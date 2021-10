Der Ticker startet um 5:30 Uhr

18:04 Drei Schweizer Gardisten demissionieren wegen Impfpflicht Die Impfung gegen das Coronavirus ist für Schweizer Gardisten, die im Vatikan in engem Kontakt mit dem Papst stehen, obligatorisch geworden. Drei Gardisten haben es vorgezogen, deswegen zu demissionieren. Die Austritte seien freiwillig erfolgt. Drei weitere Gardisten hätten sich bereit erklärt, sich impfen zu lassen, sagte Leutnant Urs Breitenmoser, Sprecher der Schweizergarde, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie seien für die Dauer bis zur zweiten Impfung vom Dienst freigestellt. Er bestätigte damit Informationen der Westschweizer Zeitungen «Le Matin Dimanche», «24 Heures» und «Tribune de Genève». Seit dem 1. Oktober müssen alle Angestellten des Vatikans einen «grünen Pass» besitzen, der eine doppelte Impfung oder einen negativen Test bescheinigt, wie Breitenmoser weiter sagte. Bei den Schweizer Gardisten, die täglich mit dem Papst in Kontakt stehen, sei die Regel jedoch strenger, da ein negativer Test eine kürzlich erfolgte Infektion möglicherweise nicht erkenne, so die Zeitungen. Alle Gardisten seien daher aufgefordert worden, sich impfen zu lassen, um ihre eigene Gesundheit und diejenige ihrer Kontaktpersonen zu schützen, so der Sprecher.

17:15 Berset: Falsche Statistiken erschweren Diskussionen Bei der Eröffnung des UNO-Weltdatenforums (UNWDF) hat Bundesrat Alain Berset die Wichtigkeit verlässlicher Daten betont. «Es gibt derzeit viele falsche Daten», sagte er in Bern. Diese ungenauen Statistiken würden die Einstellung der Öffentlichkeit zu bestimmten Themen verändern – wie zum Beispiel der Pandemie. Falsche Statistiken würden Diskussionen erschweren. Am Weltdatenforum in Bern nehmen rund 700 Personen aus 110 Ländern teil. Das Treffen dauert noch bis am Mittwoch.

15:13 Klopp: Impfverweigerung wie Alkohol am Steuer Der bekannte Fussball-Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat sein Unverständnis für Impfskeptiker und Massnahmengegner mit einem Vergleich zu Alkohol am Steuer zum Ausdruck gebracht. «Das Gesetz ist nicht dazu da, mich zu schützen, wenn ich zwei Bier getrunken habe und fahren will, sondern es ist dazu da, alle anderen Menschen zu schützen, weil ich betrunken bin und ein Auto fahren will», sagte der frühere Bundesliga-Trainer. Er selbst habe sich «nicht nur impfen lassen, um mich selbst zu schützen, sondern auch, um alle Menschen um mich herum zu schützen.» Entsprechend verstehe er auch nicht, «wie das eine Einschränkung der Freiheit sein soll, denn wenn das so ist, dann ist es auch eine Einschränkung der Freiheit, wenn man nicht trinken und Auto fahren darf, aber das akzeptieren wir.»

14:52 Biontech-Chef: Anpassungen an Impfstoffen 2022 nötig Die Corona-Impfstoffe müssen Biontech-Chef Ugur Sahin zufolge 2022 womöglich an neuen Virusvarianten angepasst werden. Im laufenden Jahr sei dies unnötig, denn die Impfstoffe wirkten auch gegen die bisherigen Varianten, auch wenn diese ansteckender seien, sagt Sahin der «Financial Times». «Aber Mitte nächsten Jahres könnte die Situation schon anders aussehen», fügt er hinzu. Gegenwärtig schienen Auffrischungsimpfungen in der Lage zu sein, die Hauptvarianten zu bekämpfen. Das Virus werde jedoch mit der Zeit weitere Mutationen entwickeln. Möglicherweise könnte eine neue Variante der durch den Impfstoff ausgelösten Immunantwort entgehen, so dass eine «massgeschneiderte» Version erforderlich werden könnte, sagt Sahin. «Dieses Virus wird bleiben, und das Virus wird sich weiter anpassen.»

