Der Ticker startet um 5:30 Uhr

10:32 Jahresteuerung bleibt im September konstant bei 0.9 Prozent Die Jahresteuerung in der Schweiz ist im September konstant geblieben. Sie lag erneut bei 0.9 Prozent an, nachdem sie bereits im August +0,9 Prozent betragen hatte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Die Jahresteuerung der Inlandgüter lag bei 0.6 Prozent, Importgüter waren 2.0 Prozent teurer als im September 2020. Damit sind die Preise zuletzt recht stabil geblieben. Im Zuge der Coronakrise und gesunkener Ölpreise war die Jahresteuerung im letzten Sommer bis auf -1.3 Prozent gefallen. Danach ging es dann mehr oder weniger gleichmässig wieder leicht nach oben, und seit April ist der Wert wieder im positiven Bereich.

9:30 Neuseeland gibt Zero-Covid Strategie auf Neuseeland gibt seine Strategie zur Eliminierung des Coronavirus auf und will stattdessen – wie die meisten anderen Länder – neu lediglich noch die Ausbreitung kontrollieren, während die Impfungen weitergehen. Neuseeland war eines der wenigen Länder, welche es schafften, die Coronafälle im letzten Jahr auf null zu senken und danach weitgehend virenfrei zu bleiben. Ein Ausbruch der Delta-Variante Mitte August macht diese Bemühungen nun zunichte. «Angesichts dieses Ausbruchs und der Delta-Variante ist die Rückkehr zu null unglaublich schwierig», sagte Premierministerin Jacinda Ardern auf einer Pressekonferenz. «Dies ist eine Änderung der Strategie, die wir mit der Zeit immer vorhatten. Der Delta-Ausbruch hat diesen Übergang beschleunigt.» Der strickte Lockdown für 1.7 Millionen Menschen in der Stadt Auckland wird schrittweise abgebaut. Bereits ab Mittwoch werden einige Freiheiten eingeführt. Komplett aufgehoben werden sollen die Massnahmen, wenn 90 Prozent der Bevölkerung, für die die Impfung empfohlen ist, geimpft sein werden. Heute Montag wurden 29 neue Coronafälle gemeldet, womit die Gesamtzahl des aktuellen Ausbruchs auf 1357 stieg. Die meisten Fälle sind in Auckland aufgetreten, das seit fast 50 Tagen abgeriegelt ist.

8:52 Johnson & Johnson-Impfstoff im Kanton Schwyz verfügbar Im Kanton Schwyz läuft die Coronaimpfung mit dem Impfstoff Johnson & Johnson (Janssen) an: Online-Anmeldungen, Link öffnet in einem neuen Fenster sind ab dem 6. Oktober möglich, die Termine werden per SMS vergeben. Verabreicht wird der Impfstoff in den drei Impfzentren in Schwyz, Einsiedeln und Lachen. Der Vektorimpfstoff des US-Konzerns Johnson & Johnson sei eine Alternative zu den bisherigen mRNA-Impfstoffen von Moderna und Pfizer, teilt die Staatskanzlei Schwyz am Montag mit, Link öffnet in einem neuen Fenster. Er sei für alle Personen ab 18 Jahren, die sich aus medizinischen Gründen nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen könnten oder die mRNA-Impfstoffe ablehnten, geeignet. Er sei aber für Schwangere und für Personen mit einem verminderten Immunsystem nicht empfohlen.

8:20 Deutschland: Corona führt zu mehr illegaler Prostitution Die Pandemie hat viele Prostituierte in Deutschland in die Illegalität abwandern lassen. Das stellt die Beratungsstelle Kassandra in Nürnberg fest. Auch wollten sich Prostituierte nach den Erfahrungen in den vergangenen beiden Jahren jetzt beruflich verändern und einen krisenfesten Job suchen. Zudem sind viele Prostitutionsstätten nach Angaben des Berufsverbands erotische und sexuelle Dienstleistungen nach wie vor geschlossen, weil die Geschäfte zu schlecht liefen oder Prostituierte fehlten.

