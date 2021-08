Der Ticker startet um 5:30 Uhr

11:47 Israel impft ab sofort auch Personen ab 40 Jahren mit dritter Dosis Mehrere Expertenteams haben angesichts zahlreicher Corona-Neuinfektionen eine Ausweitung der Impfkampagne empfohlen, teilt das Gesundheitsministerium Israels mit. So impft Israel ab sofort auch Menschen ab 40 Jahren mit einer dritten Dosis. Schwangeren, Lehrern, Arbeitskräften im Gesundheitswesen sowie Menschen mit Behinderungen und Pflegekräften wird ebenfalls empfohlen, sich ein drittes Mal impfen zu lassen. Seit Ende Juli verabreicht Israel als erstes Land weltweit Auffrischungsimpfungen, wobei fast ausschliesslich das Vakzin von Biontech/Pfizer verwendet wird. Entscheidend ist dabei, dass die zweite Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt. Mittlerweile sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums knapp 1.3 Millionen Menschen dreimal geimpft. Audio Aus dem Archiv: Israel verabreicht dritte Corona-Impfung 05:45 min, aus Rendez-vous vom 13.08.2021. abspielen. Laufzeit 05:45 Minuten.

10:08 AR: Bevölkerung nutzt Angebot der Walk-In-Impfungen Am Mittwoch haben sich bei den ersten Walk-In-Impfungen in Herisau und Heiden je rund 150 Personen impfen lassen. «Es haben mehr Leute als erwartet dieses Angebot wahrgenommen, das ist sehr erfreulich», sagte der Ausserrhoder Impf-Chef Marc Rüdin. Gemäss Medienmitteilung der kantonalen Verwaltung, Link öffnet in einem neuen Fenster habe es bei den spontanen Impfungen ohne Voranmeldung Wartezeiten gegeben. Deshalb werden bei den nächsten Impfterminen mehr Personal und zusätzliche Anmeldestellen zur Verfügung stehen. Bis Mitte Oktober werden in den Impfzentren in Herisau und Heiden je fünf weitere Walk-In-Nachmittage stattfinden. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass das Angebot zur spontanen Impfung weiterhin rege genutzt werden wird. Ein mobiles Impfteam macht zudem am 24., 25. und 26. August Halt in Walzenhausen, Reute und Urnäsch. Audio Aus dem Archiv: Appenzell: Kanton bietet Walk-in Impfangebot für Unentschlossene 23:15 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 05.08.2021. abspielen. Laufzeit 23:15 Minuten.

8:49 «Alle Patienten auf der Intensivstation sind nicht geimpft» Schweizer Spitäler kommen nicht zur Ruhe, Intensivstationen füllen sich erneut mit Corona-Infizierten. Bereits sind einige Stationen voll, wie beispielsweise im Kantonsspital Luzern. Dort mussten Patientinnen und Patienten in andere Spitäler gebracht werden, damit es Platz für neue hat. «Es herrscht wieder Hochbetrieb bezüglich Covid», sagt Christoph Henzen. Er ist Chefarzt der Medizin und Leiter des Pandemiestabs am Luzerner Kantonsspital. Laut Henzen seien viele Erkrankte deutlich jünger als in der zweiten und dritten Welle. Jedoch steche eine Gemeinsamkeit hervor: «Alle Patienten auf der Intensivstation sind nicht geimpft.» Lesen Sie mehr dazu in unserem Artikel. 02:09 Video Corona-Krise: Spitäler in Sorge Aus Tagesschau vom 19.08.2021. abspielen

