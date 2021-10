Der Ticker startet um 6:30 Uhr

1:58 Lufthansa besorgt sich frisches Geld am Markt - Staatsanteil sinkt Die in der Corona-Krise mit Steuermilliarden gestützte Lufthansa hat sich erfolgreich frisches Geld am Markt besorgt und stellt so die Weichen für einen Ausstieg des deutschen Staates. Im Rahmen der angekündigten Kapitalerhöhung sei die Eigenkapitalbasis gestärkt und brutto 2,162 Milliarden Euro erlöst worden, teilte die Fluggesellschaft mit. Das Geld will die Lufthansa nach früheren Angaben zur Rückzahlung staatlicher Hilfen einsetzen. Deutschland, Österreich, die Schweiz und Belgien hatten dem Lufthansa-Konzern nach dem Zusammenbruch des Luftverkehrs mit milliardenschweren Finanzhilfen unter die Arme gegriffen. Insgesamt sagten sie dem Konzern neun Milliarden Euro zu, der Löwenanteil der Summe stammt aus Deutschland, dem Heimatland der Lufthansa. Der deutsche Staat stieg zudem als Anteilseigner mit 20 Prozent bei der Lufthansa ein. Der deutsche Staat hält nach der Kapitalerhöhung noch 14,09 Prozent an der Deutschen Lufthansa AG. Legende: Keystone

Philip Tarr, Infektiologe am Kantonsspital Baselland, erforscht auch die Impfskepsis. Er sagt der «Rundschau», dass eine bessere Kommunikation nötig ist, um die Ungeimpften zu erreichen. «Die Message ‹Die Impfung ist sicher und wirksam› überzeugt diejenigen, die sich nicht viel überlegen. Aber die 30 Prozent, die skeptisch sind, da muss man anders kommunizieren. Man muss auf die Sorgen eingehen und die Nebenwirkungen sorgfältig auflisten. Das haben die Behörden vielleicht bisher zu wenig gemacht.» Der Infektiologe ist ebenfalls der Ansicht, dass man alles tun sollte, was das natürliche Immunsystem stärkt. Doch er warnt davor, die Immunabwehr zu überschätzen. «Man muss auch einsehen, dass das ein neuartiges Virus ist, gegen das wir über die Jahre keine Immunität aufbauen konnten», sagt Tarr. «Die Personen, die schwer erkranken, werden von einem Virus überwältigt, gegen das ihr Immunsystem keine Chance hat, auch wenn es noch so gut ist.»

20:20 Kanadier müssen für Flug- und Bahnreisen künftig geimpft sein Die meisten Reisenden in Kanada müssen künftig vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein. Ab dem 30. Oktober gelte die Impfpflicht für alle, die Maschinen von kanadischen Flughäfen nehmen oder mit den öffentlichen Zügen im Land fahren, teilte Ministerpräsident Justin Trudeau mit. Auch an einer entsprechenden Vorschrift für Reisende auf Kreuzfahrtschiffen werde gearbeitet. Die neuen Regeln sind Teil einer Strategie der kanadischen Regierung, die Zahl der Geimpften weiter hochzutreiben. Dazu gehört auch die ebenfalls verkündete Pflicht für öffentliche Angestellte, darunter auch Polizisten, bis Ende Oktober nachzuweisen, ein Vakzin erhalten zu haben. Ansonsten würden sie ab Mitte November vom Dienst entbunden und nicht mehr bezahlt. Firmen im Transportsektor müssten ebenfalls sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter ihren Impfstatus nachweisen. Bisher sind 72 Prozent der 38 Millionen Kanadier komplett geimpft. Die verhältnismässig erfolgreiche Kampagne war zuletzt ins Stocken geraten.

In Zürich und Bern häuft sich die Kritik an Testzentren. Die verschiedenen «Pop-up-Testzentren», welche in den Städten wie die Pilze aus dem Boden schiessen, wirken oft unprofessionell und improvisiert. Betreiben kann ein Testzentrum jeder Arzt, jede Laborleiterin, jeder Apotheker. Diese Zentren müssen dem Kanton gemeldet werden, vor allem, wenn sie ausserhalb von Apotheken oder Praxen betrieben werden. Das geschieht jedoch nicht immer. Seit Anfang Oktober ist es nicht mehr Sache des Bundes, diese Testzentren zu überprüfen, vielmehr sind nun die Kantone dafür zuständig. Diese scheinen etwas überrascht von der neuen Aufgabe zu sein.

