Der Ticker startet um 5:30 Uhr

14:07 Bundesrätin Sommaruga macht virtuellen Arbeitsbesuch in Kalifornien Bundesrätin Simonetta Sommaruga wird Kalifornien Ende Juni zum ersten Mal virtuell besuchen. Es ist ein Pilotversuch, der auf Erfahrungen aus der Corona-Pandemie gründet. Sommaruga möchte ausloten, unter welchen Voraussetzungen diese klimafreundlichen Besuche für gewisse Destinationen Schule machen könnten, wie das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) mitteilte. Es sei das erste Mal, dass ein Mitglied des Bundesrats einen Arbeitsbesuch dieser Art durchführe, hiess es weiter. Der Besuch findet zwar virtuell, aber in Echtzeit statt. Es stehen die gleichen Programmpunkte an wie auf einer klassischen Reise: Besuche vor Ort, Besichtigungen von Firmen und gemeinsame Veranstaltungen wie etwa Diskussionen mit Klima-Fachleuten und Wirtschaftsvertretern. Daran teilnehmen wird die Uvek-Vorsteherin mit digitalen Hilfsmitteln. Dank Drohnen ist es sogar möglich, im Napa Valley eine Wanderung in den Rebbergen zu unternehmen, die unter dem Klimawandel besonders stark leiden. Auf dem Programm steht auch der Besuch einer öffentlichen Bibliothek in San Francisco, deren Betreiberinnen sich für benachteiligte Menschen engagieren. Legende: Keystone

13:37 282 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 282 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 293 . Das sind 37 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 55.54 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 1.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 20'387 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 13 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 6 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 2 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 262 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 28 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 68.1 Prozent ausgelastet. Davon sind 9 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

12:48 Ostschweizer Kantone wollen einfachere Regeln für Öffnungsschritte Für die Ostschweizer Kantone sind die vom Bundesrat vorgeschlagenen Regeln für die geplanten Öffnungsschritte zu detailliert und sie gehen zu wenig weit. Wie bei den früheren Vernehmlassungen zu den geplanten Öffnungsschritten haben sich die Ostschweizer Kantone untereinander abgesprochen, setzen dann aber in ihren Communiqués doch wieder unterschiedliche Schwerpunkte. Die allgemeine Stossrichtung wird hingegen begrüsst. Die vier Regierungen der Kantons St. Gallen, Thurgau und beider Appenzell sind der Ansicht, dass die vom Bundesrat vorgeschlagenen «sehr detaillierten Regeln» zu Problemen und Unsicherheiten bei Umsetzung und Kontrolle führen würden. Erwartet wird «eine wesentliche Vereinfachung». Die Ostschweizer Regierungen haben sich in praktisch allen bisherigen Vernehmlassungen für zusätzliche Öffnungsschritte ausgesprochen. Am letzten Sonntag lehnten die Stimmberechtigten in drei der vier Ostschweizer Kantone – Ausserrhoden, Innerrhoden und Thurgau – das Covid-19-Gesetz ab. Legende: Keystone / Symbolbild

11:47 Moskau führt Impfpflicht für Dienstleistungssektor ein Für Angestellte im Dienstleistungssektor in Moskau wird eine Impfpflicht eingeführt, wie ein am Mittwoch veröffentlichter Erlass zeigt. Laut der Agentur «Reuters» soll die Impfpflicht für 60 Prozent der Angestellten gelten. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin sagte, die Coronavirus-Situation in der Stadt entwickle sich dramatisch. Er forderte die Menschen auf, sich impfen zu lassen, um Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu verringern. Audio Russland: Impfen? Nein Danke! 04:51 min, aus Rendez-vous vom 03.06.2021. abspielen. Laufzeit 04:51 Minuten.

