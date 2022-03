Der Ticker startet um 6:27 Uhr

21:26 Wieso steigen die Fallzahlen in der Schweiz wieder? Trendwende bei den gemeldeten Corona-Fallzahlen - der Anstieg hat wohl zwei Ursachen: einerseits die weggefallenen Massnahmen, andererseits BA.2, die Schwestervariante von Omikron. Eine Einordnung von SRF-Wissenschaftsredaktor Daniel Theis.

20:05 Corona-Lockerungen in Frankreich: Djokovic hofft auf Paris-Start Tennisstar Novak Djokovic darf auf eine Teilnahme an den French Open in Paris hoffen. Weil in Frankreich zum 14. März die Corona-Regeln deutlich gelockert werden, könnte der nach wie vor nicht gegen das Coronavirus geimpfte Serbe eventuell beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison an den Start gehen. Die French Open im Stade Roland Garros beginnen am 22. Mai. Der französische Premierminister Jean Castex hatte am Donnerstag erklärt, dass ab dem 14. März die derzeitige Pflicht zum Vorzeigen des «Pass Vaccinal» («Impfpass») ausgesetzt werde. Davon könnte Djokovic profitieren.

16:25 Anmeldepflicht für Einreise nach Griechenland fällt weg Vom 15. März an müssen Besucher vor ihrer Einreise kein Anmeldeformular zur Corona-Nachverfolgung mehr ausfüllen. Dies teilt der griechische Tourismusminister Wasilis Kikilias mit. Bis zu diesem Datum bleibt die Anmeldepflicht , Link öffnet in einem neuen Fensteraber bestehen.

15:27 Queen Elizabeth hält weitere Online-Audienzen ab Queen Elizabeth II. hat heute trotz ihrer kürzlichen Corona-Infektion von Schloss Windsor aus die Botschafter für Trinidad und Tobago sowie Malawi zu Online-Audienzen empfangen, teilt der Buckingham-Palast. Bereits am Dienstag hatte die 95-Jährige per Videoschalte zwei Botschafter empfangen. Beobachter deuten die Online-Termine als Zeichen dafür, dass es mit der Genesung der Queen vorangeht. Zu Beginn ihrer Erkrankung hatte sie nach Angaben des Palastes «milde, erkältungsähnliche Symptome». Später strich sie einige geplante virtuelle Termine.

14:26 Frankreich plant Abschaffung des Covid-Zertifikats Frankreich will seine Corona-Regeln lockern: Ab dem 14. März soll man hier wieder ohne Nachweis über Corona-Impfung, Genesung oder negativen Test in Restaurants, Fernzüge, Kinos und Museen kommen. Rund ein Monat vor den Präsidentschaftswahlen also. Auch die Maskenpflicht soll von da an in geschlossenen Räumen fallen – mit Ausnahme der öffentlichen Verkehrsmittel. Laut dem französischen Premierminister Jean Castex sei dieser Schritt möglich, denn es gebe Anzeichen dafür, dass die Infektionen mit dem Coronavirus zurückgingen. «Die Gesundheitssituation verbessert sich», sagte Castex dem Fernsehsender TF1. Nur für den Zutritt zu Gesundheitseinrichtungen wie Spitäler und Altersheimen soll eine Art 3G-Regelung bestehen bleiben: also die Pflicht, geimpft, genesen oder negativ getestet zu sein.

13:36 BAG meldet 23'023 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 23'023 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

12:32 Zürcher Tramlinie 15 verkehrt ab Mitte März wieder regulär Die Verkehrsbetriebe Zürich können ihre Tramlinie 15 sowie die Extrafahrten und die Genusslinie wieder in Betrieb nehmen. Die Lage bei den krankheitsbedingten Ausfällen des Personals und die Corona-Situation hätten sich inzwischen stabilisiert, teilt das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Tramlinie 15 hatte per 10. Januar temporär eingestellt werden müssen. Der reguläre Betrieb könne nun ab dem 15. März wieder aufgenommen werden, halten die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) in ihrer Mitteilung fest.

11:19 Eidgenössische Räte winken Corona-Kredite durch Oppositionslos genehmigte die kleine Kammer die zusätzlichen Kredite für Corona-Hilfen. Das Bundesparlament hatte in der Wintersession beschlossen, die entsprechenden Bestimmungen des Covid-19-Gesetzes, Link öffnet in einem neuen Fenster bis Ende des laufenden Jahres zu verlängern. Die dafür benötigten Mittel konnten aus Zeitgründen nicht mehr im Rahmen der normalen Budgetdebatte gesprochen werden. Damit kann der Bund für Kurzarbeitsentschädigungen, Härtefallhilfen und den Corona-Erwerbsersatz weitere 3.4 Milliarden Franken einsetzen. 1.7 Milliarden Franken entfallen auf den Corona-Erwerbsersatz, 900 Millionen Franken auf den Bundesanteil an der Härtefallhilfe und 800 Millionen Franken auf den Bundesbeitrag an die Arbeitslosenversicherung für die Kurzarbeitsentschädigung. Mit seinem Beschluss folgte der Ständerat dem Antrag seiner Finanzkommission (FK-S). 01:26 Video Aus dem Archiv: Das ist das Covid-19-Gesetz Aus Arena vom 19.11.2021. abspielen