13:11 Weitere US-Airlines verpflichten Personal zur Impfung Unter dem Druck staatlicher Anforderungen verpflichten weitere US-Airlines ihre Mitarbeiter zu Corona-Schutzimpfungen. Am Wochenende verfügten dies American Airlines, Alaska Airlines und Jet Blue, wie US-Medien unter Berufung auf Rundschreiben an die Beschäftigten berichteten. US-Präsident Joe Biden verfügte, dass ab 8. Dezember nur noch Unternehmen mit geimpften Mitarbeitern staatliche Aufträge bekommen. Mehrere Fluggesellschaften gehen davon aus, dass sie unter diese Regel fallen. United Airlines hatte schon zuvor Corona-Impfungen für alle Mitarbeiter vorgeschrieben. Mehr als 96 Prozent erfüllten die Vorgabe, knapp 600 Beschäftige weigerten sich und sollten entlassen werden. Rund die Hälfte von ihnen lenkte danach doch noch ein, wie das «Wall Street Journal» unter Berufung auf United berichtete.

12:09 Russland: Zahl der Todesopfer steigt auf Höchststand In Russland spitzt sich die Corona-Lage zu. Die Behörden meldeten mit 890 Todesopfern innerhalb von 24 Stunden einen weiteren Höchstwert seit Beginn der Pandemie vor anderthalb Jahren. Schon seit Tagen weist die Statistik Negativrekorde jenseits der 800-Marke bei den Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus auf. Der Kreml nannte die Zahlen zuletzt beunruhigend. Laut offizieller Corona-Statistik starben insgesamt fast 210'000 Patienten mit dem Virus. Es wird aber von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen. Zuletzt ist auch die Zahl der Neuinfektionen gestiegen – am Sonntag auf 25'700 neue Fälle innerhalb eines Tages. Offiziellen Angaben zufolge haben erst 50 Millionen Menschen mindestens die erste von zumeist zwei notwendigen Impfungen bekommen. Das sind 34 Prozent der Bevölkerung. 146 Millionen Menschen leben in Russland. Dort gibt es derzeit keine grösseren Corona-Beschränkungen.

11:27 Israel: «Grüner Pass» nur noch 6 Monate gültig nach zweiter Impfung In Israel ist der Covid-Nachweis, der «Grüne Pass», nur noch bis zu sechs Monate nach der zweiten Impfung gültig. Nach der Frist ist eine dritte Impfung als Auffrischung notwendig. Wegen technischer Probleme werde die Frist um einige Tage verlängert, teilte das Gesundheitsministerium allerdings am Sonntag mit. Auch wer positiv auf Corona getestet wurde, muss spätestens sechs Monate danach noch eine Impfung erhalten. Nach Zahlen des Gesundheitsministeriums könnten von der neuen Regelung mehr als eine Million Menschen betroffen sein. Der israelische Lehrerverband kritisierte die neue Regelung scharf, da Lehrpersonen ohne Grünen Pass nicht mehr unterrichten dürften und so kein Gehalt mehr erhalten würden. Der Verband fordert eine zweimonatige Übergangsfrist für die Lehrer, um die dritte Impfung zu erhalten.

10:32 Neuseeland verschärft Grenzkontrollen Neuseeland hat strengere Grenzkontrollen angekündigt. Grund sind lokale Ausbrüche auf der Insel. Eine vollständige Impfung werde für alle nicht neuseeländischen Personen Voraussetzung, die ab dem 1. November einreisen, sagte die Covid-Minister Chris Hipkins. Am Sonntag wurden in der Grossstadt Auckland 32 neue Coronafälle gemeldet. Die Stadt befindet sich seit Mitte August im Lockdown. Die neuseeländische Regierung entscheidet am Montag, ob die 1.7 Millionen-Stadt weiterhin vom Rest der Insel abgeschottet bleibt. «Wir geben alles daran, die Fälle auf Auckland zu beschränken», sagte Premierministerin Jacinda Ardern.

8:36 Engelberger befürwortet Impf-Offensive Der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, Lukas Engelberger, unterstützt die Impf-Offensive des Bundes zur Eindämmung des Coronavirus. Die Schweiz sei bisher in ihrer Kampagne sehr zurückhaltend und rücksichtsvoll vorgegangen, sagte er in einem Interview mit der Sonntagszeitung. In die Offensive zu gehen sei nicht nur legitim, sondern auch notwendig, so Engelberger. Aus seiner Sicht sollten die Kantone ihr Engagement zusammen mit dem Bund verstärken. Die Impfung sei der einzige Weg aus der Krise. Derzeit läuft die Konsultation der Kantone zu den Vorschlägen des Bundesrates. Legende: Keystone

6:27 Air New Zealand will nur noch geimpfte Passagiere Die neuseeländische Fluglinie Air New Zealand wird ab dem 1. Februar 2022 nur noch vollständig geimpfte Passagiere auf ihren internationalen Strecken befördern.«Das ist die neue Realität internationaler Reisen. Viele Länder lassen Ungeimpfte ohnehin nicht einreisen», schreibt Air New Zealand-Chef Greg Foran in einer Mitteilung. Neuseeland möchte seine seit März 2020 geschlossenen Grenzen Anfang des nächsten Jahres wieder öffnen.

