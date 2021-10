Der Ticker startet um 6:00 Uhr

16:52 Hunderte Corona-Massnahmen-Gegner marschieren in Zürich auf Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen sind am Nachmittag durch Zürich marschiert. Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum wollten den Aufmarsch verhindern und mobilisierten zu einer Velodemo. Beide Demos waren unbewilligt. Am Zürcher Hauptbahnhof trafen die beiden Gruppen aufeinander. Es blieb jedoch friedlich. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Fahrzeuge mit Absperrgittern riegelten den Zugang zur Bahnhofshalle teilweise ab, die fest installierten Absperrungen wurden hochgefahren, Wasserwerfer standen in Bereitschaft. Die Massnahmen-Gegnerinnen und -Gegner aus allen Altersgruppen skandierten lauthals «Liberté». Zunächst kesselte die Polizei die Demonstrierenden ein. Kurz nach 15.30 Uhr setzte sich der Umzug aber in Richtung Innenstadt in Bewegung, begleitet von der Polizei. Zeitweise führten die Demonstrationen zu massiven Verkehrsbehinderungen. Legende: Hunderte Corona-Massnahmen-Gegner marschierten in Zürich auf. SRF

15:49 Putin wirbt für gegenseitige Anerkennung von Impfzertifikaten Russlands Präsident Wladimir Putin hat beim G20-Gipfel für eine schnelle gegenseitige Anerkennung von Corona-Impfzertifikaten geworben. «Wir schlagen vor, die Gesundheitsministerien der G20-Staaten zu beauftragen, sich zeitnah mit der Frage der gegenseitigen Anerkennung nationaler Impfzertifikate zu befassen», sagte Putin, der per Video zugeschaltet war, laut Kreml-Mitteilung in seiner Auftaktrede. Eine Impfung mit dem russischen Präparat Sputnik V wird etwa in vielen europäischen Ländern bislang nicht anerkannt. Im Gegenzug akzeptiert Russland keine Zertifikate über eine Immunisierung mit einem westlichen Präparat wie zum Beispiel Biontech/Pfizer. Der Kreml hatte bereits in der Vergangenheit betont, für eine Anerkennung bereit zu sein, pocht aber auf Gegenseitigkeit. Die WHO hatte kürzlich die Prüfung für eine mögliche Notfallzulassung von Sputnik nach einer Unterbrechung wieder fortgesetzt. Eine EU-weite Zulassung des russischen Präparats durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) ist ebenfalls auch nach monatelanger Prüfung bislang nicht erfolgt. Legende: Putin forderte zudem die Weltgesundheitsorganisation WHO auf, die Prüfung neuer Präparate zu beschleunigen. Keystone

14:20 Familienfoto der G20-Gruppe mit Corona-Helfern Die Staats- und Regierungschefs der G20-Gruppe haben für ihr traditionelles Familienfoto vor Beginn des Gipfels in Rom Corona-Helfer mit auf das Podest geholt. Nachdem sich die Spitzenpolitiker der wichtigsten Industrieländer am Samstag aufgestellt hatten, holte Gastgeber Mario Draghi auch noch Ärzte, Krankenpfleger und Sanitäter auf die Bühne. Unter dem Applaus der Politiker stellten sich diese dann zwischen die Staatschefs. Die scheidende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) etwa wurde von zwei Ärzten in die Mitte genommen und plauderte kurz mit ihnen.

14:04 Merkel besorgt über steigende Corona-Zahlen Angesichts weiter steigender Corona-Zahlen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Deutschen zu mehr Entschlossenheit im Kampf gegen das Coronavirus aufgerufen. Die aktuelle Entwicklung der Hospitalisierungswerte und der Todeszahlen «bereitet mir grosse Sorgen», sagte die Kanzlerin der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «Sie sollte uns allen Sorgen bereiten.» Das Robert-Koch-Institut meldete am Samstag 21'543 neue Corona-Fälle. Das sind 6398 mehr als am Samstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 139.2 auf 145.1, am vergangenen Samstag lag die Zahl bei 100.0. 90 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. In den vergangenen Tagen war auch die Hospitalisierungsrate kontinuierlich gestiegen. Auch die Intensivstationen füllen sich wieder mit Corona-Patienten, am Freitag lag die Zahl bei 1860. Legende: Merkel kritisierte, derzeit mache sich «schon wieder eine gewisse Leichtfertigkeit breit». Es stimme sie sehr traurig, dass noch zwei bis drei Millionen Deutsche im Alter von über 60 Jahren nicht geimpft seien. Keystone

