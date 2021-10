Der Ticker startet um 5:30 Uhr

14:14 Angespannte Sicherheitslage «Die Sicherheitslage im Land ist seit Längerem angespannt», sagt Berset. Er habe aber das Gefühl, es sei eher ruhiger als vor einem Jahr. Doch man müsse auch sehen: Die stille Mehrheit unterstützte die Massnahmen des Bundesrats seit 18 Monaten. Aber natürlich führe die Situation in der Gesellschaft zu Spannungen. Man müsse aber alles tun, um da wieder herauszukommen. Das Schlimmste sei, diese Krise zu verlängern. «Und wir versuchen alles, um diese Krise zu verkürzen.» Damit ist die Medienkonferenz mit Bundesrat Alain Berset beendet.

14:11 Was bringen Gratistest für unter 16-Jährige? Tests für Zertifikate für Jugendliche unter 16 Jahren bleiben gratis. Doch unter 16 Jahren brauche es ja gar kein Zertifikat, sagt eine Journalistin. Fosca Gattoni vom BAG antwortet, das sei vor allem für Familien gedacht, die ins Ausland wollen. Da brauche es teilweise auch ein Zertifikat für Jugendliche unter 16 Jahren. 00:16 Video Berset: Heute ist alles offen mit dem Zertifikat Aus News-Clip vom 01.10.2021. abspielen

14:06 Gibt es einen Zielwert bei der Impfquote? Berset sagt, es gibt keinen konkreten Gesamt-Zielwert. «Wir konzentrieren uns auf die Mittel und versuchen, so viele wie möglich zu impfen.» Es gibt verschiedene Werte für die verschiedenen Altersgruppen, welche die Experten empfehlen. Je älter die Gruppe, desto höher müsse die Quote sein, um die Gruppe stabil zu halten. 00:36 Video Berset: Andere Länder sind vor dem Winter geimpft Aus News-Clip vom 01.10.2021. abspielen

14:02 Impfanreize wie der Gutschein «unkonventionelle Massnahme» Berset nennt die Gutscheine zum Impfanreiz eine «unkonventionelle Massnahme». Aber die Pandemie sei auch eine unkonventionelle Situation. «Und andere Länder sind schon so viel weiter in der Bekämpfung der Pandemie.» Warum man denn den Anreiz nicht der neu geimpften Person gebe, statt der Person die Überzeugungsarbeit leiste? «Es geht dabei um die Förderung eines Diskurses in der Gesellschaft», sagt Michael Beer, Leiter Projekt Impfoffensive. Der Anreiz sei somit offen für alle und sei nicht abhängig vom Impfstatus der jeweiligen Person, ergänzt Berset. 00:19 Video Berset: Es ist unkonventionell, aber wir versuchen aus der Krise zu kommen Aus News-Clip vom 01.10.2021. abspielen

13:54 Warum hat man die Impfoffensive nicht vorher gestartet? Warum hat man nicht vorher mit der Impfoffensive angefangen?, fragt ein Journalist. «Es ist immer eine Frage, wie sehr sich der Bund in diesen Fragen engagiert», sagt Berset. «Das liegt ja eigentlich bei den Kantonen». Nun habe man aber gemerkt, die Anstrengungen reichten bislang nicht. Deshalb gehe man nun in die Konsultationen und berate sich mit den Kantonen.

13:54 Sind Gutscheine ein Akt der Verzweiflung? Jetzt beginnt die Fragerunde. Sind die Gutscheine nicht eine sehr verzweifelte Massnahme, will ein Journalist wissen. Berset sagt, es sei eine sehr spezielle Massnahme für die Schweiz. Aber die Pandemie sei eben auch eine sehr spezielle Situation. «Seit fast zwei Jahren sind wir in dieser Pandemie.» Es gelte nun, den letzten Schritt zu einer höheren Impfquote zu machen, um die Pandemie zu beenden. 01:04 Video Berset: Kein Problem, wenn man sich die Prämie teilt, er habe nichts gegen Pizza Aus News-Clip vom 01.10.2021. abspielen

13:51 Berset: «Jede verhinderte Hospitalisierung spart 50'000 Franken» «Die Tests machen nicht immun», betont Berset noch einmal. Die Gratis-Tests würden also nicht die Pandemie beenden. «Aber jede Impfung ist ein Schritt aus der Krise.» «Und noch eine Zahl, die wichtig ist», sagt Berset. «Jede verhinderte Hospitalisierung spart 50'000 Franken.» Und es sei natürlich nicht nur eine Geldfrage. Es verhindere vor allem auch viel Leid.

