22:56 Vereinfachte Kurzarbeits-Entschädigung verlängert Nebst dem Entscheid bezüglich der Corona-Tests hat der Bundesrat heute ebenfalls verkündet: Betriebe können weiterhin vereinfacht Kurzarbeitsentschädigung beziehen, neu bis Ende Jahr. Insgesamt nimmt die Zahl von Kurzarbeitenden ab. Der Entscheid stösst in einigen Branchen eher auf Unbehagen, in anderen auf Zustimmung. 01:38 Video Bundesrat verlängert vereinfachtes Verfahren bis Ende Jahr Aus Tagesschau vom 01.10.2021. abspielen

21:13 Kalifornien schreibt Corona-Impfung für Schüler vor Der US-Bundesstaat Kalifornien will für alle Schulkinder Corona-Impfungen vorschreiben, sobald der Impfstoff für diese Altersgruppen vollständig zugelassen ist. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom kündigte dies am Freitag an. Der Westküstenstaat ist damit der erste US-Staat, der eine Corona-Impfpflicht an allen Schulen einführt. «Wir wollen diese Pandemie beenden. Wir sind alle davon erschöpft», sagte Newsom in seiner Ansprache in einer Schule. Er verwies darauf, dass für den Schulbesuch bereits Impfungen für Krankheiten wie Masern und Mumps vorgeschrieben sind. Die Einführung der Impfpflicht ab der Grundschule gilt erst bei vollständiger Zulassung der Impfstoffe durch die US-Arzneimittelbehörde FDA. Die Behörde hatte im August als ersten Impfstoff in den USA das Produkt von Biontech und Pfizer für Personen ab 16 Jahren vollständig zugelassen. Für Jüngere ab zwölf Jahren gilt weiter die Notfallzulassung. Live on @CNN talking about CA’s nation-leading vaccine announcement. Tune in now. pic.twitter.com/F9BhnmKp1n — Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 1, 2021

19:50 Tausende Ungeimpfte könnten Job in englischen Pflegeheimen verlieren In englischen Pflegenheimen könnten einer Analyse zufolge bald Zehntausende Beschäftigte ihren Job verlieren, weil sie nicht vollständig gegen Corona geimpft sind. Dem Nachrichtenportal «National World» zufolge könnte es um mehr als 40'000 Pflegekräfte gehen. Das Portal stützt sich in seiner Auswertung auf Daten des Gesundheitsdienstes NHS. Vom 11. November an müssen Beschäftigte in Pflegeheimen vollständig gegen Covid-19 geimpft sein, um ihre Tätigkeit weiter ausführen zu dürfen. Die Analyse bezieht sich auf Pflegekräfte, die bis Mitte September noch nicht ihre erste Impfdosis erhalten hatten und somit nicht mehr ausreichend Zeit haben, um bis Mitte November vollständig geimpft zu sein. In Grossbritannien wird die zweite Impfdosis acht Wochen nach der ersten verabreicht.

18:17 Virologen: Genesene mindestens ein Jahr vor Corona geschützt Deutsche Virologen gehen von einem längeren Immunschutz nach durchgemachter Corona-Infektion aus als bisher angenommen. «Die nachgewiesene Dauer des Schutzes nach durchgemachter Sars-CoV-2-Infektion beträgt mindestens ein Jahr», heisst es in einer Stellungnahme, Link öffnet in einem neuen Fenster der Gesellschaft für Virologie. Aus immunologischer Sicht sei sogar von einer deutlich längeren Schutzdauer bei Genesenen auszugehen. Das sei aber noch nicht durch Studien belegt, weil es Sars-CoV-2 noch nicht lange genug gebe. Die Experten plädieren dafür, dass der Zeitraum, in dem Genesene bei Corona-Beschränkungen Geimpften gleichgestellt sind, auf zwölf Monate nach der Infektion verlängert wird. Derzeit profitieren Genesene nur sechs Monate lang, indem sie etwa von Tests befreit sind.

17:35 Gewerbeverband fordert Ausstiegsszenario aus den Massnahmen Für den Schweizerischen Gewerbeverband (SGV) holt der Bundesrat mit der Impfoffensive «längst fällige Versäumnisse» nach. Lange Zeit sei die Impfstrategie zögerlich und wenig zielführend gewesen. Mit der Erweiterung der Zertifikatspflicht und der Abschaffung der Gratistests schaffe der Bundesrat faktisch einen Impfzwang. Einen solchen Zwang lehnt der SGV aber ab, wie der Verband mitteilt. Die Landesregierung sei nun aufgefordert, ein verbindliches Ausstiegsszenario aus den Massnahmen aufzuzeigen und die besondere Lage aufzuheben.

