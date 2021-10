Der Ticker startet um 5:30 Uhr

22:08 Ratspräsident schaltet das Mikrofon ab Im Schwyzer Kantonsrat kam es am Mittwochnachmittag zum Eklat. Bei der Behandlung der Interpellation «Wertschätzung des Gesundheitspersonals» verlangte SVP-Kantonsrat David Beeler das Wort. Er schimpfte über die Corona-Massnahmen – der Ratspräsident griff ein und schaltete das Mikrofon ab 02:59 Video Eklat im Schwyzer Kantonsrat Aus Schweiz aktuell vom 30.09.2021. abspielen

20:47 Dänemark: Impfziel verpasst Bis zum 1. Oktober strebten die dänischen Gesundheitsbehörden an, 90 Prozent von allen zur Impfung eingeladenen Personen eine erste Impfdosis zu verabreichen, also allen Bürgern über zwölf Jahre. Bis zum Donnerstag hatten rund 4.45 Millionen Menschen im Land eine erste Impfung erhalten, was 86.6 Prozent aller Bürger über zwölf Jahren entspricht. Nach Angaben des Rundfunksenders DR fehlten damit noch knapp 150'000 Erstgeimpfte bis zu den 90 Prozent. Zum Vergleich: Am Mittwoch erhielten in Dänemark nur knapp 1000 Menschen ihre Erstimpfung. Vollständig geimpft sind knapp 4.37 Millionen Menschen, was 85 Prozent aller Ü12-Jährigen entspricht. Dänemark und die Schweiz im Vergleich

20:03 Erneut unbewilligte Corona-Demo in Bern Mehrere hundert Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen haben sich am Donnerstagabend in Bern zu einer weiteren unbewilligten Kundgebung versammelt. Ein Umzug begann kurz nach 19.30 Uhr auf dem Bahnhofplatz. Die Polizei riegelte in der Innenstadt mehrere Wege ab. In Durchsagen erklärte sie, dass Teilnehmende der unbewilligten Demo mit Kontrollen und Festnahmen rechnen müssten. Ausschreitungen wie bei früheren Demos blieben aus. Die Kantonspolizei Bern stand erneut mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Die Gegend rund ums Bundeshaus samt Bundesplatz war ebenfalls abgeriegelt. An der Demonstration ist gemäss der Polizei auch «eine Gruppe mit Glocken» in Gewahrsam genommen worden. Es ist ungewiss, ob es sich dabei um Mitglieder der Fryheitstrychler handelte. Im Parlamentsgebäude tagte am Abend noch der Nationalrat. Nationalratspräsident Andreas Aebi (SVP/BE) hatte im Vorfeld im Rat erklärt, die Polizei werde die Sicherheit gewährleisten. Legende: Die Corona-Demos der vergangenen beiden Donnerstage in Bern endeten mit Gewalt: Die Polizei ging jeweils mit Gummischrot und Wasserwerfer gegen Demonstrierende vor. SRF

19:52 Weltausstellung in Dubai feierlich eröffnet Mit einem Jahr Verzögerung wegen der Corona-Pandemie öffnet die Weltausstellung Expo am Freitag in Dubai für Besucher. Auf dem Messegelände am Stadtrand des arabischen Emirats können Besucher die Pavillons von rund 190 Ländern besuchen, die dort unter anderem neue Ideen zu den Themen Nachhaltigkeit und Mobilität vorstellen. In den sechs Monaten bis Ende März rechnen die Veranstalter mit 25 Millionen Besuchern. Den Rekord hält die Expo 2010 in Schanghai mit 73 Millionen Besuchern. Dubai lädt zur ersten Expo in der arabischen Welt. Auch die Schweiz ist mit einem Pavillon dabei. Die Teilnahme sei eine einmalige Chance, die Schweiz und ihre Stärken in der ganzen Region bekannter zu machen, wird Nicolas Bideau, Chef von Präsenz Schweiz in einer Mitteilung des Aussendepartements zitiert. Der Schweizer Pavillon hat eine trichterförmige, verspiegelte Front und einen 700 Quadratmeter grossen roten Empfangs-Teppich. Innen werden ausgewählte touristische Destinationen gezeigt. Zudem präsentiert sich die Schweiz als Innovationszentrum mit Projekten und Produkten von Schweizer Hochschulen, Start-ups und innovativen Unternehmen.

