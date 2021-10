Der Ticker startet um 6:30 Uhr

6:31 Ist die Pandemie im Sommer vorbei? Die Corona-Pandemie dürfte im nächsten Sommer überstanden sein – dieser Ansicht ist der Zürcher Infektiologe Huldrych Günthard. Voraussetzung dafür sei, dass sich noch mehr Leute impfen liessen und die nicht Geimpften infiziert würden. Das gelte natürlich nicht weltweit, sondern nur für jene Länder, die eine Impfung zur Verfügung hätten, so Günthard in der «Sonntagszeitung». Zudem dürften keine neuen Varianten auftreten, gegen die die Impfung nichts nütze. Weniger optimistisch ist Soumya Swaminathan, leitende Wissenschaftlerin bei der Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie hoffe, dass schon bald 60 Prozent der Wegstrecke zurückgelegt seien. Aber es sei nicht auszuschliessen, dass ein weiterer unerwarteter Berg zu erklimmen sei, sagte Swaminathan zum «Sonntagsblick». Sie führt das vor allem darauf zurück, dass in einigen Staaten weniger als vier Prozent der Bevölkerung geimpft sind und so weiterhin neue Varianten entstehen könnten.

22:05 Schwere Ausschreitungen bei Corona-Demonstration in Rom Bei Protesten gegen die Corona-Politik der italienischen Regierung ist es in Rom zu schweren Ausschreitungen gekommen. Mehrere Tausend Demonstranten zogen am Samstag durch die Strassen der Hauptstadt und gerieten immer wieder mit der Polizei aneinander. Zur Demonstration hatte die rechtsextreme Partei Forza Nuova aufgerufen. Es kam zu heftigen Zusammenstössen, die Ordnungskräfte setzten Schlagstöcke, Pfefferspray und Wasserwerfer ein. Die Demonstranten versuchten, Absperrungen zu durchbrechen und warfen ihrerseits mit Stühlen und Knallbomben, wie auf Videos zu sehen war. Am frühen Abend stürmten die Protestierenden den Sitz der grössten italienischen Gewerkschaft CGIL. Amateuraufnahmen zeigten, wie sie die Wachleute und Polizisten mit Stöcken und Fahnenstangen attackierten und dann durch die Tür in das Gebäude vordrangen. Auch versuchten sie offenbar zum Regierungssitz von Ministerpräsident Mario Draghi vorzudringen. Die Politik war geschockt. Ministerpräsident Mario Draghi verurteilte die Gewalt auf den Strassen und unterstrich, dass Gewerkschaften Garanten der Demokratie und Rechte der Arbeiter seien und dass jeder Versuch der Einschüchterung hart zu ahnden sei. Legende: Protestierende und Polizisten stossen bei Protesten in Rom zusammen (9. Oktober 2021). Die Proteste wurden von der rechtsextremen Partei Forza Nuova organisiert. Keystone

20:22 Auch in der Schweiz gibt es wohl bald Booster-Impfungen Während in vielen Nachbarländern bereits Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus verabreicht werden, wartet die Schweiz weiter ab. Es bestehe keine ausreichende Datengrundlage für die Evidenz der sogenannten Booster-Impfungen, hiess es noch vor wenigen Tagen bei der Eidgenössischen Impfkommission. Nun jedoch gibt Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Impfkommission, Hoffnung. Er rechnet damit, dass die Zulassung für eine dritte Impfung in der Schweiz in naher Zukunft kommt. Mehr dazu im Artikel. 01:51 Video Impfchef Berger rechnet bald mit Booster-Impfungen Aus Tagesschau vom 09.10.2021. abspielen

17:04 Knapp 3000 Massnahmenkritiker in Genf Auf einer Demonstration gegen das Covid-Zertifikat und die «Einschränkung der Freiheiten» haben sich am Samstagnachmittag gemäss der Nachrichtenagentur Keystone-SDA fast 3000 Menschen in Genf versammelt. «Freiheit, Freiheit!» skandierten die Demonstrierenden und forderten unter anderem den Rücktritt von Bundesrat und Gesundheitsminister Alain Berset. Im Demonstrationszug flatterten zahlreiche Schweizer Fahnen, und es wurden zahlreiche Plakate mitgeführt, die das «Zertifikat der Schande» anprangerten. Die genehmigte Demonstration verlief friedlich. Legende: Demonstrierende in Genf (9. Oktober 2021). Keystone