17:27 Coronatest via Webcam: BAG überprüft Praxis einer Luzerner Firma Es kommt wie ein Schnäppchen daher, was ein Anbieter aus dem Kanton Luzern seit ein paar Tagen für nur gerade 20 Franken übers Internet anbietet: Wer sich mit dem Stäbchen eines Antigen-Selbsttests aus der Apotheke selber untersucht und dabei von einem Mitarbeitenden der Luzerner Firma via Webcam beobachten lässt, kommt bei einem negativen Testergebnis innerhalb von rund 20 Minuten in den Besitz eines Covid-Zertifikats. Doch: Ist diese Praxis legal? Das Bundesamt für Gesundheit hat seine Zweifel und lässt dies nun überprüfen. Grund dafür: Die Zertifikate auf Basis der Selbsttests werden im Ausland, zum Beispiel in Deutschland, ausgestellt. Das BAG schreibt: «Wir klären derzeit juristisch ab, ob die Umgehung der Schweizer Bestimmungen über ein Zertifikat in Deutschland rechtmässig ist.»

Lesen Sie hier unseren Artikel zum Thema.

17:11 Glarus impft ab dem 14. Oktober mit Johnson & Johnson Für Impfwillige, die sich nicht mit mRNA-Impfstoffen immunisieren lassen wollen, steht nun auch im Kanton Glarus der alternative Impfstoff von Johnson & Johnson zur Verfügung. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. Geimpft wird am 14. Oktober im kantonalen Zentrum in Ennenda. Termine können auf der Internetseite, Link öffnet in einem neuen Fenster reserviert werden, wie der Kanton Glarus mitteilt. Auch in den anderen Kantonen soll der Impfstoff von Johnson & Johnson nun rasch unter die Leute kommen: In Appenzell Inner- und Ausserrhoden sowie Zug können sich Impfwillige ab Freitag und Samstag mit Johnson & Johnson impfen lassen; im Kanton Schwyz sind Online-Anmeldungen für eine Impfung, Link öffnet in einem neuen Fenster ab sofort möglich, die Termine werden per SMS vergeben. Johnson & Johnson eignet sich für Personen, welche die mRNA-Impfstoffe nicht vertragen oder diese ablehnen. Es ist nur eine Impfung nötig. Das Zertifikat wird nach 22 Tagen gültig.

16:52 Schweden und Dänemark stoppen Impfungen mit Moderna für Jugendliche Nach Schweden setzt auch Dänemark Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff von Moderna bei Jüngeren aus. In Schweden sollen Menschen, die 1991 oder später geboren wurden, zunächst nicht mehr mit dem Vakzin Spikevax geimpft werden. Hintergrund seien Berichte über seltene Nebeneffekte wie Herzmuskelentzündung (Myokarditis), teilte die schwedische Gesundheitsbehörde mit. Daten deuteten auf eine Zunahme von Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach der Impfung hin. Das Risiko sei aber sehr niedrig. Die schwedische Gesundheitsbehörde empfiehlt nun stattdessen eine Impfung mit Comirnaty von Pfizer/Biontech, ebenso wie die dänische. Dänemark will Impfungen mit dem Vakzin bei Personen unter 18 Jahren wegen der Berichte über seltene Nebenwirkungen aussetzen. Die dänische Gesundheitsbehörde verwies auf eine bisher noch nicht veröffentlichte nordische Studie, die nun an die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gehen soll. Norwegen empfiehlt bereits eine Impfung mit Comirnaty bei Minderjährigen. Legende: Reuters / Archiv

15:56 Pfizer will alle über zwölf Jahre in brasilianischer Stadt impfen Pfizer will alle Einwohner einer Stadt in Brasilien über zwölf Jahre mit seinem Covid-19-Impfstoff impfen, um dessen Wirksamkeit weiter zu untersuchen. Die Studie findet in Toledo, einer Stadt mit 143’000 Einwohnern im Westen des Bundesstaates Parana statt. Am Projekt sind auch das Nationale Impfprogramm Brasiliens, die örtlichen Gesundheitsbehörden, ein Krankenhaus und die staatliche Universität beteiligt. Auf diese Weise könne die Entwicklung von Covid-19 unter realen Bedingungen untersucht werden, nachdem die Bevölkerung geimpft worden sei. Es handele sich um die erste Initiative dieser Art zwischen einem Pharmaunternehmen und einem Entwicklungsland, teilt Pfizer mit. Legende: Reuters / Archiv