19:12 Keine Maskenpflicht mehr in bayerischen Schulen Bayern lockert die Corona-Vorschriften in den Schulen. Von Montag an gelte im Unterricht keine Maskenpflicht mehr, weil die Schüler ohnehin regelmässig auf eine Infektion getestet worden, erklärt die Landesregierung nach einer Kabinettssitzung. Das gelte auch für Schulveranstaltungen und die Mittagsbetreuung. Bisher mussten medizinische Masken im Klassenzimmer getragen werden, wenn zum Sitznachbarn nicht mindestens 1.5 Meter Abstand eingehalten werden konnte. Zudem dürfen in Bayern wieder Volksfeste und andere öffentliche Festivitäten stattfinden. «Vorbehaltlich besonders negativer Entwicklungen der Infektionslage» sollen in der Adventszeit unter freiem Himmel auch Weihnachts- und Christkindl-Märkte wieder möglich sein, wie die Landesregierung beschlossen hat. Normalerweise wäre momentan in München das Oktoberfest. Es wurde wegen der Coronapandemie erneut abgesagt.

18:35 Kanton Zug übernimmt die Kosten für Coronatests nicht Wenn der Bund die Kosten für die Coronatests nicht mehr bezahlt, wird auch der Kanton Zug diese nicht übernehmen. Dies hat der Kantonsrat in einer dringlich verlangten und kontrovers geführten Debatte knapp beschlossen. Das Parlament entschied mit 54 zu 16 Stimmen, die Motion von Mitte- und SVP-Parlamentariern als dringlich zu behandeln und schliesslich mit 37 zu 33 Stimmen, diese nicht erheblich zu erklären. Der Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister (Mitte) führte aus, dass die Forderung den Kanton pro Woche rund 540'000 Franken kosten würde. Er betonte auch, dass der Kantonsregierung derzeit die gesetzliche Grundalge fehle, um Gratistests zu beschliessen.

17:47 Corona-Lockerungen ohne ausreichende Impfrate riskant Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC warnt angesichts von teils nicht ausreichenden Impfquoten vor einer verschlechterten Corona-Lage in Europa in diesem Herbst. Nur 61.1 Prozent der Gesamtbevölkerung in der EU und den damit eng verknüpften Ländern Norwegen, Island und Liechtenstein seien bislang vollständig geimpft, teilte die in Stockholm ansässige Behörde mit. Länder, deren Impfquote im oder unter dem momentanen EU-Durchschnitt lägen und die in den nächsten zwei Wochen Pläne zur Lockerung von Corona-Massnahmen hätten, liefen hohe Gefahr, bis Ende November einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen, Krankenhauseinlieferungen und Todesfälle zu erleben. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) wies darauf hin, dass nur Malta, Portugal und Island mehr als 75 Prozent ihrer Gesamtbevölkerung vollständig geimpft hätten. Es gebe deutliche Unterschiede zwischen den jeweiligen Staaten.

17:16 WHO: Globales Impfziel verfehlt Das mangelnde Tempo bei den Corona-Impfungen in ärmeren Ländern liegt an fehlendem Impfstoff, und dies ist nach Auffassung eines ranghohen Vertreters der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf Marktmanipulationen zurückzuführen. Bruce Aylward, Berater des WHO-Generalsekretärs für Impffragen, verlangte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur mehr Transparenz der Herstellerfirmen über ihre Produktion und Lieferungen. Das Ziel der WHO, bis Ende September zehn Prozent der Menschen in allen Ländern geimpft zu haben, wird verfehlt. Einige Dutzend Länder vor allem in Afrika liegen deutlich darunter.

