Der Ticker startet um 6:00 Uhr

11:01 Israel beginnt mit vierter Impfung für alle Risikogruppen Israel beginnt mit der vierten Corona-Impfung für Erwachsene mit Vorerkrankungen. Betroffene mit Risikofaktoren für schwere Erkrankungen bei einer Corona-Infektion sowie ihre Betreuer könnten sich nun erneut impfen lassen, teilte des Gesundheitsministerium am Mittwochabend mit. Ausserdem berechtigt seien Erwachsene, die bei ihrer Arbeit einer besonderen Gefährdung für eine Infektion ausgesetzt sind. Dies habe Generaldirektor Nachman Asch entschieden. Voraussetzung für die vierte Impfung sei, dass die dritte Impfung mindestens vier Monate zurückliegt. Asch folgt damit nur teilweise einer Empfehlung eines Expertenrates, der für das Gesundheitsministerium arbeitet. Das Gremium hatte am Dienstag eine vierte Impfung gegen das Coronavirus für alle ab 18 Jahren empfohlen – ab fünf Monate nach der dritten Impfung.

9:54 Aargau: Weiterhin keine Coronatests und keine Klassenquarantänen mehr in Schulen Der Regierungsrat hat die Coronaverordnung angepasst und schreibt, es gebe weiterhin keine Kapazität für die Wiederaufnahme des kantonalen Programms «Repetitives Testen». «Angesichts der kurzen Inkubationsdauer der Omikronvariante fehlt damit die Grundlage für ein effizientes repetitives Testen», begründet die Regierung den Entscheid. Auch in Firmen fällt das Testen weg, es wird nur noch empfohlen, nicht verlangt. Die Maskentragpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der 1. Klasse gelte vorerst bis Ende Februar. Bis 14. Februar allerdings haben die Schulen im Aargau Sportferien. Dann entscheide die Regierung erneut, schreibt sie in ihrer Mitteilung. Zum Teil gingen die Aargauer Regelungen weiter als die Bundesregelung, das wird per Ende Januar aufgehoben. Der Aargau verzichtet neu auch auf Klassenquarantänen. Diese gebe es nur noch, wenn aus «epidemiologischer Sicht dringender Handlungsbedarf» bestehe, so die Regierung. Aktuell verzeichnen viele Aargauer Primarschulen und Kindergärten hohe Infektionszahlen.

8:59 Über 9000 gefälschte Zertifikate: Zehn Personen in St. Gallen festgenommen Die St. Galler Staatsanwaltschaft hat zehn Personen verhaften lassen, die mutmasslich über 9000 Covid-Zertifikate illegal ausgestellt und dafür hohe Geldbeträge gefordert haben. Den Beteiligten wird Urkundenfälschung vorgeworfen. Bei einzelnen beschuldigten Personen handelt es sich um Mitarbeitende verschiedener Testcenter, welche im Privatbereich ihre dienstlichen Accounts für die Erstellung von Covid-19-Zertifikaten missbraucht haben sollen, wie die St. Galler Staatsanwaltschaft mitteilt. Konkret sollen diese Mitarbeitenden gegen Entgelt anderen Beschuldigten Zugang zu ihren Accounts gewährt haben, welche damit ihrerseits missbräuchlich Zertifikate generierten. Darunter sind rund 8000 Impfzertifikate, beim Rest handelt es sich um Genesenen- und vereinzelte Testzertifikate. Die Abnehmerinnen und Abnehmer haben laut Staatsanwaltschaft für die illegalen Impf- und Genesenenzertifikate Beträge zwischen 300 und 800 Franken bezahlt. Fünf Staatsanwältinnen und Staatsanwälte führen Strafverfahren. Die Kantonspolizei hat eine Sonderkommission gebildet und steht mit mehr als zehn Mitarbeitenden im Einsatz.

8:48 Erstmals über 200'000 Neuinfektionen in Deutschland Die Zahl der täglichen Neuinfektionen hat in Deutschland erstmals die Marke von 200’000 übersprungen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete heute 203’136 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 69’600 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg erstmals über die 1000er-Marke und erreicht nun 1017.4 nach 940.6 am Vortag. 188 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Eine aktive Infektion haben laut RKI derzeit rund 1.68 Millionen Menschen, die sich in Isolation befinden. Acht Bundesländer weisen eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1000 auf. An der Spitze liegt Berlin mit 1863.2.

