13:36 BAG meldet 1721 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1721 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1414 . Das sind 30 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 19 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 201.54 .

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 11'096'701 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 16'025 Personen pro Tag geimpft. Das sind 27.2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 63.5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 2.4 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

11:53 Rasanter Corona-Anstieg in Österreich In Österreich geht der rasante Anstieg der Corona-Neuinfektionen weiter. Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben der Behörden 5861 neue Fälle gezählt, wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet. Dieser Wert liegt deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen sieben Tage mit rund 4000 Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 313 Fälle pro 100'000 Einwohner. Die Entwicklung hat dazu geführt, dass inzwischen in sechs Bezirken mit insgesamt etwa 260'000 Einwohnern eine Testpflicht bei der Ausreise für alle diejenigen herrscht, die weder geimpft noch genesen sind. Bei einer immer stärkeren Auslastung der Intensivstationen drohen vor allem für alle Ungeimpften teils deutliche Einschränkungen, die im Extremfall bis zu einem Lockdown für diese Gruppe führen sollen.

11:22 Der Urner Regierungsrat ist gegen Gratis-Coronatests für Junge Junge Urnerinnen und Urner, die für ein Zertifikat einen Coronatest machen müssen, sollen die Kosten selbst tragen. Der Regierungsrat ist gegen Gratistests für Unter-25-Jährige, wie aus seiner Antwort auf einen Vorstoss aus dem Landrat hervorgeht. Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, eine parlamentarische Empfehlung von Claudia Gisler (CVP) abzulehnen. Die Parlamentarierin aus Bürglen will mit den Gratistests verhindern, dass junge Menschen aus finanziellen Gründen auf Coronatests verzichten müssen und in der Folge nicht am sozialen Leben teilnehmen können. Es dürfe auch nicht sein, dass sie sich nur wegen ihrer finanziellen Situation zu einer Impfung genötigt sähen. Gegenüber dem Bund hatte sich der Urner Regierungsrat dafür ausgesprochen, dass Coronatests, die Unter-25-Jährige für ein Zertifikat benötigen, gratis sein sollen. Der Bundesrat hat aber entschieden, dass alle solche Tests zahlen müssen. Nun folgt der Regierungsrat «der übergeordneten bundesrätlichen Strategie». Legende: Ein Test, der zu einem Covid-Zertifikat berechtigt, kostet für alle. Das hat der Bundesrat entschieden. Keystone

10:47 Zürcher Ärzte und Apotheken bekommen jetzt 50 Franken pro Impfung Der Kanton Zürich wird für die Impfkampagne weitere 51.5 Millionen Franken aufwenden. Damit erhalten unter anderem Ärztinnen und Apotheken für verabreichte Impfungen mehr Geld. Ärzte und Apotheken sollen eine einheitliche Entschädigung von 50 Franken pro Impfung erhalten, wie der Zürcher Regierungsrat am Freitag mitteilte. Der neue Tarif gilt rückwirkend per 1. Oktober. Bei Arztpraxen wird der Kanton damit 33.50 Franken zuschiessen. Dies zusätzlich zum Betrag von 16.50 Franken, den Bund und Krankenversicherer festgelegt haben. Bei Apotheken wird der Kanton zusätzlich zum Bundesanteil von 24.50 Franken ein Zusatzentgelt von 25.50 Franken entrichten. Dank der Klarheit der Entschädigung und kleineren Mindestbestellmengen werden wieder mehr Praxen impfen, wird Josef Widler, Präsident der Ärztegesellschaft in der Mitteilung zitiert. Mit diesen Massnahmen – sowie den bestehenden Impfzentren und Impfmobilen – erhofft sich der Kanton, dass die Impfquote weiter erhöht werden kann.

10:26 Weitere 18.4 Millionen Franken für Aargauer Betriebe Im Kanton Aargau können Kultur- und Sportbetriebe sowie Unternehmen mit sehr grossen Umsatzeinbussen zusätzliche Corona-Härtefallgelder beantragen. Die Aargauer Regierung hat dafür insgesamt 18.39 Millionen Franken aus der Bundesratsreserve freigegeben. Die Änderung der kantonalen Sonderverordnung 2 tritt per 1. November in Kraft, wie die Aargauer Staatskanzlei mitteilt. Bisher sind im Kanton Aargau nicht rückzahlbare Beiträge in der Höhe von 217.16 Millionen Franken und Kreditausfallgarantien im Umfang von 10.16 Millionen Franken bewilligt worden.