16:47 Griechenland lockert für Geimpfte und Genesene Bars, Restaurants und Cafés, aber auch andere geschlossene Räumlichkeiten wie Fitnessstudios und Kinos dürfen künftig die Höchstgrenze an Gästen zulassen. Voraussetzung ist, dass alle Besucher geimpft oder nachweislich in den vergangenen sechs Monaten von einer Corona-Infektion genesen sind. Abstandsregeln und Maskenpflicht fallen dann in diesen Bereichen weg. Die Lockerungen sollen zunächst für 15 Tage gelten, dann werde der Schritt neu bewertet, berichteten griechische Medien am Samstag. Die griechische Regierung will mit den Lockerungen vor allem Ungeimpfte dazu bewegen, sich impfen zu lassen. In Griechenland sind rund 6.3 Millionen der rund elf Millionen Einwohner des Landes vollständig geimpft.

15:11 Gegen 3000 Teilnehmende an Demo gegen Corona-Massnahmen In Basel haben sich Gegnerinnen und Gegner der Corona-Massnahmen von Bund und Kantonen zu einer Kundgebung versammelt. Die Veranstaltung ist polizeilich bewilligt. In Kleinbasel formierte sich gleichzeitig eine unbewilligte Gegendemonstration aus dem Umfeld der Gruppierung «Basel nazifrei». SRF-Korrepsondent Tobias Bossard berichtet, dass wohl deutlich mehr als 2000 Demonstranten vor Ort gegen die Corona-Massnahmen demonstrierten. Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA sprach zuerst von über 2000 Demonstranten und berichtete später von «gegen 3000 Teilnehmenden». Gemäss Bossard standen sich Gegendemonstranten und Demonstranten bei der Wettsteinbrücke gegenüber. Die Situation habe sich dann aber entschärft, die rund 200 Gegendemonstranten hätten auf Bitten der Polizei den Weg für die bewilligte Demonstration frei gemacht. Gegen 17 Uhr löste sich die Demonstration auf. Sie verlief gemäss Polizei friedlich und ohne Sachbeschädigungen.

14:17 Schweizer: Sommerferien in der Schweiz Man könnte meinen, dass es die Schweizerinnen und Schweizer für die Ferien ins Ausland zieht – da dank des Covid-Zertifikats Reisen wieder möglich ist. Doch das Gegenteil ist der Fall: Noch nie haben so viele Schweizerinnen und Schweizer Ferien im eigenen Land gemacht, wie in diesem Sommer. 01:54 Video Noch nie machten so viele Schweizerinnen und Schweizer Ferien im eigenen Land Aus Tagesschau vom 09.10.2021. abspielen

12:55 Singapur setzt vermehrt auf Reisekorridore Der asiatische Stadt-Staat Singapur richtet mit weiteren Ländern sogenannte Reisekorridore ein. Vollständig gegen Covid-19 geimpfte Personen aus Ländern wie Frankreich, Spanien oder den Niederlanden können ohne Quarantäne nach Singapur reisen – frühestens ab Mitte Oktober. Bereits jetzt existiert ein solcher Korridor unter anderem mit Deutschland. Man wolle sich so Schritt für Schritt einer neuen Normalität annähern, sagte Singapurs Regierungschef Lee Hsien Loong in einer Fernsehansprache. Singapur hat knapp 5.5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. In der letzten Zeit verzeichnete das Land täglich rund 3000 neue Fälle.