13:15 Friedensorganisation warnt: Corona und Brexit heizen Nordirland-Konflikt wieder an Angesichts von Corona-Pandemie und Brexit warnt eine Friedensorganisation in Nordirland vor der Verschärfung des jahrzehntealten Konflikts in der früheren Bürgerkriegsregion. Paramilitärische Gruppen auf beiden Seiten erhielten derzeit grossen Zulauf, sagte der Chef des International Fund for Ireland (IFI), Paddy Harte, der Nachrichtenagentur PA. Sowohl die zumeist protestantischen Anhänger der Union mit Grossbritannien als auch die katholischen Befürworter einer Wiedervereinigung mit dem EU-Mitglied Irland würde in «alarmierendem» Ausmass neue Kräfte rekrutieren. Es sei «sehr, sehr wahrscheinlich», dass es zu neuer Gewalt komme. «Der Brexit hat Fragen der Kultur und Identität sowie alte Wunden aufgeworfen, die weit in den Hintergrund getreten waren», so Harte. Corona habe dann Möglichkeiten zum Diskurs unterbunden. Zudem habe ein «Covid-Nationalismus» dazu geführt, dass Unterschiede in der Pandemiebekämpfung in Irland und Grossbritannien stärker unter die Lupe genommen worden seien. Die unabhängige Organisation wurde 1986 gemeinsam von der britischen und der irischen Regierung gegründet, um Friedensbemühungen und Widergutmachungsprozesse in Nordirland zu fördern. Audio Archiv: Nordirland: Erinnerungen an dunkle Tage werden wach 04:07 min, aus Rendez-vous vom 08.04.2021. abspielen. Laufzeit 04:07 Minuten.

12:58 Weiterhin schnell ansteigende Fall- und Todeszahlen in Russland In Russland verzeichnet das Gesundheitsministerium 40'251 Neuinfektionen – so viele wie nie

zuvor binnen 24 Stunden. 1160 weitere Menschen seien mit oder an dem Coronavirus gestorben. Russland erlebt derzeit rasant steigende Zahlen bei Neuinfektionen und Todesfällen. Die Regierung hat dafür die nur langsam steigende Impfquote verantwortlich gemacht und für die erste November-Woche die Schliessung der Betriebe im ganzen Land angeordnet. Bereits seit Donnerstag dürfen in Moskau nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Apotheken und Supermärkte öffnen.

12:37 G20-Pläne für weltweite Impfausweitung stossen auf Skepsis Die Pläne der grossen Industrienationen (G20) für ein Ausweiten der Impfungen weltweit stossen auf Skepsis. Befürworter begrüssten, dass die Gesundheits- und Finanzminister der G20-Gruppe helfen wollen, bis Mitte nächsten Jahres 70 Prozent der Bevölkerung in allen Ländern impfen zu lassen. Kritiker bemängelten indes, die Vertreter der grössten Volkswirtschaften hätten am Freitag nach ihren Beratungen in Rom keine konkreten Pläne vorgelegt. Auf dem G20-Gipfel am Samstag und Sonntag in der italienischen Hauptstadt müssten die Staats- und Regierungschefs «nachlegen und einen Aktionsplan» präsentieren, forderte Jörn Kalinski von der Entwicklungsorganisation Oxfam. «Bis heute sind alle Versprechen der G20 für globalen Zugang zu Impfstoffen gebrochen worden.» Auch Friederike Röder von Global Citizen forderte einen «konkreten Fahrplan» und mahnte: «Wir haben keine Zeit mehr für Absichtserklärungen.» Die Minister hatten sich hinter die Ziele der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestellt und streben in einem Zwischenschritt bis Jahresende eine Impfrate von 40 Prozent an. Legende: Das Gruppenfoto zum Auftakt des G20-Gipfels in Rom. Keystone

