm der Bundesrat die meisten Corona-Schutzmassnahmen wieder zurück, da sich eine Entspannung der Pandemielage abzuzeichnen begann. Auf der Homepage der Regierungsstatthalter wurde daher auch die Meldung aufgeschaltet, dass ab sofort die Pandemie-bedingt genutzten zusätzlichen Aussenflächen der Restaurants wieder wegfallen und der vor der Corona-Pandemie bewilligte Zustand der Aussenfläche wiederhergestellt werden müsse. Für den für die Gastronomie zuständigen Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) kam die Ankündigung «zur Unzeit». Das Gastgewerbe sei weit davon entfernt, sich erholt zu haben. Legende: Keystone / Archiv

17:48 In Belgien fallen die Masken und auch sonst wird gelockert Die meisten Corona-Massnahmen in Belgien sind dank sinkender Infektionszahlen ab kommender Woche hinfällig. Am Freitag einigte sich das belgische Corona-Komitee auf ein Ende der pandemischen Notlage für das Land. So sind Masken künftig nur noch in Krankenhäusern und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht, wie die Regierung mitteilte. Menschen müssen demnach auch keinen Impfnachweis oder Corona-Test mehr in Restaurants, Bars oder Fitnessstudios vorlegen. Es gebe auch keine Beschränkungen für Veranstaltungen mehr. «Ein wichtiges Blatt wendet sich», sagte der belgische Premierminister Alexander De Croo bei einer Pressekonferenz in Brüssel. Belgien habe fünf Wellen des Virus erlebt, rund 30 000 Menschen seien gestorben. Viele wirtschaftliche Sektoren seien hart getroffen worden. Die Zahl der Infektionen und der Krankenhauseinweisungen gehe mittlerweile aber stetig zurück, hiess es.

17:30 Luxemburg lockert massiv – Maskenpflicht fällt weitgehend Angesichts einer entspannten Corona-Lage will Luxemburg einen Grossteil seiner Massnahmen aufheben. Es werde keine Maskenpflicht und keine Zugangsbeschränkungen mehr geben in der Gastronomie, im Einzelhandel, bei der Arbeit oder beim Sport, sagte Premierminister Xavier Bettel. Auch in der Schule entfalle die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die Lockerungen dienten dazu, das normale Leben zurückbringen, sagte Bettel. «Luxemburg hat die Omikron-Welle gut überstanden.» Die Entwicklung der Zahlen und die Prognosen seien positiv. Nur noch in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen gelte die 3G-Reglung, nach der lediglich Geimpfte, Genesene und Getestete Zugang haben. Dort sei auch die Maske weiter Pflicht, ebenso wie im öffentlichen Personennahverkehr. «Wir empfehlen aber weiterhin, vorsichtig zu sein», sagte Bettel. Auch ohne Maskenpflicht stehe es jedem frei, Maske zu tragen. «Wir geben Freiheiten zurück, setzen aber auch auf Eigenverantwortung.» Denn noch sei die Pandemie nicht vorbei. Legende: Keystone / Archiv

16:43 Schweizer Seilbahnen erholen sich weiter Nach dem gelungenen Start in die Wintersaison 2021/22 und erfolgreichen ersten Wochen im 2022 können sich die Schweizer Bergbahnen auch über einen gelungenen Februar freuen. Der Verband Seilbahnen Schweiz hat im zweiten Monat des Jahres bei den Ersteintritten ein Plus von 27 Prozent und beim Umsatz landesweit ein Plus von 37 Prozent gegenüber der letzten Saison verzeichnet. Der Februar war geprägt von der weitgehenden Aufhebung der Corona-Massnahmen. Am 17. Februar fiel die Zertifikatspflicht in Gastro-Betrieben. Das hätten die Kunden in den Skigebieten sehr zu schätzen gewusst, teilte der Verband mit. Seilbahnen Schweiz habe entsprechend die Kapazitätsbeschränkung bei Grossgondeln aufgehoben. In vielen Kantonen seien ausserdem die Sportferien auf den Februar gefallen, was Schneesportbegeisterte in die Berge gelockt habe. Zwar habe es teils auch starke Sturmböen gegeben, die eine Stilllegung der Seilbahnen erforderten. Ausserdem hätten die Stürme auch viel Neuschnee gebracht, besonders in der östlichen Schweiz.

