4:38 RKI: In Deutschland steigt die Inzidenz auf 145 Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Deutschland 21'543 neue Coronafälle an einem Tag. Das sind 6398 positive Tests mehr als am Samstag vor einer Woche, als 15'145 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich auf 145.1 von 139.2 am Vortag. Vor einer Woche lag sie bei 100. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100'000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 90 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle erhöhte sich damit binnen 24 Stunden auf insgesamt 95'696. 4.58 Millionen Coronatests sind seit Beginn der Pandemie positiv ausgefallen.

1:09 US-Geheimdienst: Herkunft des Coronavirus unklar Das Coronavirus ist nach Einschätzung von US-Geheimdiensten entweder natürlichen Ursprungs oder ist aus einem Labor entwichen. Beide Hypothesen seien plausibel, heisst es in einem freigegebenen Bericht, Link öffnet in einem neuen Fenster des Office of the U.S. Director of National Intelligence (ODNI). Genauer würden die US-Dienste es wohl nicht klären können. Als unwahrscheinlich verwarfen die Geheimdienste die Annahme, das Virus könne als biologische Waffe entwickelt worden sein.

22:39 Österreichische Bundesländer verschärfen Corona-Regeln In Österreich führen rasant steigende Infektionszahlen zu Verschärfungen bei den Corona-Regeln für Ungeimpfte. Nach den Bundesländern Steiermark und Tirol lassen auch Oberösterreich und Kärnten Ungeimpfte unter bestimmten Bedingungen bald nicht mehr in Restaurants und Bars. Das gilt auch, wenn sie einen negativen Test vorweisen können, wie die Bundesländer am Freitag beschlossen. Die Massnahmen treten in Oberösterreich am 8. November, in Kärnten bereits am 4. November in Kraft. Die Regeln gelten in der Nachtgastronomie und bei Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze ab 500 Personen. Zutritt haben sollen nur noch Geimpfte und Genesene. Vielerorts wird das Tragen einer FFP2-Maske vorgeschrieben. Die Kontrollen sollen verschärft werden. In mehreren Bezirken gilt zudem eine Testpflicht für ungeimpfte Ausreisende.

21:30 Impfung für Kinder bekommt in den USA Notfallzulassung Der Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech hat in den USA nun auch für den Einsatz bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Notfallzulassung bekommen. Nachdem ein Beratergremium der FDA sich am Dienstag dafür ausgesprochen hatte, gewährte die US-Arzneimittelbehörde die Notfallzulassung am Freitag. Nun muss sich auch noch die Gesundheitsbehörde CDC damit befassen. Damit kann die Impfkampagne für die etwa 28 Millionen betroffenen Kinder in den USA nun – wie vom Weissen Haus bereits geplant – noch im November starten. Innerhalb der kommenden Tage sollen 15 Millionen Dosen Impfstoff an Kinderärzte, Kliniken und Apotheken ausgeliefert werden. Auch in Europa haben das deutsche Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder dieser Altersgruppe beantragt.

21:00 Keine Massentests im Kanton Jura Der Kanton Jura stellt die Massentests an den Schulen ab der kommenden Woche ein. Vorbehaltlich der Entwicklung der Situation im Zusammenhang mit Covid-19 wird weiterhin auf das Tragen von Masken in Schulen verzichtet. Die Strategie zur Bekämpfung der Pandemie in den Schulen sei an die aktuelle Gesundheitslage und die Gepflogenheiten der Nachbarkantone angepasst, teilte der Kanton am Freitag mit. Im positiven Fall eines Schülers oder Lehrlings werden künftig gezielte Tests in den Schulen organisiert.

20:15 EU eilt Rumänien zu Hilfe Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Notlage in Rumänien hat die EU-Kommission zusätzliche Ärzte und medizinische Ausrüstung in das südosteuropäische Land geschickt. Zwei medizinische Teams aus Dänemark und Polen seien diese Woche in Bukarest eingetroffen, um die rumänischen Ärzte bei der Behandlung der steigenden Zahl von Corona-Patienten zu unterstützen, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. Rumäniens Gesundheitswesen wird mit der Versorgung der steil steigenden Anzahl von Covid-19-Patienten kaum noch fertig. Dutzende schwer kranker Patienten wurden bereits in Nachbarländer gebracht, weil es in den Intensivstationen keinen Platz mehr gibt. Die 14-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen stieg zuletzt über 1000 pro 100'000 Einwohner und blieb eine der höchsten in der EU. Nur knapp ein Drittel der Rumänen ist laut der EU-Gesundheitsbehörde (ECDC) vollständig geimpft. 02:09 Video Neue Corona-Welle in Rumänien Aus Tagesschau vom 18.10.2021. abspielen

