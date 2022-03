Die meisten Corona-Massnahmen in Belgien sind dank sinkender Infektionszahlen ab kommender Woche hinfällig. Am Freitag einigte sich das belgische Corona-Komitee auf ein Ende der pandemischen Notlage für das Land. So sind Masken künftig nur noch in Krankenhäusern und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht, wie die Regierung mitteilte. Menschen müssen demnach auch keinen Impfnachweis oder Corona-Test mehr in Restaurants, Bars oder Fitnessstudios vorlegen. Es gebe auch keine Beschränkungen für Veranstaltungen mehr.

Angesichts einer entspannten Corona-Lage will Luxemburg einen Grossteil seiner Massnahmen aufheben. Es werde keine Maskenpflicht und keine Zugangsbeschränkungen mehr geben in der Gastronomie, im Einzelhandel, bei der Arbeit oder beim Sport, sagte Premierminister Xavier Bettel.

In vielen Kantonen seien ausserdem die Sportferien auf den Februar gefallen, was Schneesportbegeisterte in die Berge gelockt habe. Zwar habe es teils auch starke Sturmböen gegeben, die eine Stilllegung der Seilbahnen erforderten. Ausserdem hätten die Stürme auch viel Neuschnee gebracht, besonders in der östlichen Schweiz.

Der Februar war geprägt von der weitgehenden Aufhebung der Corona-Massnahmen. Am 17. Februar fiel die Zertifikatspflicht in Gastro-Betrieben. Das hätten die Kunden in den Skigebieten sehr zu schätzen gewusst, teilte der Verband mit. Seilbahnen Schweiz habe entsprechend die Kapazitätsbeschränkung bei Grossgondeln aufgehoben.

Nach dem gelungenen Start in die Wintersaison 2021/22 und erfolgreichen ersten Wochen im 2022 können sich die Schweizer Bergbahnen auch über einen gelungenen Februar freuen. Der Verband Seilbahnen Schweiz hat im zweiten Monat des Jahres bei den Ersteintritten ein Plus von 27 Prozent und beim Umsatz landesweit ein Plus von 37 Prozent gegenüber der letzten Saison verzeichnet.

Die Testkapazitäten des Kantons werden zurückgefahren. Die Testangebote der mobilen Teams sowie die Testkapazitäten in den Spitälern werden an die Bedürfnisse angepasst, das Drive-in Bernexpo wird per Ende März 2022 geschlossen und abgebaut. Der kantonsärztliche Dienst wird weiterhin punktuelles Ausbruchstesten durchführen. Für die Bevölkerung bleiben Testangebote bei Hausärzten, in Apotheken und in den normalen Strukturen der Spitäler bestehen.

Nachdem der Bundesrat Mitte Februar weitgehende Lockerungsschritte beschlossen und auch die Berner Regierung die meisten Corona-Massnahmen aufgehoben hat, passt die Gesundheitsdirektion die bestehende Corona-Sonderorganisation schrittweise an. Auch die Situation in den Spitälern lasse das zu.

Mücksteins Vorgänger und Parteikollege Rudolf Anschober hatte im letzten April wegen Überarbeitung aufgegeben. Mückstein war jüngst mit zunehmend negativen Medienberichten konfrontiert, die unter anderem seine manchmal widersprüchlichen Aussagen thematisierten. Grünen-Chef Werner Kogler kündigte an, den Regionalpolitiker Johannes Rauch als neuen Gesundheitsminister vorzuschlagen. Rauch ist in der Landesregierung von Vorarlberg für Umwelt und Verkehr zuständig.

In Österreich wirft bereits der zweite Gesundheitsminister seit Beginn der Corona-Pandemie wegen Überlastung das Handtuch: Wolfgang Mückstein (Grüne) hat am Donnerstag seinen Rücktritt erklärt – weniger als ein Jahr, nachdem er aus seiner Wiener Arztpraxis in die Spitzenpolitik gewechselt hat. In den vergangenen Wochen sei er nicht mehr in der Lage gewesen, jeden Tag 100 Prozent der notwendigen Leistung zu erbringen, sagte der 47-jährige Minister. Ausserdem sei er ständig Bedrohungen ausgesetzt gewesen und habe Polizeischutz gebraucht.

Frauen sehen Anstieg von Gewalt gegen sich wegen Pandemie

Fast vier von fünf Frauen in der EU (77 Prozent) gehen davon aus, dass es während der Corona-Pandemie zu mehr körperlicher oder seelischer Gewalt gegen sie gekommen ist. Dabei ist der Wert in Griechenland mit rund 93 Prozent am höchsten und in Ungarn mit weniger als 50 Prozent am niedrigsten, wie aus einer repräsentativen Eurobarometer, Link öffnet in einem neuen Fenster-Umfrage des EU-Parlaments hervorging.

Auf die Frage, welche Formen von Gewalt Frauen aus ihrem Umfeld seit Pandemiebeginn widerfahren sei, gaben 14 Prozent häusliche Gewalt oder Missbrauch, 16 Prozent Online-Belästigung, ebenso viele Belästigung auf der Strasse und 11 Prozent Belästigung am Arbeitsplatz an. Vor allem in Irland, Griechenland, Kroatien, Zypern, Luxemburg und Rumänien waren die Werte für häusliche Gewalt und Missbrauch mit jeweils mehr als 20 Prozent überdurchschnittlich hoch.

Knapp 60 Prozent der befragten Frauen sehen es als Schlüsselinstrument gegen körperliche und emotionale Gewalt, dass es einfacher sein sollte, Gewalt zu melden – auch bei der Polizei. Zwei von fünf Frauen sprechen sich in diesem Zusammenhang dafür aus, Polizei- und Justizmitarbeitende besser zu schulen.