9:40 Avenir Suisse fordert mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt Die Coronakrise hat laut Avenir Suisse junge Erwachsene, Selbstständige und Geringverdienerinnen und -verdiener am stärksten getroffen. Die liberale Denkfabrik argumentiert in einer neuen Veröffentlichung,, Link öffnet in einem neuen Fenster ein flexibleres Arbeitsrecht hätte ihnen geholfen. Im heutigen Gesetzestext gebe es Konzepte und Begriffe, die veraltet und mit dem technologischen Wandel obsolet geworden seien. Schliesslich habe sich der Trend hin zum Homeoffice mit der Pandemie beschleunigt und es sei davon auszugehen, dass in Zukunft vermehrt von zu Hause aus gearbeitet werde. Das Arbeitsgesetz schränke ausdrücklich die Arbeitszeitsouveränität und die Autonomie der Beschäftigten ein, kritisiert Avenir Suisse. Das erschwere die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und müsse in künftigen Revisionen korrigiert werden. Audio Archiv: In Zukunft wird wohl generell weniger geschäftlich geflogen 04:33 min, aus SRF 4 News aktuell vom 04.03.2021. abspielen. Laufzeit 04:33 Minuten.

8:27 G20 will Corona-Arbeitsgruppe schaffen Zum besseren Kampf gegen die Pandemie wollen die Finanz- und Gesundheitsminister der grossen Industrieländer (G20) eine gemeinsame Arbeitsgruppe einsetzen. Das geht aus einem Entwurf des Communiqués zum Abschluss ihres Treffen heute in Rom hervor, der der Deutschen Presse-Agentur DPA vorliegt. Das neue Gremium soll «den Dialog und die globale Kooperation verbessern», heisst es in dem Entwurf für die Beratungen vor dem G20-Gipfel am Wochenende. Die Pläne der G20 stiessen auf Kritik von Entwicklungsorganisationen, die von einem «Country-Club der Reichen» sprachen. Das Vorhaben schwäche die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und «stellt den Multilateralismus kalt», indem ärmere Länder nicht beteiligt würden. «Was wir brauchen, ist eine stärkere WHO, die 2020 in den Spannungen zwischen ihren Mitgliedern ausgeschlossen wurde und jetzt geschwächt ist», kritisierte Oxfam die Pläne.

7:46 Prekäre Corona-Situation in Papua-Neuguinea Die Spitäler in Papua-Neuguinea sind wegen massiv steigender Corona-Infektionszahlen völlig überlastet. Viele Erkrankte haben nicht einmal ein Bett, andere werden direkt abgewiesen. «Überall liegen Patienten. Die Situation ist schrecklich», zitierte der australische Sender ABC den Leiter des Corona-Notfallteams, Gary Nou. Medien berichten von Leichenhallen, in denen sich Tote stapeln. Verlässliche Daten zum jüngsten Ausbruch gibt es nicht. Gewappnet ist aber fast niemand in dem armen Land mit neun Millionen Einwohnern. Laut «Our World in Data» sind gerade einmal 1.2 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, wie die Nachrichtenagentur SDA berichtet. Zum Vergleich: Im nur 160 Kilometer südlich gelegenen Australien werden einige Regionen im November eine Impfquote von 90 Prozent erreichen. In anderen Südsee-Staaten wie Palau und den Cook-Inseln sind laut Rotem Kreuz schon 99 bzw. 96 Prozent zweifach geimpft.

7:18 In Quarantäne: Ed Sheeran feiert neues Album mit «Solo-Party» Wegen seiner andauernden Corona-Quarantäne hat Popstar Ed Sheeran angekündigt, die Veröffentlichung seines neuen Albums mit einer «Solo-Party» zu feiern. «Ich bin offenkundig immer noch in Corona-Isolation, aber bitte lasst mich wissen, was ihr denkt, wenn es erscheint», schrieb der Musiker auf Twitter. Es sei das erste Mal, dass er ein Album veröffentliche und niemanden um sich habe, sagte der 30-jährige vierfache Grammy-Preisträger. Der Sänger hatte am Sonntag mitgeteilt, dass er positiv auf das Coronavirus getestet wurde und derzeit keine Termine persönlich wahrnehmen könne.

