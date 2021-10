Der Ticker startet um 6:30 Uhr

17:11 Pfizer/Biontech beantragen in den USA Notfallzulassung für Kinder-Impfung Das deutsche Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer haben für ihren Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung für den Einsatz bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt. Dies teilte Pfizer am Donnerstag via Kurznachrichtendienst Twitter mit. Zuvor hatten klinische Studien gezeigt, dass der Impfstoff von Kindern in dieser Altersgruppe gut vertragen wird und eine stabile Immunantwort hervorruft. Anders als in der Altersgruppe über zwölf wurde den Kindern von fünf bis elf Jahren für die klinische Studie der Phase 2/3 nur ein Drittel der Dosis verabreicht. An der Studie nehmen den Angaben der Unternehmen zufolge insgesamt 4500 Kinder teil. Beteiligt sind über 90 Kliniken in den USA, Finnland, Polen und Spanien. Ein Beratergremium der FDA will sich am 26. Oktober mit dem Antrag befassen.

16:48 Genfer Autosalon auch im 2022 chancenlos Der traditionsreiche Genfer Autosalon findet auch im kommenden Jahr nicht statt. Es hätten zu wenig Veranstalter eine Teilnahme zugesagt, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Geplant ist die nächste Ausgabe nun 2023. Reiseeinschränkungen wegen der Pandemie behinderten die Anreise von Ausstellern, Besuchern und Journalisten, teilten die Veranstalter mit. Zum anderen hätten Autohersteller durch den Halbleitermangel andere Prioritäten. Die Geneva International Motor Show (GIMS) hatte ihre Anfänge vor mehr als 100 Jahren. Sie gehörte neben der IAA in Deutschland, der Motor Show in Tokio und der Detroit Auto Show zu den wichtigsten Automessen der Welt. 02:37 Video Aus dem Archiv: Zukunft von Autosalon in Genf gesichert Aus Schweiz aktuell vom 19.04.2021. abspielen

16:25 Corona lässt globales Geldvermögen anwachsen Die Menschen rund um den Globus sind nach Berechnungen der Allianz in Summe so reich wie nie. Im Corona-Jahr 2020 habe das Bruttogeldvermögen der privaten Haushalte erstmals die Marke von 200 Billionen Euro erreicht, teilte der Versicherungskonzern mit. Binnen Jahresfrist gab es demnach eine Steigerung um 9.7 Prozent. Haupttreiber des Wachstums waren im vergangenen Jahr die – zu einem Grossteil ungeplant – gestiegenen Ersparnisse. Wegen der Einschränkungen konnten viele Menschen ihr Geld nicht in gewohntem Masse ausgeben. Reisen wurden storniert, die zeitweilige Schliessung von Gaststätten und Läden bremste den Konsum. Die Schweiz ist gemessen am Brutto-Pro-Kopf-Vermögen mit 227'277 Franken pro Kopf das reichste unter den 57 untersuchten Ländern. Die Verbindlichkeiten in der Schweiz stiegen aber ebenfalls um 2.7 Prozent. Die Schuldenquote – also die Verbindlichkeiten in Prozent des BIP – stieg auf 135 Prozent. Damit ist die Schweiz auch das Land mit der höchsten Verschuldung. 03:10 Video Aus dem Archiv: Covid verstärkt wirtschaftliche Ungleichheiten Aus ECO vom 22.02.2021. abspielen