7:54 Wallis hebt Maskenpflicht an Primarschulen auf Die Walliser Primarschülerinnen und Primarschüler müssen ab dem nächsten Montag keine Masken mehr im Unterricht tragen. Dies erklärte Staatsrat Christophe Darbellay gegenüber Radio RTS. Den Entscheid haben man angesichts der kontrollierbaren Situation auf den Intensivstationen gefällt.

6:47 Kurz vor Olympia: Peking zieht Schraube weiter an China schränkt den Bewegungsradius der Menschen in weiten Teilen der Hauptstadt Peking trotz sinkender Fallzahlen weiter ein. Nach Angaben der Regierung soll damit das Virus-Risiko wenige Tage vor Beginn der Olympischen Winterspiele gesenkt werden. Der Pekinger Bezirk Fengtai teilt mit, dass die Bewohner ihre Wohnungen nur noch aus wesentlichen Gründen verlassen dürfen und sich täglich einem Corona-Test unterziehen müssen. Peking hat am Mittwoch fünf neue Corona-Infektionen registriert. Am Tag zuvor waren es 14. Die Olympischen Winterspiele in der chinesischen Hauptstadt finden vom 4. bis 20. Februar statt. 02:37 Video Olympischen Winterspiele: China hat Angst vor Omikron Aus Tagesschau vom 24.01.2022. abspielen

5:52 England lässt die Masken fallen Trotz hoher Corona-Fallzahlen hat England erneut fast alle noch geltenden Pandemie-Massnahmen aufgehoben. Ab heute gilt im grössten britischen Landesteil in den meisten Innenräumen keine Maskenpflicht mehr und auch die ohnehin nur bei Grossveranstaltungen und in Clubs eingesetzten Impf- oder Testnachweise müssen nicht mehr kontrolliert werden. Die Homeoffice-Empfehlung gilt ebenfalls nicht mehr. In der Hauptstadt London gilt allerdings weiterhin in Bahnen und Bussen eine Maskenpflicht. Auch einige Supermärkte rufen ihre Kunden weiterhin dazu auf. Die Regierung von Boris Johnson hat diese wegen der Omikron-Variante eingeführten Plan-B-Massnahmen auslaufen lassen, nachdem die Zahl der Neuinfektionen seit Anfang Januar rapide gefallen war. In den vergangenen Tagen haben sich die Neuinfektionen auf hohem Niveau eingependelt – täglich werden zwischen 80’000 und 100’000 Neuinfektionen gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei rund 945 (Stand: 21. Januar). Schottland, Wales und Nordirland entscheiden eigenständig über ihre Corona-Politik und wählen einen etwas vorsichtigeren Weg.

3:19 Moderna startet klinische Studie zu Omikron-Impfstoff Der Pharmakonzern Moderna hat in den USA die erste klinische Studie mit dem Omikron-Impfstoff begonnen. Insgesamt 600 Freiwillige, die teils bereits drei Dosen eines Covid-Impfstoffs erhalten hätten, würden daran teilnehmen, teilt das Unternehmen mit. Es stimme zwar zuversichtlich, dass der bereits zugelassene Booster-Impfstoff einen guten Schutz biete, aber Omikron könne sich langfristig verändern und den Impfschutz umgehen, heisst es weiter. Deshalb treibe man den Omikron-spezifischen Impfstoffkandidaten weiter voran. Auch die Firmen Biontech und Pfizer haben diese Woche eine klinische Studie mit ihrem Omikron-Impfstoff angekündigt.

