Der Ticker startet um 5:34 Uhr

14:49 Curevac kommt mit Impfstoff der zweiten Generation voran Das Biotechunternehmen Curevac macht nach den enttäuschenden Studienergebnissen seines ersten Covid-19-Vakzins Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs der zweiten Generation. Dieser Impfstoff – den Curevac in Partnerschaft mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline entwickelt - habe in einer präklinischen Studie eine verbesserte Immunantwort und Schutzwirkung gezeigt, teilten die beiden Unternehmen mit. In der Untersuchung, in der das Vakzin an Affen getestet wurde, habe der Impfstoff zudem eine stärkere Antikörperneutralisierung aller ausgewählter Virusvarianten erreicht, darunter auch der hochansteckenden Delta-Variante. Für seinen ersten Impfstoff strebt das Unternehmen trotz allem weiter eine Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA an. Das Vakzin erzielte in der entscheidenden klinischen Studie nur eine Wirksamkeit von 47 Prozent. 01:59 Video Aus dem Archiv: Impfstoff von Curevac wirkt nur zu 47 Prozent Aus Tagesschau vom 17.06.2021. abspielen

14:05 Auch Paralympics finden ohne Zuschauerinnen und Zuschauer statt Die Paralympics in Tokio werden wegen der zugespitzten Corona-Lage ohne Zuschauerinnen und Zuschauer abgehalten. Das beschlossen die Organisatorinnen und Organisatoren erwartungsgemäss am Montag bei einem Treffen mit dem Internationalen Paralympischen Komitee, der Regierung Tokios und der Zentralregierung. Auch von den kürzlich beendeten Olympischen Spielen waren Zuschauerinnen und Zuschauer aus demselben Grund weitgehend ausgeschlossen worden. Eine Ausnahme bei den am 24. August beginnenden Paralympics soll für Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Erziehungsprogramms der Regierung gemacht werden: Sie dürfen sich Wettkämpfe in Arenen anschauen, wenn die lokalen Schulbehörden dies in Absprache mit den Eltern wünschen. Während der Paralympics werden rund 4400 Athletinnen und Athleten aus rund 160 Ländern um die Medaillen wetteifern. Legende: Seiko Hashimoto, Präsidentin von Tokio 2020, verkündet während eines Treffens in Tokio, dass alle Fans während der Pandemie von den Paralympics ausgeschlossen werden. Keystone

13:33 BAG meldet nach dem Wochenende 5578 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 5578 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1911 . Das sind 87 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 8 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 242.64 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 11.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 11 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 5 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 19'626 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 1 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 11 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 4 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 1 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet 83 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 24 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 34 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell werden 409 Personen , wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 70 Prozent ausgelastet . Davon sind 11 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell werden , wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 9'297'783 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 18'884 Personen pro Tag geimpft. Das sind 1.9 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 50.0 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.6 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:46 Griechenland: Erste Konsequenzen für Impfverweigerer in griechischem Altenheim Ein Altenheim in der griechischen Hafenstadt Volos hat zehn Mitarbeiter vom Dienst suspendiert und zahlt ihnen keine Löhne mehr, weil sie sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollten. Es sei das erste Mal, dass eine solche Massnahme gegen Impfverweigerer in Griechenland getroffen werde, berichtet der staatliche griechische Rundfunk (ERT). Auch auf der Insel Rhodos seien sechs Mitarbeiter eines Altenheimes vom Dienst suspendiert worden. Die Regierung in Athen hatte im Juli gesetzlich geregelt, dass Angestellte von Pflege- und Altenheimen bis zum 16. August geimpft sein müssen. Am 1. September verstreicht dann auch die Frist für Ärzte und alle im Bereich Gesundheit Beschäftigten. Ab dann können auch sie vom Dienst suspendiert werden. Alten- und Pflegeheimen, die Nichtgeimpfte beschäftigen, drohen Geldstrafen bis 200 000 Euro und der Entzug der Lizenz. In der Privatwirtschaft können Arbeitgeber sogar ihre Angestellten entlassen, wenn sie sich nicht impfen lassen.

