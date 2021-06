Der Ticker startet um 5:30 Uhr

20:14 Niederlande auf dem Weg zurück in die Normalität Ab dem 26. Juni gelte als zentrale Regel nur noch die Abstandsregel von 1.5 Meter, sagte Ministerpräsident Mark Rutte am Freitagabend in Den Haag. Masken müssen nur noch getragen werden, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann wie zum Beispiel in Bussen und Bahnen. Veranstaltungen, bei denen kein Abstand eingehalten werden könne, seien möglich, wenn Besucher einen Test- oder Impfbeweis vorweisen. Das gelte auch für Sportwettkämpfe, Festivals, Gaststätten oder Theater. Die Niederlande haben zurzeit etwa 45 Neuinfektionen auf 100'000 Einwohner pro Woche. Über 50 Prozent der Einwohner haben zumindest eine Impfdosis erhalten. Etwa 28 Prozent sind vollständig geimpft. Legende: Die Niederlande heben meiste Corona-Massnahmen auf. Keystone

19:49 Im Baselbiet fällt die Maskenpflicht in der Schule Der Kanton Baselland hebt am Montag die Maskentragpflicht an den Primarschulen und der Sekundarstufe I auf. Für Gymnasien und Fachmittelschulen gilt sie gemäss Bundesverordnung aber zumindest noch bis zur nächsten Bundesratssitzung vom kommenden Mittwoch. Die Aufhebung der kantonalen Covid-19-Verordnung begründet der Kantonale Krisenstab in seiner Mitteilung vom Freitag mit der Entspannung der epidemiologischen Lage. Während die Schülerinnen und Schüler von der Maskenpflicht befreit sind, gilt sie für Lehrerinnen und Lehrer aber weiterhin. Auch in schul- und familienergänzenden Betreuungseinrichtungen muss ab Montag ebenfalls keine Maske mehr getragen werden. Das gilt aber nicht für Erwachsene in den öffentlich zugänglichen Bereichen. Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, müssen weiterhin eine Maske tragen. Legende: Baselland hebt die Maskentragpflicht an den Volksschulen auf. Keystone

19:06 Macron und die Rückkehr von «la bise» (mit Maske) Frankreich lockert am Wochenende seine Coronaregeln. Bereits heute hat Präsident Emmanuel Macron bei einer Feier etwas «gelockert» – und zwei Weltkriegsveteranen auf die Wangen geküsst. Anlass war die öffentliche Auszeichnung mit der Ehrenlegion. Der 43-Jährige trug dabei allerdings einen Mund-Nasen-Schutz. Macron kehrte mit «la bise» zu einer in Frankreich üblichen herzlichen Begrüssung zurück, vor der wegen der Corona-Pandemie allerdings lange gewarnt wurde. Die Regierung lockerte wegen einer verbesserten Pandemie-Lage die Regeln, am Wochenende wird die nächtliche Ausgangssperre fallen. Macron erinnerte mit der Feier in der Gedenkstätte Mont-Valérien bei Paris an dem legendären Aufruf von General Charles de Gaulle während des Zweiten Weltkrieges. Der spätere Staatschef hatte am 18. Juni 1940 von London aus seine Landsleute aufgerufen, den Kampf gegen Nazi-Deutschland fortzusetzen. Legende: Keystone

Der Luzerner Regierungsrat will Sportvereinen im Kanton, die unter der Coronakrise leiden, finanziell zur Seite stehen. Er beantragt dem Kantonsrat einen Nachtragskredit von 2.9 Millionen Franken. Vereine im Non-Profit-Bereich können bis am 30. Juni ein Gesuch einreichen. Die Finanzhilfen sollen dazu beitragen, dass auch nach der Pandemie die breiten Strukturen für den Nachwuchs-, den Breiten- und den Spitzensport weiterhin zur Verfügung stehen, teilte die Staatskanzlei mit. Hilfsgelder erhalten ausschliesslich Sportorganisationen, die im Bereich Jugend-, Breiten- und Amateursport aktiv sind. Deren finanzielle Situation muss wegen der Pandemie stark belastet und andere Mittel müssen bereits ausgeschöpft sein. Die Gesuche können online eingereicht werden. Die Sportförderung prüft sie.