11:20 WHO beobachtet Virus-Mutation in Lateinamerika Eine bisher vor allem in Lateinamerika auftretende Corona-Variante steht nun unter besonderer Beobachtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Aufgrund ihrer Mutationen könnte die Virus-Version «Lambda» ansteckender sein oder vom menschlichen Immunsystem schlechter bekämpft werden, berichtete die Genfer UN-Behörde in der Nacht auf Mittwoch. Belastbare Studien und gesicherte Erkenntnisse dazu lägen noch nicht vor. Die Variante wurde erstmals im August 2020 in Peru identifiziert. In dem Land wurden seit April 81 Prozent aller analysierten Coronafälle Lambda zugeordnet. In Argentinien und Chile waren es in den vergangenen Monaten rund ein Drittel. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Explodierende Fallzahlen Corona in Südamerika: Wenn es nur das Virus wäre 13.04.2021 Mit Audio

10:37 EU will Einreisebeschränkungen lockern EU-Staaten und weitere europäische Länder haben zu Beginn der Pandemie strenge Einreisebestimmungen beschlossen. Wegen einer besseren Corona-Lage sollen diese für mehrere Länder gelockert werden – darunter die USA. Das bestätigte die portugiesische Ratspräsidentschaft am Mittwoch nach Beratungen der ständigen Vertreter der EU-Staaten in Brüssel. Zudem sollen die Einreisebestimmungen für Menschen aus Albanien, dem Libanon, Mazedonien, Serbien, Macau, Hongkong und Taiwan gelockert werden. Der noch ausstehende formelle Beschluss soll Ende der Woche angenommen werden. Auf die Einreisebeschränkungen hatten sich alle EU-Staaten ausser Irland sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island verständigt. Demnach sind alle nicht zwingend notwendigen Reisen in die EU verboten. Rechtlich bindend ist der Einreisestopp allerdings nicht. Zudem gelten Ausnahmen etwa für EU-Bürger und ihre Familien. 01:40 Video Aus dem Archiv: «Grenzen sind heikles Thema», so Rauchenstein. Aus Tagesschau vom 29.06.2020. abspielen

10:34 Neuinfektionen in den USA gehen weiter zurück In den USA sinkt die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Neuinfektionen weiter. Mit 10’334 neuen Fällen am Dienstag meldeten die Behörden rund 2680 weniger als vor genau einer Woche, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Mittwochmorgen (MESZ) hervorging. Fast 44 Prozent der Bevölkerung sind nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC bisher vollständig geimpft. Auch die Zahl der Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion sank laut JHU im Wochenvergleich von 407 auf 335.

10:25 Weitere fünf Millionen Spendengelder für Glückskette Nach einem erneuten Spendenaufruf für die internationale Coronahilfe erhielt die Glückskette seit Anfang Mai fünf Millionen Franken Spendengelder. Damit beläuft sich die Summe für die Sammlung «Coronavirus International» seit letztem Oktober aktuell auf mehr als 14 Millionen Franken. Neu werden neben den bestehenden Projekten in 14 Ländern auch Nepal und Indien unterstützt. Die Projekte fokussieren sich unter anderem auf die Stärkung der lokalen Grundversorgung, die Gesundheitsprävention, die Verteilung von medizinischem Material sowie auf Sensibilisierungskampagnen für medizinisches Personal und die Bevölkerung. Überbrückungshilfen unterstützen Gefährdete und der Zugang für Kinder zu Bildung wird gewährleistet. Audio Glückskette-Direktor Thomann: «Wir können die Pandemie nur gemeinsam überwinden» 05:30 min, aus Morgengast vom 26.05.2021. abspielen. Laufzeit 05:30 Minuten.

9:54 Mögliche Impfpflicht in englischen Pflegeheimen Für Beschäftigte in englischen Pflegeheimen soll es Berichten zufolge bald eine Corona-Impfpflicht geben. Das Personal solle einen Zeitraum von 16 Wochen bekommen, um sich impfen zu lassen oder ansonsten die eigene Anstellung verlieren, wie unter anderem der «Guardian» und die «Times» unter Berufung auf Regierungsquellen berichteten. Möglicherweise könnte die Impfpflicht später auch auf medizinisches Personal im englischen Gesundheitsdienst ausgeweitet werden. Dem «Times»-Bericht zufolge sollen rund zehn Prozent der medizinischen Beschäftigten und 16 Prozent des Personals in Pflegeheimen noch nicht gegen Corona geimpft sein. 02:03 Video Aus dem Archiv: Impfpflicht-Debatte in Grossbritannien Aus Tagesschau vom 21.02.2021. abspielen