5:10 Fifa will keine Vorzugsbehandlung bei Impfung Der Fussball-Weltverband Fifa hat sich für Impfungen gegen das Coronavirus ausgesprochen. «Wir befürworten Impfungen gegen Covid-19 und unterstützen die Position der Weltgesundheitsorganisation», heisst es in einer Stellungnahme. Dabei sollten Fussballspieler jedoch keinen vorrangigen Zugang zu Impfstoffen erhalten. «Ein sicherer, fairer und gerechter Zugang zu Impfstoffen ist in allen Ländern entscheidend.» Vorausgegangen war die Entscheidung der britischen Regierung, dass vollständig geimpfte Spieler nach der Rückkehr von den anstehenden Spielen der WM-Qualifikation nicht in eine Hotel-Quarantäne müssen, auch wenn sich der Austragungsort der Länderspiele auf der sogenannten Roten Liste befindet. Dieses Entgegenkommen begrüsste die FIFA.

5:01 Melbourne nun 246 Tage im Lockdown Gut eineinhalb Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie hat die australische Millionenmetropole Melbourne einen unrühmlichen Rekord aufgestellt. Die Hauptstadt des Bundesstaats Victoria an der Ostküste komme inzwischen auf zusammengezählt 246 Tage im Lockdown-Modus, berichtete der australische Rundfunksender ABC. Damit habe Melbourne dem bisherigen «Rekordhalter» Buenos Aires den Rang abgelaufen. In Victoria haben die Corona-Neuinfektionen zuletzt drastisch zugenommen, vergangene Woche purzelte gar ein Rekordwert nach dem anderen. Dabei befindet sich die Region seit fast zwei Monaten, und mittlerweile zum sechsten Mal, in einem strikten Lockdown. Bei vielen in der Region liegen deshalb die Nerven blank. Vor allem auch, weil der aktuelle Lockdown noch mehrere Wochen andauern soll. Legende: Trotz striktem Lockdown demonstrieren Menschen in Melbourne gegen Corona-Massnahmen und Impfpflicht. Keystone

23:51 Zwei Millionen Israeli müssen zur dritten Impfung Als erstes Land macht Israel eine dritte Impfung gegen das Coronavirus zur Voraussetzung für den sogenannten Grünen Pass, das Covid-Zertifikat. In den nächsten Tagen benötigen fast zwei Millionen Israeli eine «Booster-Impfung», damit ihr Zertifikat weiterhin gültig bleibt. Erneuert werden kann es nur durch eine dritte Impfung. Wer in den letzten sechs Monaten genesen ist oder die zweite Impfung erhalten hat, bekommt einen befristeten Pass. Aber ohne Pass sind keine Restaurant-Besuche, Sportanlässe und kein Zutritt zur Universität möglich. Die Regierung rechtfertigt die Entscheidung damit, dass 94 Prozent der schweren Verläufe der letzten Tage die dritte Dosis nicht erhalten haben. 01:22 Video Dritte Impfung für zwei Millionen Bürger Israels Aus Tagesschau vom 03.10.2021. abspielen

21:49 «Molnupiravir» könnte die Pille gegen Covid-19 sein Auf ein Medikament gegen Covid-19 wartet die ganze Welt. Die Pille «Molnupiravir» des US-Pharmaherstellers Merck könnte bis Ende Jahr die Zulassung erhalten. Aber für die Fachleute ist «Molnupiravir» kein Argument, auf die besser schützende Impfung zu verzichten. Der Hersteller will aber nicht nur in den USA eine Notzulassung beantragen, sondern auch bei anderen internationalen Behörden. Sollte etwa die EU-Heilmittelbehörde EMA das Medikament zulassen, könnte man sich vorstellen, dass Swissmedic in der Schweiz nachzieht. Legende: Eine Experimental-Version der Pille «Molnupiravir» zur Behandlung von Sars-Covid-19, die von Merck (MSD) und Ridgeback Biotherapeutics entwickelt worden ist. Reuters

20:54 Wenn Impfaktionen Drohungen auslösen – ein Blick nach Chur In Chur war für Montag geplant, im Schulhaus Quader und zwei anderen Schulen eine Impfaktion durchzuführen. 100 Schülerinnen hatten dafür die Unterschrift ihrer Eltern eingeholt. Dann heizte sich die Stimmung am Freitag derart auf, dass die geplante freiwillige Impfaktion wieder abgesagt wurde. Eine Reportage über die zunehmende Radikalisierung einiger Impf-Gegner. 01:43 Video Chur impft Jugendliche nach Drohungen nicht in der Schule Aus Tagesschau vom 03.10.2021. abspielen