17:11 Deutschland: Die Sorge vor der Delta-Variante Die in Indien erstmals aufgetretene und besonders ansteckende Delta-Mutante des Coronavirus breitet sich auch in Deutschland immer weiter aus. «Es ist nicht die Frage, ob Delta die führende Variante wird, sondern wann», sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler. Spätestens im Herbst werde sie die Oberhand haben. In Deutschland habe die Variante derzeit einen Anteil von sechs Prozent. «Wichtig ist daher, dass wir die Ansteckungen jetzt unten halten.» Auch in Portugal und Russland ist die Mutante auf dem Vormarsch. Am ausgeprägtesten ist sie in Grossbritannien, wo die Zahl der Neuinfektionen stark steigt.

16:39 Italien: Keine Quarantäne mehr nach Einreise aus Grossbritannien Wer aus Grossbritannien nach Italien einreist, muss künftig nicht mehr für fünf Tage in Quarantäne. Das teilte Gesundheitsminister Roberto Speranza mit. Die Massnahme soll ab Montag gelten und wird durch eine Pflicht zum Coronatest ergänzt. In Grossbritannien sorgt die ansteckendere Delta-Variante durch ihre schnelle Ausbreitung für erhebliche Probleme. In Italien ist diese Form noch recht selten, die wissenschaftliche Gimbe-Stiftung nannte am Donnerstag Prozentanteile im einstelligen Bereich. Doch die Gesundheitsbehörden warnen vor einer Beschleunigung bei der Ausbreitung auch in dem Mittelmeerland. Doch Italien ist auch sonst auf Lockerungskurs: Ab Montag gehören alle Regionen ausser dem kleinen Aostatal im Norden zur Weissen Zone mit den lockersten Regeln. Es gelten dann nur noch wenige Einschränkungen. Die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske im öffentlichen Raum, auch draussen, und die Abstandsregeln bleiben aber erhalten.

15:54 Covid-Zertifikat teilweise aus dem Ausland nicht abrufbar SRF-UserInnen melden, dass sie aus gewissen Ländern keinen Zugriff auf die Impfportale der Kantone Zürich und Bern haben – und so ihr ausgestelltes Impfzertifikat nicht herunterladen können. Demnach ist es nicht möglich, zum Beispiel aus Schweden, Dänemark, dem Vereinigten Königreich oder Spanien auf das Portal VacMe zuzugreifen. Aus den Nachbarländern Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien dagegen funktioniert der Zugriff. Die Gesundheitsdirektion des Kantons Bern bestätigt gegenüber SRF News die Probleme. Das liege aber nicht daran, dass man ein sogenanntes Geoblocking installiert habe. Vielmehr dürfte das Problem bei den Internet-Netzwerken einzelner Länder und Regionen liegen. Der Kanton Bern rät, sich nicht am Computer, sondern am Handy einzuloggen; hier sollte der Zugang funktionieren. Alternativ könne man Verwandte oder Freunde in der Schweiz beauftragen, das Zertifikat herunterzuladen und dann den QR-Code als Bild zu schicken. Dieses könne von der Covid-Certificate-App gelesen werden. Die Gesundheitsdirektion weist auch darauf hin, dass die EU-Bestimmungen und Reisevorgaben noch nicht an das Zertifikat geknüpft seien, das Zertifikat zum Reisen also noch keinen Nutzen habe. Man erwarte, dass ab 1. Juli Details zum genaueren Verwendungszweck des Zertifikats bekannt gegeben werden.