9:11 Regeneron legt Daten zur Wirksamkeit von Corona-Medikament vor Der US-Partner von Roche, Regeneron, hat neue Daten zum Covid-Cocktail RegN-Cov2 (Casirivimab und Imdevimab) vorgelegt. So hat die Therapie das Sterberisiko bei Patientinnen und Patienten, die mit Covid-19 hospitalisiert wurden und keine eigene Immunantwort aufgebaut hatten, um 20 Prozent reduziert, wie Regeneron mitteilte. Die UK RECOVERY-Studie sei damit das erste Programm, das zeige, dass eine Antikörperbehandlung das Überleben von Patienten mit Covid-19 im Krankenhaus verbessere. Man werde die neuen Daten unverzüglich den Zulassungsbehörden vorlegen und eine Zulassungserweiterung in den USA beantragen, so die Mitteilung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Neues Corona-Medikament Roche-Chef: «Können Hospitalisierungen und Todesfälle reduzieren» 21.04.2021 Mit Audio

9:00 Rekordjahr für japanische Exporte Die japanischen Exporte sind im Mai dank der Erholung von der Coronakrise so stark gestiegen wie seit 1980 nicht mehr. Sie legten um 49.6 Prozent zum Vorjahresmonat zu, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten der Regierung hervorgeht. Ein Jahr zuvor waren die Ausfuhren wegen der Pandemie stark eingebrochen. Die Nachfrage aus den USA wuchs diesmal im Rekordtempo um 87.9 Prozent. Zum wichtigsten Handelspartner China wurden 23.6 Prozent mehr geliefert, wobei vor allem Anlagen für die Produktion von Halbleitern, Hybridautos und Kupferschrott gefragt waren. Auch die Importe nach Japan zogen kräftig an, und zwar um 27.9 Prozent.

8:11 Über 50 Corona-Fälle an der Copa America Bei der Copa America in Brasilien sind bereits 53 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab das Gesundheitsministerium des Gastgeberlandes bekannt. 27 Fälle wurden bei Spielern und Mitgliedern von Delegationen festgestellt, 26 bei für die Veranstaltung angeheuerten Dienstleistern. Am stärksten betroffen ist die Fussball-Nationalmannschaft Venezuelas mit 13 positiven Tests, darunter acht Spieler. Bolivien meldete vier Betroffene, Kolumbien zwei. Auch der Athletiktrainer der Peruaner musste in Quarantäne. Bislang wurden bei dem Turnier 3045 PCR-Tests durchgeführt, teilte die brasilianische Regierung mit.

7:44 Sinkende Zahlen in Deutschland – mehr als 90'000 Corona-Tote Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 1455 neue Positiv-Tests. Das sind 1799 weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 13.2 von 15.5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele positive Fälle je 100'000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. 137 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 90'074. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3.7 Millionen Corona-Tests positiv aus.

5:25 Geburtenzahl in Deutschland: Auf höchstem Stand seit mehr als 20 Jahren Im März dieses Jahres sind in Deutschland so viele Kinder zur Welt gekommen wie seit mehr als 20 Jahren nicht. Der Anstieg stehe in zeitlichem Zusammenhang mit dem Abflachen der ersten Welle der Corona-Pandemie im Land und den Lockerungen von Anfang Mai 2020 an, erklärte das Statistische Bundesamt. Insgesamt seien im März 2021 laut vorläufigen Zahlen 65'903 Kinder geboren worden. Mehr als 65'000 Geburten in einem März habe es zuletzt 1998 gegeben. Im Vergleich zum März 2020 stieg die Geburtenzahl in diesem Jahr um etwa 5900 oder zehn Prozent, wie es weiter heisst.