16:37 Künstler fordern runden Tisch zur Corona-Politik In Deutschland sorgt unter dem Hashtag #allesaufdentisch eine Aktion im Netz für Aufsehen, die unter anderem die Corona-Massnahmen und die mediale Berichterstattung darüber kritisiert. Mit dabei sind etwa auch die Schauspieler Volker Bruch und Wotan Wilke Möhring. Auf der dazugehörigen Internetseite wurden mehrere Videos veröffentlicht, in denen über medizinische und gesellschaftliche Aspekte der Pandemie gesprochen wird. «Mit zunehmender Sorge beobachten wir die Entwicklung des politischen Handelns in der Corona-Krise», heisst es dort. Bruch, der bereits ein prominentes Gesicht der Aktion #allesdichtmachen im April dieses Jahres war, ist auch im Impressum der Seite als Verantwortlicher aufgeführt. Teil der Aktion #allesaufdentisch ist eine Petition, die einen «Runden Tisch» für das Corona-Krisenmanagement fordert. Legende: Die Aktion erinnert an #allesdichtmachen, bei der prominente Film- und Fernsehschauspieler Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung geäussert hatten. Hashtag #allesaufdentisch

15:53 Caravansalon in Bern findet wieder statt Nachdem die Pandemie letztes Jahr dem Caravansalon in Bern einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, findet der Anlass Ende Oktober wieder statt. Der Suisse Caravan Salon vom 28. Oktober bis am 1. November wird mit einem konsequenten Schutzkonzept durchgeführt. Tickets gibt es ausschliesslich online zu kaufen. Der Einlass ist Personen vorbehalten, die ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen können. Legende: 2020 musste der Caravansalon aufgrund behördlicher Anordnungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie nach zwei Messetagen vorzeitig abgebrochen werden. Suisse Caravan Salon 2020

15:18 Vierte Welle flacht ab Die Zahlen der Neuinfektionen und der Spitaleinweisungen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind in der letzten Woche im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Die wichtigsten Indikatoren deuteten an, dass die vierte Pandemie-Welle weiter abflacht. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Wochenbericht des BAG für die Zeit vom 20. bis 26. September hervorging, sank die Zahl der Neuinfektionen in jener Woche um 27 Prozent auf 9340 Fälle (Vorwoche: 12'741). Insgesamt wurden bis Mittwochabend 10'018'850 Impfdosen an die Kantone und an das Fürstentum Liechtenstein ausgeliefert. Verabreicht wurden bis Mittwoch 10'460'922 Dosen. (Die ausgelieferten und zugeteilten Impfdosen sind nach der ursprünglich von den Herstellern angegebenen Anzahl Dosen pro Injektionsfläschchen (Vial) berechnet: Pfizer 5 Dosen, Moderna 10 Dosen pro Vial. Es gelingt jedoch regelmässig, eine sechste respektive elfte Dosis zu entnehmen. Das kann dazu führen, dass Kantone mehr Impfdosen verabreichen, als sie gemäss offiziellen Zahlen erhalten haben). 58.3 Prozent der Bevölkerung sind bereits vollständig geimpft. Bislang wurden 6'285'019 Zertifikate für vollständig Geimpfte ausgestellt.