1:04 62'000 französische Impfpässe gefälscht - Verdächtige festgenommen Fahnder in Frankreich haben ein Netzwerk von Betrügern ausgehoben, das 62'000 gefälschte Impfnachweise erstellt haben soll. Die Ermittlungen einer Pariser Spezialeinheit für Cyberkriminalität hätten zur Festnahme von fünf Personen im Raum Poitiers und Lyon geführt, berichtete der Sender France Info am Mittwochabend unter Verweis auf die Polizei. Drei 22 bis 29 Jahre alte Verdächtige sollen die Daten von 35 Ärzten gehackt haben, um damit falsche Nachweise für Corona-Impfungen zu erstellen. Diese sollen sie direkt und über Mittelsmänner weiterverkauft haben. Der Betrug war nach Hinweisen unter anderem einer Krankenkasse aufgeflogen, die in der Dokumentation auf Tausende angebliche Impfungen durch eine einzelne Krankenschwester gestossen war, die an der Impfkampagne aber gar nicht beteiligt war.

22:26 Lauterbach will verkürzten Genesenenstatus europaweit umsetzen Im Streit um die Verkürzung des Genesenenstatus nach Corona-Infektionen in Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Drei-Monats-Frist verteidigt und will sich auch auf europäischer Ebene um eine Umsetzung bemühen. «Wir werden in Kürze erneut versuchen, die drei Monate auch auf europäischer Ebene umzusetzen», sagte der SPD-Politiker im ZDF-«heute journal». «Nach drei Monaten kann sich derjenige, der schon mit der Delta-Variante infiziert war, erneut mit der Omikron-Variante infizieren. Somit sind die drei Monate wissenschaftlich richtig», betonte Lauterbach Die EU-Staaten hatten sich am Dienstag darauf verständigt, dass sich Reisende innerhalb der Union ohne weitere Auflagen frei bewegen können sollen, wenn sie einen gültigen Impf-, Test- oder Genesenennachweis vorlegen. Beim Genesenennachweis wird hier eine Gültigkeit von 180 Tagen genannt, also sechs Monate. In Deutschland war der Status Mitte des Monats überraschend auf eine Zeitspanne von 28 bis 90 Tagen nach einem positiven PCR-Test verkürzt worden. Legende: Reuters

21:39 In Lettland steigen die Corona-Neuinfektionen sprunghaft auf Höchststand Lettland hat den zweiten Tag in Folge einen Rekord bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahl der registrierten Fälle stieg dabei nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Riga sprunghaft an: Binnen 24 Stunden wurden 9143 Fälle erfasst – nach 6097 am Vortag. Dies entspricht einer Steigerung von fast 50 Prozent. Der 14-Tage-Inzidenzwert stieg damit auf 3239 Infektionen pro 100 000 Menschen – der mit Abstand höchste Wert in dem baltischen EU-Land seit Beginn der Pandemie. Nach Behördenangaben gehen rund 86 Prozent der neuen Fälle auf die besonders ansteckende Omikron-Variante zurück. Regierungschef Krisjanis Karins und Staatspräsident Egils Levits hielten neue Corona-Beschränkungen für vorerst nicht erforderlich. Beide riefen die Bevölkerung nach einem Treffen dazu auf, sich impfen zu lassen, Masken zu tragen und sich testen zu lassen.

20:33 USA: Steigende Inzidenz Trotz extrem hoher Corona-Fallzahlen ist die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Patientinnen und Patienten während der Omikron-Welle in den USA nicht im gleichen Masse angestiegen. «Während die Fallzahlen dramatisch zugenommen haben und fünfmal so hoch sind wie während der Deltawelle, haben die Krankenhauseinweisungen nicht im gleichen Masse zugenommen. Und die Sterbefälle sind im Vergleich zu den Fallzahlen nach wie vor gering», sagte die Chefin der US-Gesundheitsbehörde CDC, Rochelle Walensky, am Mittwoch. «Der Schweregrad der Covid-19-Erkrankung scheint bei der Omikron-Variante geringer zu sein als bei früheren Varianten.»