15:45 Urteil: Astra-Zeneca muss weitere 50 Millionen Dosen an EU liefern Ein belgisches Gericht hat Astra-Zeneca verurteilt, bis Ende September 50 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an die Europäische Union zu liefern. Dazu müsse ein fester Lieferplan eingehalten werden, teilte das Brüsseler Gericht erster Instanz mit. Anderenfalls drohen Strafgelder. Die EU-Kommission hatte Astra-Zeneca verklagt, weil der Hersteller viel weniger Corona-Impfstoff geliefert hat als vertraglich zugesagt. Bestellt waren 300 Millionen Dosen von Astra-Zeneca bis Ende Juni. Doch gingen im ersten Quartal nur 30 Millionen statt 120 Millionen Impfdosen an die 27 EU-Staaten. Die Kommission verlangte per Eilverfahren Ende Mai zunächst rasche Lieferung der ausstehenden 90 Millionen Dosen aus dem ersten Quartal. Das Gericht gestand der EU nun zumindest die rasche Lieferung von 50 Millionen Dosen zu. Astra-Zeneca muss bis 26. Juli, 9.00 Uhr, 15 Millionen Dosen liefern oder anderenfalls 10 Euro pro fehlender Dosis zahlen. Bis 23. August sind weitere 20 Millionen Dosen fällig, mit derselben Strafandrohung, bis 27. September dann noch einmal 15 Millionen Dosen.

15:24 Glarus drückt aufs Tempo Die Glarner Regierung fordert schnellere und weitergehende Lockerungen der Corona-Massnahmen, als sie der Bundesrat vorsieht. Unter anderem soll die Maskenpflicht schon vor Ende Juni weitgehend aufgehoben werden. Dies gelte vor allem für die Maskenpflicht an Arbeitsplätzen, bei welchen die Abstände eingehalten werden könnten, schrieb der Kanton Glarus am Freitag in einer Mitteilung. Weiter fordert die Regierung, dass die Maskenpflicht bei Veranstaltungen mit einem Covid-Zertifikat, im Freien sowie für Sportlerinnen und Sportler abgeschafft werde. Grundsätzlich sei die Regierung mit dem Bundesrat und den geplanten Lockerungsschritten per Ende Juni einverstanden. Jedoch fordert sie, damit nicht so lange zuzuwarten, wie es weiter heisst.

14:55 Lockdown-Gelder für öffentliche Kitas Der Bund stopft auch bei von der öffentlichen Hand betriebenen Kindertagesstätten die Löcher, die der Lockdown im vergangenen Frühling in deren Kassen gerissen hat. Er stellt dafür gemäss Beschluss des Parlamentes maximal 20 Millionen Franken zur Verfügung. Die Ausführungsbestimmungen gelten ab Anfang Juli. Der Bundesrat hat die entsprechenden Bestimmungen am Freitag verabschiedet. Der Bund übernimmt laut einer Mitteilung ein Drittel der Ausfallentschädigungen. Bisher hatten nur privat betriebene Institutionen für familienergänzende Kinderbetreuung Anspruch auf diese Unterstützung. 03:37 Video Aus dem Archiv: Corona und die Kitas Aus Schweiz aktuell vom 12.01.2021. abspielen

14:06 Schweiz nicht mehr auf deutscher Risikoliste Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen streicht die deutsche Regierung am Sonntag die Schweiz, Griechenland, fast ganz Frankreich und Belgien von der Liste der Risikogebiete, Link öffnet in einem neuen Fenster. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. Wer von dort auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss künftig keinerlei Einreisebeschränkungen wegen Corona mehr beachten. Die Regeln für Flugreisende bleiben allerdings bestehen: Jeder, der mit dem Flugzeug einreist, egal ob aus einem Risikogebiet oder nicht, muss vor dem Abflug ein negatives Testergebnis, einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen.

14:00 Basel-Stadt: Regierung will keinen Corona-Bonus für Gesundheitspersonal Die Basler Regierung ist gegen einen kantonalen Corona-Bonus an das Gesundheitspersonal, wie dies mit einer Motion im Grossen Rat eingefordert worden ist. Der Kanton habe keine Arbeitgeberrolle bei den betroffenen Institutionen, führt sie als Begründung auf. Die Regierung scheint aber damit zu rechnen, dass der Grosse Rat an seiner Forderung festhalten wird. In diesem Fall würde sie dem Grossen Rat einen Pauschalbetrag von fünf Millionen Franken beantragen, schreibt sie. Die Forderung nach der Ausrichtung eines Corona-Bonus für das Personal von Spitälern, Alters- und Pflegeheimen sowie Spitexorganisationen war von der Gesundheits- und Sozialkommission des Grossen Rats eingebracht worden. Konkret gefordert wurde, dass die betroffenen Institutionen einen Bonus ausrichten sollen, der von Kanton refinanziert werden soll.