14:45 Kanton Bern: «Wir lassen die Pandemie hinter uns» Ungeachtet der steigenden Corona-Fallzahlen hat der Kanton Bern bekannt gegeben, wieder zur Normalität zurückzukehren. «Ich freue mich, dass wir die Pandemie hinter uns lassen können», sagte der zuständige Regierungsrat Pierre-Alain Schnegg (SVP) heute vor den Medien. Nachdem der Bundesrat Mitte Februar weitgehende Lockerungsschritte beschlossen und auch die Berner Regierung die meisten Corona-Massnahmen aufgehoben hat, passt die Gesundheitsdirektion die bestehende Corona-Sonderorganisation schrittweise an. Auch die Situation in den Spitälern lasse das zu. Die Testkapazitäten des Kantons werden zurückgefahren. Die Testangebote der mobilen Teams sowie die Testkapazitäten in den Spitälern werden an die Bedürfnisse angepasst, das Drive-in Bernexpo wird per Ende März 2022 geschlossen und abgebaut. Der kantonsärztliche Dienst wird weiterhin punktuelles Ausbruchstesten durchführen. Für die Bevölkerung bleiben Testangebote bei Hausärzten, in Apotheken und in den normalen Strukturen der Spitäler bestehen. Mit einer Ausnahme werden Ende Monat auch die kantonalen Impfzentren geschlossen. Nur das Impfzentrum auf dem Gelände des Inselspitals wird in einem reduzierten Umfang weiterhin Impfungen verabreichen. Auch die Arbeiten des Contact Tracings werden zurückgefahren. Das Team habe immer weniger zu tun: Nach der Aufhebung der Kontaktquarantäne-Pflicht würden lediglich noch die Isolationsfälle im Aufgabengebiet des Contact Tracings verbleiben, und auch dies nur bis Ende März.

13:32 Corona-Zahlen im Wochenüberblick Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 17'373 Fällen, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Das sind 21 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Fällen, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Das sind als in der Vorwoche. Laut BAG werden aktuell 1379 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 6 Prozent weniger als in der Vorwoche. 136 Personen sind in Intensivpflege (-7 %).

wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. sind in Intensivpflege (-7 %). Das BAG meldet 34 laborbestätigte Todesfälle in der letzten Woche.

13:32 BAG meldet 25'131 neue Corona-Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 25'131 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 17'373 . Das sind 21 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 25 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 2497.73 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 111 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 81 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1379 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 6 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 136 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 7 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 76 Prozent ausgelastet. 16 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 15 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 11 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 44.9 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 45 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 6 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 42'793 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 6 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 45 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 15'645'736 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 3243 Personen pro Tag geimpft. Das sind 37.0 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 69.0 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 41.6 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

12:51 Österreich braucht neuen Gesundheitsminister In Österreich wirft bereits der zweite Gesundheitsminister seit Beginn der Corona-Pandemie wegen Überlastung das Handtuch: Wolfgang Mückstein (Grüne) hat am Donnerstag seinen Rücktritt erklärt – weniger als ein Jahr, nachdem er aus seiner Wiener Arztpraxis in die Spitzenpolitik gewechselt hat. In den vergangenen Wochen sei er nicht mehr in der Lage gewesen, jeden Tag 100 Prozent der notwendigen Leistung zu erbringen, sagte der 47-jährige Minister. Ausserdem sei er ständig Bedrohungen ausgesetzt gewesen und habe Polizeischutz gebraucht. Mücksteins Vorgänger und Parteikollege Rudolf Anschober hatte im letzten April wegen Überarbeitung aufgegeben. Mückstein war jüngst mit zunehmend negativen Medienberichten konfrontiert, die unter anderem seine manchmal widersprüchlichen Aussagen thematisierten. Grünen-Chef Werner Kogler kündigte an, den Regionalpolitiker Johannes Rauch als neuen Gesundheitsminister vorzuschlagen. Rauch ist in der Landesregierung von Vorarlberg für Umwelt und Verkehr zuständig. Legende: Die Belastung wurde zu gross: Wolfgang Mückstein tritt als Gesundheitsminister zurück. Keystone

