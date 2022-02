Der Ticker startet um 6:27 Uhr

19:30 EU-Aufbaufonds: Italien erhält erste Milliardentranche Italien bekommt die erste Tranche aus dem milliardenschweren Corona-Aufbaufonds der Europäischen Union. Die EU-Kommission gab grünes Licht für die Auszahlung von 21 Milliarden Euro. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, die europäischen Mitgliedsstaaten müssten der Auszahlung aus dem «NextGenerationEU»-Plan nun nur noch offiziell zustimmen. Rom hatte in Brüssel den ersten Teil von insgesamt 191 Milliarden Euro beantragt, nachdem Reformen auf den Weg gebracht worden waren als Voraussetzung für die Gelder. Italien ist das EU-Land, das den grössten Anteil an dem mehr als 800 Milliarden Euro starken Paket zum Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie erhalten kann.

16:56 Preisüberwacher: Coronatests kosten immer noch zu viel Die Corona-Pandemie hat auch bei der Arbeit des Schweizer Preisüberwachers Spuren hinterlassen: So hat sich Stefan Meierhans unter anderem mit den Preisen für Coronatests und den Kosten der Covid-19-Impfungen befasst, schreibt der Preisüberwacher in einer Mitteilung zum heute publizierten Jahresbericht 2021. Dazu habe er formelle Empfehlungen zur Senkung dieser Preise und Pauschalen an den Bundesrat adressiert. Als Folge davon seien die Preise für Labortests leicht reduziert worden. Sie seien aber immer noch zu hoch. Die Pauschalen für die Verabreichung der Impfungen wurden demnach sogar erhöht, statt reduziert. Worauf der Preisüberwacher sein Augenmerk im laufenden Jahr richtet, lesen Sie in unserem Artikel. 02:00 Video Aus dem Archiv: Preisüberwacher moniert hohe Labortarife Aus Tagesschau vom 03.02.2022. abspielen

16:27 Frankreich: Maskenpflicht in Innenräumen ist passé Seit heute braucht es in Frankreich in Innenräumen keine Maske mehr. Für den Besuch von Bars, Restaurants, Kinos, Theatern und Museen ist allerdings nach wie vor ein Impfpass nötig. Damit gilt nun nur noch im öffentlichen Verkehr eine Maskenpflicht. «Das sei eine Einschränkung weniger, eine Freiheit mehr», erklärte Frankreichs Regierungssprecher Gabriel Attal. Frankreichs Regierung schaut für Lockerungen der Corona-Massnahmen nicht mehr so sehr auf die Inzidenz, sondern mehr auf die Auslastung der Spitäler und Intensivstationen. Letztere sind nur noch gut zur Hälfte gefüllt. Legende: Im öffentlichen Verkehr – beispielsweise in der Metro in Paris – braucht es nach wie vor eine Maske. imago images

13:32 Das sind die neusten Daten vom Bundesamt für Gesundheit Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 36'737 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 14'856 . Das sind 8 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 2752.13 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 182 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 83 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1398 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 139 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 16 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 70 Prozent ausgelastet. 16 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 26 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 10 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 40.2 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 40 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 42'453 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 22 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 40 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 15'631'791 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 4275 Personen pro Tag geimpft. Das sind 37.9 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 69.0 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 41.4 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

13:22 Wegen Pandemie mehr Stalking-Fälle durch Nachbarn in der Stadt Bern Im vergangenen Jahr haben sich 117 Personen bei der Stalking-Beratungsstelle der Stadt Bern gemeldet. Das sind gleich viele wie im Vorjahr, aber weniger als vor der Pandemie. Grund für den Rückgang sind die coronabedingten Einschränkungen des sozialen Lebens. Aufgrund der Pandemie habe sich das Privat- und Berufsleben vieler Bernerinnen und Berner stark in die eigenen vier Wände verlagert, teilte die Stadt Bern mit. Für die Fachstelle Stalking-Beratung hatte dies zur Folge, dass Betroffene vermehrt den Erstkontakt via E-Mail suchten und Online-Beratungen in Anspruch nahmen. Die Verlagerung nach Hause zeigt sich auch in den Stalking-Fällen. So haben die Meldungen von Nachbarschafts-Stalking zugenommen. Sie machten letztes Jahr 16 Prozent der Fälle aus, 2020 waren es 9 Prozent gewesen. Weitaus am häufigsten – in 44 Prozent der Fälle – handelte es sich beim Belästiger um den früheren Beziehungspartner. Opfer von Stalking waren zu 85 Prozent Frauen. Die Fachstelle zeige den Betroffenen Verhaltensmöglichkeiten auf und berate sie in rechtlichen Fragen, schreibt die Stadt Bern. In drei von vier Fällen erfüllten die Belästigungen keinen eigenen Straftatbestand. Stalking kann in der Schweiz nur strafrechtlich verfolgt werden, wenn es um Drohung, Nötigung oder Sachbeschädigung geht.