4:45 Australien lockt mit Impf-Lotterie Unentschlossene Bewohner Australiens sollen jetzt mit Hilfe einer Millionen-Lotterie dazu bewegt werden, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Insgesamt 4.1 Millionen australische Dollar (rund 2.8 Millionen Franken) haben Firmen und Philanthropen aufgebracht, um die Impfquote im Land auf über 80 Prozent zu bringen, berichteten Medien am Sonntag. Als Höchstpreis winkt ein Scheck über eine Million Dollar, der Sieger soll am 5. November ausgelost werden. Den übrigen Teilnehmenden winken in den kommenden Wochen 3100 Preise in Höhe von jeweils 1000 Dollar. Aktuell sind in Australien 54 Prozent aller Erwachsenen über 16 Jahren durchgeimpft. Bisher wurden 102'000 Corona-Infektionen im Land registriert, knapp 1200 Menschen starben seit Ausbruch der Pandemie an Corona. Legende: In Japan haben sich durch eine Lotterie bereits viele Menschen impfen lassen. Keystone

1:20 Proteste gegen Brasiliens Präsidenten In Brasilien haben Tausende Menschen gegen Präsident Jair Bolsonaro demonstriert, in Dutzenden Städten und in verschiedenen Bundesstaaten. Die Demonstrierenden forderten dabei unter anderem die Amtsenthebung Bolsonaros. Sie kritisieren seine Corona-Politik und fordern mehr Impfstoffe. Brasiliens Präsident hat das Coronavirus seit Beginn der Pandemie verharmlost und lehnt Einschränkungen ab.

0:24 USA: «Schmerzhafter Meilenstein» erreicht Mit Blick auf die Zahl der Corona-Opfer in seinem Land hat US-Präsident Joe Biden von einem «schmerzhaften Meilenstein» gesprochen, der nun erreicht worden sei. Mehr als 700'000 Menschen sind gemäss Johns Hopkins Universität seit Beginn der Pandemie nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die erstaunliche Zahl an Todesopfern zeige einmal mehr, wie wichtig es sei, sich impfen zu lassen. Biden rief Ungeimpfte eindringlich dazu auf, sich eine Spritze geben zu lassen. «Es kann Ihr Leben retten und das der Menschen, die Sie lieben», mahnte er. Die Impfkampagne war in den USA gut gestartet, kommt mittlerweile aber nur schleppend voran. Bislang sind 55,7 Prozent der rund 330 Millionen Menschen vollständig geimpft. Biden hatte zuletzt auf eine weitgehende Impfpflicht für Arbeitnehmer gesetzt. Legende: US-Präsident Joe Biden ist mit dem Impffortschritt noch nicht zufrieden. Keystone

22:49 Kundgebung gegen Corona-Massnahmen in Zug Mehrere hundert Personen haben am Samstagnachmittag in Zug ihren Unmut über die Corona-Massnahmen kundgetan. Zum bewilligten Anlass auf dem Stierenmarkt-Areal aufgerufen hatte die Gruppe Corona-Rebellen. Auf dem Programm standen Vorträge und Unterhaltungsdarbietungen, die bis gegen 21 Uhr dauerten. Am Nachmittag waren geschätzt rund 300 Personen anwesend. Die Zuger Polizei teilte am Abend mit, es hätten insgesamt rund 500 Personen teilgenommen. Die Kundgebung verlief ohne Zwischenfälle und ohne polizeilichen Interventionen.

22:06 Weiterhin jeden Samstag Kundgebungen in ganz Frankreich In Frankreich haben wiederum rund 48’000 Demonstranten gegen den Gesundheitspass (pass sanitaire) demonstriert. Das Innenministerium sprach von 173 einzelnen Kundgebungen im Land, die den 12. Samstag in Folge stattgefunden haben. Aber die Zahl der Teilnehmenden geht seit einigen Wochen stetig zurück. Am 25. September protestierten noch 60’000 Menschen gegen den staatlichen Gesundheitspass. In Paris fanden fünf Kundgebungen mit über 5000 Personen statt. Im Westen Frankreichs demonstrierten bei starkem Regen 350 Menschen in Rennes und 450 in Nantes. Es gab keine Zwischenfälle. In Bordeaux marschierten 700 Menschen auf. In Pau demonstrierten 800 Personen, einige von ihnen drangen in den SNCF-Bahnhof ein und etwa 100 besetzten Perrons und Gleise während einer Viertelstunde. In Marseille versammelten sich 900 Demonstrierende, in Toulon waren es 1300 Menschen. Im Osten Frankreichs wurden etwas weniger als 1000 Personen in Metz und 500 in Nancy und 800 in Besançon gezählt. In Lyon versammelten sich bei zwei Kundgebungen insgesamt 850 Menschen, als sich etwa 150 «Gelbwesten» mit Teilnehmenden der «Coronafolie» [Corona-Wahnsinn] auf einem zentralen Platz zusammenfanden.

