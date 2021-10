Der Ticker startet um 6:30 Uhr

0:17 Mehr als 600'000 Corona-Tote in Brasilien Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 18'172 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf rund 21.5 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 615 zu. Damit sind bislang mindestens 600'425 Menschen in Brasilien mit dem Coronavirus gestorben – so viele wie in keinem anderen Land ausser den USA. Legende: Brasilianerinnen demonstrieren gegen die ungenügenden Massnahmen der Regierung in Brasilien. Reuters

23:34 Rekord an Covid-Todesfällen in Rumänien Angesichts einer Rekord-Todesrate in Rumänien verhandelt die Regierung in Bukarest mit Ungarn über eine Überführung von Patienten. In den vergangenen 24 Stunden sind in Rumänien 357 Covid-Patienten gestorben, ein Rekord. In dem EU-Land sind nur etwas über ein Drittel der Erwachsenen geimpft. Hintergrund sind fehlendes Vertrauen in die staatlichen Institutionen und Falschinformations-Kampagnen.

22:58 Finanzieller Anreiz führt zu mehr Impfungen Die Absicht des Bundesrats, eine Belohnung von 50 Franken für die Vermittlung zum Impfen auszuzahlen, stösst in der Schweiz auf viel Skepsis und Kritik. Wer es schafft, jemanden zu überzeugen, sich impfen zu lassen, soll dafür eine Belohnung erhalten. Doch statt jene zu belohnen, die die Überzeugungsarbeit geleistet haben, wäre ein Anreiz für Personen, die sich dadurch impfen lassen, womöglich effizienter. Eine internationale Studie kommt zu diesem Schluss. Beteiligt waren auch die Universität Basel und Zürich sowie mehrere Hochschulen in Schweden.

22:23 Genf impft ab November auch Jugendliche Als erster Kanton der Romandie will Genf ab November den 12- bis 15-Jährigen an den Schulen ein Impfangebot machen. Dies hat der zuständige Staatsrat Mauro Poggia im Fernsehen RTS angekündigt. Im Moment sei man dabei, von den Eltern das Einverständnis dafür einzuholen. Auch wenn die Jugendlichen selber entscheiden könnten, wolle man den Frieden in den Familien nicht gefährden. In der Deutschschweiz haben bereits verschiedene Kantone freiwillige Impfkampagnen in den Schulhäusern begonnen. Im August hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) allen Jugendlichen ab 12 Jahren empfohlen, sich impfen zu lassen. Die jüngsten Studien würden keinen Anlass zu Bedenken geben. Legende: Der Genfer Staatsrat und Gesundheitsdirektor Mauro Poggia in der Tagesschau «19h30». RTS

21:55 Schnelltest-Center müssen professioneller werden Ab kommenden Montag sind Corona-Schnelltests kostenpflichtig. Das Geschäft mit den Tests hat in den letzten Monaten angezogen und gut rentiert, Testzelte an Bahnhöfen, vor Einkaufszentren oder Nachtclubs sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Aber nicht alle Anbieter testen allerdings professionell genug, kritisieren die Behörden. Darum haben Bund und Kantone nun Vorschriften verschärft. Neu gilt zum Beispiel, dass in Zukunft ein Arzt oder eine Apothekerin die Fachverantwortung für ein Testzentrum vor Ort übernimmt, wie die «Tagesschau» berichtet. 02:09 Video Bund und Kantone verschärfen Test-Vorschriften Aus Tagesschau vom 08.10.2021. abspielen

21:21 «Corona-Demo wird zu einem Krawall-Event» Die Corona-Demonstrationen am Donnerstagabend in Bern sind schon fast zur Tradition geworden. Dabei haben die Auseinandersetzungen eine neue Stufe erreicht, sagt der Kriminalexperte Dirk Baier: «Es ist mehr Aggressivität im Spiel. Es sind auch mehr junge, alkoholisierte Männer dabei», sagt der Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention der ZHAW: Es werde an den Demos eine andere Klientel angezogen. Mittlerweile sei bei diesen Demonstrationen Erlebnis-Gewalt entstanden. Junge Leute wüssten, sie könnten sich mit der Polizei anlegen. «Das sind nicht mehr nur Corona-Skeptiker, sondern Corona-Hooligans», sagt Baier.