19:50 Dänemark hebt Anfang Februar fast alle Corona-Beschränkungen auf Trotz Rekordwerten an Neuinfektionen will Dänemark in der kommenden Woche beinahe alle Corona-Beschränkungen aufheben. Vom kommenden Dienstag, dem 1. Februar an, müssen die Dänen an den meisten Orten keine Masken mehr tragen oder Impfnachweise zeigen, wie die dänische Ministerpräsidentin Mette Fredriksen am Mittwoch in Kopenhagen sagte. Damit folgt ihre Regierung den Weisungen der zuständigen Kommission, die empfohlen hatte, die Notfallmassnahmen zur Bekämpfung der Pandemie - und damit die meisten Beschränkungen - auslaufen zu lassen. Bleiben sollen aber vorerst eine Testpflicht für Einreisende sowie nicht verpflichtende Empfehlungen zu Tests und anderen Vorsichtsmassnahmen, sagte Fredriksen. Mit dem Schritt können ab Februar Clubs wieder normal öffnen und Grossveranstaltungen ungehindert über die Bühne gehen. Die Lockerungen werden damit begründet, dass die vorherrschende Omikron-Variante im Durchschnitt weniger schwere Verläufe hervorruft als frühere Varianten.

19:13 In Österreich endet Lockdown für Ungeimpfte Nach mehr als zwei Monaten endet in Österreich am kommenden Montag formal der Lockdown für Ungeimpfte. Das kündigte Kanzler Karl Nehammer am Mittwoch an. Ein von der Regierung eingerichtetes Experten-Gremium erachte diese Massnahme als nicht mehr sinnvoll. Trotz der hohen Infektionszahlen in der aktuellen Corona-Welle drohe keine Überlastung der Intensivkapazitäten in den Kliniken, hiess es. Zugleich bleibe aber die 2G-Regel in weiten Teilen des öffentlichen Lebens erhalten, die Ungeimpften zum Beispiel das Einkaufen nur in Geschäften des täglichen Bedarfs erlaubt. Dafür können Menschen ohne Impfung gegen Corona ab Montag ihr Zuhause auch ohne triftigen Grund verlassen. Unterdessen stieg die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden laut Gesundheitsministerium auf den Rekordwert von 34'011 Fällen. Das entspräche unter Berücksichtigung der Zahl der Einwohner etwa 300'000 Fällen in Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei deutlich über 2000 Fällen pro 100'000 Einwohnern.

18:11 GB: Warten auf Bericht zu Lockdown-Partys geht weiter Das Warten auf den internen Bericht zu den mutmasslichen Lockdown-Partys im britischen Regierungssitz dauert mindestens bis Donnerstag. Nachdem das Unterhaus am Mittwoch seinen Sitzungstag am Abend beendet hatte, wurde nicht mehr mit einer Veröffentlichung am selben Tag gerechnet. Premierminister Boris Johnson hatte zugesagt, sich unmittelbar nach dessen Publikation vor den Abgeordneten zu äussern. Johnson steht wegen der Berichte über angebliche Verstösse gegen die Corona-Regeln bei Partys im Amtssitz 10 Downing Street massiv unter Druck. Mit Spannung wird dazu ein interner Bericht der Spitzenbeamtin Sue Gray erwartet. Am Dienstag hatte auch die Polizei in London angekündigt, zu den mutmasslichen Regelbrüchen zu ermitteln.

18:01 Erste Debatte im deutschen Bundestag über Impfpflicht Die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Deutschland ist im Bundestag hochumstritten. In einer ersten ausführlichen Debatte über diese gesellschaftlich brisante Frage prallten am Mittwoch die Meinungen von Befürwortern und Gegnern aufeinander. Prominente Gegner wie Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki oder Gregor Gysi von der Linkspartei hielten eine Impfpflicht für untauglich, unverhältnismässig und gefährlich für das Vertrauen in die Demokratie. Befürworter sahen hingegen in einer Impfpflicht den einzigen Weg, um die Pandemie endgültig zu überwinden. In der leidenschaftlich, aber weitgehend sachlich geführten Debatte lehnte nur die AfD das Impfen generell ab. Auch Impfpflichtgegner wie Kubicki bekannten sich ausdrücklich zum Impfen. «Es gibt gute Gründe für eine Impfung, die für eine Impfpflicht überzeugen mich nicht», sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende. Legende: Keystone