17:27 Tessiner Corona-Medikament bereit zum Einsatz Das vom Tessiner Humabs Biomed entdeckte Corona-Medikament Sotrovimab ist knapp drei Monate nach der Reservierung durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nun bereit zum Einsatz in der Schweiz. Der Bund hatte Mitte Juli 3000 Dosen des in Zusammenarbeit mit dem britischen Pharmakonzern GSK entwickelten monoklonalen Antikörpers reserviert. Der operative Chef von Humabs, Filippo Riva, zeigte sich gegenüber dem Tessiner Fernsehen RSI erfreut, dass die Schweiz recht schnell gehandelt habe, um das Medikament für Menschen verfügbar zu machen, die von einem Spitalaufenthalt oder einem schweren Corona-Krankheitsverlauf bedroht seien. Die Wirksamkeit scheint in einem frühen Krankheitsstadium sehr hoch zu sein. Laut Labor-Chef Davide Corti wird die Sterblichkeit um 97 Prozent gesenkt. Dies gehe aus Feldstudiendaten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hervor, wo der Antikörper Tausenden von Menschen verabreicht worden sei, hiess es. Obwohl das Medikament in der Schweiz noch nicht zugelassen ist, könnte es bereits während des Zulassungsverfahrens zur Behandlung von Coronapatienten eingesetzt werden.

17:20 Mitte bedauert, dass Altersgrenze für Gratis-Tests nicht angehoben wurde Die Mitte begrüsst den Entscheid des Bundesrats, die Gratis-Tests für Erstgeimpfte bis Ende November zu verlängern. So bleibe genügend Zeit, die Covid-Impfung auch mit dem neu verfügbaren Vektor-Impfstoff wahrzunehmen, heisst es in einer Medienmitteilung. Leider habe der Bundesrat aber auf die Anhebung der Altersgrenze für kostenfreie Tests auf 20 Jahre verzichtet, teilt die Partei weiter mit. «Damit wären mindestens Jugendliche und junge Erwachsene in Ausbildung etwas entlastet worden. Aus Sicht der Mitte wäre dies ein wichtiges Zugeständnis des Bundesrates gewesen, um die Akzeptanz der Zertifikatspflicht zu erhöhen.»

16:48 Kanton Luzern erhält 7100 Dosen des Janssen-Impfstoffs Der Kanton Luzern erhält nächste Woche rund 7100 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson, der nur einmal verabreicht wird. Zuerst erhalten ihn jene Impfwilligen, die gegen einen Inhaltsstoff der bisher eingesetzten Impfstoffe allergisch sind. Anschliessend stehe der sogenannte Janssen-Impfstoff weiteren Personenkreisen offen, teilte das Luzerner Gesundheits- und Sozialdepartement mit. Über die Details werde der Kanton Anfang nächster Woche informieren. Zugelassen für den Gebrauch in der Schweiz ist der Impfstoff von Johnson & Johnson bereits seit Ende März. Er bietet laut dem Bund einen «sehr guten Schutz vor Hospitalisationen und schweren Verläufen». Das Vakzin basiert auf einem menschlichen Schnupfenvirus, das zusätzlich den Bauplan der Spike-Proteine des Coronavirus enthält. Auf der Grundlage dieser Proteine wird in den menschlichen Immunzellen die gewünschte Immunantwort gegen das Coronavirus ausgelöst.

16:27 Gesundheitsdirektoren mit Ende der Gratistests zufrieden Obwohl der Bundesrat beim Ende der Coronavirus-Gratistests nur teilweise ihren Anregungen gefolgt ist, sind die kantonalen Gesundheitsdirektoren zufrieden mit dem Entscheid. Für sie ist klar: Impfen ist nachhaltiger, billiger und einfacher als Testen. Auch die Bevölkerungsmehrheit teile die Meinung, dass die Allgemeinheit nicht für Testkosten Ungeimpfter aufkommen müsse. Eigentlich hätten sich mehrere Kantone für die Übernahme der Kosten von Tests für Jugendliche und junge Erwachsene ausgesprochen, teilte die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) mit. Wichtig sei ihr, dass die Tests von Personen mit Symptomen weiterhin vom Bund bezahlt werden.