15:50 1100 Personen wollen im Aargau bis jetzt die Johnson & Johnson-Impfung Seit Mittwoch 6. Oktober kann man sich im Aargau mittels Johnson & Johnson-Impfung gegen Covid-19 impfen lassen. Die Vektorimpfung ist nur einmal nötig. Zuerst sei die Impfung von Johnson & Johnson im Aargau nur für Personen zulässig, die auf die bisherigen mRNA-Impfstoffe allergisch sind, meldet der Kanton nun. Personen ohne Allergien können sich aber online für einen späteren Impftermin mit dem neuen Vakzin registrieren. Seit dem Anmeldestart am Montag sind rund 1100 solche Impftermine vergeben worden. Der Kanton Aargau hält momentan 12'000 dieser Impfdosen bereit. Bis die Impfung wirkt, braucht es über drei Wochen. Geimpfte erhalten das Covid-Zertifikat deshalb erst nach 22 Tagen. Im Aargau haben total über 70 Prozent der impfberechtigten Bevölkerung (12 Jahre und älter) eine erste Covid-Impfung erhalten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Aargau 23.08.2021 Mit Audio

15:41 Johnson & Johnson auch in Bern am Start Nach dem Kanton Uri startet nun auch der Kanton Bern mit der Verabreichung des Johnson & Johnson-Impfstoffs Janssen. Interessierte können sich ab sofort für die Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson anmelden. Die ersten Termine seien freigegeben, teilte die Gesundheitsdirektion am Donnerstag mit. Die Anzahl freigegebener Termine variiere wöchentlich je nach Kapazität der Impfzentren, hiess es weiter. Aktuell sollen rund 300 Impfungen pro Tag möglich sein.

15:08 Deutschland: Auffrischung für über 70-Jährige empfohlen Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland empfiehlt eine Covid-19-Auffrischimpfung für Menschen über 70 Jahren. Die Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff sollte frühestens ein halbes Jahr nach Abschluss der Grundimmunisierung erfolgen. Eine dritte Dosis sollten zudem Bewohner von Alten-Pflegeeinrichtungen erhalten, Menschen mit erhöhtem Krankheitsrisiko sowie Mitarbeitende mit direktem Kontakt zu Risikogruppen. Personen, die einmal mit dem Covid-19-Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft worden seien, solle zudem eine zusätzliche mRNA-Impfdosis angeboten werden ab vier Wochen nach der Impfung. Hintergrund sei, dass bei diesem Vakzin die meisten Infektionen von Geimpften beobachtet worden seien.

14:50 Sieben Prozent der Corona-Toten seit Januar trotz Impfung gestorben In der Schweiz sind nach Angaben des Bundes seit Ende Januar bislang 119 Menschen mit dem Corona-Virus gestorben, obschon sie vollständig geimpft waren. Dies entspricht rund sieben Prozent der 1681 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in dieser Zeit. Die meisten der geimpften Verstorbenen waren über 80-jährig. Daneben landeten 600 Personen trotz vollständiger Covid-Impfung im Spital, was rund 5.6 Prozent der 10'716 Hospitalisierten seit Ende Januar entspricht. Zwei Drittel der betroffenen Geimpften waren über 70 Jahre alt. Dies geht aus Zahlen hervor, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Donnerstag erstmals in dieser Form in seinem Dashboard, Link öffnet in einem neuen Fenster publizierte.

14:36 Deutschland: Bis zu fünf Prozent mehr Geimpfte als angenommen Das Robert Koch-Institut (RKI) in Deutschland geht von bereits mehr Corona-Geimpften aus, als in der offiziellen nationalen Meldestatistik erfasst sind. Es sei anzunehmen, dass unter Erwachsenen bis zu 84 Prozent mindestens einmal geimpft sind, heisst es in einem aktuellen Bericht des RKI. Nach Meldungen der Impfstellen haben bisher knapp 80 Prozent der Menschen ab 18 Jahren eine erste Spritze bekommen. Es könnten also bis zu fünf Prozent mehr Menschen gegen Corona geimpft sein als bisher angenommen. Die Impfkampagne sei also erfolgreicher als gedacht, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn. «Das gibt uns zusätzliche Sicherheit für Herbst und Winter. Wir wollen mit Umsicht und Vorsicht Schritt für Schritt zurück in Freiheit und Normalität.»