14:17 Silvesterfeuerwerk in Basel-Stadt erneut abgesagt Auch dieses Jahr findet in Basel-Stadt kein Silvesterfeuerwerk statt. Dies hat der private Initiant des Feuerwerks zusammen mit dem Kanton entschieden. Grund ist die andauernde Corona-Pandemie. Am Grossanlass, der sich entlang des Rheinbords über eine grosse Fläche bis in die Innenstadt erstrecke, lasse sich kein den Vorgaben entsprechendes Schutzkonzept realisieren, teilte das Basler Präsidialdepartement am Donnerstag mit. Bereits im vergangenen Jahr musste das Silvesterfeuerwerk wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Legende: Auf so ein Bild müssen die Baslerinnen und Basler auch dieses Jahr an Silvester verzichten. Keystone

13:30 Das BAG meldet 1140 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1140 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1227 . Das sind 24 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 211.02 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 33 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 36 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 21 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 561 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 24 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 185 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 24 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 76 Prozent ausgelastet. 22 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 10 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 6 Verstorbenen . Das sind 20 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 4.1 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 1 Prozentpunkt gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 36'917 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 2 Prozent gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 10'460'922 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 25'473 Personen pro Tag geimpft. Das sind 12.8 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 58.3 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.9 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:43 Graubünden plant Impfkampagne in Schulhäusern Das Gesundheitsamt des Kantons Graubünden plant eine Impfkampagne in Schulhäusern. Bereits Anfangs nächste Woche fährt ein mobiles Impfteam zur Stadtschule in Chur und bietet dort freiwillige Corona-Impfungen für Kinder ab 12 Jahren an. Das Echo auf das Angebot sei bis anhin durchzogen, heisst es vom Kanton.

Die Schulkinder brauchen für die Impfung keine Einverständniserklärung der Eltern. Ein Kinderarzt vor Ort schätzt die Urteilsfähigkeit der Jugendlichen ein. Eine mündliche Zu- oder Absage der Schülerinnen und Schüler reicht. Die Schulen sind frei, ob sie das Angebot nutzen wollen oder nicht. Auch im Kanton Baselland können sich Kinder ab 12 Jahren künftig in den Schulen gegen Covid-19 impfen lassen. Die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion will gemäss Mitteilung vom Donnerstag nach den Herbstferien ebenfalls Impfungen in den Schulhäusern anbieten. Anders als im Kanton Graubünden brauchen unter 16-Jährige aber eine Einverständniserklärung der Eltern. Legende: Impfmobile sind bereits in verschiedenen Schweizer Kantonen im Einsatz, so wie hier im Kanton Zürich. Keystone

12:17 Schwyzer Firmen mit 95 Millionen Franken Corona-Hilfe unterstützt 984 Firmen haben im Kanton Schwyz Beiträge aus dem Corona-Härtefallprogramm erhalten. Seit dem Start des Härtefallprogramms Ende 2020 seien insgesamt 1066 Gesuchen eingegangen, teilte das Schwyzer Volkswirtschaftsdepartement am Donnerstag mit. Es zog eine Bilanz zu den Hilfsgeldern. Pro bewilligtes Gesuch wurden im Durchschnitt 97'000 Franken ausbezahlt. Der Kanton beteiligte sich am Bundesprogramm mit rund 28 Millionen Franken. Es habe sich bewährt, dass der Kanton Schwyz sich von Beginn weg auf nicht rückzahlbare Beiträge beschränkte. Die zusätzliche Gewährung von Darlehen oder Bürgschaften hätte den Prozess unnötig verkompliziert, hielt die Regierung fest. Auch sei dafür bei den betroffenen Unternehmen kaum ein Bedürfnis vorhanden gewesen.

11:24 Aargau: Urnenabstimmung trotz Corona Die Aargauer Gemeinden können für wichtige Volksentscheide trotz Corona-Pandemie weiterhin direkt eine Urnenabstimmung ansetzen. Das hat der Regierungsrat entschieden. Die entsprechende Bestimmung in einer Sonderverordnung gilt bis Ende März 2022. Angesichts der unsicheren Entwicklung der Pandemie werde den Gemeinden erneut erlaubt, bei Geschäften, für welche die Gemeindeversammlung oder der Einwohnerrat zuständig sei, eine Urnenabstimmung durchzuführen, teilt die Staatskanzlei Aargau am Donnerstag mit. Damit sei sichergestellt, dass in Ausnahmesituationen die Stimmberechtigten direkt an der Urne über dringende Geschäfte abstimmen könnten und politische Entscheide garantiert seien. Es geht zum Beispiel um Sachgeschäfte wie das Budget für das kommende Jahr. Üblicherweise würde zunächst eine Gemeindeversammlung über die Vorlage entscheiden.

