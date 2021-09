Der Ticker startet um 5:30 Uhr

13:31 BAG meldet 1284 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1284 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1331 . Das sind 27 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 233.71 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 122 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 38 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 20 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 587 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 18 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 200 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 18 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 76 Prozent ausgelastet. 23 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 11 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das sind 8 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 4.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 36'693 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 10'404'776 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 27'048 Personen pro Tag geimpft. Das sind 11.8 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 57.9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.9 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:59 Nidwalden fordert weiterhin gewisse Zahl an Gratistests Der Nidwaldner Regierungsrat fordert weiterhin Gratistests für Personen ohne Symptome, wenn auch in einem eingeschränkten Umfang. In seiner Stellungnahme zu den kostenpflichtigen Tests schreibt der Regierungsrat, dass Ungeimpfte vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden, wenn sie die Tests zur Erlangung eines Zertifikats selber zahlen müssen. Pro Person und Monat solle ein bestimmtes Kontingent an Antigen-Schnelltests gratis bleiben, schlägt die Nidwaldner Regierung darum vor. Die Gratistests sollten kein Freipass für private Aktivitäten sein, aber den Besuch von Bildungsstätten sowie die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen, heisst es. Diese Lösung solle bis zum Ende der Zertifikatspflicht gelten.

12:23 Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson soll bald eingesetzt werden Am 5. Oktober startet in der Schweiz die Impfkampagne mit dem Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson, wie der Blick, Link öffnet in einem neuen Fenster gemäss nicht näher genannter Quelle vermeldet. Bei der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) hiess es dazu auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, der Bund habe den Kantonen Ende letzter Woche ein Dokument mit vertraulichen Informationen zukommen lassen. Zum Inhalt des Dokumentes würden zu diesem Zeitpunkt noch keinen Angaben gemacht, sagte der GDK-Sprecher. Mit dem Vakzin von Johnson & Johnson will der Bund eine alternative Impftechnologie zu den mRNA-Impfstoffen anbieten, die bereits eingesetzt werden. Das Ziel dabei ist primär, auch Menschen mit Unverträglichkeiten die Möglichkeit zu bieten, sich impfen zu lassen. Der Wirkstoff des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson ist seit Ende März für den Gebrauch in der Schweiz befristet zugelassen.

11:12 Impfnacht am Luzerner Kantonsspital Eine besondere Impfmöglichkeit gibt es in Luzern für Nachtschwärmerinnen und -schwärmer: Das Kantonsspital bietet Termine an von 20 Uhr abends bis 7 Uhr morgens – in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober. Man kenne Theater- oder Museumsnächte, «warum nicht auch eine Impfnacht?», lässt sich die Leiterin des Luzerner Impfzentrums in einer Mitteilung zitieren. Man wolle mit der Aktion einen Beitrag dazu leisten, die Impfquote zu erhöhen, heisst es weiter. Die Impfwilligen werden nicht nur mit besonderen Impfzeiten angelockt, sondern auch mit einer kleinen Belohnung, sie erhalten «Kaffee und etwas Süsses, ab 4 Uhr früh gibt es frische Gipfeli.» Das Kantonsspital begründet die Impfaktion mit der nach wie vor hohen Auslastung der Covid-19-Stationen und der Intensivstationen mit Coronapatientinnen und -patienten. Eine hohe Impfrate in der Bevölkerung trage wesentlich dazu bei, dass der übrige Spitalbetrieb möglichst wenig beeinträchtigt werde. Legende: luks.ch

11:02 Petition gegen «Impfpropaganda für Kinder» Der Massnahmen-kritische Verein «Freunde der Verfassung» hat in Bern eine Petition «gegen die Entmündigung der Eltern und Impfpropaganda für Kinder» eingereicht. Unterzeichnet ist sie von über 8000 Personen. Die Petitionäre wehren sich dagegen, dass Kinder von zehn bis 15 Jahren selbst entscheiden können, ob sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Mit der Petition reagiere der Verein auf ein «juristisches Buebetrickli» des Bundes, hiess es. Während der Entscheid über eine Tätowierung oder einen Handykauf durch Minderjährige der Einwilligung der Eltern unterliege, soll das beim Impfentscheid nicht mehr nötig sein, bemängeln die Petitionäre. Das widerspreche dem verfassungsmässigen Schutz für Kinder und dem Schutz der Gesundheit. Für die Impfung von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren müsse zwingend die Einwilligung der Eltern vorliegen, verlangt die Petition. Überhaupt sollte für unter 16-Jährige ein sofortiges Impfmoratorium gelten. An Schulen und Ausbildungsstätten dürfe zudem keine «Impfpropaganda» betrieben werden. Legende: Keystone / Archiv