10:58 China testet ganze Millionen-Stadt auf Covid-19 – zum fünften Mal China lässt die rund 3.8 Millionen Einwohner der Stadt Lanzhou bereits zum fünften Mal auf das Coronavirus testen. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag meldete, haben die Gesundheitsbehörden für Lanzhou am Freitag insgesamt fünf lokale Covid-Infektionen gemeldet. Zu Beginn der Woche hat die Regierung eine strenge Ausgangssperre für die Hauptstadt der Provinz Gansu im Nordwesten des Landes verhängt. Die Bewohner sind seither dazu angehalten, ihre Wohnungen nur mehr im Notfall zu verlassen. Täglich vermeldet Chinas nationale Gesundheitskommission rund 50 Infektionen pro Tag, was insbesondere auf die Gesamtbevölkerung von rund 1.4 Milliarden hochgerechnet einen überaus geringen Wert darstellt. Das Ziel der Staatsführung ist es jedoch, lokale Ansteckungen innerhalb der eigenen Landesgrenzen vollständig einzudämmen. Legende: Die Millionen-Stadt Lanzhou ist im Fokus der chinesischen Behörden. Keystone

9:48 Mehr als 100'000 Covid-Fälle in den USA an einem Tag In den USA steigt die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages um mindestens 100'981 auf rund 45.99 Millionen. Das ergibt eine Reuters-Zählung auf Basis offizieller Daten der Gesundheitsbehörden. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus legt um mindestens 2730 auf 748'349 zu. Die USA weisen weltweit die höchsten Infektions- und Todeszahlen auf.

8:01 Peking schliesst einige Kinos Nach einem Ausbruch von Covid-19 hat die chinesische Hauptstadt die Schliessung einiger Kinos angeordnet. Um die Ansteckung einzudämmen, müssen namentlich alle Kinos im Bezirk Xicheng bis zum 14. November geschlossen bleiben. Im gesamten Land registrieren die Behörden am Samstag so viele neue Ansteckungsfälle an einem Tag wie seit mehr als sechs Wochen nicht mehr. 59 lokal übertragene Neuinfektionen seien gemeldet worden nach 48 am Vortag. Einschliesslich der aus dem Ausland eingeschleppten Fälle sind es 78 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die meisten Fälle traten im Norden auf, unter anderem in Heilongjiang, der Inneren Mongolei und Peking. Im Vergleich zu anderen Ländern sind die Zahlen in China niedrig, doch greift die Regierung gewöhnlich rasch zu drastischen Massnahmen, so bereits in der Hauptstadt und einigen Gebieten im Nordwesten. Teilweise wurde den Menschen untersagt, ihre Wohnanlagen zu verlassen, der Präsenzunterricht in Schulen wurde eingestellt, und Unternehmen mussten schliessen. Legende: Weniger als 100 Tage vor den Olympischen Winterspielen hat China mit einem Ausbruch von Covid-19 zu kämpfen. Hotspot ist unter anderem der Austragungsort: Peking. Reuters