10:35 Veranstalter wollen möglichst uneingeschränkte Luzerner Fasnacht Die Luzerner Fasnacht 2022 soll stattfinden. Die grossen Luzerner Fasnachtsorganisationen haben am Donnerstag gemeinsam bekräftigt, die «rüüdigen Tage» in der Zentralschweiz mit möglichst wenig Beschränkungen durchführen zu wollen. «Wir wollen Fasnacht sicher und uneingeschränkt», sagte Peti Federer vom Lozärner Fasnachtskomitee LFK vor den Medien. Die Vertreter von Zünften, Guuggenmusiken und Organisatoren seien aber überzeugt, dass interne und externe Anlässe in nächster Zeit nicht an 3-G vorbei führe. Je höher die Impfquote steige, desto grösser sei die Chance, dass Grossanlässe der Fasnacht wie etwa der Fötzelirägen mit 10'000 Besucherinnen und Besuchern stattfinden könne. «Wir wollen keine Fasnacht light, vor allem was die Strassenfasnacht betrifft», sagte Federer. Legende: Der Schmutzige Donnerstag fällt 2022 auf den 24. Februar. Wegen der Coronapandemie waren die närrischen Tage dieses Jahr ausgefallen. 2020 fand in Luzern noch eine Fasnacht statt, drei Tage nach deren Ende sagte der Bund sämtliche Grossveranstaltungen ab. Davon war Basel betroffen, wo die Fasnacht später stattfindet. Keystone

10:22 Britische Wirtschaft erholt sich stark – Gastgewerbe legt zu Die britische Wirtschaft hat sich im Frühjahr stärker von der Pandemie erholt als bisher bekannt. Im zweiten Quartal stieg die Wirtschaftsleistung (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 5.5 Prozent, wie das Statistikamt ONS in London in einer zweiten Schätzung mitteilt. Eine vorherige Erhebung hatte einen Zuwachs um 4.8 Prozent erbracht. Das Wachstum stand auf breiter Basis, am stärksten wuchsen aber die Ausgaben der privaten Haushalte. Sie allein trugen vier Prozentpunkte zum Gesamtwachstum bei. Ausschlaggebend dürfte die Aufhebung vieler Corona-Beschränkungen gewesen sein. Dementsprechend legten auch der Einzelhandel und das Gastgewerbe zu. Die gesamte Wirtschaftsleistung liegt aber immer noch 3.3 Prozent niedriger als vor der Coronakrise. Legende: Keystone

Der australische Bundesstaat Victoria mit der Metropole Melbourne hat erneut einen massiven Anstieg der Neuinfektionen verzeichnet. Nachdem bereits am Mittwoch ein Rekordwert von 950 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden war, klettert die Zahl heute Donnerstag auf 1438. Die Behörden sind alarmiert, zumal sich die Region an der Ostküste bereits seit fast zwei Monaten in einem strikten Lockdown befindet. Die Regionalregierung glaubt, dass der Anstieg vor allem mit dem jüngsten langen Wochenende in Victoria in Zusammenhang steht, an dem sich viele Bürger trotz der Beschränkungen mit ihren Familien und Freunden getroffen hätten. Victoria befindet sich bereits zum sechsten Mal im Lockdown. Nachdem aber 80 Prozent der Bevölkerung mittlerweile zumindest eine erste Impfdosis erhalten haben, wurden die Regeln am Mittwoch leicht gelockert. Die Menschen dürfen sich jetzt wieder in einem Radius von 15 statt wie bisher 10 Kilometern von ihren Wohnsitzen bewegen.