16:07 Sozialpartner begrüssen Zertifikat für repetitive Tests Der Gewerkschafts-Dachverband Travailsuisse hatte sich zwar für eine Verlängerung der Gratistests eingesetzt. Er begrüsst aber, dass neu bei repetitiven Corona-Tests das Covid-Zertifikat ausgestellt wird. Damit sei eine wichtige Forderung erfüllt. Die bisherige Impfkampagne des Bundes sei zu wenig effektiv gewesen, teilte Travailsuisse mit. Deshalb habe der Verband die neue Offensive voll unterstützt. Impfungen böten den einzigen Ausweg aus der Pandemie. An den Arbeitgebern sei es, den Arbeitnehmerinnen und -nehmern die Impfung während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Der Schweizerische Arbeitgeberverband begrüsste, dass der Bund die Kosten für repetitive Tests am Arbeitsplatz und für das Zertifikat übernimmt. Bisher trugen die Unternehmen die Kosten. Wichtig ist den Arbeitgebern zudem die Verlängerung für das summarische Abrechnungsverfahren bei der Kurzarbeit bis Ende Jahr. Das entlaste die Unternehmen und trage zur Erholung bei.

15:32 FDP begrüsst Impfoffensive und bedauert Versäumnisse Die FDP begrüsst die vom Bundesrat angekündigte Impfoffensive. Sie bedauert aber, dass das Bundesamt für Gesundheit von Beginn weg keine saubere Strategie hatte. Das koste nun «leider» 150 Millionen Franken, teilte die Partei mit. Die Impfung ist gemäss den Freisinnigen der einzige Weg in die Freiheit. Dank dem Vektorimpfstoff hätten nun auch Zögerer keinen Grund mehr, auf die Impfung zu verzichten. Von der Belohnung für die Überzeugung von Zögernden hält die Partei allerdings nichts. Das sei nicht nur demagogisch, sondern auch kaum kontrollierbar und könnte kontraproduktiv wirken. Positiv wertet die FDP die geplanten neuen Impfmobile und die Impfberaterinnen und -berater. Für die Schweiz sei die Impfverweigerung eines grossen Teils der Bevölkerung ein Armutszeugnis.

15:16 Merck: Corona-Medikament halbiert Risiko für sehr schwere Verläufe Ein neues Corona-Medikament des US-Pharmakonzerns Merck reduziert bei Risiko-Patienten einer klinischen Studie zufolge deutlich die Wahrscheinlichkeit sehr schwerer Verläufe. Man wolle sich so schnell wie möglich um den Einsatz in den USA bemühen und auch entsprechende Anträge bei Behörden weltweit stellen, teilte der auch unter dem Namen MSD bekannte Konzern mit. Die Arznei wird als Pille verabreicht. In der Studie hätten Corona-Patienten mit milden bis moderaten Symptomen, die mit einem Placebo behandelt wurden, in 14.1 Prozent der Fälle innerhalb von 29 Tagen ins Spital eingeliefert werden müssen oder seien gestorben, erläuterte Merck. In der Patienten-Gruppe, die mit dem Medikament Molnupiravir behandelt wurde, seien es mit 7.3 Prozent nur etwa halb so viele gewesen. Die Zahlen basieren auf einer Auswertung der Daten von 775 Corona-Patienten. Alle Probanden wiesen mindestens einen Risikofaktor auf, der einen schweren Verlauf wahrscheinlich macht. In der Testgruppe, die das Merck-Medikament erhielt, habe es im Studienzeitraum keine Todesfälle gegeben.

15:03 Panne beim Covid-Zertifikat Beim Ausstellen von Covid-Zertifikaten ist am Freitagmorgen eine technische Panne aufgetreten. Die zwischen 10.40 und 11.50 ausgestellten Zertifikate sind ungültig. Personen, die in dieser Zeit ihr Zertifikat erhielten, müssen beim jeweiligen Zertifikat-Aussteller ein neues anfordern. Grund für das technische Problem war eine Fehlkonfiguration bei der elektronischen Signatur, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Ob jemand betroffen ist, lässt sich durch das Anwählen des Zertifikats in der App und das Drücken des Refresh-Buttons unten rechts prüfen. Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) hatte das Covid-Zertifikatssystem angepasst. Wie das BAG versicherte, bestand zu keinem Zeitpunkt ein Sicherheitsrisiko.