7:03 Ironman auf Hawaii erneut verschoben Der Ironman auf Hawaii findet wegen der Corona-Pandemie auch dieses Jahr nicht statt und soll nun im Februar 2022 erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder ausgetragen werden. Die Weltmeisterschaft im Triathlon über 3.86 Kilometer Schwimmen, 180.2 Kilometer Radfahren und 42.2 Kilometer Laufen war ursprünglich für den 9. Oktober angesetzt. Neuer Termin ist nun der 5. Februar 2022. Die Veranstalter rechnen mit zwei Ausgaben im kommenden Jahr. Auch im Oktober soll es zum üblichen Zeitpunkt einen Wettkampf geben. Nach Ausbruch der Pandemie war der wichtigste Triathlon der Welt erst von Oktober 2020 in den Februar 2021 verschoben und dann ganz abgesagt worden. Nun kann auch die Ausgabe in diesem Jahr nicht stattfinden. Käme es 2022 tatsächlich zu den nun angestrebten zwei Ausgaben, gäbe es erstmals seit 1982 wieder zwei Weltmeister in einem Jahr. Legende: Archivbild Keystone

6:02 Deutscher Gesundheitsminister erwägt Auffrischungsimpfung für alle Bürger Der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) möchte allen Bürgern eine Auffrischimpfung anbieten. «Eine Booster-Impfung ist von den Zulassungen gedeckt, sie verstärkt und verlängert den Impfschutz», sagt Spahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland einem Vorabbericht zufolge. Die Länder starteten jetzt bereits schrittweise mit den Booster-Impfungen in den Pflegeeinrichtungen und für besonders gefährdete Menschen. Ausserdem könnten sich diejenigen noch einmal impfen lassen, die bislang nur Vektorimpfstoffe bekommen

hätten. «In einem zweiten Schritt können wir dann darüber nachdenken, auch allen anderen eine Auffrischimpfung anzubieten», so der Minister. Impfstoff sei ausreichend vorhanden. In Deutschland hat die vierte Welle der Corona-Pandemie begonnen. Dies zumindest nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts in Berlin. Betroffen seien hauptsächlich jüngere Altersgruppen – was sich in der Belegung der Intensiv-Plätze zeigt.Das Robert-Koch-Institut meldete am frühen Morgen knapp 9300 Neuinfektionen. 02:39 Video Daniel Theis: «Auffrischung der Corona-Impfung könnte nötig sein» Aus SRF News vom 19.08.2021. abspielen

3:50 Australien: Lockdown in Sydney bis Ende September verlängert Die Behörden des australischen Bundesstaates New South Wales verlängern den Lockdown in Sydney bis Ende September. Wie Ministerpräsidentin Gladys Berejiklian vor Reportern bestätigt, sei es nach fast zwei Monaten nicht gelungen, den Ausbruch der Delta-Variante einzudämmen. Legende: Ministerpräsidentin Gladys Berejiklian sagte auch, dass ab dem 23. August in den zwölf am stärksten betroffenen Stadtbezirken Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr verhängt werden sollen. Keystone/Archiv

2:49 USA: Drei geimpfte Senatoren mit Corona infiziert In den USA sind drei geimpfte Senatoren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dabei handelt es sich um den Republikaner Roger Wicker aus dem Bundesstaat Mississippi, den Demokraten John Hickenlooper aus Colorado und den unabhängigen Politiker Angus King aus Maine. Der 70-jährige Wicker weise milde Symptome auf, teilt sein Büro mit. Der 69-jährige Hickenlooper erklärte, er fühle sich gut, werde sich aber auf ärztlichen Rat hin in Quarantäne begeben. In den USA sind inzwischen mehr als 169 Millionen Menschen vollständig geimpft und damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung, wie die Seuchenbehörde CDC mitteilt. Insgesamt seien über 359 Millionen Dosen verabreicht worden. Fast 200 Millionen Menschen seien mindestens einmal geimpft worden. In den USA leben rund 328 Millionen Menschen. Legende: Der 77-jährige King sei vorsorglich getestet worden, nachdem er am Mittwoch über Unwohlsein geklagt habe, teilt sein Büro mit. Reuters/Archiv