10:15 Rom will Kapazitäten in den Stadien auf 75 Prozent erhöhen Die italienische Regierung will offenbar die Kapazität in den Fussballstadien deutlich erhöhen. Statt nur 50 Prozent sollen künftig 75 Prozent der Plätze besetzt werden dürfen, beschloss das wissenschaftliche Komitee CTS, das die Regierung in Sachen Corona berät. In Hallen sollen künftig 50 Prozent der Plätze mit Besuchern besetzt werden dürfen statt nur 25 Prozent. Die Fussballklubs fordern seit Wochen eine Erhöhung der Zulassung von Fans auf 100 Prozent. Um Einlass zu den Stadien und Hallen zu erlangen, müssen die Fans einen sogenannten Grünen Pass vorweisen. Damit wird nachgewiesen, dass der Inhaber oder die Inhaberin gegen COVID-19 geimpft ist, in den vergangenen 48 Stunden negativ getestet wurde oder ob er kürzlich von der Krankheit genesen ist. Die Massnahmen sind umstritten. Einige Fangruppen hatten zuletzt wiederholt gegen die 3G-Regel protestiert. Legende: Keystone / Archiv

9:09 Schweiz braucht weniger Mittel für Bewältigung der Pandemie Weil der Bund nicht alle bewilligten Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise ausschöpft, muss er auf dem Kapitalmarkt weniger Geld aufnehmen. Er kürzt die Herausgabe von Staatsanleihen um zwei Milliarden Franken. Nominal sollen es noch acht statt zehn Milliarden Franken sein, wie die eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) am Dienstag mitteilte. Bisher habe der Bund im Verlauf des Jahres Anleihen im Umfang von nominal 6.8 Milliarden Franken platziert. Auch die nächsten beiden Auktionsdaten im Oktober und Dezember will er wahrnehmen. Die Reduzierung der Herausgabe von Staatsanleihen ist dem Umstand geschuldet, dass von den im Rahmen des Budgets 2021 bewilligten 24.8 Milliarden Franken bis Ende Jahr voraussichtlich effektiv nur 18.7 Milliarden Franken benötigt werden, wie die EFV schreibt. Legende: Keystone / Archiv

7:52 Niedrigste Neu-Infektionszahlen seit März in Indien Indien verzeichnet mit 18’795 Corona-Neuinfektionen den niedrigsten Wert seit Anfang März. Zudem meldet das Gesundheitsministerium 179 Todesfälle binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Virus. Das ist die niedrigste Zahl seit Mitte März. Insgesamt haben sich in Indien seit Beginn der Pandemie rund 33,7 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 447’000 Menschen sind in Verbindung mit einer Infektion gestorben. Indien verzeichnet nach offiziellen Daten weltweit die zweitmeisten Infektionen nach den USA und die drittmeisten Corona-Todesfälle nach den USA und Brasilien.

6:44 Japan lockert Massnahmem Nach fast sechs Monaten will Japan noch diese Woche die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie lockern. Am Donnerstag werde der Coronavirus-Notstand in allen Regionen aufgehoben, da die Zahl der neuen Fälle rückläufig sei und die Belastung des Gesundheitssystems nachlasse, sagt Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura. Einige Regelungen würden jedoch zur Verhinderung eines erneuten Anstiegs der Fälle

bestehen bleiben. 01:08 Video Archiv: Japan verlängert Notstand Aus Tagesschau vom 30.07.2021. abspielen

6:14 Chile hebt Notstand auf Chile hat den Pandemie-Notstand beendet. Grund sei ein Rückgang der Corona-Neuinfektionen, teilen die zuständigen Behörden mit. Chile hatte den Notstand Anfang 2020 ausgerufen. Dadurch war es der Regierung möglich, nächtliche Ausgangsperren zu verhängen und Quarantäne in schwer getroffenen Bezirken anzuordnen. Zudem sollen Beschränkungen bei der Bewegungsfreiheit und bei der Personenzahl bei Veranstaltungen fallen. Am Montag gab Chile 640 Neuinfektionen bekannt. Legende: Im August hat das Land eine Kampagne für eine dritte Impfung gestartet, für all jene, die mit dem Vakzin Sinovac geimpft worden sind. Reuters