11:14 Frauen sehen Anstieg von Gewalt gegen sich wegen Pandemie Fast vier von fünf Frauen in der EU (77 Prozent) gehen davon aus, dass es während der Corona-Pandemie zu mehr körperlicher oder seelischer Gewalt gegen sie gekommen ist. Dabei ist der Wert in Griechenland mit rund 93 Prozent am höchsten und in Ungarn mit weniger als 50 Prozent am niedrigsten, wie aus einer repräsentativen Eurobarometer, Link öffnet in einem neuen Fenster-Umfrage des EU-Parlaments hervorging. Auf die Frage, welche Formen von Gewalt Frauen aus ihrem Umfeld seit Pandemiebeginn widerfahren sei, gaben 14 Prozent häusliche Gewalt oder Missbrauch, 16 Prozent Online-Belästigung, ebenso viele Belästigung auf der Strasse und 11 Prozent Belästigung am Arbeitsplatz an. Vor allem in Irland, Griechenland, Kroatien, Zypern, Luxemburg und Rumänien waren die Werte für häusliche Gewalt und Missbrauch mit jeweils mehr als 20 Prozent überdurchschnittlich hoch. Knapp 60 Prozent der befragten Frauen sehen es als Schlüsselinstrument gegen körperliche und emotionale Gewalt, dass es einfacher sein sollte, Gewalt zu melden – auch bei der Polizei. Zwei von fünf Frauen sprechen sich in diesem Zusammenhang dafür aus, Polizei- und Justizmitarbeitende besser zu schulen. Legende: imago images / Archiv

9:45 Covid-Impfstoffkandidat von ACM Biolabs ist vielversprechend Der Covid-Impfstoffkandidat des Biotechunternehmens ACM Biolabs hat sich als sehr wirksam erwiesen. Wie das schweizerisch-singapurische Unternehmen am Freitag mitteilte, erzielte der Kandidat ACM-001 in einer Reihe von präklinischen Studien einen breiten Schutz gegen verschiedene SARS-CoV-2 Virusvarianten, einschliesslich Delta und Omikron. ACM-001 kann sowohl intramuskulär als auch durch die Nase verabreicht werden. Laut Mitteilung basiert der Kandidat auf der patentgeschützten ACM-Technologie des Unternehmens, wobei ACM für «Artificial Cell Membrane», Link öffnet in einem neuen Fenster (engl.) steht. Wegen ihrer grossen Flexibilität gehöre die ACM-Technologie zur nächsten Generation der Enkapsulierungstechnologien. ACM-001 könne nach den erfolgreichen präklinischen Sicherheitstests nun in Kürze in die klinische Entwicklung gebracht werden. 06:31 Video Aus dem Archiv: mRNA-Technologie – Allheilmittel für die Zukunft? Aus Puls vom 20.12.2021. abspielen

8:50 National Football League kippt alle Corona-Regeln Die National Football League NFL hat sich als erste grosse Profi-Liga in Nordamerika von allen Regeln zum Umgang mit dem Coronavirus verabschiedet. Teams haben seit der Entscheidung am Donnerstag keinerlei Einschränkungen mehr, müssen niemanden mehr testen oder das Tragen von Masken sicherstellen. Nur falls regionale Vorschriften noch in Kraft sind, müssen sich die Football-Teams auf ihren Anlagen daran halten. Die Saison ist seit dem Super Bowl im Februar allerdings vorbei und die Profis sehen sich derzeit ohnehin nicht für gemeinsame Trainingseinheiten bei ihren Teams.