13:46 Gratistest nur noch für Erstgeimpfte – Zertifikate bei repetitiven Tests Der Bund übernimmt gemäss Berset künftig die Ausstellung von Zertifikaten beim repetitiven Testen, um einen Anreiz für das repetitive Testen zu schaffen. Heute verzichteten einige Anbieter auf die Ausstellung von Zertifikaten, da die Kosten durch den Auftraggeber bezahlt werden müssen, etwa durch den Kanton oder den Betrieb. «Damit können etwa Studentinnen und Studenten bei repetitiven Tests ein Zertifikat erhalten.» 00:43 Video Berset: Gratistest nur noch für Erstgeimpfte (Französisch) Aus News-Clip vom 01.10.2021. abspielen

13:44 Impfoffensive basiert auf vier Punkten Bundesrat Berset führt die Ideen für die Impfoffensive aus, die in die Vernehmlassung gegeben werden. Am 13. Oktober werde dann eine Entscheidung getroffen. Dies ist geplant: Menschen sollen informiert werden über Risiken, Nebenwirkungen, Nutzen.

Mobile Impfstellen ermöglichen: 170 Impfstellen (zum Beispiel Busse oder Ähnliches) sollen niederschwelligen Impfzugang ermöglichen.

Persönliches Informationsangebot bereitstellen, in verschiedenen Sprachen und in persönlichem Kontakt oder via soziale Medien.

Anreiz von 50-Franken-Gutschein für Menschen, die ihr Umfeld ermutigen (Freund, Nachbar) Insgesamt wolle man dafür 150 Millionen Franken ausgeben. «Das klingt nach viel, doch pro Woche wird aktuell 50 Millionen Franken ausgegeben für die Gratistests», sagt Berset.

13:40 Schweiz mit zu tiefer Impfquote Berset sagt, die Schweiz habe weiterhin eine der tiefsten Impfquoten in Europa. Sie stehe bei rund 59 Prozent der Bevölkerung. In Portugal, Dänemark aber auch den Niederlanden sei diese deutlich höher. «Die Quote muss sich bedeutend erhöhen», sagt Berset. Man habe erkannt, dass in den Ländern mit höherer Quote der Zugang zur Impfung einfacher sei. Das wolle man auch in der Schweiz verbessern. 00:56 Video Berset: Schweiz mit zu tiefer Impfquote Aus News-Clip vom 01.10.2021. abspielen

13:38 BAG meldet 1211 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1211 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1176 . Das sind 22 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 201.96 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 31 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 35 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 20 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 507 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 31 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 177 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 21 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 75 Prozent ausgelastet. 21 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 4 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 6 Verstorbenen . Das sind 26 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.9 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 36'388 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 2 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 10'488'486 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 24'458 Personen pro Tag geimpft. Das sind 14.6 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 58.5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.8 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:35 Berset: Es gibt eine grosse Impfoffensive «Wir haben viel besprochen während der Bundesratssitzung», sagt Bundesrat Alain Berset. «Wir haben beschlossen, dass es eine grosse Impfoffensive geben soll.» Auch die Gratis-Tests habe man besprochen. Doch zuerst kommt Berset auf epidemiologischen Lage zu sprechen. «Die Anzahl Neuinfektionen geht seit zwei Wochen stetig zurück.» Auch, wenn man generell auf einem ziemlich hohen Niveau sei. Der R-Wert sei unter 1, es gebe aber grosse Unterschiede in den Kantonen. «Grundsätzlich ist das für Anfang Oktober eine recht erfreuliche Lage». Das sei den Impfungen zu verdanken. Man habe auch weniger Ferienrückkehrer. Die Lage auf den Intensivstationen bleibe aber angespannt. «Vor genau einem Jahr meinten wir auch, dass die Lage wunderbar ist. Doch dann sanken die Temperaturen und die Fälle stiegen wieder an.» Wir müssten jetzt also vorsichtig bleiben, meint Berset. 00:36 Video Berset: Lage ist begünstigend (Französisch) Aus News-Clip vom 01.10.2021. abspielen