12:04 Covid-19-Gesetz: Kein Erfolg für Stimmrechtsbeschwerden Das Bundesgericht ist auf sechs Stimmrechtsbeschwerden zum Covid-19-Gesetz nicht eingetreten. Die aus verschiedenen Kantonen stammenden Beschwerdeführer rügten die Informationen des Bundesrates zur Materie und machten Hinweise auf Unregelmässigkeiten im Vorfeld geltend. Die Kantonsregierungen traten nicht auf die Eingaben ein, weil die Materie kantonsübergreifende Fragen betraf. Die Beschwerdeführer zogen die Fälle ans Bundesgericht weiter und beantragten die Verschiebung der Abstimmung oder deren nachträgliche Annullierung. Sie machten geltend, das Recht auf freie Meinungsbildung im Rahmen der Ausübung der politischen Rechte sei durch den Bundesrat, die Verwaltung und die Parlamentarier verletzt worden. Im heute veröffentlichten Urteil hält das Bundesgericht fest, die Rügen seien nicht ausreichend begründet worden. In seinen Erwägungen schreibt es ausserdem, dass die bundesrätlichen Abstimmungserläuterungen nicht anfechtbar sind. Das Covid-Gesetz wurde mit 60.21 Prozent Ja-Stimmen angenommen.

11:49 Deutschland: Impfkommission empfiehlt Covid-19-Impfung für Jugendliche ab 12 Jahren Die Ständige Impfkommission Deutschlands (Stiko) empfiehlt nun auch eine Covid-19-Impfung für alle Jugendlichen in Deutschland. Auf Grundlage neuer Daten, insbesondere aus dem amerikanischen Impfprogramm mit fast zehn Millionen geimpften Kindern und Jugendlichen, könnten mögliche Risiken der Impfung für diese Altersgruppe nun zuverlässiger beurteilt werden, teilte die beim Robert-Koch-Institut angesiedelte Stiko am Montag mit. Die Experten des Gremiums seien zu dem Schluss gekommen, dass nach gegenwärtigem Kenntnisstand die Vorteile der Impfung das Risiko von sehr seltenen Nebenwirkungen überwögen. Bisher hatte die Stiko eine Impfung nur für 12- bis 17-Jährige mit Vorerkrankungen empfohlen. Die Empfehlung geht nun noch in die Vernehmlassung. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte Ende Mai mit dem Präparat von Biontech und Pfizer dem ersten Covid-19-Impfstoff auch für 12- bis 15-Jährigen grünes Licht gegeben. Im Juli hatte die Behörde zudem den Moderna-Impfstoff für Jugendliche freigegeben, der zuvor erst ab 18 Jahren eingesetzt werden durfte.

11:16 «Nicht verpassen: impfen lassen.»: BAG startet neue Informationskampagne zur Covid-19-Impfung In der Schweiz haben zum jetzigen Zeitpunkt rund zwei von drei Erwachsenen ab 18 Jahren mindestens die erste Covid-19-Impfung erhalten. Jene, die bisher damit zugewartet haben, sich impfen zu lassen, werden nun mit einer neuen Informatioinskampagne des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), Link öffnet in einem neuen Fenster ganz direkt angesprochen: «Nicht verpassen: Impfen lassen». Wer sich noch vor dem Herbst impfen lasse, helfe mit, einer neuen Pandemiewelle entgegenzuwirken und leiste einen Beitrag, die Freiheiten des Alltags zurückzubringen, so das BAG. Mit dem Appell wolle das BAG daran erinnern, dass die Impfung das wirksamste Mittel sei, sich und andere vor einer Covid-19-Erkrankung und einem allfälligen schweren Verlauf zu schützen. Legende: Die neue BAG-Plakatkampagne. ZVG

10:19 Schweizer Bevölkerung gab im Coronajahr weniger Geld in Restaurants aus Die Corona-Pandemie hat im Haushaltsbudget der Bevölkerung deutliche Spuren hinterlassen: Am markantesten gingen die Ausgaben für Mahlzeiten in Restaurants, Cafés und Bars zurück, und auch für Erholung und Kultur sowie für Hotels wurde weniger ausgegeben. Dies belegen Zahlen des Bundesamtes für Statistik, Link öffnet in einem neuen Fenster (BFS) zum vergangenen Jahr, die am Montag veröffentlicht wurden. Im Vergleich zum mittleren Wert der Vorjahre von 539 Franken pro Monat und Haushalt gaben die Haushalte im zweiten Quartal 2020 weniger als die Hälfte aus: 222 Franken. Diese Ausgaben sind über das ganze Jahr beträchtlich tiefer als in den Vorjahren. Bei den Ausgaben für Mahlzeiten in Restaurants, Cafés und Bars ist der Rückgang im zweiten Quartal 2020 noch deutlicher: Die 69 Franken pro Monat und Haushalt entsprechen noch rund einem Drittel des Niveaus der Vorjahre. Audio Essen nach Hause liefern lassen boomt 01:29 min, aus HeuteMorgen vom 31.03.2021. abspielen. Laufzeit 01:29 Minuten.