13:54 Uri startet nächste Woche mit Janssen-Impfungen Der Kanton Uri verabreicht am kommende Montag erstmals den Corona-Impfstoff Janssen des US-Konzerns Johnson & Johnson. Der Urner Bevölkerung stehen 600 Dosen des Vektorimpfstoffs zur Verfügung. Bei dieser Impfung genügt eine Dosis. Diese würden ohne Priorisierung verimpft, wie der Urner Covid-19-Sonderstab am Donnerstag mitteilte. Im Kanton Uri wohnhafte Personen ab 18 Jahren können sich ab sofort über die Impf-Hotline des Kantonsspitals Uri für eine Impfung mit dem Vektorimpfstoff anmelden. Geimpft wird jeweils an den üblichen Impftagen: montags, mittwochs und freitags von 13:30 bis 16:30 Uhr. Uri begrüsst grundsätzlich die Impfoffensive des Bundes, lehnt aber die «Beratungsgutscheine» von 50 Franken ab. Die Haltung der übrigen Kantone dazu in unserer Übersicht. 01:42 Video Aus dem Archiv: Pläne des Bundes fallen teils durch Aus Tagesschau vom 06.10.2021. abspielen

13:30 BAG meldet 1126 Neuansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1126 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1005 . Das sind 18 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 170.77 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 30 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 26 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 31 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 435 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 24 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 161 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 14 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 75 Prozent ausgelastet. 19 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 5 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 4 Verstorbenen . Das sind 37 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.5 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 35'693 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 3 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 10'626'445 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 22'545 Personen pro Tag geimpft. Das sind 12.9 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 59.8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.1 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:00 US-Gericht stuft Coronavirus als biologische Waffe ein Ein Mann im US-Bundesstaat Texas muss für 15 Monate hinter Gitter. Er hat fälschlicherweise auf Facebook behauptet, einen Corona-Infizierten dafür bezahlt zu haben, im Supermarkt Waren abzulecken. Die richterliche Begründung für das harte Verdikt hat es in sich. Der Täter habe damit in zwei Fällen gegen ein Gesetz verstossen, das Falschinformationen und Täuschung im Zusammenhang mit biologischen Waffen verbietet. Darunter falle auch das Coronavirus, schreiben US-Medien am Mittwoch. Der Mann will Berufung gegen das Urteil einlegen.

12:30 Migros-Personal fordert Tribut für Corona-Mühen Das Personal der Migros fordert mehr Lohn, bessere Arbeitsverträge und personelle Verstärkung. Begründet wird dies mit dem grossen Einsatz während der Corona-Pandemie und dem Rekordgewinnjahr des Einzelhandelsriesen im vergangenen Jahr. Die Migros-Belegschaft wird dabei von der Gewerkschaft Unia unterstützt. Die Mitarbeitenden verlangen eine allgemeine Lohnerhöhung von 2 Prozent, eine Erhöhung der Mindestlöhne um 100 Franken, mehr Personal, ein Ende mit «prekären Arbeitsverträgen» und die Ausweitung des L-GAV Migros auf den Online-Handel, wie es in einer Mitteilung der Unia vom Donnerstag heisst. Die Migros hatte im «Corona-Jahr» 2020 den höchsten Gewinn der Unternehmensgeschichte eingefahren, nämlich einen Reingewinn von 1.76 Milliarden Franken. Das ist mehr als doppelt so viel wie der bisherige Rekordgewinn von 826 Millionen aus dem Jahr 2014. Grund für den beispiellosen Geldregen war der Verkauf der Warenhausgruppe Globus sowie der Verkauf des Glattzentrums vor den Toren Zürichs. 02:00 Video Aus dem Archiv: Migros trotzt Pandemie erfolgreich Aus Tagesschau vom 30.03.2021. abspielen