14:45 Zahl der Covid-Patienten in Bernern Spitälern leicht rückläufig Die Zahl der Covid-Patienten in Berner Spitälern sinkt weiter. Am Mittwoch waren noch 45 Covid-Kranke hospitalisiert gegenüber 50 vor Wochenfrist. Das geht aus der Statistik hervor, die der Kanton jeweils am Mittwoch aktualisiert. Vier von fünf Betroffenen sind ungeimpft. Auf der Intensivstation liegen zurzeit 17 Covid-Kranke, zwei mehr als vor einer Woche. Es handelt sich ausschliesslich um ungeimpfte Personen. 14 von ihnen sind auf künstliche Beatmung angewiesen.

14:17 Schweden setzt Moderna-Impfungen für unter 30-Jährige aus Der Impfstoff von Moderna wird in Schweden vorerst keinen Menschen unter 30 Jahren mehr verabreicht. Die schwedische Gesundheitsbehörde hat beschlossen, den Einsatz des Präparats für die Jahrgänge 1991 und jünger vorerst bis zum 1. Dezember auszusetzen. Grund dafür sind Anzeichen eines erhöhten Risikos von Nebenwirkungen wie die Entzündung des Herzmuskels (Myokarditis) oder Herzbeutels (Perikarditis), wie die Behörde mitteilte. Das Risiko, davon betroffen zu sein, sei jedoch äusserst gering.

13:32 BAG meldet 1091 Neuansteckungen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1091 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1027 . Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 175.49 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 38 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 27 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 32 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 464 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 22 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 166 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 14 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 77 Prozent ausgelastet. 20 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 6 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 4 Verstorbenen . Das sind 32 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.5 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 36'082 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 2 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 10'586'316 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 21'673 Personen pro Tag geimpft. Das sind 17.7 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 59.5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.2 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:21 Zahl der Neuerkrankungen weltweit leicht rückläufig Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Zahl der neu gemeldeten Coronavirus-Fälle in der letzten Woche zurückgegangen, womit sich der im August begonnene weltweite Trend fortsetzt. In ihrer jüngsten Bewertung der Pandemie meldete die UNO-Organisation, dass es in der letzten Woche 3.1 Millionen neue COVID-19-Fälle gab. Das entpricht einem Rückgang von 9 Prozent. Die Zahl der Todesfälle von 54'000 entspricht etwa der Zahl der Vorwoche. Laut WHO gingen die Neuinfektionen in allen Weltregionen zurück – mit Ausnahme von Europa, wo die Zahl etwa gleich blieb wie in der Vorwoche. Fast einem Drittel der afrikanischen Länder sei es gelungen, bis Ende September mindestens 10 Prozent ihrer Bevölkerung zu impfen, teilte die WHO weiter mit und fordert die reichen Länder wiederholt auf, die Auffrischungsimpfungen bis mindestens Ende Jahr auszusetzen. Die internationale Lage in der Übersicht

11:41 Erste Impfungen mit Janssen-Vakzin im Aargau Im Kanton Aargau sind schweizweit die ersten Dosen des Vektorimpfstoffs Janssen von Johnson & Johnson verabreicht worden. An der Reihe waren Personen mit einer Allergie auf mRNA-Impfstoffe. Wie viele Personen bereits eine Impfung mit dem neu zur Verfügung stehenden Impfstoff erhalten haben, konnte der Sprecher des Aargauer Departements Gesundheit und Soziales nicht sagen. Es habe sich um direkte Überweisungen durch Hausärzte an die Kantonsspitäler Aarau und Baden gehandelt. Für Donnerstag seien vorläufig rund 200 Impfungen in den beiden Spitälern sowie den weiteren Zentren in Muri und Rheinfelden geplant. Der Kanton Aargau hat vom Bund 12'000 Impfdosen von Johnson & Johnson erhalten. Personen, die aus medizinischen Gründen, etwa einer Anaphylaxie oder Allergien gegen Inhaltsbestandteile der mRNA-Impfstoffe, auf den Vektorimpfstoff umsteigen müssen, haben Vorrang.