18:04 Drei Schweizer Gardisten demissionieren wegen Impfpflicht Die Impfung gegen das Coronavirus ist für Schweizer Gardisten, die im Vatikan in engem Kontakt mit dem Papst stehen, obligatorisch geworden. Drei Gardisten haben es vorgezogen, deswegen zu demissionieren. Die Austritte seien freiwillig erfolgt. Drei weitere Gardisten hätten sich bereit erklärt, sich impfen zu lassen, sagte Leutnant Urs Breitenmoser, Sprecher der Schweizergarde, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie seien für die Dauer bis zur zweiten Impfung vom Dienst freigestellt. Er bestätigte damit Informationen der Westschweizer Zeitungen «Le Matin Dimanche», «24 Heures» und «Tribune de Genève». Seit dem 1. Oktober müssen alle Angestellten des Vatikans einen «grünen Pass» besitzen, der eine doppelte Impfung oder einen negativen Test bescheinigt, wie Breitenmoser weiter sagte. Bei den Schweizer Gardisten, die täglich mit dem Papst in Kontakt stehen, sei die Regel jedoch strenger, da ein negativer Test eine kürzlich erfolgte Infektion möglicherweise nicht erkenne, so die Zeitungen. Alle Gardisten seien daher aufgefordert worden, sich impfen zu lassen, um ihre eigene Gesundheit und diejenige ihrer Kontaktpersonen zu schützen, so der Sprecher.

17:15 Berset: Falsche Statistiken erschweren Diskussionen Bei der Eröffnung des UNO-Weltdatenforums (UNWDF) hat Bundesrat Alain Berset die Wichtigkeit verlässlicher Daten betont. «Es gibt derzeit viele falsche Daten», sagte er in Bern. Diese ungenauen Statistiken würden die Einstellung der Öffentlichkeit zu bestimmten Themen verändern – wie zum Beispiel der Pandemie. Falsche Statistiken würden Diskussionen erschweren. Am Weltdatenforum in Bern nehmen rund 700 Personen aus 110 Ländern teil. Das Treffen dauert noch bis am Mittwoch.

15:13 Klopp: Impfverweigerung wie Alkohol am Steuer Der bekannte Fussball-Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat sein Unverständnis für Impfskeptiker und Massnahmengegner mit einem Vergleich zu Alkohol am Steuer zum Ausdruck gebracht. «Das Gesetz ist nicht dazu da, mich zu schützen, wenn ich zwei Bier getrunken habe und fahren will, sondern es ist dazu da, alle anderen Menschen zu schützen, weil ich betrunken bin und ein Auto fahren will», sagte der frühere Bundesliga-Trainer. Er selbst habe sich «nicht nur impfen lassen, um mich selbst zu schützen, sondern auch, um alle Menschen um mich herum zu schützen.» Entsprechend verstehe er auch nicht, «wie das eine Einschränkung der Freiheit sein soll, denn wenn das so ist, dann ist es auch eine Einschränkung der Freiheit, wenn man nicht trinken und Auto fahren darf, aber das akzeptieren wir.»

14:52 Biontech-Chef: Anpassungen an Impfstoffen 2022 nötig Die Corona-Impfstoffe müssen Biontech-Chef Ugur Sahin zufolge 2022 womöglich an neuen Virusvarianten angepasst werden. Im laufenden Jahr sei dies unnötig, denn die Impfstoffe wirkten auch gegen die bisherigen Varianten, auch wenn diese ansteckender seien, sagt Sahin der «Financial Times». «Aber Mitte nächsten Jahres könnte die Situation schon anders aussehen», fügt er hinzu. Gegenwärtig schienen Auffrischungsimpfungen in der Lage zu sein, die Hauptvarianten zu bekämpfen. Das Virus werde jedoch mit der Zeit weitere Mutationen entwickeln. Möglicherweise könnte eine neue Variante der durch den Impfstoff ausgelösten Immunantwort entgehen, so dass eine «massgeschneiderte» Version erforderlich werden könnte, sagt Sahin. «Dieses Virus wird bleiben, und das Virus wird sich weiter anpassen.»

13:11 Weitere US-Fluggesellschaften verpflichten Personal zur Impfung Unter dem Druck staatlicher Anforderungen verpflichten weitere Fluggesellschaften in den USA ihre Mitarbeitenden zu Corona-Schutzimpfungen. Am Wochenende verfügten dies American Airlines, Alaska Airlines und Jet Blue, wie US-Medien berichteten. US-Präsident Joe Biden verfügte, dass ab 8. Dezember nur noch Unternehmen mit geimpften Mitarbeitern staatliche Aufträge bekommen. Mehrere Fluggesellschaften gehen davon aus, dass sie unter diese Regel fallen. United Airlines hatte schon zuvor Corona-Impfungen für alle Mitarbeiter vorgeschrieben. Mehr als 96 Prozent erfüllten die Vorgabe, knapp 600 Beschäftige weigerten sich und sollten entlassen werden. Rund die Hälfte von ihnen lenkte danach doch noch ein, wie das «Wall Street Journal» berichtete.