7:07 Mitte-Präsident Pfister besorgt über politische Unkultur in der Schweiz Der Populismus und der Widerstand gegen demokratische Spielregeln hat nach Ansicht von Mitte-Präsident Gerhard Pfister nun auch die Schweiz mit voller Wucht erfasst. Die Schweiz vollziehe damit einen Trend nach, der in anderen Ländern schon weit fortgeschritten sei. Die Schweiz habe sich zu lange in falscher Sicherheit gewiegt, dass alle grossen Krisen einen Umweg um sie machten, sagte Pfister in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Covid sei die erste grosse Krise, die die Schweiz behandle wie alle andern Staaten. Kritik an der Regierung sei erlaubt. Es sei aber ein neues Phänomen in der Schweiz, dass es vielen Kritikern nicht mehr darum gehe, die anderen zu überzeugen. Sondern nur noch darum, sich selbst zu vergewissern, dass man recht habe. In dieser Logik seien all jene, die anders dächten, Feinde. Einige unterstellten dem Bundesrat sogar, dass er bewusst gegen die Interessen des Volkes handle. Für eine direktdemokratisches Land sei eine solche Unkultur gefährlich. «Wie viel von diesem Gift wird nach der Pandemie bleiben? Müssen wir uns darauf einstellen, dass unsere Debatte auch danach immer aggressiver und gewaltbereiter wird?», fragt sich Pfister. Neu sei, dass sich die Konflikte bis ins tiefste Privatleben hineinzögen. Legende: Grosse Vielfalt, viele Minderheiten und Unterschiede machten die Schweiz aus. Doch nur solange diese Unterschiede nicht zu Spaltungen führten. Die Gemeinschaft zusammenzuhalten und nicht zu spalten, sei Aufgabe der Mitte-Partei, sagte der Parteipräsident. Keystone

4:38 RKI: In Deutschland steigt die Inzidenz auf 145 Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Deutschland 21'543 neue Coronafälle an einem Tag. Zum Vergleich: Das sind 6398 positive Tests mehr als am Samstag vor einer Woche, als 15'145 gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich auf 145.1 von 139.2 am Vortag. Vor einer Woche lag sie bei 100. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner Deutschlands in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Legende: 4.58 Millionen Tests sind seit Pandemiebeginn in Deutschland positiv ausgefallen. Keystone

1:09 US-Geheimdienst: Herkunft des Coronavirus unklar Das Coronavirus ist nach Einschätzung von US-Geheimdiensten entweder natürlichen Ursprungs oder ist aus einem Labor entwichen. Beide Hypothesen seien plausibel, heisst es in einem freigegebenen Bericht, Link öffnet in einem neuen Fenster des Office of the U.S. Director of National Intelligence (ODNI). Genauer würden die US-Dienste es wohl nicht klären können. Als unwahrscheinlich verwarfen die Geheimdienste die Annahme, das Virus könne als biologische Waffe entwickelt worden sein.

22:39 Österreichische Bundesländer verschärfen Corona-Regeln In Österreich führen rasant steigende Infektionszahlen zu Verschärfungen bei den Corona-Regeln für Ungeimpfte. Nach den Bundesländern Steiermark und Tirol lassen auch Oberösterreich und Kärnten Ungeimpfte unter bestimmten Bedingungen bald nicht mehr in Restaurants und Bars. Das gilt auch, wenn sie einen negativen Test vorweisen können, wie die Bundesländer am Freitag beschlossen. Die Massnahmen treten in Oberösterreich am 8. November, in Kärnten bereits am 4. November in Kraft. Die Regeln gelten in der Nachtgastronomie und bei Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze ab 500 Personen. Zutritt haben sollen nur noch Geimpfte und Genesene. Vielerorts wird das Tragen einer FFP2-Maske vorgeschrieben. Die Kontrollen sollen verschärft werden. In mehreren Bezirken gilt zudem eine Testpflicht für ungeimpfte Ausreisende.

21:30 Impfung für Kinder bekommt in den USA Notfallzulassung Der Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech hat in den USA nun auch für den Einsatz bei Kindern zwischen fünf und elf Jahren eine Notfallzulassung bekommen. Nachdem ein Beratergremium der FDA sich am Dienstag dafür ausgesprochen hatte, gewährte die US-Arzneimittelbehörde die Notfallzulassung am Freitag. Nun muss sich auch noch die Gesundheitsbehörde CDC damit befassen. Damit kann die Impfkampagne für die etwa 28 Millionen betroffenen Kinder in den USA nun – wie vom Weissen Haus bereits geplant – noch im November starten. Innerhalb der kommenden Tage sollen 15 Millionen Dosen Impfstoff an Kinderärzte, Kliniken und Apotheken ausgeliefert werden. Auch in Europa haben das deutsche Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder dieser Altersgruppe beantragt.