4:12 New Yorker Metropolitan Oper öffnet Türen wieder Nach anderthalbjähriger Schliessung wegen der Coronavirus-Pandemie hat die New Yorker Metropolitan Oper ihre Türen wieder geöffnet. Die Zuschauerinnen und Zuschauer feierten die Premiere von «Fire Shut Up in My Bones», komponiert vom Jazz-Trompeter Terence Blanchard. Die Oper basiert auf der gleichnamigen Autobiografie von Charles Blow über dessen Kindheit und Jugend im südlichen US-Bundesstaat Louisiana. In der gesamten 138 Jahre langen Geschichte des renommierten Opernhauses war zuvor keine Oper eines afroamerikanischen Komponisten aufgeführt worden. Die Spielzeiteröffnung der Metropolitan Oper gilt in New York jedes Jahr als gesellschaftliches Grossereignis. Im März 2020 musste die Oper, die zu den besten der Welt gezählt wird, wegen der Pandemie schliessen. In diesem Jahr war das Eröffnungs-Spektakel deutlich eingeschränkt, ein roter Teppich wurde gar nicht erst ausgerollt.

21:16 Booster-Impfung für US-Präsident Biden US-Präsident Joe Biden (78) hat eine dritte Impfdosis gegen Covid-19 erhalten. Er will damit ein Beispiel für die geschätzt 60 Millionen Amerikaner geben, für die eine Auffrischungsimpfung infrage kommt. Biden wies Kritiken zurück, die sagen, die USA sollten mehr Geld für Impfstoff in andere Länder aufwenden, anstatt eine Auffrischungskampagne zu lancieren. Die US-Gesundheitsbehörden empfehlen eine Auffrischungsimpfung Personen ab 65 Jahren und Risikopatienten, die den Impfstoff von Pfizer/Biontech erhalten haben. Die Arzneimittelbehörde (FDA) hat den Antrag des Pharmaherstellers Moderna noch nicht geprüft, mit dem das Unternehmen ebenfalls eine Auffrischungsdosis anbietet.

20:39 «Pop-up»-Impfangebote in der Waadt Der Kanton Waadt will weiterhin den Zugang für eine Covid-19-Impfung erleichtern. Drei Impfzentren, Link öffnet in einem neuen Fenster in Aigle, Aubonne und Orbe wurden eingerichtet, wo Impfungen ohne Terminabmachung möglich sind. Alle Personen ab 16 Jahren, die in den vergangenen vier Wochen nicht positiv auf das Coronavirus getestet wurden, können an diesen drei Orten ohne Anmeldung vorbeikommen. Sie erhalten eine erste Dosis und können sich für die zweite Impfung anmelden. Diese «Pop-up»-Impfangebote knüpfen an andere lokale Aktionen an, die im Kanton Waadt durchgeführt wurden, etwa in Flon, Lausanne. Impfungen ohne Voranmeldung sind auch in fixen Einrichtungen wie dem Vaccinodrom Beaulieu in Lausanne oder dem Covid-19-Zentrum im Spital Morges möglich.

19:20 Swiss will ungeimpftes Flugpersonal ab Januar entlassen Die Fluggesellschaft Swiss warnt ungeimpfte Mitarbeitende vor einer Kündigung. Voraussichtlich ab Ende Januar 2022 würden Kündigungen für Mitarbeitende ausgesprochen, die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollen. Cockpit- und Kabinen-Personal, das mehr Zeit für eine Entscheidung benötigt, könne vorerst für rund sechs Monate die Arbeit niederlegen und innerhalb dieser Zeit wieder zurückkehren – sofern sie vollständig geimpft sind, teilte ein Swiss-Sprecher auf Anfrage der Agentur AWP mit. Wer sich allerdings grundsätzlich nicht impfen lassen möchte, erhält die Kündigung. Das Nichterfüllen dieses Impfobligatoriums sei eine Pflichtverletzung gemäss gültigem Arbeitsvertrag. Die Kündigung dürfte derzeit weniger als der Hälfte der Angestellten der Fluggesellschaft drohen. Swiss hat bereits am 24. August bekannt gegeben, dass sich ihre Angestellten impfen lassen müssen. Die Umsetzung des Impfobligatoriums sei für eine stabile Operation von zentraler Bedeutung. Um ab Dezember für den Flugdienst eingesetzt werden zu können, müsse das fliegende Personal bis 1. Dezember 2021 vollständig geimpft sein. Swiss hat mit der Pilotengewerkschaft Aeropers und der Gewerkschaft für das Kabinenpersonal Kapers zum weiteren Vorgehen das Gespräch gesucht. Legende: Swiss beharrt auf dem Impfobligatorium für einen stabilen Luftfahrtsbetrieb ab Januar. Swiss Media

18:50 Ständerat heisst Zertifikatspflicht im Parlament gut Der Ständerat hat mit 36 zu 6 Stimmen der Zertifikatspflicht für den Zutritt ins Parlamentsgebäude zugestimmt. Parlamentarierinnen und Parlamentarier hätten eine Vorbildfunktion und könnten keine Ausnahme beanspruchen, hiess es. Eine Ausnahme hat der Ständerat aber doch noch eingefügt: Ratsmitglieder, die kein Zertifikat vorweisen können, erhalten trotzdem Zutritt, sofern sie im Parlamentsgebäude eine Maske tragen. So könnten sie auch ohne Zertifikat ihres Amtes als Volksvertreter oder -vertreterinnen walten. Der Vorschlag geht nun in den Nationalrat.