10:09 Russische Regierung: Besorgnis wegen Lage Die Corona-Lage in Russland mit mehr als 900 Toten am Tag, Zehntausenden Neuinfektionen und vergleichsweise niedriger Impfquote kann Präsident Wladimir Putin nicht zufriedenstellen. «Die Zahlen sind sehr schlecht, und tatsächlich löst das Besorgnis aus», sagt Putins Sprecher Dmitri Peskow. Hauptursache für die bisher höchsten Todeszahlen sei die schlechte Impfquote. «Das Virus wird immer bösartiger», sagt Peskow. Bei den Corona-Toten nimmt Russland international längst eine Spitzenstellung ein. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 14.07.2021 Mit Video

7:20 USA akzeptieren WHO-geprüfte Impfstoffe für internationale Besucher Internationale Gäste dürfen wieder in die USA reisen, wenn sie mit Impfstoffen geimpft wurden, die von der US-Arzneimittelaufsicht FDA oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Link öffnet in einem neuen Fenster zugelassen sind. «Sechs Impfstoffe, die von der FDA genehmigt und zugelassen, oder von der WHO für den Notfall aufgelistet sind, erfüllen die Kriterien für Reisen in die USA», teilt eine Sprecherin der amerikanischen Seuchenschutzbehörde CDC mit. Bei den zugelassenen Impfstoffen handelt es sich um die Vakzine von Pfizer/Biontech, Astra-Zeneca, Moderna, Johnson&Johnson, Sinopharm und Sinovac. Legende: Am 20. September kündigte das Weisse Haus an, dass die USA im November die Reisebeschränkungen für vollständig geimpfte Flugreisende aus 33 Ländern aufheben werden. Keystone

0:17 Mehr als 600'000 Corona-Tote in Brasilien Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter aus. Das Gesundheitsministerium meldet 18'172 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf rund 21.5 Millionen. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 615 zu. Damit sind bislang mindestens 600'425 Menschen in Brasilien mit dem Coronavirus gestorben – so viele wie in keinem anderen Land ausser den USA. Legende: Brasilianerinnen demonstrieren gegen die ungenügenden Massnahmen der Regierung in Brasilien. Reuters

23:34 Rekord an Covid-Todesfällen in Rumänien Angesichts einer Rekord-Todesrate in Rumänien verhandelt die Regierung in Bukarest mit Ungarn über eine Überführung von Patienten. In den vergangenen 24 Stunden sind in Rumänien 357 Covid-Patienten gestorben, ein Rekord. In dem EU-Land sind nur etwas über ein Drittel der Erwachsenen geimpft. Hintergrund sind fehlendes Vertrauen in die staatlichen Institutionen und Falschinformations-Kampagnen.

22:58 Finanzieller Anreiz führt zu mehr Impfungen Die Absicht des Bundesrats, eine Belohnung von 50 Franken für die Vermittlung zum Impfen auszuzahlen, stösst in der Schweiz auf viel Skepsis und Kritik. Wer es schafft, jemanden zu überzeugen, sich impfen zu lassen, soll dafür eine Belohnung erhalten. Doch statt jene zu belohnen, die die Überzeugungsarbeit geleistet haben, wäre ein Anreiz für Personen, die sich dadurch impfen lassen, womöglich effizienter. Eine internationale Studie kommt zu diesem Schluss. Beteiligt waren auch die Universität Basel und Zürich sowie mehrere Hochschulen in Schweden.

22:23 Genf impft ab November auch Jugendliche Als erster Kanton der Romandie will Genf ab November den 12- bis 15-Jährigen an den Schulen ein Impfangebot machen. Dies hat der zuständige Staatsrat Mauro Poggia im Fernsehen RTS angekündigt. Im Moment sei man dabei, von den Eltern das Einverständnis dafür einzuholen. Auch wenn die Jugendlichen selber entscheiden könnten, wolle man den Frieden in den Familien nicht gefährden. In der Deutschschweiz haben bereits verschiedene Kantone freiwillige Impfkampagnen in den Schulhäusern begonnen. Im August hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) allen Jugendlichen ab 12 Jahren empfohlen, sich impfen zu lassen. Die jüngsten Studien würden keinen Anlass zu Bedenken geben. Legende: Der Genfer Staatsrat und Gesundheitsdirektor Mauro Poggia in der Tagesschau «19h30». RTS