Der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz, Gastrosuisse, hat für die Abstimmung am 28. November über das Covid-Gesetz Stimmfreigabe beschlossen. Weder ein Ja noch ein Nein zur Vorlage werde sich unmittelbar auf das Gastgewerbe auswirken, argumentierte die Verbandsspitze. Die geltenden Bestimmungen blieben unabhängig vom Abstimmungsergebnis bis 19. März 2022 in Kraft, teilte Gastrosuisse mit. Der Verband ist nach wie vor gegen die erfolgte Ausweitung des Covid-Zertifikats auf die Restaurants. Das Zertifikat ermögliche internationale Reisen oder Grossveranstaltungen und biete Betrieben eine Perspektive, weil sich die Gäste frei bewegen könnten. Bei der ersten Referendums-Abstimmung über das Covid-Gesetz im Juni hatte Gastrosuisse noch die Ja-Parole gefasst. Die Vorlage wurde mit 60 Prozent Ja -Stimmen angenommen. Im November geht es um die Gesetzesänderungen, die das Parlament im März verabschiedet hat, darunter die Grundlage für das Zertifikat für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G).

19:16 Luxemburg erhöht Druck auf Nicht-Geimpfte Die luxemburgische Regierung will mit neuen Regeln den Druck auf Ungeimpfte erhöhen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Ab dem 1. November werde in der Gastronomie die 3G-Regel verpflichtend, nach der nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete Zugang hätten, kündigte Premierminister Xavier Bettel in Luxemburg an. Dabei reiche ein negativer Selbsttest nicht mehr aus, um im «Covid-Check-System» grünes Licht zu bekommen – man brauche dann ein zertifiziertes Testergebnis. «Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich ab dem 1. November regelmässig testen lassen für den Covid-Check, und zwar auf eigene Kosten und ausserhalb der Arbeitszeit», sagte Bettel. Auch Arbeitgeber könnten das strengere Covid-Check-System dann anwenden. Das solle aber jeder Betrieb selbst entscheiden. «Wir sind uns bewusst, dass wir mit diesen Massnahmen das Leben von ungeimpften Leuten unangenehmer machen», sagte Bettel. «Aber wir haben keine Wahl.» Luxemburg könne eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht riskieren. Diese drohe aber, wenn bei der seit längerem eher stagnierenden Impfquote die Infektionszahlen in den nächsten Monaten wieder hochgehen würden. Legende: Premier Xavier Bettel will die Zügel anziehen. Keystone / Archiv

17:58 Mehr Impfdurchbrüche bei Pfizer/Biontech-Impfstoff Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat erstmals Daten, Link öffnet in einem neuen Fenster publiziert, die aufzeigen, wie viele Personen trotz vollständiger Impfung mit dem Coronavirus infiziert wurden. Dabei wurden diese sogenannten Impfdurchbrüche auch nach den beiden in der Schweiz am häufigsten verabreichten Impfhersteller aufgeschlüsselt. Aus den Daten des BAG geht hervor, dass der Impfstoff von Moderna besser vor Impfdurchbrüchen schützt als derjenige von Pfizer/Biontech. Impfdurchbrüche liegen dann vor, wenn es trotz einer vollständigen Impfung zu einer Ansteckung mit dem Coronavirus und zu einer Erkrankung kommt. Die Daten zum Impfstatus erfasst das BAG seit Ende Januar 2021. Bisher wurden rund 3500 Impfdurchbrüche bei mehr als 5 Millionen doppelt geimpften Personen registriert.

16:55 Nebenwirkung der Covid-Impfung Die Gesundheitsbehörden in Schweden und Finnland haben die Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff von Moderna unterbrochen. Grund dafür sind Berichte über seltene Herzmuskel- und Herzbeutel-Entzündungen. SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel ordnet die aktuellen Informationen ein. Bis zum 21. September hat Swissmedic 151 Verdachtsfälle solcher Nebenwirkungen registriert, wovon 124 auf den Moderna-Impfstoff entfielen. Es waren deutlich häufiger Männer betroffen, mit einem mittleren Alter von 38 Jahren. Legende: Weil der Impfstoff von Moderna etwa doppelt so häufig wie der von Pfizer verimpft worden ist, scheint die Häufigkeit der Nebenwirkung bei Moderna höher zu sein. Reuters