12:09 Russland: Zahl der Todesopfer steigt auf Höchststand In Russland spitzt sich die Corona-Lage zu. Die Behörden meldeten mit 890 Todesopfern innerhalb von 24 Stunden einen weiteren Höchstwert seit Beginn der Pandemie vor anderthalb Jahren. Schon seit Tagen weist die Statistik Negativrekorde jenseits der 800-Marke bei den Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus auf. Der Kreml nannte die Zahlen zuletzt beunruhigend. Laut offizieller Corona-Statistik starben insgesamt fast 210'000 Patienten mit dem Virus. Es wird aber von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen. Zuletzt ist auch die Zahl der Neuinfektionen gestiegen – am Sonntag auf 25'700 neue Fälle innerhalb eines Tages. Offiziellen Angaben zufolge haben erst 50 Millionen Menschen mindestens die erste von zumeist zwei notwendigen Impfungen bekommen. Das sind 34 Prozent der Bevölkerung. 146 Millionen Menschen leben in Russland. Dort gibt es derzeit keine grösseren Corona-Beschränkungen.

11:27 Israel: «Grüner Pass» nur noch 6 Monate gültig nach zweiter Impfung In Israel ist der Covid-Nachweis, der «Grüne Pass», nur noch bis zu sechs Monate nach der zweiten Impfung gültig. Nach der Frist ist eine dritte Impfung als Auffrischung notwendig. Wegen technischer Probleme werde die Frist um einige Tage verlängert, teilte das Gesundheitsministerium allerdings am Sonntag mit. Auch wer positiv auf Corona getestet wurde, muss spätestens sechs Monate danach noch eine Impfung erhalten. Nach Zahlen des Gesundheitsministeriums könnten von der neuen Regelung mehr als eine Million Menschen betroffen sein. Der israelische Lehrerverband kritisierte die neue Regelung scharf, da Lehrpersonen ohne Grünen Pass nicht mehr unterrichten dürften und so kein Gehalt mehr erhalten würden. Der Verband fordert eine zweimonatige Übergangsfrist für die Lehrer, um die dritte Impfung zu erhalten.

10:32 Neuseeland verschärft Grenzkontrollen Neuseeland hat strengere Grenzkontrollen angekündigt. Grund sind lokale Ausbrüche auf der Insel. Eine vollständige Impfung werde für alle nicht neuseeländischen Personen Voraussetzung, die ab dem 1. November einreisen, sagte die Covid-Minister Chris Hipkins. Am Sonntag wurden in der Grossstadt Auckland 32 neue Coronafälle gemeldet. Die Stadt befindet sich seit Mitte August im Lockdown. Die neuseeländische Regierung entscheidet am Montag, ob die 1.7 Millionen-Stadt weiterhin vom Rest der Insel abgeschottet bleibt. «Wir geben alles daran, die Fälle auf Auckland zu beschränken», sagte Premierministerin Jacinda Ardern.

8:36 Engelberger befürwortet Impf-Offensive Der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, Lukas Engelberger, unterstützt die Impf-Offensive des Bundes zur Eindämmung des Coronavirus. Die Schweiz sei bisher in ihrer Kampagne sehr zurückhaltend und rücksichtsvoll vorgegangen, sagte er in einem Interview mit der Sonntagszeitung. In die Offensive zu gehen sei nicht nur legitim, sondern auch notwendig, so Engelberger. Aus seiner Sicht sollten die Kantone ihr Engagement zusammen mit dem Bund verstärken. Die Impfung sei der einzige Weg aus der Krise. Derzeit läuft die Konsultation der Kantone zu den Vorschlägen des Bundesrates. Legende: Keystone

6:27 Air New Zealand will nur noch geimpfte Passagiere Die neuseeländische Fluglinie Air New Zealand wird ab dem 1. Februar 2022 nur noch vollständig geimpfte Passagiere auf ihren internationalen Strecken befördern.«Das ist die neue Realität internationaler Reisen. Viele Länder lassen Ungeimpfte ohnehin nicht einreisen», schreibt Air New Zealand-Chef Greg Foran in einer Mitteilung. Neuseeland möchte seine seit März 2020 geschlossenen Grenzen Anfang des nächsten Jahres wieder öffnen.