5:28 Australien: Einkaufen könnte für Ungeimpfte bald kompliziert werden Das Leben in Australien wird für Ungeimpfte immer komplizierter. In der Metropole Melbourne und dem Rest des Bundesstaats Victoria gilt künftig: Sobald dort 90 Prozent der Bürger vollständig geimpft sind, dürfen Ungeimpfte nur noch Geschäfte betreten, die unverzichtbar fürs tägliche Leben sind – also etwa Supermärkte und Drogerien. Der Covid-19-Beauftragte der Region, Jeroen Weimar, erklärte am Mittwoch, es werde aber noch einige Wochen dauern, bis diese Regel in Kraft trete. Den Plänen der Regierung zufolge soll am 24. November die 90-Prozent-Marke erreicht sein. «Damit hat jeder der wenigen Hunderttausend Menschen, die sich impfen lassen können, es aber noch nicht getan haben, die Möglichkeit, heute den Prozess zu starten und am 24. November vollständig geimpft zu sein», sagte Weimar. «Wir senden ein sehr klares Signal aus, das besagt, dass Sie sich impfen lassen müssen, wenn Sie demnächst noch in solchen Einzelhandelsgeschäften verkehren wollen.» Legende: Ein Kleidergeschäft in Melbourne - bald nicht mehr betretbar für Ungeimpfte? Keystone

0:36 US-Expertengremium spricht sich für Biontech-Impfung für Kinder aus Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ausgesprochen. Das entschieden die Teilnehmer des Gremiums bei einer Sitzung am Dienstag. Die Entscheidung ist nicht bindend, die FDA folgt den Fachleuten aber in der Regel. Eine endgültige Entscheidung der FDA wird noch in dieser Woche erwartet. Eine Impfkampagne für die etwa 28 Millionen betroffenen Kinder in den USA könnte nach Angaben des Weissen Hauses dann bereits im November starten. Die Regierung werde innerhalb weniger Tage nach einer Zulassung 15 Millionen Dosen Impfstoff an Kinderärzte, Kliniken und Apotheken ausliefern, hiess es. Auch in Europa haben das deutsche Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder dieser Altersgruppe beantragt. Legende: Ein unabhängiger Beratungsausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA spricht sich für eine Zulassung des Biontech/Pfizer-Impfstoffes bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren aus. Keystone

22:37 Überraschung: Booster verlängert Zertifikat nun doch Die Gültigkeit eines Covid-Zertifikats wird durch eine Booster-Impfung nun doch verlängert. Dies bestätigt Christoph Berger von der Eidgenössischen Kommission für Impffragen gegenüber «10 vor 10». Er sagt: «Nach einer Booster-Impfung gilt das Zertifikat für weitere 365 Tage.» Man wolle allerdings nicht, dass bereits vollständig geimpfte Menschen eine dritte Impfdosis anstreben, nur um ein länger gültiges Zertifikat zu erhalten. Im «Point de Presse» vom Dienstagnachmittag hatte Patrick Mathys vom BAG noch gesagt, eine Auffrischungsimpfung habe keinen Einfluss auf die Gültigkeitsdauer eines Covid-Zertifikats. 00:40 Video Christoph Berger: «Nach einer Booster-Impfung gilt das Zertifikat 365 Tage» Aus 10 vor 10 vom 26.10.2021. abspielen

22:20 Gibt es den Corona-Graben? Augenschein in Schwyz Über Corona wird im ganzen Land kontrovers diskutiert. Im Kanton Schwyz zeigt sich dies besonders gut: In der Gemeinde Lachen am Zürichsee wurde das Covid-19-Gesetz im Juni angenommen – derweil der Kanton als Ganzes die Vorlage seinerzeit bachab geschickt hat. Mit der Zertifikatspflicht hat die Diskussion um Corona neuen Schub erhalten. Ein Corona-Graben scheint das Land zu spalten. Aber wie tief ist er tatsächlich, und wo genau verläuft er? SRF-Journalist Iwan Santoro hat sich auf einen Augenschein begeben. Audio Der Corona-Graben im Kanton Schwyz 05:49 min, aus Echo der Zeit vom 26.10.2021. abspielen. Laufzeit 05:49 Minuten.