4:37 New York: Feuerwehrgewerkschaft will Impfmandat stoppen Die Gewerkschaft der Feuerwehrleute der Stadt New York fordert ein Gericht des Bundesstaates auf, ein von Bürgermeister Bill de Blasio erlassenes Impfmandat auszusetzen. Demnach sind rund 50'000 städtische Angestellte verpflichtet, sich bis zum Freitag impfen zu lassen. Sollten sie dies nicht tun, werden sie in unbezahlten Urlaub versetzt. Führende Vertreter der «Uniformed Firefighters Association» haben ungeimpfte Feuerwehrleute bereits aufgefordert, sich aus Protest trotz de Blasios Anordnung zum Dienst zu melden, um die Stadt unter Druck zu setzen. Legende: Der Präsident der Uniformed Firefighters Association (UFA), Andrew Ansbro, während einer Ansprache in New York, aufgenommen am 28. November. Keystone

0:36 Berner Stadtrat klar für Kostenüberwälzung bei Demo-Exzessen Läuft in Bern eine unbewilligte Demonstration aus dem Ruder, sollen gewalttätige Teilnehmer künftig zur Kasse gebeten werden können. Das Berner Stadtparlament hat am Donnerstagabend angesichts der vielen Demos von Covid-Massnahmenkritikern eine Teilrevision des Kundgebungsreglements verabschiedet. Diese regelmässigen Demos verursachen jeweils Polizeikosten von 100'000 bis 200'000 Franken. Die Vorlage passierte erst kurz vor Mitternacht mit 44 zu 26 Stimmen. Die SVP hatte formell Protest gegen die Abstimmungskaskade eingelegt. Im Sinne des Grundrechts auf freie Meinungsäusserung wurde im Reglement ausdrücklich verankert, dass es bei bewilligten Demos, Spontandemos sowie bei unbewilligten Kundgebungen ohne Gewalteskalation keine Kostenüberwälzung gebe. Eine Kostenüberwälzung bei Demo-Exzessen ist dank dem neuen kantonalen Polizeigesetz möglich. Dieses hatte 2019 das kantonalbernische Stimmvolk gutgeheissen; die Vorlage fand damals auch in der rotgrünen Stadt Bern eine klare Mehrheit.

22:22 Coronazahlen steigen im Norden Europas wieder an In Dänemark und in Norwegen ist die Zahl der Neuinfizierten mit dem Corona-Virus in den letzten Wochen wieder in die Höhe geschnellt. Das dänische Seruminstitut meldete am Donnerstag einen Anstieg der Covid-19-Fälle von der Kalenderwoche 11. bis 17. Oktober auf die darauffolgende Woche um 73 Prozent. Das entspricht einer Inzidenz von 148. Besonders betroffen sei die Hauptstadtregion Kopenhagen. In Norwegen stieg die Zahl der positiv Getesteten innerhalb einer Woche um 53 Prozent. Die Zahl der Fälle, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist aber in beiden Ländern auf einem niedrigen Niveau. Dänemark und Norwegen haben vor einigen Wochen fast alle Corona-Beschränkungen zurückgefahren. Es muss kein Mundschutz mehr getragen werden und ein Corona-Pass ist auch nicht erforderlich, wenn man Restaurants und Museen besuchen will. In Norwegen sind inzwischen rund 87 Prozent der erwachsenen Bevölkerung zweimal geimpft. 02:19 Video Aus dem Archiv: Corona-Beschränkungen in Dänemark aufgehoben Aus Tagesschau vom 10.09.2021. abspielen

21:28 Rio de Janeiro hebt Maskenpflicht im Freien auf In dem brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro ist das Tragen von Corona-Schutzmasken in offenen Bereichen unter bestimmten Bedingungen nicht mehr Pflicht. Dies geht aus einer Veröffentlichung im Amtsblatt des Bundesstaates am Donnerstag hervor. Demnach gilt die neue Regelung für den Gebrauch von Corona-Masken von Donnerstag an. Voraussetzung ist, dass die Gemeinde oder Stadt ein mässiges, geringes oder sehr geringes Risiko für Covid-19 aufweist. Zudem müssen 75 Prozent der Bevölkerung über 12 Jahre oder 65 Prozent der Gesamtbevölkerung komplett geimpft sein. Beides ist etwa der Fall in der Metropole Rio. In geschlossenen Räumen bleibt die Maskenpflicht bestehen.

20:53 Keine «Spontan-Demo» Dem Aufruf zu einer unbewilligten «Spontan-Demo» gegen die Coronamassnahmen sind am Donnerstagabend in Bern nur wenige Personen gefolgt. Der Bahnhofplatz, der im Demoaufruf als Treffpunkt angegeben war, blieb bis nach 20.00 Uhr abgesehen von Passanten leer. Die Polizei war mit einem sichtbaren Aufgebot rund um den Bahnhof präsent, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA feststellte. Einzelne Personen wurden abgeführt. Zu einer Versammlung oder Kundgebung kam es aber nicht.