11:16 KOF senkt BIP-Prognose für 2021 Die Schweizer Wirtschaft wird sich voraussichtlich in den kommenden Monaten weiter von der Coronakrise erholen – allerdings langsamer als bislang angenommen. Das hält die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) in ihrer neuen Prognose fest. Sie hat ihre Wachstumserwartung für das Bruttoinlandprodukt (BIP) für das laufende Jahr gesenkt: von 4 Prozent auf 3.2 Prozent. Legende: Als Grund für die jetzige Revision führt KOF-Direktor Jan-Egbert Sturm die globalen Lieferengpässe während der Sommermonate und den unsteten globalen Pandemieverlauf an. Keystone

11:00 Lebensbedingungen verschlechtern sich vor allem bei Jungen und Armen Homeoffice, Kurzarbeit, Einschränkungen im Privatleben: Die Coronakrise wirkt sich negativ auf die psychische Gesundheit eines Teils der Schweizer Bevölkerung aus. Rund 40 Prozent gaben in der ersten Jahreshälfte 2021 an, dass sich die Pandemie negativ auf ihre Stimmung ausgewirkt hat. Bei den 16- bis 24-Jährigen sind es 55 Prozent. Das geht aus einer Erhebung, Link öffnet in einem neuen Fenster des Bundesamtes für Statistik hervor. Bei Menschen im Pensionsalter hat sich die Pandemie weniger negativ ausgewirkt, ebenso bei Menschen auf dem Land. Nicht nur psychisch, sondern auch finanziell hat die Pandemie Auswirkungen auf die Bevölkerung: Gut 11 Prozent gaben an, durch die Pandemie weniger Geld zu verdienen. Am stärksten betroffen sind Personen, die im Bereich Gastgewerbe und Beherbergung arbeiten sowie Ausländerinnen und Ausländer.

10:14 Unbewilligte Corona-Demos in Bern kosten bis zu 200'000 Franken Jede unbewilligte Corona-Demo in Bern verursacht Polizeikosten in der Grössenordnung von 100'000 bis 200'000 Franken. Die Kosten der Polizei-Einsätze könnten zum Teil an Demonstrierende überwälzt werden. Diese Möglichkeit sehe das neue kantonale Polizeigesetz vor, das seit Juni 2020 in Kraft ist, sagte der kantonale Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP) im Lokalsender «TeleBärn». Die Gemeinden können demnach dem Veranstalter und den gewalttätigen Demonstrierenden Kosten von bis zu 10'000 Franken, in besonders schweren Fällen bis zu 30'000 Franken in Rechnung stellen. Die Voraussetzungen für eine Kostenüberwälzung seien bei den derzeitigen Donnerstag-Demos erfüllt, sagte Müller. Der Ball liege bei der Stadt. Um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, hat die Berner Polizei jeweils ein Grossaufgebot im Einsatz. Legende: Corona-Demo am 16. September 2021 in Bern: Laut Sicherheitsdirektor Müller sind jeweils mehrere hundert Polizisten im Einsatz. Mehrmals mussten die meisten Wachen im Kanton geschlossen werden, um genügend Polizisten in Bern zu haben. Keystone

8:36 Falsche Angaben im Zertifikat? Besonders bei Flugreisen kann ein falscher Buchstabe im Covid-Zertifikat die Reisepläne durcheinanderbringen. Hier finden Sie Informationen, wie Sie den Fehler korrigieren lassen können.

7:13 Prognose: Zahl der Insolvenzen steigt erst 2022 wieder Die Zahl der Unternehmenspleiten wird nach den Erwartungen des weltgrössten Kreditversicherers Euler Hermes erst im kommenden Jahr wieder anziehen. Dabei werde die Zahl der Insolvenzen aber auch 2022 noch unter dem Niveau aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 liegen, prognostiziert die Tochter der Münchner Versicherungsriesen Allianz. Grund dafür seien die massiven Stützungsmassnahmen, mit denen die Staaten Firmen über die Coronakrise hinweghelfen wollten. In Westeuropa hätten die staatlichen Massnahmen jede zweite Pleite verhindert, in den USA jede dritte, teilte Euler Hermes weiter mit. Weltweit ging die Zahl der Insolvenzen 2020 nach Daten des Kreditversicherers um 12 Prozent zurück, 2021 dürfte das Minus bei 6 Prozent liegen.

Sie fühlen sich übergangen und pauschal vorverurteilt – weil sie nicht geimpft sind. Welche Gründe haben Impfspeptiker? Meistens ist es Angst vor Nebenwirkungen oder sie Vertrauen auf eine natürliche Immunabwehr.