11:53 Mann scheitert mit Klage gegen Gesundheitspass in Frankreich Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat eine Beschwerde gegen den sogenannten Gesundheitspass in Frankreich zurückgewiesen. Die Klage eines Mannes sei unzulässig, entschied das Strassburger Gericht am Donnerstag. Der Kläger rief andere Massnahmengegner dazu auf, eine von ihm vorgefertigte Beschwerde an den EGMR auszufüllen. Tausende solcher Dokumente hängt er seiner Klage an. Insgesamt gingen laut dem Strassburger Gericht bislang rund 21'000 Beschwerden zu dem Thema ein, die ebenfalls wegen Formfehlern alle abgewiesen wurden. Inhaltlich äusserten sich die Richter nicht zu der Klage des Mannes. Er habe nicht alle Klagemöglichkeiten in Frankreich ausgeschöpft – was Bedingung für eine Beschwerde beim EGMR ist. Ausserdem sei es ihm nicht darum gegangen, Recht zu bekommen, sondern darum, mit den massenhaften Klagen dem Gericht zu schaden. Er habe kundgetan, dass er einen «Stau, eine Verstopfung, eine Überflutung» habe auslösen wollen. Legende: Der Gesundheitspass weist eine überstandene Corona-Infektion, eine Impfung oder ein negatives Testergebnis nach und muss in Frankreich seit diesem Sommer etwa bei Restaurantbesuchen oder Fernzugreisen vorgelegt werden. Reuters

10:56 Auch Finnland setzt Moderna-Impfungen für junge Männer aus Nach Schweden und Dänemark schränkt nun auch Finnland Impfungen mit dem Corona-Vakzin des US-Biotechnologiekonzerns Moderna ein. Für Männer unter 30 Jahren werde die Verabreichung des Impfstoffs ausgesetzt, teilt das Institut für Gesundheit und Soziales mit. Grund seien seltene Nebenwirkungen an Herz und Gefässen. Schwedische und dänische Gesundheitsbehörden hatten am Mittwoch angekündigt, die Anwendung des Moderna-Impfstoffs für alle jungen Erwachsenen und Kinder auszusetzen. Es handle sich um eine reine Vorsichtsmassnahme, das Risiko von Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündungen sei sehr gering, hiess es.

9:58 Moderna will mRNA-Impfstofffabrik in Afrika bauen Der US-Impfstoffhersteller Moderna plant eine Fabrik in Afrika, in der jährlich bis zu 500 Millionen Dosen an mRNA-Vakzinen hergestellt werden sollen. Auch der Corona-Impfstoff des Konzerns soll dort entstehen. Die Vakzine sollen in der Anlage auch abgefüllt und verpackt werden. Moderna will bald mit dem Entscheidungsprozess über den Standort beginnen. «Wir erwarten, in dieser Fabrik unseren Covid-19-Impfstoff herzustellen sowie weitere Produkte aus unserem mRNA-Impfstoff-Portfolio», erklärte Moderna-Chef Stephane Bancel.

7:27 Australien: Sydney lockert Corona-Beschränkungen nächste Woche Nach einem knapp viermonatigen Lockdown sollen die Corona-Beschränkungen nächste Woche für die australische Metropole Sydney gelockert werden. Sobald 70 Prozent der Menschen mit zwei Impfdosen vollständig immunisiert seien, würden die Massnahmen heruntergefahren, teilen die Behörden mit. Bars, Restaurants und Geschäfte dürfen dann wieder für zweifach geimpfte Gäste öffnen. Australien war dank strenger Regeln, geschlossener Aussengrenzen und der isolierten Insellage lange Zeit erfolgreich im Kampf gegen das Virus. Die Regierung verfolgte eine «Null-Covid-Strategie», die aber mit dem Auftauchen der Delta-Variante nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Insgesamt sind landesweit bislang 116'000 Fälle bestätigt worden – unter insgesamt 25 Millionen Bewohnern. Rund 1350 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