18:16 EU-Arzneimittelbehörde prüft dritte Dosis von Moderna Die europäische Arzneimittelagentur EMA prüft einen Antrag des Impfherstellers Moderna auf Zulassung einer dritten Dosis. Die vorgelegten Daten sollten nach einem beschleunigten Verfahren bewertet werden, teilte die EMA in Amsterdam mit. Der sogenannte Booster könnte Menschen ab zwölf Jahren mindestens sechs Monate nach der zweiten Impfdosis gespritzt werden, um den Schutz vor einer Corona-Infektion zu erhöhen. Bisher werden diese Booster in einigen Ländern bereits Menschen mit einem geschwächten Immunsystem angeboten. Die EMA erklärte erneut, dass im Prinzip eine dritte Impfdosis als Schutz vor einer Infektion nicht notwendig sei. Die Entscheidung, ob zusätzliche Impfdosen angeboten werden sollen, würde auch nicht die EMA treffen, sondern sei Sache der EU-Mitgliedsstaaten.

17:30 Pfizer treibt Entwicklung von Anti-Corona-Medikament voran Der US-Pharmakonzern Pfizer hat eine grosse klinische Studie mit einem Medikament zur Vorbeugung gegen Covid-19 begonnen. In dieser soll das Mittel an bis zu 2660 gesunden Erwachsenen getestet werden, die im selben Haushalt wie eine mit Corona infizierte Person leben. Die Arznei wird in der Studie der Phase 2/3 zusammen mit einer niedrigen Dosis des HIV-Medikaments von Pfizer oral eingenommen. In den USA ist Remdesivir von Gilead, das intravenös verabreicht wird, das bislang einzige zugelassene antivirale Medikament zur Behandlung von Covid-19.

16:46 Japan plant Aufhebung des Notstands in betroffenen Präfekturen Ende September soll der Notstand in 19 Präfekturen Japans aufgehoben werden, berichtete der japanische Fernsehsender NHK. Premierminister Yoshihide Suga kündigte an, dass die Regierung nach einem Treffen mit Fachexperten am Dienstag Stellung zu den Lockerungen des Notstands nehmen werde. Falls dies anerkannt werden sollte, wäre Japan für das erste Mal seit sechs Monaten von den Beschränkungen des Corona-Notstands befreit. Zurzeit müssen Restaurants früh schliessen und dürfen teilweise keinen Alkohol ausschenken. Einwohner sind gebeten, nicht dringende Ausflüge zu vermeiden sowie die Grenzen zwischen den Präfekturen nicht zu überqueren. Im Sommer kämpfte Japan wegen der hochansteckenden Delta-Variante mit Infektionszahlen von 25'000 pro Tag. In den letzten Wochen erholte sich die epidemiologische Lage jedoch deutlich. Über die Hälfte der Bevölkerung ist mittlerweile vollständig geimpft. Legende: Über 57 Prozent der Bevölkerung Japans ist vollständig geimpft. Keystone

16:15 Mallorcas Nachtlokale dürfen wieder öffnen Ab dem 8. Oktober dürfen Clubs, Discos und Nachtlokale auf Mallorca und den anderen Baleareninseln erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie wieder öffnen. Das kündigte das regionale Tourismusministerium angesichts der niedrigen Fallzahlen an. Trotzdem werde es weiterhin Schutzmassnahmen geben: Wer tanzen will, muss dabei eine Maske tragen und wer ein Getränk konsumiert, muss dieses sitzend einnehmen. Ausserdem müssen die Lokale um 5 Uhr morgens schliessen. Zwar durften Bars und Kneipen auch während der Pandemie unter wechselnden Auflagen Kundinnen und Kunden bedienen, doch Tanzflächen waren geschlossen. Die Justiz muss den Plänen der Politik noch zustimmen. Es ist vorgesehen, dass beim Einlass per Covid-Pass nachgewiesen werden muss, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Die Lokale werden voraussichtlich auch nur 75 Prozent der jeweils zulässigen Gästezahl einlassen dürfen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Mallorca in der Coronakrise Früher Köchin, Kellner oder Barmann – und dann alles verloren 23.06.2021 Mit Audio