9:33 Pflichtquarantäne nach Kontakt zu Corona-Infizierten endet in England Kontaktpersonen von Corona-Infizierten müssen in England und Nordirland künftig nicht mehr verpflichtend in Quarantäne gehen, wenn sie vollständig geimpft sind. Stattdessen sollen Betroffene einen PCR-Test machen, wie aus den neuen Richtlinien der britischen Regierung hervorgeht, die seit heute Montag gelten. Der Test ist jedoch nicht verpflichtend. Ähnliche Regeln gelten bereits in Schottland und Wales. Auch für Minderjährige werden die Quarantäneregeln gelockert, was deutlichen Einfluss auf den Schulbetrieb nach den Sommerferien haben dürfte. Der Gesundheitsforscher Stephen Reicher erklärte, die Regierung müsse die Bevölkerung weiterhin dazu aufrufen, nach Kontakten zu Infizierten PCR-Tests zu machen. «Man ist nicht unverletzlich, wenn man doppelt geimpft ist, es gibt immer noch eine gewisses Risiko, dass man sich infiziert und andere ansteckt», sagte er dem Sender BBC. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 14.07.2021 Mit Video

8:35 Deutsche Regierung trennt sich von ersten Lufthansa-Anteilen Der Bund hat damit begonnen, sich von Unternehmensanteilen der Lufthansa zu trennen, die in der Coronakrise zur Stützung des Luftverkehrskonzerns erworben wurden. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) will in den kommenden Wochen seinen Aktienanteil an dem MDax-Konzern um maximal ein Viertel auf 15 Prozent reduzieren, wie er am Montag in Berlin mitteilte. Die direkte Beteiligung an dem Unternehmen hatte 20 Prozent der Anteile betragen und war mit einem Nennwert von 300 Millionen Euro der kleinere Teil der deutschen Staatshilfe von bis zu 6 Milliarden Euro. Legende: Keystone

7:19 Vorgezogene Neuwahlen in Kanada In Kanada hat Regierungschef Justin Trudeau vorgezogene Neuwahlen für den 20. September angekündigt – zwei Jahre früher als geplant. Er brauche ein neues Mandat für seine Pläne zum Umgang mit der Corona-Pandemie, sagte Trudeau am Sonntag. Der 49-Jährige regiert seit 2015. Bei der letzten Wahl im Oktober 2019 war seine liberale Partei zwar stärkste Kraft geworden, für eine Mehrheit im Parlament reichte es aber nicht. Trudeau regiert seitdem mit einer Minderheitsregierung. Regulär wäre erst 2023 wieder gewählt worden. Trudeau setzt nach Angaben von Beobachtern darauf, dass hohe Impfraten und eine wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie ihm helfen werden, seine Macht zu verlängern und zu stärken. «Wir werden Entscheidungen treffen, die nicht nur für die kommenden Monate, sondern für die kommenden Jahrzehnte Bestand haben», sagte Trudeau. «Die Kanadier verdienen dazu ein Mitspracherecht. Das werden wir ihnen geben.»

5:51 Studie: «Hamsterkäufe sind aktuell ‹in› im globalen Handel» Der konjunkturelle Boom nach der Corona-Rezession führt weltweit zu Hamsterkäufen der Unternehmen. Dabei haben europäische und vor allem deutsche Unternehmen oft das Nachsehen, während die USA im Rennen um die heiss begehrten Zulieferungen die Nase vorn haben. Das ist das Ergebnis einer Welthandelsstudie des Kreditversicherers Euler Hermes. Erklärt wird das Missverhältnis mit der ungleichzeitigen Erholung von den Folgen der Lockdowns. Die US-Konjunktur kam im laufenden Jahr deutlich früher und kraftvoller wieder in Gang als in Europa. Die Folge: Warenlieferungen aus China in die USA nähmen derzeit um rund 30 Prozent zu, nach Europa hingegen nur um etwa 10 Prozent. «Hamsterkäufe sind aktuell ‹in› im globalen Handel», sagte der Chef von Euler Hermes in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Ron van het Hof. «Die USA haben im Rennen um die Waren dabei allerdings klar die Nase vorne – unter anderem aufgrund der früheren Wiedereröffnung.»