21:55 Färöer schicken erste Schüler wieder in den Fernunterricht Aufgrund rekordhoher Neuinfektionen haben die zum dänischen Königreich zählenden Färöer lokale Beschränkungen eingeführt: So seien Schüler einiger Schulen nach Hause und in den Fernunterricht geschickt worden, berichtet die dänische Nachrichtenagentur Ritzau am Dienstag. Auch hätten die Behörden empfohlen, Freizeitaktivitäten zu begrenzen. Die täglichen Corona-Zahlen auf der kleinen Inselgruppe im Nordatlantik sind nach Angaben des färöischen Rundfunksenders KVF in der letzten Woche deutlich angestiegen – und zwar von 13 Fällen am Montag auf 99 am Sonntag. Damit gibt es derzeit 379 aktive Fälle auf den Inseln. Dank ihrer abgeschiedenen Lage sind die Färöer bislang relativ gut durch die Pandemie gekommen. Während der gesamten Zeit gab es auf den Inseln mit ihren rund 53'000 Einwohnerinnen und Einwohnern bislang 1714 nachgewiesene Corona-Fälle. Nur zwei Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Rund 70 Prozent der färöischen Bevölkerung sind mittlerweile vollständig geimpft. 02:19 Video Aus dem Archiv: Dänemark hebt letzte Corona-Beschränkungen auf Aus Tagesschau vom 10.09.2021. abspielen

21:39 Nun setzt auch das Luzerner Kantonsparlament auf 3G Das Luzerner Kantonsparlament hat am Dienstag eine dringlich eingereichte Motion, Link öffnet in einem neuen Fenster erheblich erklärt, die eine Zertifikats- beziehungsweise Testpflicht für die Teilnahme an den Kantonsrats-Sessionen fordert. Für die Teilnehmenden sollen mit der Einführung keine Kosten entstehen. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie kann das Luzerner Parlament aufgrund der engen Platzverhältnisse nicht mehr im traditionellen Kantonsratssaal tagen, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Aktuell finden die Sessionen in der Stadthalle Sursee statt – mit der Motion werde eine raschere Rückkehr in den Kantonsratssaal angestrebt. Erst am Montag hatte Nidwalden als erstes Kantonsparlament der Zentralschweiz die Zertifikatspflicht eingeführt. Eine Umfrage habe gezeigt, dass sämtliche Landrätinnen und Landräte der 3G-Regel zustimmen. Bereits letzte Woche hatte der Basler Grosse Rat entschieden, für Sitzungen im Rathaus eine abgeschwächte Zertifikatspflicht einzuführen. Wer kein Zertifikat vorweisen kann, muss eine Maske tragen oder kann sich gratis testen lassen. Damit übernimmt das Basler Parlament die Regeln, die auch im Bundeshaus gelten und seit Kurzem auch im Kanton Graubünden. Legende: Der Luzerner Kantonsrat tagt derzeit in der Stadthalle Sursee. Keystone

21:19 Zertifikat dank Antikörpertest: Der Bund will, was Österreich schon hat Der Bundesrat schlägt den Kantonen vor, dass Genesene künftig auch via Antikörpertest ein Covid-Zertifikat erlangen können. Bis am Mittwoch läuft die Vernehmlassung. Österreich kennt dieses Prozedere bereits: Genesene können hier alle drei Monate eine anerkannte Blutprobe durchführen und so einen Nachweis erhalten. In der Wissenschaft ist man sich allerdings uneins, wie sicher ein solches Zertifikat ist. Janine Kimpel von der medizinischen Universität Innsbruck beispielsweise befürwortet das Vorgehen. Die Co-Leiterin von zwei grossangelegten Forschungsarbeiten zum Thema Antikörper sagt: «Genesene infizieren sich selten ein zweites Mal. Deswegen kann man davon ausgehen, dass Antikörper relativ lange schützen.» Eine andere Meinung vertritt Christian Münz, Immunologe und Mitglied der wissenschaftlichen Covid-Taskforce des Bundes. Ein Zertifikat aufgrund eines Antikörpertests ist aus seiner Sicht nicht sicher genug. Er empfiehlt Genesenen eine Impfdosis – weil sich dadurch die Zahl der Antikörper erhöhe. Die Sendung Kassensturz berichtet am Dienstag über das Thema – mehr über den möglichen künftigen Einsatz des Antikörpertests lesen Sie in unserem Artikel. 01:51 Video Antikörpertests: Die Schweiz will einführen, was Österreich schon kennt Aus Tagesschau vom 26.10.2021. abspielen