10:33 Deutschland: Mehr als 210'000 Neuinfektionen Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat 210'673 Neuinfektionen innert 24 Stunden gemeldet. Das sind 5649 Fälle weniger als vor einer Woche, als 216'322 positive Tests registriert wurden. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der Infektionen bei 15.26 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist indes leicht auf 1174.1 von 1171.9 am Vortag gestiegen. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle hat sich um 267 auf 123'505 erhöht.

9:34 Zuger Kantonsparlament kehrt in den Kantonsratssaal zurück Bald beginnen im Kantonsratssaal wieder die alt gewohnten Zeiten: Ab Ende März wird das Zuger Kantonsparlament wieder im Regierungsgebäude am Postplatz tagen. Während den vergangenen zwei Jahren hielt der Rat seine Sessionen coronabedingt mehrheitlich in der Dreifachturnhalle der Kantonsschule Zug ab. «Wir werden uns heute von der Halle hoffentlich nicht mit einem ‹Au revoir›, sondern mit einem ‹Adieu› verabschieden», sagte Kantonsratspräsidentin Esther Haas (ALG) zu Beginn der Sitzung. Legende: Bald tagt das Zugerkantonsparlament wieder im Regierungsgebäude am Postplatz. Keystone

8:28 Luftfahrt leidet auch 2021 unter der Pandemie Die Lufthansa hat auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie tiefrote Zahlen geschrieben, den Verlust aber gegenüber dem Vorjahr verringert: Für 2021 verzeichnet die Fluggesellschaft ein Minus von 2.3 Milliarden Euro – umgerechnet rund 2.35 Milliarden Schweizer Franken. Im Vorjahr waren es noch 5.5 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr rechnet die Lufthansa mit einer deutlichen Erholung. Aber eine Rückkehr zu schwarzen Zahlen stellte die Airline nicht in Aussicht. Auch die zur Lufthansa-Gruppe gehörende Swiss hat heute ihre Zahlen fürs 2021 veröffentlicht: Demnach hat die Airline erneut einen Verlust von knapp 428 Millionen Franken geschrieben. Das Minus fiel aber um rund ein Drittel geringer aus als im Vorjahr. 2019 hatte die Airline noch einen Betriebsgewinn von 578 Millionen Franken ausgewiesen. Welche Ziele sich die Swiss für 2022 setzt, lesen Sie in unserem Artikel.

7:05 Graubünden: Wintertouristen sorgen für Anstieg der Corona-Fallzahlen Schweizweit steigen die Corona-Fallzahlen wieder. Auch in diversen Ostschweizer Kantonen zeigt die Kurve wieder nach oben, etwa in Graubünden. Laut Rudolf Leuthold, Leiter des dortigen Gesundheitsamts, liege das zum einen an den aufgehobenen Massnahmen, zum anderen an den vielen Gästen, die derzeit im Bündnerland in den Ferien weilen würden. Weil viele Testcenter ihren Betrieb reduziert hätten, könne es nun zu Wartezeiten kommen. Die Hälfte jener, die sich testen liessen, hätten sich demnach mit Corona angesteckt. Leuthold rechnet allerdings damit, dass die Infektionen mit dem Ende der Sportferien zurückgehen dürften. Audio Wegen Wintertouristen: Wartezeiten bei Corona-Testcentren 01:21 min, aus Regionaljournal Graubünden vom 03.03.2022. abspielen. Laufzeit 01:21 Minuten.

4:18 Nach 700 Tagen: Auch Westaustralien öffnet seine Grenzen Als letzter Bundesstaat in Down Under hat Westaustralien nach zwei Jahren Corona-bedingter Schliessung seine Grenzen wieder für einheimische und internationale Besucherinnen und Besucher geöffnet. Vollständig Geimpfte dürfen seit Donnerstag erstmals seit fast 700 Tagen wieder quarantänefrei in die Region mit der Metropole Perth einreisen. Internationale Flüge wurden bis Freitag unter anderem aus Dubai, Singapur und Auckland erwartet.

2:58 Rund 650'000 Todesfälle in Brasilien Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 30'995 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf rund 28.8 Millionen. Die Zahl der Todesfälle nahm binnen 24 Stunden um 370 auf rund 650'000 zu.