15:44 Hunderte gefälschte Covid-Zertifikate in der Westschweiz ausgestellt In den Kantonen Genf und Waadt sind Hunderte gefälschte Covid-Zertifikate ausgestellt worden. In Genf wurden vier Personen festgenommen. Es handelt sich um Mitarbeiter des Zivilschutzes, die in einem Impfzentrum arbeiteten. Das sagte der Genfer Generalstaatsanwalt Olivier Jornot an einer Medienkonferenz. Die mutmasslichen Täter sollen fast 200 gefälschte Zertifikate zu einem Stückpreis von 400 Franken verkauft haben. Auch der Kanton Waadt hat angekündigt, eine Untersuchung über gefälschte Covid-Zertifikate einzuleiten. Mitarbeitende von Apotheken werden verdächtigt, rund 100 gefälschte Impfzertifikate ausgestellt zu haben. Sie sollen diese an Angehörige, teils gegen Geld, weitergegeben haben. Die Empfänger sind weder geimpft noch getestet. Bei den Mitarbeitende mehreren Apotheken handle es sich um Pharmaassistentinnen bis zu leitenden Apothekerinnen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei weist darauf hin, dass die Erstellung oder Verwendung gefälschter Covid-Zertifikate Geld- oder Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren zur Folge hätten. Legende: Zu hunderten wurden gefälschten Zertifikate (hier in der Handy App) teilweise gegen Bezahlung an ungeimpfte Personen ausgestellt. Keystone

15:13 Kanton Bern will mobiles Impfangebot ausbauen Der Kanton Bern geht davon aus, dass sich noch rund 100'000 Personen im Kanton impfen lassen könnten, aber aktuell noch zögern. Für diese will er das mobile Impfangebot ausbauen. Zudem beteiligt sich der Kanton Bern an der Impf-Offensive des Bundes. Die Impfung werde als Bringschuld des Kantons angesehen, sagte der Leiter des Corona-Sonderstabs des Kantons Bern, Raphael Ben Nescher. Der Zugang für die Bevölkerung solle möglichst einfach sein. Ab November plant der Kanton deshalb, das mobile Angebot zum Beispiel auf Einkaufszentren auszuweiten. Legende: Zudem wird sich der Kanton zum Teil an der Impf-Offensive des Bundes beteiligen. Er setzt sich für eine nationale Impfwoche Anfang November ein und für den Ausbau niederschwelliger Angebote für Junge. Keystone

14:12 Falsche Covid-Zertifikate im Kanton Waadt verkauft Im Kanton Waadt haben Mitarbeitende in Apotheken mutmasslich falsche Covid-Zertifikate ausgestellt. Sie sollen diese an Verwandte, teils gegen Geld, weitergegeben haben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Waadtländer Kantonspolizei geht davon aus, dass etwa hundert falsche Zertifikate an Personen ausgestellt wurden, die weder geimpft noch getestet waren, wie sie in einer Medienmitteilung schrieb. Faux certificats COVID : plusieurs enquêtes ont été ouvertes contre les auteurs et les bénéficiaires

13:31 BAG meldet 968 Neuansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 968 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 981 . Das sind 17 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 166.02 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 20 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 25 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 33 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 439 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 160 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 11 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 75 Prozent ausgelastet. 19 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 3 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 3 Verstorbenen . Das sind 59 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.5 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 35'321 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 3 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 10'627'627 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 18'803 Personen pro Tag geimpft. Das sind 24.3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 59.8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.1 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:56 Schaffhauser Regierungsrat präzisiert seine Vernehmlassungsantwort Der Schaffhauser Regierungsrat betont, dass die Kantonsregierung nicht die 2G-Regel (genesen und geimpft) fordert. Dies sei offenbar in verschiedenen Medien fälschlicherweise vermeldet worden. Der Regierungsrat hält lediglich fest, dass er sich im Rahmen der Konsultation grundsätzlich kritisch zur geplanten Impfoffensive des Bundes äussert. Konkret hat der Regierungsrat in der Konsultationsantwort ausgeführt, dass die Kantone schon viel unternommen hätten; es brauche nicht noch mehr entsprechende Anstrengungen. Der Bund sollte stattdessen mit klaren Vorteilen für die 2G-Gruppe die Impfbereitschaft der nicht Genesenen bzw. nicht Geimpften erhöhen. «Diese Aussage bedeutet, dass der Bund nach Ansicht des Regierungsrates gewisse Priorisierungen bzw. Vorteile für die Geimpften und Genesenen schaffen sollte», teilt die Regierung weiter mit. Dies ist jedoch keinesfalls gleichzusetzen mit der Einführung der 2G-Regel, bei welcher nur noch geimpfte und genesene Personen Zugang zu bestimmten Örtlichkeiten bzw. Veranstaltungen hätten. 01:42 Video Die bundesrätlichen Pläne fallen bei den Kantonen teils durch Aus Tagesschau vom 06.10.2021. abspielen