6:30 USA: Zehntausende Kinder verlieren Elternteil oder Betreuer Mehr als 140’000 Kinder in den USA haben einer Analyse zufolge im Zuge der Corona-Pandemie mindestens ein Elternteil oder eine für sie sorgende Betreuungsperson verloren. Diese Hochrechnung gelte allein für den Zeitraum April 2020 bis Juni 2021, berichten Forscher um Susan Hillis von der US-Gesundheitsbehörde CDC im Fachjournal «Pediatrics». Etwa jedes 500. Kind in den USA sei betroffen. Auf etwa vier Menschen, die in den USA nach einer Corona-Infektion starben, komme jeweils ein Kind jünger als 18 Jahre, das dadurch ein Elternteil, ein es aufziehendes Grosselternteil oder eine andere für es sorgende Betreuungsperson verloren habe, schreiben die Wissenschaftler. Vor einigen Wochen war eine Studie im Fachjournal «The Lancet» veröffentlicht worden, der zufolge weltweit rund 1.1 Millionen Kinder in Folge der Corona-Pandemie mindestens ein Elternteil oder ein für sie sorgendes Grosselternteil verloren haben. Die Zahl der durch die Pandemie zu Halbwaisen und Waisen gewordenen Kinder sei bezogen auf die Bevölkerungszahl unter anderem in Südafrika, Mexiko, Brasilien und Kolumbien besonders hoch.

4:55 Astra-Zeneca-Entwicklerin ruft zu gerechterer Verteilung von Impfstoffen auf Sarah Gilbert, die Entwicklerin des Astra-Zeneca-Impfstoffes, hat zu einer gerechteren Verteilung der verfügbaren Corona-Impfdosen aufgerufen. «Es ist entscheidender denn je, dass wir nicht die Leben vergessen, die gerettet werden könnten, indem erste und zweite Impfdosen an die gefährdetsten Bevölkerungsgruppen in aller Welt vergeben werden», schrieb die Immunologin der Universität Oxford in dieser Woche in der Zeitschrift «Science Translational Medicine». Es müssten grössere Anstrengungen unternommen werden, um die Impfstoffe in aller Welt verfügbar zu machen. Bis Anfang September habe gut 40 Prozent der Weltbevölkerung mindestens eine Impfdosis gegen Covid-19 erhalten, allerdings nur knapp zwei Prozent in den ärmsten Ländern. Booster-Impfungen und die Impfung von Kindern, wie sie in westlichen Ländern bereits stattfinden, würden den Druck auf die Lieferketten erhöhen, schrieb die Wissenschaftlerin: «Niemand ist sicher, bis wir alle sicher sind.» Solange die Impfquote in vielen Ländern so niedrig sei, gebe es weiterhin das Risiko neuer, gefährlicherer Varianten, sagt Gilbert.

1:58 Lufthansa besorgt sich frisches Geld am Markt – Staatsanteil sinkt Die in der Corona-Krise mit Steuermilliarden gestützte Lufthansa hat sich erfolgreich frisches Geld am Markt besorgt und stellt so die Weichen für einen Ausstieg des deutschen Staates. Im Rahmen der angekündigten Kapitalerhöhung sei die Eigenkapitalbasis gestärkt und brutto 2,162 Milliarden Euro erlöst worden, teilte die Fluggesellschaft mit. Das Geld will die Lufthansa nach früheren Angaben zur Rückzahlung staatlicher Hilfen einsetzen. Deutschland, Österreich, die Schweiz und Belgien hatten dem Lufthansa-Konzern nach dem Zusammenbruch des Luftverkehrs mit milliardenschweren Finanzhilfen unter die Arme gegriffen. Insgesamt sagten sie dem Konzern neun Milliarden Euro zu, der Löwenanteil der Summe stammt aus Deutschland, dem Heimatland der Lufthansa. Der deutsche Staat stieg zudem als Anteilseigner mit 20 Prozent bei der Lufthansa ein. Der deutsche Staat hält nach der Kapitalerhöhung noch 14,09 Prozent an der Deutschen Lufthansa AG. Legende: Keystone