22:39 Deutschland hebt Liste mit Hochrisikoländern auf Für Ferienrückreisende nach Deutschland gelten künftig einfachere Corona-Regeln. Ab Donnerstag werden vorerst keine Länder mehr als Hochrisikogebiete mit weitergehenden Auflagen wie Quarantänepflichten bei der Einreise ausgewiesen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitgeteilt hatte. Hintergrund sind ebenfalls ab Donnerstag greifende Änderungen der Deutschlandweiten Einreiseverordnung. Demnach werden nun nur noch Länder als Hochrisikogebiete eingestuft, in denen Virusvarianten mit «besorgniserregenderen Eigenschaften» grassieren als die hierzulande dominierende Omikron-Variante. Legende: Keystone / Archiv

22:08 Trotz Corona: Zahl der Marken- und Patentanmeldungen erneut gestiegen Trotz Pandemie sind in der Schweiz 2021 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) erneut mehr Marken angemeldet worden. Von der Innovationsfreudigkeit der Bevölkerung zeugt auch der Zuwachs der angemeldete Patente und Designs. Jahr für Jahr würden mehr Marken angemeldet werden, so hätten Schweizer Unternehmen auch im zweiten Jahr der Pandemie Innovationsgeist bewiesen hiess es in einer Mitteilung des IGE. 2021 seien 19'279 Marken angemeldet worden (Vorjahr: 18'678, 2019: 17'200). Per Ende 2021 waren insgesamt 534'960 Marken in Kraft. 1555 Erfindungen wurden laut IGE zum Patentschutz angemeldet (2020: 1590), total seien 6623 Schweizer Patente aktiv. Rechne man die Patente des Europäischen Patentamts (EPA) hinzu, die auch in der Schweiz wirksam seien, komme man auf 146'716 Patente. Die meisten Patente wurden in den Kantonen Zürich (288), Bern (133) und Waadt (92) angemeldet, wie es weiter hiess. Auch beim Design zeigen die Anmeldungen nach oben, vor allem bei Uhren, Verpackungen und Möbeln.

19:49 Griechenland hebt Maskenpflicht im Freien auf Griechenland wird die Maskenpflicht im Freien ab Samstag aufheben, sagte der griechische Gesundheitsminister am Mittwoch. Grund seien die tendenziell zurückgehenden Covid-19-Infektionen. Der beratende Ausschuss von Experten für Infektionskrankheiten habe die Aufhebung empfohlen und die Regierung habe die Empfehlung akzeptiert, sagte Gesundheitsminister Thanos Plevris. «Es wird jedoch dringend empfohlen, im Freien bei grossen Menschenansammlungen Masken zu tragen», sagte er. Erklärung des Gesundheitsministers zur Maske im Freien

18:38 Deutsche Reisebranche erwartet Vorkrisenniveau erst im Jahr 2023 Die deutsche Reisewirtschaft rechnet erst im kommenden Tourismusjahr mit einer Rückkehr auf das Niveau vor der Coronakrise – trotz steigender Buchungszahlen. Für Ungewissheit sorgt der Ukraine-Krieg. Laut einer Umfrage der GfK-Konsumforscher planen die Menschen in Deutschland in diesem Jahr deutlich mehr Geld für Urlaub und Reisen auszugeben als 2021. Auch andere Umfragen kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Weil Reisebeschränkungen auf der Fernstrecke das Geschäft in der laufenden Wintersaison belasteten, werde die Reisewirtschaft auf das gesamte touristische Jahr gesehen «voraussichtlich aber noch nicht ganz an die Vor-Corona-Umsätze herankommen», sagte Norbert Fiebig, der Präsident des Deutschen Reiseverbandes DRV. Legende: Besonders stark betroffen von der Pandemie waren Kreuzfahrten, die vor der Krise die Geschäfte massgeblich angetrieben hatten. Keystone/Stefan Sauer

17:29 Landmaschinenbauer Bucher hakt Coronakrise mit Rekordergebnis ab Der Industriekonzern Bucher lässt die Coronakrise mit einem Rekordergebnis hinter sich. Ein Jahr nach dem Einbruch wegen der Pandemie hat das Zürcher Unternehmen das beste Resultat seiner Geschichte eingefahren. Der Betriebsgewinn (EBIT) kletterte auf 352 Millionen Franken nach 204 Millionen im ersten Pandemiejahr 2020, wie der Konzern bekannt gab. Noch nie hatte der Hersteller von Landmaschinen, Gemeindefahrzeugen, Hydraulikkomponenten, Glasbehältermaschinen und Fruchtsaftpressen operativ mehr als 300 Millionen verdient. Die Betriebsgewinnmarge kletterte auf gut elf Prozent und übertraf damit den bisherigen Spitzenwert aus dem Jahr 2013. Auch unter dem Strich klingelte die Kasse: Der Reingewinn stieg auf 269 Millionen Franken. Im Vorjahr war das Nettoergebnis wegen der Pandemie mit 152 Millionen Franken auf den tiefsten Stand seit mehreren Jahren gefallen. Der Umsatz wuchs um 16 Prozent auf den neuen Höchststand von 3.18 Milliarden Franken. Legende: Keystone / Archiv