11:20 Schweizer Seilbahnen erholen sich auf tiefem Niveau Auch der September vermochte den «Seilbahnsommer» nicht zu retten. Die Zahlen zu den Eintritten und Umsätzen von Mai bis September im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 lägen noch immer jeweils rund 30 Prozent tiefer, teilten die Seilbahnen Schweiz in einer Mitteilung , Link öffnet in einem neuen Fenstermit. Trotzdem haben sich die Schweizer Seilbahnunternehmen im September auf tiefem Niveau weiter erholt und den Trend vom August fortgesetzt. Gründe für die langsame Erholung seien nach Ende der Sommerferienzeit insbesondere sommerliche Wochenenden und wieder vermehrt Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland gewesen. Im September seien zwar mehrtägige Aufenthalte von Gästen weggefallen, dafür zog es vermehrt Rentnerinnen und Rentner und Aktivsportler für Tagesausflüge in die Berge. 03:23 Video Aus dem Archiv: Wintersaison mit Zertifikat oder ohne? Aus 10 vor 10 vom 20.09.2021. abspielen

10:20 Israel will Quarantäne von Schulkindern eindämmen Ab Sonntag sollen in Städten mit niedrigen Infektionszahlen bei einem Fall eines infizierten Schülers nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne müssen. So will Israel eine massenhafte Quarantäne von Schulkindern eindämmen, wie Ministerpräsident Naftali Bennett und Gesundheitsminister Nitzan Horowitz mitteilten. Medienberichten zufolge gehe es dabei um rund 250 Schulen. Stattdessen sollen die Schüler einer betroffenen Klasse eine Woche lang täglich auf das Coronavirus getestet werden – am ersten und siebten Tag mit PCR-Tests und dazwischen mit Schnelltests zu Hause. Negativ getestete Kinder dürfen weiter zur Schule. Davon, dass bisher ganze Klassen in Quarantäne mussten, wenn ein Schüler positiv auf das Virus getestet wurde, waren nur geimpfte und genesene Kinder ausgenommen. So waren laut Medienberichten zeitweise 100'000 Kinder und Jugendliche landesweit in Quarantäne. 01:22 Video Aus dem Archiv: Dritte Impfung für zwei Millionen Bürger Israels Aus Tagesschau vom 03.10.2021. abspielen

Ab nächstem Dienstag können alle Personen, die im Kanton Graubünden an Betriebstestungen teilnehmen, ein Testzertifikat beantragen. Bis am 30. November ist dies kostenlos. Nach der Zertifikatspflicht sei die Nachfrage nach Coronatests im Kanton stark angestiegen. Damit es nicht zu Überlastungen komme, ermögliche der Kanton deshalb kostenlose Zertifikate aus Betriebstestungen, hiess es aus einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Personen, die an diesen Tests teilnehmen, können über die Plattform easytesting.ch ein Zertifikat beantragen. Bei einem negativen Ergebnis wird der Nachweis via SMS oder Mail zugestellt und bleibt während 72 Stunden gültig. In Graubünden beteiligen sich rund 2000 Betriebe an diesen Tests. Alle weiteren Coronatests, die in Testzentren, Apotheken, Spitälern oder Arztpraxen durchgeführt werden, sind ab Montag kostenpflichtig für Personen, die keine Krankheitssymptome zeigen.

9:06 Weiterer Landesteil Neuseelands im Lockdown Nach der Bestätigung eines einzelnen Corona-Falls ist ein weiterer Landesteil Neuseelands unter Lockdown gestellt worden. In Northland, nördlich der Grossstadt Auckland, war zuvor eine Person positiv auf das Virus getestet worden. Dies teilte der Minister zur Eindämmung der Corona-Pandemie, Chris Hipkins, mit. «Es ist extrem wichtig, dass wir einer potenziellen Ausbreitung vorbeugen, umfangreich testen und die Bemühungen zur Kontaktverfolgung fortsetzen», betonte er. Geschäfte müssten auf kontaktlosen Handel umstellen und Bildungszentren würden schliessen, sofern sie wegen der Schulferien nicht sowieso geschlossen seien. Die Massnahmen sollen zunächst bis zum Wochenbeginn gelten. Bisher sind rund 53 Prozent der fünf Millionen Einwohner vollständig geimpft. Für Auckland wurden bereits im August Einschränkungen verhängt, nachdem damals ein einziger Corona-Fall entdeckt worden war. Die Stadt galt als Hochburg des damaligen Ausbruchs der Delta-Variante im Pazifikstaat.