17:40 Ökonomen trotz Omikron-Welle optimistisch Die Erwartung unter Schweizer Ökonomen in Bezug auf die Wirtschaftsentwicklung hat sich im Januar 2022 den zweiten Monat in Folge aufgehellt. Obwohl die Omikron-Welle mittlerweile in vollem Gang ist, erwartet die Mehrheit der Experten im nächsten halben Jahr eine deutliche Konjunkturerholung in der Schweiz. Der CS-CFA-Index, ein Stimmungsbarometer für die Schweizer Wirtschaft, stieg im Januar auf 9.5 Punkte von 0 Punkten im Dezember. Die Berg- und Talfahrt seit dem Rekord im Mai 2021 setzt der Indikator damit auch weiterhin fort. Zwar hinterlasse die anhaltende Omikron-Welle bereits erste Bremsspuren in der Wirtschaft. Mit knapp über 80 Prozent blicke aber die grosse Mehrheit der befragten der Finanzanalysten über diese Schwierigkeiten hinweg und rechnet innerhalb des nächsten halben Jahres mit einer deutlichen Erholung der Konjunktur in der Schweiz und Europa, teilte die Credit Suisse am Mittwoch mit. Audio Aus dem Archiv: Schweizer Wirtschaft ist wieder gewachsen 03:33 min, aus Rendez-vous vom 29.12.2021. abspielen. Laufzeit 03:33 Minuten.

16:49 Wie sollen die Corona-Schulden abgebaut werden? Zum Abbau der Corona-Schulden soll das Finanzhaushaltsgesetz angepasst werden. Das kommt bei Parteien, Kantonen und Verbänden grundsätzlich gut an. Allerdings gehen die Meinungen darüber auseinander, wie die Schulden abgebaut werden sollen Der Bundesrat hat am Mittwoch die Resultate der Vernehmlassung zur Änderung des Finanzhaushaltsgesetzes zur Kenntnis genommen, wie er mitteilte. Der Bundesrat schlägt nun zwei Varianten vor. Variante eins sieht vor, dafür die gesamten strukturellen Finanzierungsüberschüsse gemäss Rechnungsabschluss zu verwenden. Dieser beinhaltet neben dem budgetierten strukturellen Überschuss auch die Budgetabweichungen bei den Ausgaben und Einnahmen, welche gemäss heutigem Recht dem Ausgleichskonto gutgeschrieben werden. Für diese Variante sprachen sich in der Vernehmlassung namentlich die SVP, der Arbeitgeberverband und Economiesuisse aus. Zudem unterstützen acht Kantone diese Variante. Bei Variante zwei soll vorgängig die Hälfte des coronabedingten Fehlbetrags mit dem Schuldenabbau der vergangenen Jahre «verrechnet» werden. Die vergangenen strukturellen Finanzierungsüberschüsse sind auf dem Ausgleichskonto festgehalten, das um den entsprechenden Betrag reduziert würde. Diese Variante wird namentlich von der FDP, der Mitte, 18 Kantonen und mehreren Verbänden unterstützt. 03:35 Video Aus dem Archiv: 30 Milliarden Franken Schulden Aus 10 vor 10 vom 07.06.2021. abspielen

16:02 Lage in Russland spitzt sich zu In Russland hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen mit fast 74'700 Fällen pro Tag einen neuen Höchstwert erreicht. Das seien 6800 Neuinfektionen mehr als noch am Vortag, wie aus der Statistik der Regierung in Moskau am Mittwoch hervorgeht. 12'200 Menschen seien innerhalb von 24 Stunden in Spitäler gebracht worden. Mittlerweile sei die Omikron-Variante des Coronavirus in den meisten Regionen des flächenmässig grössten Landes der Erde nachgewiesen worden, hiess es. Besonders in Europas grösster Metropole Moskau spitzt sich die Lage mit fast 20'000 Neuinfektionen pro Tag deutlich zu. Es wird aber von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen. Die Gesundheitsbehörden der Hauptstadt sprachen von einem «beispiellosen Anstieg der Inzidenz bei Kindern». Die Zahl der Krankenhauseinweisungen sei in den vergangenen zwei Wochen stark gestiegen. Planmässige Aufnahmen in Kinderkliniken würden für zunächst drei Wochen ausgesetzt. Die Behörden riefen die Moskauer auf, geplante Arztbesuche wegen hoher Auslastung zu verschieben. Legende: Ein Spital in St. Petersburg. Keystone