Damit sei sichergestellt, dass in Ausnahmesituationen die Stimmberechtigten direkt an der Urne über dringende Geschäfte abstimmen könnten und politische Entscheide garantiert seien. Es geht zum Beispiel um Sachgeschäfte wie das Budget für das kommende Jahr. Üblicherweise würde zunächst eine Gemeindeversammlung über die Vorlage entscheiden.

«Wir wollen Fasnacht sicher und uneingeschränkt», sagte Peti Federer vom Lozärner Fasnachtskomitee LFK vor den Medien. Die Vertreter von Zünften, Guuggenmusiken und Organisatoren seien aber überzeugt, dass interne und externe Anlässe in nächster Zeit nicht an 3-G vorbei führe.

Die Luzerner Fasnacht 2022 soll stattfinden. Die grossen Luzerner Fasnachtsorganisationen haben am Donnerstag gemeinsam bekräftigt, die «rüüdigen Tage» in der Zentralschweiz mit möglichst wenig Beschränkungen durchführen zu wollen.

Die britische Wirtschaft hat sich im Frühjahr stärker von der Pandemie erholt als bisher bekannt. Im zweiten Quartal stieg die Wirtschaftsleistung (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 5.5 Prozent, wie das Statistikamt ONS in London in einer zweiten Schätzung mitteilt. Eine vorherige Erhebung hatte einen Zuwachs um 4.8 Prozent erbracht.

Victoria befindet sich bereits zum sechsten Mal im Lockdown. Nachdem aber 80 Prozent der Bevölkerung mittlerweile zumindest eine erste Impfdosis erhalten haben, wurden die Regeln am Mittwoch leicht gelockert. Die Menschen dürfen sich jetzt wieder in einem Radius von 15 statt wie bisher 10 Kilometern von ihren Wohnsitzen bewegen.

Die Regionalregierung glaubt, dass der Anstieg vor allem mit dem jüngsten langen Wochenende in Victoria in Zusammenhang steht, an dem sich viele Bürger trotz der Beschränkungen mit ihren Familien und Freunden getroffen hätten.

Der australische Bundesstaat Victoria mit der Metropole Melbourne hat erneut einen massiven Anstieg der Neuinfektionen verzeichnet. Nachdem bereits am Mittwoch ein Rekordwert von 950 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden war, klettert die Zahl heute Donnerstag auf 1438. Die Behörden sind alarmiert, zumal sich die Region an der Ostküste bereits seit fast zwei Monaten in einem strikten Lockdown befindet.

Knapp ein Viertel der Befragten gibt hingegen an, sie hätten nicht vor, sich impfen zu lassen. Und kommt noch der Arbeitgeber ins Spiel, nimmt die Zahl der Impfkritiker deutlich zu: 43 Prozent sind gegen eine Impfpflicht am Arbeitsplatz, weitere 17 Prozent tendieren ebenfalls dagegen.

Getragen wird die gute Entwicklung bei den Stelleninseraten den Angaben zufolge auch von der Erholung in der von Corona gebeutelten Hotel- und Gastronomiebranche. Da seien seit einem halben Jahr wieder deutlich mehr Stellen ausgeschrieben worden. Die Branche habe derzeit gar mit Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Arbeitskräften zu kämpfen. Denn viele Mitarbeitenden aus der Gastronomie hätten während der Krise eine Anstellung in anderen Berufen gesucht und gefunden.

Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt hat sich im dritten Quartal weiter verbessert. Laut dem Swiss Job Market Index des Personaldienstleisters Adecco, Link öffnet in einem neuen Fenster hat die Zahl der Stelleninserate nun gar das Vor-Coronaniveau erreicht. Der Index kletterte im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 9 Prozent in die Höhe, wie Adecco mitteilt. Gegenüber dem Vorjahr betrage die Zunahme gar 28 Prozent. «Die Unternehmen setzen den positiven Trend in ihrer Personalsuche fort», so Anna von Ow vom Stellenmarkt-Monitor Schweiz.

In Frankreich gelten die 3G-Regeln und die Gesundheitspass-Pflicht von heute Donnerstag an bereits für Kinder ab 12 Jahren und zwei Monaten. Beim Besuch von Freizeit- und Sportstätten, in Kinos, Restaurants und Cafés oder im Fernzug müssen so künftig nicht mehr nur Erwachsene einen Nachweis von Impfung, Genesung oder negativem Test (3G) vorlegen. Da Kinder erst ab einem Alter von 12 Jahren geimpft werden können, wurde eine Frist von zwei Monaten für das Erlangen eines vollständigen Impfschutzes eingeräumt.