13:30 Gratistests nur noch für Erstgeimpfte, 150 Millionen für Impfoffensive Der Bundesrat hat heute nach Konsultation der Kantone Folgendes beschlossen: Ab 11. Oktober: Gratistests für Zertifikate nur noch für Erstgeimpfte (bis Ende November) und Jugendliche.

150 Millionen für Impfoffensive: Der Bundesrat plant eine nationale Impfwoche , 170 neue mobile Impfstellen , Impfberatung per Telefon und 50 Franken-Gutscheine für erfolgreiche Impfvermittlung. Die Offensive geht noch in die Konsultation der Kantone.

Der Bundesrat plant eine nationale , 170 neue , per Telefon und für erfolgreiche Die Offensive geht noch in die Konsultation der Kantone. Schaffung zentraler Antragsstelle für Covid-Zertifikate für europäische Impfstoffe: Personen, die mit einem von der Europäischen Arzneimittelagentur zugelassenen Impfstoff geimpft sind und in der Schweiz ein Zertifikat benötigen, können dieses ab 11. Oktober beim Bund beantragen (statt wie bisher bei den Kantonen).

13:12 Medienkonferenz des Bundesrats um 13:30 Uhr Heute informiert Gesundheitsminister Alain Berset über die neuesten Entscheide des Bundesrats bezüglich der aktuellen Pandemie-Situation. Insbesondere dürfte die Frage geklärt werden, wie lange Coronatests noch gratis bleiben. Wir übertragen die Medienkonferenz live hier im Liveticker und auf SRF Info. Folgende Personen nehmen teil: Bundesrat Alain Berset , Vorsteher Eidgenössisches Departement des Innern

André Simonazzi, Vizekanzler und Bundesratssprecher (Leitung)

12:52 An Zuger Schulen gibt's das Zertifikat bald via Reihentest Der Kanton Zug startet nach den Herbstferien ab dem 18. Oktober ein Pilotprojekt: Wer sich an den Schulen regelmässig auf das Coronavirus testen lässt, soll auf diesem Weg zu einem Covid-Zertifikat kommen, teilt der Kanton mit. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse sowie Lehrpersonen und weitere Angestellte erhalten bei einem negativen Coronatest künftig automatisch per SMS oder E-Mail ein Zertifikat. Dies entlaste die ausserschulischen Testzentren und könne für Jugendliche ab 16 Jahren interessant sein, die in den Ausgang möchten – ebenso für jüngere Schülerinnen und Schüler, beispielsweise bei einem Grenzübertritt. Der Kanton Zug, der in Sachen Reihentests an den Schulen zu den Pionieren gehörte, muss dafür sein bisheriges System der Spucktests anpassen. So werden künftig die Daten der Teilnehmenden bei den Poolproben separat erfasst, um die entsprechenden Zertifikate auszustellen. 03:06 Video Aus dem Archiv: Zug schlägt mit Reihentests neuen Weg ein Aus 10 vor 10 vom 04.02.2021. abspielen

12:33 Obwaldner Impf- und Testzentrum zügelt In Obwalden erhält das kantonale Impf- und Testzentrum in Sarnen einen neuen Standort: Ab dem 1. November befindet es sich an der Kägiswilerstrasse 35 im Industriegebiet des Hauptortes und nicht mehr in der Truppenunterkunft Freiteil an der Militärstrasse, wie der Regierungsrat heute mitgeteilt hat. Grund für den Auszug aus der Truppenunterkunft: Dieser Standort werde temporär fürs Psychiatriespital benötigt, das saniert werde. Der Obwaldner Regierungsrat geht davon aus, dass die grosse Nachfrage nach Impfungen und Tests anhält und weiterhin ein kantonales Zentrum benötigt wird.