14:52 Luzerner Regierungspräsident positiv getestet Der Luzerner Regierungspräsident Marcel Schwerzmann ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie er auf Anfrage gegenüber dem Regionaljournal Zentralschweiz von Radio SRF bestätigte. Gemäss Verfügung des Kantonsarztes sei er noch bis am Montag in Isolation und arbeite von Zuhause aus. Er sei symptomfrei und mittlerweile auch bereits wieder negativ getestet. Schwerzmanns Ansteckung hat keine Auswirkungen auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da in der kantonalen Verwaltung 3G und Maskenpflicht gilt. Die Sitzungen der Kantonsregierungen finden seit Beginn der Corona-Pandemie online statt. Der parteilose Marcel Schwerzmann ist nicht gegen Covid geimpft, weil er aus persönlichen Gründen mit starken Nebenwirkungen rechnet.

14:45 Gastrosuisse: Wegfall der Gratistests belastet Gastronomie zusätzlich Die Kostenpflicht für die Corona-Tests Ungeimpfter belastet das Gastgewerbe zusätzlich. Bereits seit der Ausweitung der Zertifikatspflicht leide die Branche unter Umsatzrückgängen von 20 Prozent, schreibt der Verband Gastrosuisse in einer Reaktion auf den Bundesratsentscheid. In ländlichen Gebieten seien die Umsätze sogar noch stärker gesunken, teilte der Verband gestützt auf eine Studie über Zahlungen per Kreditkarte im Essensservice mit. Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer liess sich mit den Worten zitieren, der Verband erhalte laufend Zuschriften von Mitgliedern, die sich über Stornierungen wegen der Zertifikatspflicht beklagen würden. Die Kostenpflicht werde die Situation noch einmal verschärfen. Niemand lasse sich für einen Restaurantbesuch testen und schon gar nicht, wenn der Test bezahlt werden müsse.

14:40 Indien will wieder Vakzine exportieren Ein knappes halbes Jahr nach dem von der indischen Regierung verfügten Exportstopp will der weltweit grösste Impfstoffhersteller ab diesem Monat wieder Corona-Vakzine an arme Länder liefern. Der Chef des in Indien ansässigen Serum Institutes, Adar Poonawalla, sagte der britischen Zeitung «The Telegraph», seine Firma plane bis Ende des kommenden Jahres mehr als eine Milliarde Corona-Impfstoff-Dosen im Rahmen des UNO-Impfstoffprogramms Covax zu exportieren. Zunächst solle wenig exportiert werden und dann ab 2022 wieder grössere Mengen. Diese Lieferungen hätten für ihn Priorität vor bilateralen Verträgen mit einzelnen Staaten.

14:14 Was sagt Berset zur angespannten Sicherheitslage? «Die Sicherheitslage im Land ist seit Längerem angespannt», sagt Berset. Er habe aber das Gefühl, es sei eher ruhiger als vor einem Jahr. Doch man müsse auch sehen: Die stille Mehrheit unterstützte die Massnahmen des Bundesrats seit 18 Monaten. Aber natürlich führe die Situation in der Gesellschaft zu Spannungen. Man müsse aber alles tun, um da wieder herauszukommen. Das Schlimmste sei, diese Krise zu verlängern. «Und wir versuchen alles, um diese Krise zu verkürzen.» Damit ist die Medienkonferenz mit Bundesrat Alain Berset beendet. 00:50 Video Berset: Stille Mehrheit unterstützt den Kurs Aus News-Clip vom 01.10.2021. abspielen

14:11 Was bringen Gratistest für unter 16-Jährige? Tests für Zertifikate für Jugendliche unter 16 Jahren bleiben gratis. Doch unter 16 Jahren brauche es ja gar kein Zertifikat, sagt eine Journalistin. Fosca Gattoni vom BAG antwortet, das sei vor allem für Familien gedacht, die ins Ausland wollen. Da brauche es teilweise auch ein Zertifikat für Jugendliche unter 16 Jahren. 00:16 Video Berset: Heute ist alles offen mit dem Zertifikat Aus News-Clip vom 01.10.2021. abspielen

14:06 Gibt es einen Zielwert bei der Impfquote? Berset sagt, es gibt keinen konkreten Gesamt-Zielwert. «Wir konzentrieren uns auf die Mittel und versuchen, so viele wie möglich zu impfen.» Es gibt verschiedene Werte für die verschiedenen Altersgruppen, welche die Experten empfehlen. Je älter die Gruppe, desto höher müsse die Quote sein, um die Gruppe stabil zu halten. 00:36 Video Berset: Andere Länder sind vor dem Winter geimpft Aus News-Clip vom 01.10.2021. abspielen