20:17 Auch Geimpfte geben das Virus weiter Britische Forscher empfehlen auf Grundlage einer neuen Studie, auch bei hohen Impfquoten Corona-Regeln beizubehalten. «Kontinuierliche Massnahmen zur Eindämmung der Verbreitung wie das Tragen von Masken, Abstand halten und Tests bleiben wichtig, auch bei geimpften Menschen», schrieb die Co-Autorin einer am Donnerstag in der Zeitschrift «Lancet Infectious Diseases» veröffentlichten Studie, Anika Singanayagam vom Imperial College London. Es habe sich ausserdem gezeigt, dass die Immunität von Geimpften bereits nach einigen Monaten abnehme. Die Forscher empfahlen Ungeimpften dringend, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen und bereits Geimpften, Angebote für Booster-Impfungen anzunehmen. Audio Corona: Geimpft, erkrankt und ansteckend 02:32 min, aus Echo der Zeit vom 28.10.2021. abspielen. Laufzeit 02:32 Minuten.

19:41 Estland verschärft Corona-Beschränkungen Angesichts steigender Corona-Neuinfektionszahlen verschärft Estland die geltenden Corona-Regeln. In dem baltischen EU-Land gilt nach einem Beschluss der Regierung in Tallinn ab 29. Oktober eine Maskenpflicht auch in Innenräumen. Weiter gilt zum 1. November die 2G-Regel auch für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren. Anders als für Erwachsene ist für sie aber zur Teilnahme an Veranstaltungen oder zum Zutritt zu gastronomischen Betrieben, Kultur-, Freizeit-, Unterhaltungs- und Sportstätten ein negativer Corona-Test ausreichend. Zugleich müssen alle Esten zusammen mit ihrem grünen Zertifikat künftig einen Ausweis vorlegen. Die Regierung schränkte am Donnerstag auch die Dauer von öffentlichen Veranstaltungen und Aktivitäten ein – sie müssen vom 1. November an um spätestens 23 Uhr beendet sein. Dies trifft besonders Nachtclubs, Bars und andere Unterhaltungsstätten. Regierungschefin Kajas Kallas begründete dies einem Rundfunkbericht zufolge damit, dass die Wahrscheinlichkeit einer Ausbreitung des Coronavirus bei abendlichen Veranstaltungen höher ist, wenn Alkohol verkauft wird.

19:12 Zuwanderung 2020 wegen Pandemie um einen Drittel zurückgegangen Die Zuwanderung in die OECD-Länder ist im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie um rund ein Drittel zurückgegangen. Die dauerhafte Migration war mit rund 3.7 Millionen Menschen auf dem niedrigsten Stand seit 2003. In der Schweiz war der Rückgang geringer als anderswo. In der Schweiz ging zum Beispiel die Zahl der neuen Asylanträge um 22.5 Prozent zurück, während der Rückgang in den Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) insgesamt bei 31 Prozent lag, wie die OECD bekannt gibt. Das sei der stärkste Rückgang seit dem Ende des Balkankrieges in den 1990er Jahren. Dass die Einwanderung in die Schweiz geringer ist als in anderen OECD-Ländern, sei auf die Personenfreizügigkeit zurückzuführen, die einen grossen Teil der Schweizer Migration ausmache, erklärte OECD-Migrationsexperte Thomas Liebig bei der Präsentation der neusten Migrationsstudie. Dadurch seien die durch Corona bedingten Einschränkungen weniger stark ins Gewicht gefallen. Die Schweiz habe den geringsten Rückgang der Einwanderung von allen OECD-Ländern ausgewiesen. 04:05 Video Wie weiter im Schweizer Asylwesen? Aus Tagesschau vom 14.07.2021. abspielen

18:27 Kiew verschärft die Massnahmen Wegen der sich drastisch verschlechternden Corona-Situation führt die ukrainische Hauptstadt Kiew massive Einschränkungen ein. Ohne negativen PCR-Test oder einen Impfnachweis dürfen vom kommenden Montag an Restaurants, Bars, Fitnessstudios und Hotels nicht mehr aufgesucht werden, wie Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag sagte. Das gelte auch für Angestellte. Die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs werde ebenso nur mit Impfzertifikat oder negativem Test erlaubt. Kontrollen solle es stichprobenartig geben

18:09 Deutschland: Sprunghafter Anstieg der Corona-Infektionen Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag einen deutlichen Anstieg der Corona-Infektionen gemeldet. Innerhalb eines Tages wurden 28'037 neue Positiv-Tests registriert – 11.960 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg sprunghaft auf 130.2 von 118 am Vortag. 126 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) wuchs die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen am Donnerstag auf 1800 – den höchsten Stand seit dem 6. Juni.