20:34 Afrika erwartet grössere Impfstoff-Lieferung Die Afrikanische Union (AU) erhält bis zu 110 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs vom US-Konzern Moderna. Bis Jahresende sollen die ersten 15 Millionen davon ausgeliefert sein. Der Corona-Beauftragte der Afrikanischen Union, Strive Masiyiwa, begrüsste die Ankündigung am Dienstag als grossen Schritt vorwärts. Bisher seien insgesamt 17 Millionen Dosen von Corona-Impfstoffen ausgeliefert worden, in den kommenden drei Wochen werde man auf 35.2 Millionen Dosen kommen, sagte er auf einer Pressekonferenz der panafrikanischen Gesundheitsorganisation Africa CDC. Die AU kauft die Impfstoffe zentral für die Länder der Union, die Bestellungen aufgeben müssen. In Afrika mit seiner Bevölkerung von 1.3 Milliarden Menschen sind bisher erst rund fünf Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Um rund 60 Prozent der Bevölkerung zu impfen, werden Schätzungen zufolge etwa 1.6 Milliarden Dosen benötigt.

19:09 Mehr als 90 Prozent der Klinikbetten in Russland belegt Angesichts der dramatischen Corona-Lage in Russland kommen immer mehr Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenze. Rund 90 Prozent der für Corona-Patienten geschaffenen Betten seien belegt, sagte Gesundheitsminister Michail Muraschko in Moskau der Agentur Interfax zufolge. In einigen Regionen seien die Kapazitäten noch einmal erhöht worden. Landesweit stünden damit 292’000 Klinik-Betten bereit, sechs Prozent mehr als eine Woche zuvor. Jeder zehnte Patient befinde sich in einem ernsten Zustand. Die offizielle Statistik wies erneut einen hohen Negativstand aus: 1106 Menschen starben demnach innerhalb eines Tages mit dem Virus – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020. Binnen 24 Stunden wurden 36'400 Neuinfektionen registriert. Aktuell seien mehr als 1.3 Millionen Menschen in dem flächenmässig grössten Land der Erde mit rund 146 Millionen Einwohnern erkrankt, sagte Muraschko. Ministerpräsident Michail Mischustin zufolge sollen zusätzlich umgerechnet 740 Millionen Franken in die Bekämpfung der Pandemie gesteckt werden, um etwa weitere Krankenhausbetten in besonders betroffenen Regionen zu schaffen. «Hauptaufgabe ist es, das Leben unserer Bürger so gut wie möglich zu schützen», sagte er. Legende: Reuters / Archiv

18:38 Verband der Freizeitanlagen-Betreiber fordern verlängerte Hilfen wegen Pandemie Seit der Einführung des Covid-Zertifikats und der kostenpflichtigen Tests haben Freizeiteinrichtungen weniger Besucherinnen und Besucher. Der Schweizerische Verband der Freizeitanlagen (SVF) fordert daher von Bund und Kantonen, die finanziellen Hilfen zu verlängern. Vor allem junge Kundinnen und Kunden blieben aus, wie der neu gegründete Dachverband schrieb. Im Mittel verzeichneten die Freizeiteinrichtungen einen Besucherrückgang von 20 Prozent, trotz der Herbstferien. Der Verband fordert ein sektorielles Konjunkturprogramm für die Jahre 2021 bis 2025. Er verlangt Unterstützung für Investitionen sowie Marketingaktivitäten und ein politisches Bekenntnis, die gegenwärtige Unterstützung auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene für Kultur- und Freizeitaktivitäten nicht zu reduzieren. Der SVF wurde im vergangenen September gegründet. Die von ihm vertretenen Freizeitanlagen locken laut seinen Angaben jährlich landesweit mehr als 40 Millionen Besucherinnen und Besucher an und haben ein «wirtschaftliches Gewicht» von einer Milliarde Franken. Der Verband hat seinen Sitz in Broc (FR). Legende: Keystone / Archiv