19:33 G20-Länder streben für 2022 weltweite Corona-Impfrate von 70 Prozent an Bis Mitte nächsten Jahres sollen aus Sicht der G20-Finanz- und Gesundheitsminister «in allen Ländern» der Welt rund 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. Bei ihren Beratungen vor dem G20-Gipfel in Rom haben sich die Minister der grossen Industrieländer damit hinter das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestellt. Bis Ende 2021 sollen dafür schon 40 Prozent geimpft sein, wie aus dem Communiqué zum Abschluss des Treffens weiter hervorging. «Wir werden Schritte unternehmen, um die Versorgung mit Impfstoffen und wichtigen medizinischen Produkten anzukurbeln», heisst es darin. Auch sollen Liefer- und Finanzierungsprobleme beseitigt werden. Die Lieferketten sollen verbessert werden, um die Verteilung der Impfstoffe auszuweiten. Auch sollen lokale und regionale Herstellungskapazitäten durch gemeinsame Produktions- und Verarbeitungsvereinbarungen erhöht werden.

19:20 ECDC-Direktorin: «Impfstoffe sind unser Ticket aus dieser Pandemie» Die Direktorin der EU-Gesundheitsbehörde ECDC, Andrea Ammon, hält eine flächendeckende Immunisierung für den einzigen Weg, die Ausbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen. «Die Impfstoffe sind unser Ticket aus dieser Pandemie», sagte Ammon. Angesichts der in der gesamten EU dominierenden hoch übertragbaren Delta-Variante sei es wichtig, einen grossen Teil der Bevölkerung zu impfen. Dafür gebe es in der EU vier Impfstoffe, die «zugelassen, verfügbar und wirksam» seien, sagte die Medizinerin. Wie hoch die Impfquote sein muss, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, lasse sich nicht sagen. «Ich weiss, das ist die Zahl, die jeder wissen will. Es ist noch nicht möglich, einen endgültigen Schwellenwert anzugeben», sagte Ammon. Bei Risikogruppen müsse sie auf jeden Fall so hoch und so nah wie möglich an 100 Prozent liegen. Ammon hofft, dass die Vorbehalte von Menschen gegen Corona-Impfungen ausgeräumt werden können. Dazu benötige jedes Land einen massgeschneiderten Ansatz, sagte sie.

18:56 Corona-Inzidenz in Italien wieder gestiegen In Italien ist die Corona-Inzidenz erneut gestiegen. Der Durchschnittswert für die zurückliegenden sieben Tage lag Stand Donnerstag bei landesweit 46 Corona-Fällen je 100'000 Einwohner, wie aus dem wöchentlichen Lagebericht des Gesundheitsministeriums in Rom hervorging. In der Vorwoche gaben die Experten den Wert noch mit 34 Fällen an. Im Vergleich zu Donnerstag vor einer Woche stieg demnach auch der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensiv- und Krankenstationen. Am Freitag meldeten die Behörden 5335 neue Corona-Fälle und etwas mehr als 30 Tote mit dem Virus binnen eines Tages. In seiner Impfkampagne hat Italien bislang knapp 83 Prozent der Menschen über zwölf Jahren durchgeimpft.

18:39 Bayerns Ministerpräsident stellt Gratis-Test zur Disposition Corona-Tests könnten für Geimpfte nach den Vorstellungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wieder kostenlos werden. «Das werden wir noch prüfen», sagt Söder nach einer Sitzung des CSU-Parteivorstands. «Denn wer geimpft ist, hat ja seinen Beitrag erbracht.» Nötig sei aber eine bundesweit einheitliche Regelung. Corona-Tests sind seit einigen Wochen kostenpflichtig; die erhoffte Steigerung der Impfquote hat sich aber nicht eingestellt. Die Wiedereinführung kostenloser Tests für alle lehnt Söder aber ab.