13:36 Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 173 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 240 . Das sind 41 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 47.89 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 1.6 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 19'893 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 9 Prozent gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 2 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Aufgrund der erweiterten Teststrategie werden vermehrt Personen ohne Symptome getestet (zum Beispiel im Rahmen von Massentestungen). Durch diese Vorselektion kann der Anteil positiver Tests höher ausfallen. Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 2 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet aktuell 228 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 32 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 69 Prozent ausgelastet . Davon sind 8 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 6'433'922 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 87'921 Personen pro Tag geimpft. Das sind 3.6 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 28.9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 16.6 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:11 König Willem-Alexander nimmt's nicht so genau Der niederländische König Willem-Alexander (54) steht erneut stark in der Kritik, weil er die Corona-Regeln nicht beachtet hat. Der Monarch hatte am Donnerstagabend vor dem EM-Spiel der Niederlande eine Strasse mit Oranje-Fans in Den Haag besucht. Auf Fotos und Videos ist zu sehen, dass er die erforderlichen 1.5 Meter Abstand nicht einhielt und Hände schüttelte. Minister rügten den König dafür: «Die Regeln gelten für jeden», sagte die Ministerin für medizinische Versorgung, Tamara van Ark, dem TV-Sender NOS. Der König habe eine Vorbildfunktion. «Die Regeln gibt es nicht umsonst.» Mehrere Minister äusserten allerdings auch Verständnis für die Fussball-Begeisterung des Königs. Es ist nicht das erste Mal, dass der König die Regeln verletzt und sich den Zorn der Öffentlichkeit zuzieht. Im Herbst war die ganze Familie in den Urlaub nach Griechenland gefahren, obwohl die Regierung alle Bürger aufgerufen hatte, zu Hause zu bleiben. Die Sympathiewerte für das Königshaus waren daraufhin stark zurückgegangen. Legende: König Willem-Alexander (mit weissem Hemd und Schal) nimmt es locker – und wird dafür nun heftig kritisiert. Keystone

12:57 Weniger Unfälle wegen Corona: Suva senkt die Prämien Im Lockdown sind in der Schweiz deutlich weniger Menschen verunfallt. Das wirkte sich auf die Finanzen der Unfallversicherung Suva aus, die 2020 ihr Betriebsergebnis vervierfacht hat auf 241 Millionen Franken. Sie reduziert im kommenden Jahr die Versicherungsprämien. Ohne den Covid-Sondereffekt wäre die Suva allerdings in der Risikorechnung mit einem Defizit von 17 Millionen Franken in die Verlustzone gerutscht, sagte Finanzchef Hubert Niggli. Die Coronapandemie bescherte ihr nun aber einen ausserordentlichen Überschuss von 253 Millionen Franken. Dieses Geld werde sie den Versicherten 2022 zurückerstatten, was zu «historisch tiefen Prämien» führe. Allerdings sei die Spannbreite zwischen den einzelnen Branchen gross, sagte Niggli. So betrug der Rückgang der Berufsunfälle etwa bei der Luftfahrt 54 Prozent. Bereiche, in denen nicht weniger Unfälle passierten, erhalten kein Geld zurück. Die Berufsunfälle gingen im Vergleich zum Vorjahr um 10.8 Prozent zurück, die Freizeitunfälle gar um 10.9 Prozent. Insgesamt 431'827 Unfälle und Berufskrankheiten wurden dem Unfallversicherer gemeldet, ein Minus von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

12:15 Spanien: Ende der Maskenpflicht im Freien ab 26. Juni In Spanien entfällt ab dem 26. Juni die Maskenpflicht im Freien. Dies kündigte Premierminister Pedro Sanchez an. «Ich möchte Ihnen mitteilen, dass wir am kommenden Donnerstag einen ausserordentlichen Ministerrat abhalten werden, in dem wir vorschlagen werden, dass ab Samstag, dem 26. Juni, das Tragen von Masken im Freien nicht mehr obligatorisch sein wird», sagte Sanchez bei einem Besuch in Barcelona. Derzeit gilt in Spanien an allen öffentlichen Orten Maskenpflicht - und zwar sowohl in Innenräumen wie draussen. Auch im öffentlichen Verkehr muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Legende: Keystone