17:59 WHO: «Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei» Die Corona-Pandemie bleibt für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine «Notlage von internationaler Tragweite» (PHEIC). Dies beschloss WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf Empfehlung des unabhängigen Notfallausschusses, der sich alle drei Monate trifft, um die Lage neu zu beurteilen. Mit der Erklärung einer Notlage sind unter anderem besondere Meldepflichten der Mitgliedsländer verbunden. «Eine Analyse der derzeitigen Situation und Prognosemodelle legen nahe, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist», teilte der Ausschuss mit. Er rief alle Länder auf, weiterhin sämtliche Schutzmassnahmen anzuwenden. Die Pandemie habe Auswirkungen auf humanitäre Einsätze, Massenmigration, Bevölkerungsverschiebungen und andere Krisen. Die Länder sollten Vorbereitungen treffen, um sich darauf einzustellen und ihre Hilfsbudgets anpassen. Das Gremium appellierte an die Länder, das Ziel der WHO zu unterstützen, dass bis Ende des Jahres 40 Prozent der Bewohner jedes Landes auf der Welt gegen das Virus geimpft sind. Das scheitert bislang daran, dass für viele Länder vor allem in Afrika nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Der Ausschuss rief Länder mit guter Impfstoffversorgung auf, Impfdosen abzugeben. Legende: Keystone / Archiv

17:17 Ermittlungen wegen Todesfällen in einem Altersheim in Giswil (OW) Im Kanton Obwalden ermittelt die Polizei wegen Todesfällen in einem Altersheim in Giswil. Dort soll das Heim gegen die geltenden Corona-Massnahmen verstossen haben. Die Polizei hat entsprechende Berichte der «Luzerner Zeitung» bestätigt. Offenbar sei auf das Tragen der Maske im Heim verzichtet worden. Die Polizei werde die Sachlage und die Vorwürfe prüfen. Laut der Zeitung sollen in dem Heim in den letzten paar Wochen mehrere Personen an einer Corona-Infektion gestorben sein. Dazu gibt die Polizei jedoch keine Auskunft. Die Obwaldner Staatsanwaltschaft ist von Amtes wegen aktiv geworden, da es sich um Offizialdelikte handle. Die Todesfälle sind auch bei der Stiftung des Heimes ein Thema: Wie der Stiftungsratspräsident auf Anfrage von Radio SRF gesagt hat, werde die Situation an einer ausserordentlichen Sitzung mit dem Stiftungsrat und dem Geschäftsführer besprochen. Ausserdem sei die Stiftung in Kontakt mit der Obwaldner Gesundheitsdirektorin. Beim Kanton Obwalden heisst es auf Nachfrage, das Gesundheitsamt stehe in Kontakt mit der Heimleitung. Von den neun verstorbenen Personen seien deren drei gegen das Coronavirus geimpft gewesen. 02:16 Video Obwaldner Polizei ermittelt nach Todesfällen in einem Altersheim Aus Schweiz aktuell vom 26.10.2021. abspielen

16:32 Österreichs Präsident empfängt Impfwillige persönlich in der «Impfburg» Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat persönlich die Tür an seinem Amtssitz in Wien für Impfwillige geöffnet. Am diesjährigen Nationalfeiertag in Österreich lud Van der Bellen 300 Menschen zum Impfen in die Hofburg ein. Das Hilfswerk Johanniter stand mit Impfdosen in den Räumen des Amtssitzes bereit. 230 Menschen meldeten sich an, die anderen reihten sich spontan ein, wie das Präsidentenbüro berichtete. Mit der Aktion wollte Van der Bellen dazu beitragen, die Impfrate zu erhöhen. 63.7 Prozent der Österreicher sind bislang vollständig gegen das Corona-Virus geimpft. Wegen steigender Infektionszahlen haben die österreichischen Behörden angekündigt, dass die Bewegungsfreiheit von Ungeimpften ab einer bestimmten Belegung der Intensivstationen mit Covid-Patienten eingeschränkt wird. Je nach Bettenbelegung dürfen sie dann entweder nicht mehr in Lokale oder zu Kultur- und Sportveranstaltungen, oder sie dürfen ihr Haus ohne triftigen Grund gar nicht mehr verlassen. Vor der Hofburg demonstrierten einige Impfgegner gegen alle Coronamassnahmen. Legende: Bundespräsident Van der Bellen (Mitte) und seine Frau Doris Schmidauer luden am österreichischen Nationalfeiertag in der zur «Impfburg» umgewandelten Hofburg. Keystone