20:07 Italien: Impfung gegen Corona und Grippe möglich Das Gesundheitsministerium in Italien hat grünes Licht für die gleichzeitige Impfung gegen Corona und Grippe gegeben, wie die Behörde mitteilte. Eine britische Studie hatte zuvor gezeigt, dass die gleichzeitige Verabreichung sicher ist und das Immunsystem dadurch nicht negativ beeinflusst wird.

16:45 Corona-Ansteckungen in der brasilianischen UNO-Delegation Der brasilianische Gesundheitsminister Marcelo Queiroga ist nach einer Dienstreise mit Staatspräsident Jair Bolsonaro zur UNO-Generalversammlung in New York erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er könne darum nicht nach Brasilien zurückkehren, schrieb Queiroga am Freitagabend auf Twitter. Queiroga hatte an der Generaldebatte teilgenommen und sich dabei auch am Hauptsitz der UNO in New York aufgehalten. Zuvor war bereits ein weiteres Mitglied der Delegation positiv getestet worden. Die Ansteckung hat auch ein Nachspiel für Präsident Bolsonaro. Die brasilianische UNO-Delegation soll für 14 Tage in Isolation, Bolsonaro und andere Mitglieder der Delegation blieben nach der Rückkehr nach Brasilien fünf Tage in Quarantäne. Unter anderem bei seinem Sohn, dem Abgeordneten Eduardo Bolsonaro, dessen Frau und der kleinen Tochter fielen nach eigenen Angaben in sozialen Medien Tests in der vergangenen Woche positiv aus. Legende: Tweet des brasilianischen Gesundheitsministers Marcelo Queiroga. Twitter Marcelo Queiroga

14:59 Chur: Wegen massiver Drohungen wird nicht auf Schularealen geimpft Die Stadt Chur verzichtet auf die für Montag geplante Impfaktion an einer Churer Volksschule wegen angekündigter Protestaktionen. Stattdessen würden die Impfungen «dezentral» an anderen Impfstellen durchgeführt, wie die Stadt am Samstag mitteilte. Der Kanton Graubünden und die Stadt Chur würden damit auf angekündigte Demonstrationen und massive Drohungen von Impfgegnern im Vorfeld der geplanten Aktion reagieren. Von den rund 800 Schülern aller drei Churer Oberstufenschulen hätten sich über 100 Jugendliche angemeldet, sagte Stadtrat Patrik Degiacomi auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Seitens der Eltern habe es eine einzige negative Rückmeldung gegeben, so der Vorsteher des Departements für Bildung Gesellschaft Kultur. Jugendliche ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten würden nicht geimpft.

13:45 Deutschland hat mehr als 17 Millionen Impfdosen an andere Länder abgegeben Deutschland hat inzwischen mehr als 17 Millionen Corona-Impfdosen für andere Staaten abgegeben. Davon wurden zehn Millionen Dosen des Präparats von Astrazeneca über die internationale Initiative Covax verteilt, wie aus einer neuen Aufstellung des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht. Gut sieben Millionen Dosen gingen direkt an Länder mit akutem Bedarf - nämlich an die Ukraine, Namibia, Vietnam, Ägypten und Ghana. Ausserdem steht demnach noch eine direkte Auslieferung nach Thailand an. Unter den abgegebenen Impfstoffen sind nach Ministeriumsangaben auch mehr als fünf Millionen nicht mehr verwendete Impfdosen, die der Bund vom Pharma-Grosshandel und den Ländern zurückgenommen hatte. Damit seien beim Bund keine Bestände von Astrazeneca mehr auf Lager. Ab Oktober sollen nun auch alle weiteren Lieferungen des Impfstoffs von Johnson & Johnson direkt an die Covax-Initiative gehen. Audio Aus dem Archiv: Das Scheitern des globalen Impfprogramms «Covax» 12:16 min, aus Info 3 vom 23.09.2021. abspielen. Laufzeit 12:16 Minuten.