10:28 Keine Quarantäne mehr für Bali-Besucher Auf der beliebten indonesischen Urlaubsinsel Bali können mindestens zweifach geimpfte Reisende ab dem 14. März erstmals wieder quarantänefrei Urlaub machen. Besucher müssten dann nur noch einen PCR-Test nach der Ankunft machen und könnten sich bei negativem Ergebnis frei auf der Insel bewegen, sagte der Pandemie-Beauftragte Luhut Pandjaitan. Am dritten Tag fällt ein weiterer PCR-Test an. Eine Booster-Impfung ist nicht mehr nötig. Derzeit müssen Feriengäste noch eine Booster-Impfung vorweisen und zudem drei Tage in Hotelquarantäne. Legende: Bali ist auf die wichtige Tourismus-Branche angewiesen, die seit April 2020 fast komplett am Boden liegt. 2019 waren noch mehr als sechs Millionen Urlauber auf die für ihre Tempel, Reisfelder und Strände bekannte Insel gereist. imago images

9:23 Schweizer Wirtschaft wächst stärker als erwartet Die Schweizer Wirtschaft ist 2021 nach dem coronabedingten Einbruch im Jahr davor auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg nach vorläufigen Berechnungen um 3.7 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilt. Das ist stärker als von der Regierung und von der Notenbank (SNB) erwartet, die für das abgelaufene Jahr mit einem Wachstum von 3.3 beziehungsweise 3.5 Prozent gerechnet hatten. Im Jahr 2020 war die Wirtschaftsleistung der Alpenrepublik um 2.4 Prozent geschrumpft. Nahezu alle Wirtschaftsbereiche erholten sich dem Seco zufolge im Vorjahr, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass. Das verarbeitende Gewerbe und damit die Warenexporte wuchsen stark. Auch weite Teile des Dienstleistungssektors erholten sich. In den besonders von der Pandemie beziehungsweise den Einschränkungen zu ihrer Eindämmung betroffenen Dienstleistungsbranchen wie etwa der Gastronomie lag die Wertschöpfung aber nach Seco-Angaben noch deutlich unter den Vorkrisenniveaus.

9:00 Im Detailhandel zeigt sich klar ein Lockdown-Effekt Der Schweizer Detailhandel hat im Januar 2022 deutlich mehr umgesetzt als im entsprechenden Vorjahresmonat. Vor einem Jahr hatte die Branche unter den Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie gelitten. Konkret stiegen die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze im Berichtsmonat nominal um 4.8 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilt. Preisbereinigt, also real, waren es mit +5.1 Prozent sogar noch etwas mehr. Zur Erinnerung: Im Januar vor einem Jahr galt teilweise ein Lockdown. So durften damals ab Mitte Monat Läden mit Gütern für den nicht täglichen Bedarf nicht mehr öffnen. Legende: Innerhalb der verschiedenen Kategorien des Detailhandels zeigt sich der Lockdown-Effekt klar: So legte insbesondere der Non-Food-Bereich zu (+14%). Der Verkauf von Nahrungsmitteln (-6.3%) und der Internethandel (-8.6%) harzte hingegen. Keystone

7:44 Südkorea entlastet Testzentren Südkorea wird die Pflicht zu Covid-19-Tests in einer Reihe von einer Reihe von Unternehmen aufheben, um die Testzentren zu entlasten. Das Land stehe laut Behörden vor einer Welle von Omikron-Infektionen - und brauche entsprechend Testressourcen zur Bekämpfung neuer Fälle. In den letzten Wochen hat Südkorea durchschnittliche tägliche Pro-Kopf-Infektionsraten gemeldet, die einige der Spitzenwerte in stark betroffenen Ländern wie den USA und Grossbritannien übertreffen. Die Sterblichkeitsrate im hoch geimpften Südkorea entspricht derweil nur einem Bruchteil der in diesen Ländern beobachteten Raten. Mehr als 86 Prozent der 52 Millionen Einwohner des Landes sind vollständig geimpft, wobei mehr als 61 Prozent Auffrischungsimpfungen erhalten haben. Südkorea hat bis Sonntag Mitternacht 139'626 neue Coronavirus-Fälle.

6:51 Inzidenz in Deutschland sinkt weiter – fast 40 Länder von Risikoliste gestrichen In Deutschland sinken die Corona-Zahlen weiter. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag 62'349 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 11.518 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche, als 73.867 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt von 1240.3 am Vortag auf aktuell 1238.2. Am Sonntag hat Deutschland fast 40 Länder von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete gestrichen worden, darunter EU-Staaten wie Italien, Polen und Belgien. Die Schweiz bleibt weiterhin Hochrisikoland.