16:08 Luzerner Kantonsrat sagt Ja zu weiterer Covid-Hilfe Der Kanton Luzern kann mit rund 30 Millionen Franken von der Corona-Pandemie getroffenen Unternehmen helfen. Der Kantonsrat hat einen Sonderkredit von 13.2 Millionen Franken und einen Zusatzkredit von 16.5 Millionen Franken einstimmig genehmigt. Die 13.2 Millionen Franken sollen von der Coronakrise gebeutelten Unternehmen zugutekommen, die durch das bisherige Netz der Härtefallhilfe gefallen sind. Dies können etwa neu gegründete Unternehmen sein. Die Hilfe soll nicht gedeckte Fixkosten vergüten und wird vom Bund bezahlt, der Kanton muss sie aber vorschiessen. Der Kredit von 16.5 Millionen Franken ist für Unternehmen bestimmt, die in der Corona-Pandemie zwar nicht behördlich geschlossen wurden, aber wegen der Corona-Massnahmen Einbussen erleiden. Davon profitieren können nur Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 5 Millionen Franken. Die Kredite waren im Kantonsrat unbestritten. Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) zog eine positive Bilanz zur bisherigen Covid-Hilfe. Das Ziel sei erreicht worden, die Betriebe hätten wieder Tritt gefasst, sagte er.

15:53 Wieder mehr als tausend Klinik-Patienten mit Corona in Tschechien In Tschechien ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Krankenhauspatienten erstmals seit Mai wieder über die Tausendermarke gestiegen. Von den 1055 Patienten waren 156 in einem ernsten Zustand oder mussten beatmet werden, wie aus den Zahlen des Gesundheitsministeriums in Prag hervorging. Zur gleichen Zeit vor einem Jahr waren es rund fünfmal so viele Menschen gewesen. Landesweit waren in den Kliniken noch ausreichend Kapazitäten an Allgemein- und Intensivbetten frei. Der tschechische Gesundheitsminister Adam Vojtech warnte vor einer «Pandemie der Ungeimpften». Wer sich noch impfen lassen wolle, solle nicht zögern und dies lieber heute als morgen tun. Zuletzt stieg das Interesse sprunghaft an. Am Montag wurden 29’072 Spritzen verabreicht – doppelt so viele an einem Tag wie eine Woche zuvor. Nach den aktuellen Zahlen gab es innerhalb von sieben Tagen 217 Neuinfektionen je 100’000 Einwohner. Am stärksten betroffen war die östliche Verwaltungsregion Mährisch-Schlesien an der Grenze zu Polen, am geringsten die westliche Karlsbader Region, wo die Zahl bei 70 lag. Legende: Im Mai wurde der tausenden Corona-Opfer in Tschechien mit einem Lichtermeer vor der St.-Veits-Kathedrale in Prag gedacht. Reuters / Symbolbild

15:25 Nur geringe Zunahme von Sozialhilfefällen 2020 Der befürchtete Anstieg der Sozialhilfefälle aufgrund der Corona-Pandemie ist in den meisten Städten vorerst ausgeblieben. Der Bedarf an Sozialhilfe ist 2020 im Durchschnitt in 14 untersuchten Städten gegenüber dem Vorjahr praktisch stabil geblieben. Die nur geringe Zunahme von 0.5 Prozent zeige, wie wichtig ein gut funktionierendes soziales Sicherungssystem für die Schweiz sei, stellte die Städteinitiative Sozialpolitik, eine Sektion des Schweizerischen Städteverbands, fest. Einen sehr deutlichen Anstieg der Sozialhilfequote von 8.7 Prozent 2019 auf 9.5 Prozent im Jahr 2020 verzeichnete Luzern.

15:17 EKIF empfiehlt die Drittimpfung mit dem gleichen Impfstoff wie bei den ersten zwei Impfungen. Die EKIF empfiehlt die Drittimpfung mit dem gleichen Impfstoff wie bei den ersten zwei Impfungen. Dies, weil dazu von den Firmen entsprechende Daten erhoben wurden, sagt Berger, sowohl bei Pfizer als auch bei Moderna. Es gebe aber kein grosses Risiko, wenn man den jeweils anderen Impfstoff für die Drittimpfung nehmen würde. Es gebe aber keine Daten dazu.

15:10 Wo meldet man sich für die Booster-Impfung? Ein Journalist erkundigt sich nach dem organisatorischen Aspekt der Booster-Impfung. Gemäss Elise de Aquino, Projektleiterin Umsetzung Covid-Impfung beim BAG, organisieren die Kantone die Auffrischungskampagnen. Die IT-Systeme des Bundes für die Anmeldung stehen bereits am 4. November bereit.