12:00 Gesuche für Corona-Erwerbsersatz bis Ende März 2022 möglich Gesuche für den Corona-Erwerbsersatz können bis Ende März 2022 eingereicht werden. Ab 1. Juli können künftige Entschädigungen zudem aufgrund des Einkommens gemäss der Steuerveranlagung 2019 berechnet werden. Wer wegen der Corona-Pandemie seine Erwerbsarbeit nicht ausüben kann oder sie erheblich einschränken muss, hat neu bis Ende Jahr Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz. Nachdem das Parlament dies am Freitag im aktualisierten Covid-19-Gesetz verankert hat, hat der Bundesrat auch die Verordnungsbestimmungen nachgeführt. Gesuche um Unterstützung können ausserdem rückwirkend eingereicht werden. Dies, weil für gewisse Branchen der Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz nur rückwirkend geltend gemacht werden kann, wie der Bundesrat schreibt.

11:21 Bericht über mögliche EM-Final-Verlegung von London nach Budapest Kurz vor den K.o.-Spielen im Londoner Wembley-Stadion erhöht die Europäische Fussball-Union offenbar den Druck auf die englischen Behörden, Corona-Ausnahmeregelungen für ausgewählte Zuschauer zu beschliessen. Einen Bericht der britischen «Times», wonach sogar die Verlegung von Halbfinals und Endspiel nach Budapest diskutiert werden könne, kommentierte die Uefa zurückhaltend, aber auch mit dem Satz: «Es gibt immer einen Notfallplan, aber wir sind zuversichtlich, dass die Finalwoche in London ausgerichtet wird.» In Wembley sind in der kommenden Woche zwei Achtelfinals (26. und 29. Juni) angesetzt, ehe dort am 6. und 7. Juli beide Halbfinalspiele und am 11. Juli das Endspiel steigen sollen. Für die K.o.-Runde sollen bis zu 45'000 Zuschauer zugelassen werden, was 50 Prozent der Gesamtkapazität des Stadions entspricht. Die «Times» berichtet, in den Verhandlungen gehe es insbesondere um VIP-Gäste, für die nicht dieselben, strikten Corona-Regeln bei der Einreise gelten sollen wie für normale Rückkehrer oder Einreisende. Unter den VIPs sollen der Zeitung zufolge Uefa- und Fifa-Offizielle, Politiker, Sponsoren und Medienschaffende sein. Derweil teilt die Uefa mit: «Im Moment sind wir in Gesprächen mit den lokalen Behörden, um zu versuchen, den Fans der teilnehmenden Mannschaften die Teilnahme an den Spielen zu ermöglichen» – und spricht dabei von «strikten» Test- und Coronablasen-Konzepten. Die britische Regierung wollte die Berichte zunächst nicht kommentieren.

10:53 Moskau verlängert Beschränkungen Die russische Hauptstadt Moskau verlängert angesichts wieder zunehmender Corona-Neuinfektionen Beschränkungen des Alltags. Die Massnahmen würden nun bis zum 29. Juni gelten, schreibt Bürgermeister Sergej Sobjanin in seinem Blog. Unter anderem müssten bis dahin Cafés und Restaurants am Abend geschlossen bleiben, und Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern seien verboten. Europas grösste Metropole mit 12 Millionen Einwohnern verzeichnete am Freitag 9056 neue Fälle von Covid-19 in 24 Stunden, ein Rekord seit Beginn der Epidemie. Ganz Russland ist mit 17'262 Ansteckungen an einem Tag auf dem höchsten Stand seit dem 1. Februar. Laut Behörden breitet sich aktuell vor allem die zuerst in Indien entdeckte Delta-Variante des Coronavirus aus. Legende: Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen wird laut dem Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin auch die Fanzone zur Fussball-Europameisterschaft in der Hauptstadt Moskau geschlossen. Im Areal unweit des Luschniki-Stadions waren bislang 5000 Fans mit Fiebermessen, Maske und vorheriger Meldung zugelassen. Reuters