12:01 Öffentlich-rechtliche Kitas erhalten im Aargau keine Ausfallentschädigung Die Aargauer Regierung hat entschieden, dass öffentlich-rechtliche Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung im Gegensatz zu privatrechtlichen keine Ausfallentschädigungen des Kantons erhalten für die Zeit des Shutdowns von März bis Juni 2020. Die öffentlich-rechtlichen Tagesstrukturen und Mittagstische seien ausreichend von ihren Trägern, den Gemeinden, Schulen oder Kirchen, finanziell unterstützt worden, heisst es in einer Mitteilung. Sie seien somit nicht in ihrer Existenz gefährdet. Im Unterschied zu anderen Kantonen seien öffentlich-rechtliche Kitas im Aargau selten, heisst es weiter, die grosse Mehrheit der Kitas sei privatrechtlich organisiert. Die privaten Kitas im Aargau haben bereits vor einem Jahr Entschädigungen in Höhe von knapp 6 Millionen Franken erhalten.

11:39 Thurgauer Impfbus geht in die zweite Runde Dank dem Thurgauer Impfbus wurden in den vergangenen vier Wochen in 20 Gemeinden über 2500 Personen geimpft. Diese können nun ab Montag ebenfalls wieder bequem in ihrer Wohnortgemeinde die Zweitimpfung erhalten. Aber auch ungeimpfte Personen können sich auf dieser zweiten Runde des Impfbusses impfen lassen. Allerdings erfolgt die Zweitimpfung für diese Personen dann im Impfzentrum Weinfelden. Die Personen, die zur mobilen Zweitimpfung kommen, werden priorisiert, was für erstmals zu Impfende zu etwas längeren Wartezeiten führen kann. Anders als zu Beginn sind die Kapazitäten des Impfbusses aktuell nicht ausgeschöpft, es müssen derzeit also keine Personen weggeschickt werden. Der Tourenplan des Impfbusses ist auf Webseite des Kantons, Link öffnet in einem neuen Fenster ersichtlich.

11:03 ETH-Doktorand: «Anders als etwa seine Rasse oder das Geschlecht kann man seinen Impfstatus frei wählen» Ein ETH-Doktorand hat den Tatbestand der Diskriminierung analysiert. Es gebe Diskriminierung in der Schweiz, sagt er. Aber die Zertifikatspflicht gehöre nicht dazu. Die 3G-Regel hat der Doktorand in seiner Dissertation zwar nicht explizit erwähnt, in einer Mitteilung aber seine Erkenntnisse auf das Thema «Zertifikatspflicht» angewandt. Und daraus folgert er: Anders als etwa seine Rasse oder das Geschlecht, könne man seinen Impfstatus frei wählen. Zertifikatsgegner, die uneingeschränkte Grundrechte einfordern, würden vernachlässigen, dass ihre Freiheit, sich überall ohne Zertifikat zu bewegen, die Freiheit aller anderen tangiert. «Ich sage es mit Daniel Koch, dem ehemaligen Beamten des Bundesamts für Gesundheit: 'Jeder darf das Risiko auf sich nehmen, krank zu werden. Aber keiner hat das Recht, jemanden anzustecken'», so Dario Meili, Doktorand am Zentrum für Entwicklung und Zusammenarbeit (Nadel) der ETH Zürich. Vergleiche mit der Apartheid in Südafrika oder der Verfolgung von Juden im Nationalsozialismus seien «nicht nur absurd, sondern sie verwässern auch den Begriff der Diskriminierung und erodieren somit die Grundlage, um aktuell herrschende Ungerechtigkeiten anzusprechen. Während die Zertifikatspflicht zweifellos eine Ungleichbehandlung darstellt, ist es anmassend, dabei von Diskriminierung zu sprechen». Diskriminierung bestehe «aus Handlungen, Praktiken oder Massnahmen, die Personen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe einen relativen Nachteil auferlegen». Dabei sei entscheidend, dass sich die Ungleichbehandlung auf soziale Gruppen wie das Geschlecht, die Herkunft oder die Religionszugehörigkeit beziehe.