21:00 Keine Massentests im Kanton Jura Der Kanton Jura stellt die Massentests an den Schulen ab der kommenden Woche ein. Vorbehaltlich der Entwicklung der Situation im Zusammenhang mit Covid-19 wird weiterhin auf das Tragen von Masken in Schulen verzichtet. Die Strategie zur Bekämpfung der Pandemie in den Schulen sei an die aktuelle Gesundheitslage und die Gepflogenheiten der Nachbarkantone angepasst, teilte der Kanton am Freitag mit. Im positiven Fall eines Schülers oder Lehrlings werden künftig gezielte Tests in den Schulen organisiert.

20:15 EU eilt Rumänien zu Hilfe Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Notlage in Rumänien hat die EU-Kommission zusätzliche Ärzte und medizinische Ausrüstung in das südosteuropäische Land geschickt. Zwei medizinische Teams aus Dänemark und Polen seien diese Woche in Bukarest eingetroffen, um die rumänischen Ärzte bei der Behandlung der steigenden Zahl von Corona-Patienten zu unterstützen, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. Rumäniens Gesundheitswesen wird mit der Versorgung der steil steigenden Anzahl von Covid-19-Patienten kaum noch fertig. Dutzende schwer kranker Patienten wurden bereits in Nachbarländer gebracht, weil es in den Intensivstationen keinen Platz mehr gibt. Die 14-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen stieg zuletzt über 1000 pro 100'000 Einwohner und blieb eine der höchsten in der EU. Nur knapp ein Drittel der Rumänen ist laut der EU-Gesundheitsbehörde (ECDC) vollständig geimpft. 02:09 Video Neue Corona-Welle in Rumänien Aus Tagesschau vom 18.10.2021. abspielen

19:33 G20-Länder streben für 2022 weltweite Corona-Impfrate von 70 Prozent an Bis Mitte nächsten Jahres sollen aus Sicht der G20-Finanz- und Gesundheitsminister «in allen Ländern» der Welt rund 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. Bei ihren Beratungen vor dem G20-Gipfel in Rom haben sich die Minister der grossen Industrieländer damit hinter das Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestellt. Bis Ende 2021 sollen dafür schon 40 Prozent geimpft sein, wie aus dem Communiqué zum Abschluss des Treffens weiter hervorging. «Wir werden Schritte unternehmen, um die Versorgung mit Impfstoffen und wichtigen medizinischen Produkten anzukurbeln», heisst es darin. Auch sollen Liefer- und Finanzierungsprobleme beseitigt werden. Die Lieferketten sollen verbessert werden, um die Verteilung der Impfstoffe auszuweiten. Auch sollen lokale und regionale Herstellungskapazitäten durch gemeinsame Produktions- und Verarbeitungsvereinbarungen erhöht werden.

19:20 ECDC-Direktorin: «Impfstoffe sind unser Ticket aus dieser Pandemie» Die Direktorin der EU-Gesundheitsbehörde ECDC, Andrea Ammon, hält eine flächendeckende Immunisierung für den einzigen Weg, die Ausbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen. «Die Impfstoffe sind unser Ticket aus dieser Pandemie», sagte Ammon. Angesichts der in der gesamten EU dominierenden hoch übertragbaren Delta-Variante sei es wichtig, einen grossen Teil der Bevölkerung zu impfen. Dafür gebe es in der EU vier Impfstoffe, die «zugelassen, verfügbar und wirksam» seien, sagte die Medizinerin. Wie hoch die Impfquote sein muss, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, lasse sich nicht sagen. «Ich weiss, das ist die Zahl, die jeder wissen will. Es ist noch nicht möglich, einen endgültigen Schwellenwert anzugeben», sagte Ammon. Bei Risikogruppen müsse sie auf jeden Fall so hoch und so nah wie möglich an 100 Prozent liegen. Ammon hofft, dass die Vorbehalte von Menschen gegen Corona-Impfungen ausgeräumt werden können. Dazu benötige jedes Land einen massgeschneiderten Ansatz, sagte sie.