«Ich persönlich bin der Meinung, dass ich meine Kopfschmerzen von der geimpften Person bekommen habe.» Auf Social Media berichten Ungeimpfte, wie das Spike-Protein der Geimpften sie krank mache. Kann das sein? «Dass Geimpfte eine Gefahr sein sollen für Ungeimpfte ist wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar. Das sind klar Fake News», sagt Volker Thiel, Leiter der Abteilung Virologie am Institut für Virologie und Immunologie in Bern und Mittelhäusern.

Der Covid-19-Impfstoff des britischen Pharmaherstellers Astra-Zeneca weist in einer gross angelegten US-Studie einen 74-prozentigen Schutz vor einer Erkrankung auf. Bei Menschen ab einem Alter von 65 steige die Wirksamkeit sogar auf 83.5 Prozent. «Ich war positiv überrascht», sagte Anna Durbin, Impfstoffforscherin an der Johns Hopkins University und eine der Studienleiterinnen. Der Impfstoff biete auch einen hohen Schutz vor schweren Erkrankungen und Hospitalisierungen.

Auch bei den Winterspielen in Peking gelten strenge Corona-Auflagen. Zuschauer aus dem Ausland werden nicht zugelassen. Ungeimpfte Athleten müssen sich nach der Einreise drei Wochen in Quarantäne begeben. Nach dem Ausschluss aller Zuschauer von den Sommerspielen in Tokio erhalten bei den Wettbewerben in China immerhin Einheimische Einlass, wenn sie die strengen Corona-Auflagen erfüllen.

Und auch der grossangekündigte Widerstand der Parteien im Parlament ist mehrheitlich in sich zusammengefallen. Deshalb kann man davon ausgehen, dass der Bundesrat am Freitag das definitive Aus für die Gratistests beschliessen wird.»

Der Bundesrat wird am Freitag erklären, wie lange die Tests noch gratis bleiben. Einschätzungen dazu von Bundeshausredaktor Urs Leuthard: «Die Strategie des Bundesrats ist aufgegangen. Indem er das Ende der Gratistests um 10 Tage aufgeschoben hat, konnte er Zeit gewinnen und sich die Rückendeckung der Kantone sichern. Auch wenn von dort verschiedenste Vorschläge eingegangen sind: das grundsätzliche Ziel, die Tests in naher Zukunft kostenpflichtig zu machen, wird von fast allen Kantonen unterstützt.

Seit der Einführung der Zertifikatspflicht in verschiedenen Freizeitbereichen sowie Teilen der Arbeitswelt und der gleichzeitigen Zunahme der Reisetätigkeit sei die Nachfrage nach Covid-19-Tests in Obwalden sehr stark gestiegen. Die Impfquote im Kanton ist mit 48 Prozent die tiefste in der Zentralschweiz.

Diese Woche wurde ein zusätzliches Stockwerk im Testzentrum in der Militärunterkunft Freiteil bezogen, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Mit der Verdoppelung der Testkapazität wolle man den weiterhin zahlreichen Anmeldungen und dem hohen Testbedarf, auch vor den Herbstferien, gerecht werden.

19:56

Wieder Maskenpflicht in Litauen

Angesichts steigender Corona-Infektionsraten verhängt Litauen erneut eine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen. Auf Beschluss der Regierung in Vilnius müssen von 1. Oktober an auch Menschen mit einem gültigen «Grünen Pass» wieder eine Schutzmaske in geschlossenen Räumen tragen. Mit jenem Zertifikat werden Impfungen, Genesungen oder Corona-Tests nachgewiesen. Dazu änderte das Kabinett am Mittwoch die bisherige Empfehlung zum Tragen einer Maske in eine verbindliche Anordnung mit streng festgelegten Ausnahmen. Staatliche Institutionen und Unternehmen wurde zudem nahegelegt, wieder ganz oder teilweise auf Fernarbeit umzusteigen.

In Litauen sind die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen. In den letzten 14 Tagen wurden nach offiziellen Angaben 656.3 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner registriert. In dem baltischen EU- und Nato-Land sind gegenwärtig 67.8 Prozent der 2.9 Millionen Einwohner gegen Corona geimpft oder davon genesen.