22:10 Robert Koch-Institut sieht Beginn der vierten Pandemie-Welle Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) hat in Deutschland die vierte Welle in der Corona-Pandemie begonnen. Der Anteil der positiven Proben unter den PCR-Tests in Laboren sei innerhalb einer Woche bis Mitte August von vier auf sechs Prozent gestiegen, heisst es . Von Infektionen betroffen seien vor allem jüngere Altersgruppen. «Damit zeigt sich nun deutlich der Beginn der vierten Welle, die insbesondere durch Infektionen innerhalb der jungen erwachsenen Bevölkerung an Fahrt aufnimmt», berichtet das Institut. Das RKI schätzt eine Gefährdung für die Gesundheit der noch nicht oder nur einmal geimpften Menschen in Deutschland insgesamt weiterhin als hoch ein. Für vollständig Geimpfte stufen die Forscher sie als moderat ein.

21:30 Warum steigen die Fallzahlen in der Schweiz so steil an? Rund die Hälfte der Schweizer Bevölkerung ist geimpft. Trotzdem steigen die Ansteckungszahlen steil an. SRF-Wissenschaftsredaktor Daniel Theis erklärt, es gebe genügend Menschen, die sich noch anstecken können. Und diese seien eben auch ansteckender, als das früher der Fall war. Die Delta-Variante mache im Nasen und Rachen über 1000 mal mehr Viren als das die ursprüngliche Virus-Variante getan habe. «Und dann gibt es noch die Geimpften, die sich eben in seltenen Fällen trotzdem auch noch anstecken können, und auch diese können das im Prinzip weitertragen.» Man könne nun ein exponentielles Wachstum beobachten, eine Art Schneeball-Effekt. «Denn je mehr Infizierte es hat, desto mehr können sie wieder andere anstecken.» Es braucht eine sehr hohe Zahl an genesenen oder geimpften Personen, dass Delta ausgebremst werden kann, wie Theis weiter erklärt. 01:54 Video Steigende Corona-Zahlen trotz Impfung Aus Tagesschau vom 19.08.2021. abspielen

20:32 Geimpft? Gymnasiasten im Wallis müssen Auskunft geben Aufgrund steigender Corona-Fallzahlen haben die Walliser Behörden zum Schulstart besondere Massnahmen getroffen. Neu müssen Schülerinnen und Schüler der Gymnasien sowie aller postobligatorischen Schulen wie Berufsschulen angeben, ob sie geimpft sind oder nicht. Dies berichtet das Onlineportal «20 Minuten». Nur wer geimpft, getestet oder genesen ist, wird von der Maskenpflicht auf dem Schulareal befreit. Die Schüler müssen gemäss Bildungsminister Christophe Darbellay einen Fragebogen ausfüllen, in dem sie eine Erklärung dazu abgeben, ob sie geimpft, getestet oder genesen sind. Dieser Fragebogen geht daraufhin anonym an den Kantonsarzt. «Gibt es in einer Klasse ein Problem mit Covid, hat der Kantonsarzt die Möglichkeit, das Couvert zu öffnen», sagt Darbellay gegenüber «20 minuten». Sollte jemand eine falsche Angabe gemacht haben, drohen bis zu 5000 Franken Busse. Laut Darbellay gilt die Regel für sechs Wochen: «Danach ziehen wir Bilanz und passen die Strategie je nach Entwicklung der Pandemie an», wird er zitiert. Die Massnahme an sich war bekannt und schon am 10. August in einer Mitteilung der Walliser Behörden angekündigt worden. Legende: Bislang mussten alle Schüler eine Maske tragen – nun aber dürfen im Wallis geimpfte, getestete und genesene Gymnasiasten die Maske auf dem Schulareal abnehmen. Keystone/Symbolbild

19:55 Israel schickt Reservisten zur Unterstützung in Spitäler Angesichts eines starken Anstiegs an Corona-Neuinfektionen schickt die israelische Armee nach eigenen Angaben erneut rund 200 Reservisten in Dutzende Spitäler. Die Reservisten würden etwa bei logistischen Aufgaben helfen wie der Verlegung von Patienten oder dem Transport von medizinischer Ausrüstung, sagte ein Vertreter des Militärs. Es gehe darum, das medizinische Personal zu entlasten, damit dieses sich besser um die Patienten kümmern könne. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums unterstützen aktuell auch 6000 Reservisten die Kommunen bei einem Antikörper-Massentest von rund 1.6 Millionen Schülern vor Beginn des Schuljahres am 1. September.