4:37 «Alarmstufe drei»: Südafrika verschärft Massnahmen Als Reaktion auf ein deutliches Anziehen der Corona-Infektionszahlen verschärft Südafrika erneut seine Restriktionen. Präsident Cyril Ramaphosa kündigte in einer TV-Rede an die Nation eine Heraufstufung auf die «Alarmstufe drei» an. Sie sieht Beschränkungen bei Versammlungen, beim Alkoholverkauf sowie nächtliche Ausgangsbeschränkungen vor. Am schwersten betroffen ist laut Ramaphosa die Region um das Wirtschaftszentrum des Landes in Johannesburg und Pretoria, die rund zwei Drittel aller landesweiten täglichen Neuinfektionen registriert. Dort befindet sich die Gesundheitsinfrastruktur demnach an der Kapazitätsgrenze. Legende: Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa verschärft erneut die Massnahmen gegen das Coronavirus. Keystone

4:10 New York kippt restliche Beschränkungen Die meisten Corona-Auflagen hatte der US-Bundesstaat New York bereits in den vergangenen Wochen aufgehoben. Nun werden laut Gouverneur Andrew Cuomo auch die restlichen Einschränkungen gestrichen. Der Grund: Mehr als 70 Prozent der erwachsenen Einwohnerinnen und Einwohner des Bundesstaates seien mittlerweile mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Cuomo sprach von einem «bedeutsamen Tag» und kündigte für den 4. Juli – dem Unabhängigkeitstag in den USA – zahlreiche Feuerwerke an. Zudem sollten berühmte Gebäude in Gold und Blau beleuchtet werden.

2:01 Mallorca verschiebt Sperrstunde nach hinten Die Party-Insel Mallorca nähert sich im Zuge der guten Entwicklung der Corona-Lage immer mehr der Normalität. Die Sperrstunde für Gastronomiebetriebe und Nachtlokale wird ab Samstagabend auf der spanischen Insel und den anderen Balearen Ibiza, Menorca und Formentera von bisher Mitternacht auf zwei Uhr morgens verlegt. Die neuen Regeln wolle man am Freitag offiziell beschliessen, sagte der Sprecher der Regionalregierung, Iago Negueruela, vor Journalisten in Palma. Legende: Wieder länger in den Ausgang: Mallorca verlegt die Sperrstunde von Mitternacht auf zwei Uhr morgens. Keystone

22:26 Hochzeiten erlaubt – aber keine rauschenden Feste in England Die Verlängerung der Corona-Massnahmen in Grossbritannien bis zum 19. Juli frustriert viele heiratswillige Paare. Für Hochzeiten ab dem 21. Juni gelten zwar einige Lockerungen. So dürfen wieder mehr als 30 Gäste eingeladen werden, aber Tanzen ist nicht erlaubt. Auch draussen wird vom Tanzen wegen der Abstandsregeln abgeraten. Der konservative Abgeordnete Elliot Colburn erklärte auf «Sky News», er sei «am Boden zerstört, dass zehntausende Paare, wie auch er selbst, ihre Hochzeitsfeiern immer wieder aufs Neue verschieben müssten», weil sie nicht so feiern könnten wie geplant. Wegen der hochansteckenden Delta-Variante sind die Beschränkungen um vier Wochen verlängert worden. Allerdings finden im Rahmen von Pilotprojekten trotzdem Grossveranstaltungen statt – wie etwa das EM-Finale in Wembley mit rund 40’000 Zuschauern.

21:45 Basel-Stadt bewilligt eine Million für Corona-Impfstoff Die Regierung des Kantons Basel-Stadt hat eine Million Franken Finanzhilfe aus dem Standortförderfonds bewilligt, um die vorklinische Entwicklung eines Impfstoffes des Basler Start-up-Unternehmens RocketVax zu unterstützen. Das Geld geht an das Universitätsspital Basel, das die Interessen des Kantons und auch anderer öffentlichen Institutionen koordiniert, wie die Basler Regierung mitteilte. Das im Sommer 2020 gegründete Unternehmen RocketVax in Basel ist eine Tochtergesellschaft des Biotech-Unternehmens SwissRockets. RocketVax entwickelt einen Impfstoff der nächsten Generation gegen Sars-CoV-2. Ziel sei die Entwicklung eines Impfstoffs mit besserem Schutz gegen Virusmutanten. Neben dem Universitätsspital Basel beteiligen sich auch die Universität Basel und das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut an der Forschungskooperation mit RocketVax.