17:46 Corona-Monitor Eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung unterstützt das Covid-Zertifikat, wie es heute angewendet wird, stellt sich jedoch gegen eine Ausweitung. 45 Prozent der Befragten fürchten sich vor Konflikten im privaten Umfeld, wie die 9. Corona-Umfrage der Forschungsstelle Sotomo im Auftrag der SRG zeigt. Der Anteil mit grossem Vertrauen in den Bundesrat, was die Pandemie-Politik betrifft, ist ähnlich gross wie noch im Sommer. Zugenommen hat aber der Anteil, der ihm nicht vertraut: neu 33 Prozent nach 26 Prozent noch im Juli dieses Jahres. Dabei ist das Misstrauen grösser bei den Jüngeren, über 65-Jährige halten der Landesregierung weiterhin die Treue. Noch immer ist weniger als ein Drittel der Bevölkerung der Ansicht, dass die zusätzlichen Entscheidungskompetenzen des Bundesrats aufgrund des Epidemiengesetzes zu weit ging oder geht. Dieser Anteil hat jedoch seit Juli 2021 um fünf Prozent zugenommen. Die Datenerhebung zur Befragung des SRG-Corona-Monitors durch die Forschungsstelle Sotomo fand zwischen dem 20. und dem 25. Oktober 2021 statt. Befragt wurde die sprachlich integrierte Wohnbevölkerung der Schweiz ab 15 Jahren. Audio Impfskeptikerinnen und -Skeptiker werden wohl skeptisch bleiben 13:24 min, aus Info 3 vom 29.10.2021. abspielen. Laufzeit 13:24 Minuten.

16:53 Bund bleibt auf offenen Rechnungen sitzen Mehrere hundert wegen Corona im Ausland gestrandete und in die Schweiz zurückgeholte Reisende haben dem Bund offene Rechnungen im Umfang von 600'000 Franken nicht bezahlt. Von den gestellten Rechnungen über rund 7.5 Millionen Franken wurden 6.9 Millionen beglichen. Das entspricht 92 Prozent. In 367 Fällen will der Bund die Leute doch noch zur Kasse bitten, in diesen laufe ein Inkassoverfahren, teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Freitag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Die Behörde bestätigte Informationen der CH-Media-Zeitungen. Bei der grössten Repatriierungsaktion des Landes im Frühjahr 2020 wurden 4200 Menschen mit 35 Flügen in die Schweiz zurückgebracht. Sie waren nach Ausbruch des Coronavirus und der Einschränkungen im Reiseverkehr im Ausland gestrandet gewesen. 04:50 Video Aus dem Archiv: Teure Rückholaktion in die Schweiz Aus 10 vor 10 vom 23.04.2020. abspielen

16:16 Booster-Impfungen in Basler Altersheimen ab dem 4. November Im Kanton Basel-Stadt werden Booster-Impfungen gegen Covid-19 ab dem 4. November in Alters- und Pflegeheimen vom mobilen Impfteams verabreicht. Im kantonalen Impfzentrum beginnen die Auffrischimpfungen für über 65-Jährige ab dem 15. November. Eine Anmeldung ist ab dem 4. November auf der Website des Impfzentrums möglich, wie das Basler Gesundheitsdepartement am Freitag in seinem Corona-Bulletin mitteilte. Es sei mit Wartezeiten mit bis zu mehreren Wochen zu rechnen. In diversen Arztpraxen und Apotheken werden Auffrischimpfungen bereits ab dem 8. November angeboten.

15:44 Bund geht gegen Fake-Zertifikate vor Im Internet kursieren gefälschte Covid-Zertifikate, nun kann der Bund diese manuell sperren. Das teilte das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) am Freitag mit. Es gehe um offensichtliche Fälschungen, die mit einem privaten Schlüssel im Ausland hergestellt worden seien. Meistens bleiben solche Fälschungen folgenlos, weil bei Eintrittskontrollen jeweils ein amtlicher Ausweis vorgelegt werden muss. Nach der am Donnerstag angekündigten «Prüfung im Umgang mit diesen falsch ausgestellten Zertifikaten» schrieb das BIT am Freitag, dass «mittlerweile eine Lösung gefunden» worden sei. Ein Test in der Nacht sei erfolgreich verlaufen, ab dem Nachmittag würden alle im Internet kursierenden, falschen Zertifikate in der «Covid Certificate Check»-App als ungültig ausgewiesen.