18:51 Hohe Fallzahlen nach den Sommerferien Im Kanton Baselland sind seit dem Schulbeginn am Montag 111 Schülerinnen und Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. 240 Schülerinnen und Schüler befanden sich am statistisch erfassten Stichtag vom Mittwoch in Quarantäne. Die positiven Fälle verteilen sich proportional regelmässig auf alle Schulstufen mit Ausnahme der Mittelschulen, wo die Fallstatistik vom Donnerstag etwas weniger Fälle ausweist. In der Baselbieter Gesamtbevölkerung sind in der vergangenen Woche 720 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie dem kantonalen Corona-Bulletin vom Donnerstag, Link öffnet in einem neuen Fenster zu entnehmen ist. 828 Personen befanden sich in Isolation, das waren 329 Personen mehr als noch vor einer Woche. Audio Nach Schulstart: Positive Corona-Tests in 18 Baselbieter Klassen 19:39 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 17.08.2021. abspielen. Laufzeit 19:39 Minuten.

18:15 Kantonsspital Luzern muss Patienten verlegen Auf den Intensivstationen der Schweizer Spitäler liegen seit einigen Tagen wieder mehr Coronapatientinnen und -patienten. Und die Zahl steigt weiter stark an. Bei den meisten neuen Spitaleintritten handelt es sich um Ungeimpfte – mehrheitlich jüngeren Alters. Im Kantonsspital Luzern sei die Intensivstation heute Morgen voll gewesen, sagte Christoph Henzen, Leiter des Pandemiestabs, in der «Tagesschau». «Wir haben übers Wochenende über 50 Prozent mehr Patienten mit Covid bekommen», so Henzen. Sie alle seien nicht geimpft, ausser einer Patientin, die aber einen sehr milden Verlauf habe. Das Kantonsspital Luzern musste Patienten in andere Zentralschweizer Spitäler verlegen. 01:40 Video Spitäler am Limit Aus Tagesschau am Vorabend vom 19.08.2021. abspielen

16:56 Tessin veröffentlicht Impfquoten des Gesundheitspersonals Der Kanton Tessin veröffenlicht auf seiner Corona-Internetseite, Link öffnet in einem neuen Fenster seit heute die Impfquoten des Gesundheitspersonals in Spitälern, Altersheimen und externen Betreuungseinrichtungen wie der Spitex. Diese teilen die Impfquoten ihres Personals laut dem Tessiner Kantonsarzt freiwillig öffentlich mit. Durchschnittlich am höchsten ist demnach die Impfquote des Personals in den Tessiner Spitälern – sie liegt bei 83 Prozent. Bei den Spitex-Diensten ist sie deutlich geringer, nämlich bei 70 Prozent. Die Rangliste soll die ungeimpften Mitarbeitenden der einzelnen Betriebe animieren, sich doch noch gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Legende: Wer wissen will, wie hoch die Impfquote des Gesundheitspersonals in einer bestimmten Tessiner Klinik oder einem Altersheim ist, braucht dafür nur die Corona-Internetseite des Kantons zu besuchen. Keystone

15:49 Kanton Schaffhausen schickt den Impfbus aufs Land Der Kanton Schaffhausen reagiert mit einem ausgebauten Impfangebot auf die steigenden Covid-19-Fallzahlen. Der Impfbus komme diesen Freitag in der Schaffhauser Unterstadt zum Einsatz, und am Samstag, 28. August, in der Gemeinde Neunkirch. Damit werde der Impfbus erstmals ausserhalb der Stadt eingesetzt, teilte das Gesundheitsamt mit. Damit soll der Bevölkerung im Klettgau eine wohnortnahe und niederschwellige Impfmöglichkeit geboten werden. Ebenfalls gezielt angegangen werden sollen Jugendliche. Bis Ende August sind deshalb Impfbus-Einsätze bei zwei Berufsfachschulen sowie an der Kantonsschule geplant.