14:53 Steuereinnahmen in EU sinken Erstmals seit mehr als zehn Jahren sind in den EU-Staaten die Einnahmen aus Steuern und Sozialabgaben letztes Jahr während der Corona-Pandemie gesunken. Nach Angaben der Statistikbehörde Eurostat vom Freitag nahmen die EU-Länder 2020 rund 5.5 Billionen Euro Steuern und Sozialabgaben ein, 215 Milliarden weniger als 2019. Allein in der Euro-Zone sanken die Einnahmen demnach um 206 Milliarden Euro. Es sei das erste Mal seit 2009, dass Steuereinnahmen sinken, schrieben die Statistiker. Gründe für den Rückgang waren Eurostat zufolge der generelle Wirtschaftsabschwung während der Pandemie sowie Hilfsmassnahmen wie Steuersenkungen, um die Effekte der Krise für Bürgerinnen und Bürger abzufedern.

14:25 Kommission kritisiert Schwedens Umgang mit Corona: zu spät reagiert Eine Kommission zum Umgang Schwedens mit der Corona-Pandemie hat den schwedischen Behörden vorgeworfen, zu langsam auf den Ausbruch der Pandemie reagiert zu haben. «Die in der Frühphase der Pandemie ergriffenen Massnahmen konnten ihre Ausbreitung im Land nicht stoppen oder gar wesentlich begrenzen», heisst es in einem Zwischenbericht. Während die meisten europäischen Länder im Frühjahr 2020 mit starken Beschränkungen bis hin zum Lockdown versuchten, die Verbreitung des Corona-Virus zu bremsen, hatte Schweden auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung gesetzt. Ob das ein vernünftiger Weg war, will die Kommission erst in ihrem Abschlussbericht im Februar 2022 bewerten. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die Infektionsausbreitung im März 2020 deutlich dramatischer war, als aus den von den Behörden in Echtzeit vorgelegten Daten hervorgeht, heisst es im Zwischenbericht.

13:36 BAG meldet 1721 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1721 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1414 . Das sind 30 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 19 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 201.54 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 54 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 20 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 1 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 415 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 12 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 112 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 7 Prozent mehr im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 76 Prozent ausgelastet. 13 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 8 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 5 Verstorbenen . Das sind 32 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 7.0 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'973 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 2 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 11'096'701 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 16'025 Personen pro Tag geimpft. Das sind 27.2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 63.5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 2.4 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

11:53 Rasanter Corona-Anstieg in Österreich In Österreich geht der rasante Anstieg der Corona-Neuinfektionen weiter. Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben der Behörden 5861 neue Fälle gezählt, wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet. Dieser Wert liegt deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen sieben Tage mit rund 4000 Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 313 Fälle pro 100'000 Einwohner. Die Entwicklung hat dazu geführt, dass inzwischen in sechs Bezirken mit insgesamt etwa 260'000 Einwohnern eine Testpflicht bei der Ausreise für alle diejenigen herrscht, die weder geimpft noch genesen sind. Bei einer immer stärkeren Auslastung der Intensivstationen drohen vor allem für alle Ungeimpften teils deutliche Einschränkungen, die im Extremfall bis zu einem Lockdown für diese Gruppe führen sollen.

11:22 Der Urner Regierungsrat ist gegen Gratis-Coronatests für Junge Junge Urnerinnen und Urner, die für ein Zertifikat einen Coronatest machen müssen, sollen die Kosten selbst tragen. Der Regierungsrat ist gegen Gratistests für Unter-25-Jährige, wie aus seiner Antwort auf einen Vorstoss aus dem Landrat hervorgeht. Der Regierungsrat beantragt dem Landrat, eine parlamentarische Empfehlung von Claudia Gisler (CVP) abzulehnen. Die Parlamentarierin aus Bürglen will mit den Gratistests verhindern, dass junge Menschen aus finanziellen Gründen auf Coronatests verzichten müssen und in der Folge nicht am sozialen Leben teilnehmen können. Es dürfe auch nicht sein, dass sie sich nur wegen ihrer finanziellen Situation zu einer Impfung genötigt sähen. Gegenüber dem Bund hatte sich der Urner Regierungsrat dafür ausgesprochen, dass Coronatests, die Unter-25-Jährige für ein Zertifikat benötigen, gratis sein sollen. Der Bundesrat hat aber entschieden, dass alle solche Tests zahlen müssen. Nun folgt der Regierungsrat «der übergeordneten bundesrätlichen Strategie». Legende: Ein Test, der zu einem Covid-Zertifikat berechtigt, kostet für alle. Das hat der Bundesrat entschieden. Keystone