15:08 SVP-Versammlung hat juristisches Nachspiel Weil an einer Versammlung der Berner SVP Anfang Juli die Covid-19-Regeln nicht genügend eingehalten wurden, hat die Staatsanwaltschaft die Geschäftsführerin der Kantonalpartei mittels Strafbefehl verurteilt. Der Strafbefehl richte sich gegen sie, weil sie die Veranstaltung organisiert habe, bestätigte die SVP-Geschäftsführerin Aliki Panayides eine Meldung auf dem Onlineportal der «Berner Zeitung». Angaben zur Höhe der Busse machte Panayides nicht. Sie liess auch offen, ob sie den Strafbefehl an die nächsthöhere juristische Instanz weiterzieht. An der Delegiertenversammlung Anfang Juli in Belp wurde fleissig die Hand geschüttelt, aus voller Kehle gesungen, aber kaum Masken getragen. Die Parteileitung machte an der Versammlung zwar mehrfach auf die Maskenpflicht im Saal aufmerksam, doch ohne grossen Erfolg. Auch erschienen wesentlich mehr Leute zur Versammlung als die 160 Personen, die sich angemeldet hatten. Legende: Beim Treffen der Berner SVP am 6. Juli wurde die Leitung vom Ansturm überrascht. Nach der Versammlung sagte damals Geschäftsführerin Aliki Panayides, man habe ein schriftliches Schutzkonzept erarbeitet und getan, was möglich gewesen sei. Keystone

14:19 Der Kanton Schaffhausen reagiert auf die aktuell steigenden Fallzahlen Die Infektionszahlen schnellen seit dem Ende der Sommerferien in die Höhe. Das Schaffhauser Contact Tracing konnte rund 60 Prozent der Ansteckungsorte in den letzten zwei Wochen zurückverfolgen. Rund ein Drittel aller Fälle geht dabei auf Ferienrückkehrer, insbesondere aus mediterranen Ländern, zurück. Personen, die aus solchen Ländern zurückgekehrt sind, wird dringendst empfohlen, sich zumindest einem offiziell anerkannten PCR- oder Antigenschnelltest zu unterziehen, um eine weitere Verbreitung des Virus auf Familie, Freunde, Bekannte oder Mitarbeitende zu verhindern. Privat durchgeführte Schnelltests sind situativ sinnvoll, bieten aber keine ausreichende Sicherheit. Audio In Schaffhausen traben neu auch Kindergärtner zum Spucktest an 05:28 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 16.08.2021. abspielen. Laufzeit 05:28 Minuten.

13:49 Iran: Zahl der Coronatoten steigt auf über 100'000 100'255 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet heute das iranische Gesundheitsministerium. Wegen der grassierenden Delta-Variante gab es in den letzten Wochen immer wieder neue Höchstwerte mit bis zu 600 Toten und 50'000 Neuinfektionen an einem Tag. Wegen der Wirtschaftskrise und US-Sanktionen fehlt es dem Land an Impfstoff – die Impfkampagne für die mehr als 83 Millionen Einwohner kommt daher nur schleppend voran. Seit dem Ausbruch der Pandemie im Februar vergangenen Jahres haben sich insgesamt fast 4.6 Millionen Iranerinnen und Iraner mit dem Virus angesteckt.

13:31 Das BAG meldet 2788 Neuinfektionen mit dem Coronavirus Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat heute Mittag 2788 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