21:55 Schnelltest-Center müssen professioneller werden Ab kommenden Montag sind Corona-Schnelltests kostenpflichtig. Das Geschäft mit den Tests hat in den letzten Monaten angezogen und gut rentiert, Testzelte an Bahnhöfen, vor Einkaufszentren oder Nachtclubs sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Doch nicht alle Anbieter würden professionell genug testen, kritisieren die Behörden. Darum haben Bund und Kantone nun Vorschriften verschärft. Neu gilt zum Beispiel, dass in Zukunft ein Arzt oder eine Apothekerin die Fachverantwortung für ein Testzentrum vor Ort übernimmt, wie die «Tagesschau» berichtet. 02:09 Video Bund und Kantone verschärfen Test-Vorschriften Aus Tagesschau vom 08.10.2021. abspielen

21:21 «Corona-Demo wird zu einem Krawall-Event» Die Corona-Demonstrationen am Donnerstagabend in Bern sind schon fast zur Tradition geworden. Dabei haben die Auseinandersetzungen eine neue Stufe erreicht, sagt der Kriminalexperte Dirk Baier: «Es ist mehr Aggressivität im Spiel. Es sind auch mehr junge, alkoholisierte Männer dabei», sagt der Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention der ZHAW: Es werde an den Demos eine andere Klientel angezogen. Mittlerweile sei bei diesen Demonstrationen Erlebnis-Gewalt entstanden. Junge Leute wüssten, sie könnten sich mit der Polizei anlegen. «Das sind nicht mehr nur Corona-Skeptiker, sondern Corona-Hooligans», sagt Baier.

19:41 Gastrosuisse beschliesst Stimmfreigabe zum Covid-19-Gesetz Der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz, Gastrosuisse, hat für die Abstimmung am 28. November über das Covid-Gesetz Stimmfreigabe beschlossen. Weder ein Ja noch ein Nein zur Vorlage werde sich unmittelbar auf das Gastgewerbe auswirken, argumentierte die Verbandsspitze. Die geltenden Bestimmungen blieben unabhängig vom Abstimmungsergebnis bis 19. März 2022 in Kraft, teilte Gastrosuisse mit. Der Verband ist nach wie vor gegen die erfolgte Ausweitung des Covid-Zertifikats auf die Restaurants. Das Zertifikat ermögliche internationale Reisen oder Grossveranstaltungen und biete Betrieben eine Perspektive, weil sich die Gäste frei bewegen könnten. Bei der ersten Referendums-Abstimmung über das Covid-Gesetz im Juni hatte Gastrosuisse noch die Ja-Parole gefasst. Die Vorlage wurde mit 60 Prozent Ja -Stimmen angenommen. Im November geht es um die Gesetzesänderungen, die das Parlament im März verabschiedet hat, darunter die Grundlage für das Zertifikat für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G). Nehmen Sie teil an der Umfrage zu den eidg. Volksabstimmungen vom 28. November 2021. Legende: SRF

19:16 Luxemburg erhöht Druck auf Nicht-Geimpfte Die luxemburgische Regierung will mit neuen Regeln den Druck auf Ungeimpfte erhöhen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Ab dem 1. November werde in der Gastronomie die 3G-Regel verpflichtend, nach der nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete Zugang hätten, kündigte Premierminister Xavier Bettel in Luxemburg an. Dabei reiche ein negativer Selbsttest nicht mehr aus, um im «Covid-Check-System» grünes Licht zu bekommen – man brauche dann ein zertifiziertes Testergebnis. «Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich ab dem 1. November regelmässig testen lassen für den Covid-Check, und zwar auf eigene Kosten und ausserhalb der Arbeitszeit», sagte Bettel. Auch Arbeitgeber könnten das strengere Covid-Check-System dann anwenden. Das solle aber jeder Betrieb selbst entscheiden. «Wir sind uns bewusst, dass wir mit diesen Massnahmen das Leben von ungeimpften Leuten unangenehmer machen», sagte Bettel. «Aber wir haben keine Wahl.» Luxemburg könne eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht riskieren. Diese drohe aber, wenn bei der seit längerem eher stagnierenden Impfquote die Infektionszahlen in den nächsten Monaten wieder hochgehen würden. Legende: Premier Xavier Bettel will die Zügel anziehen. Keystone / Archiv

17:58 Mehr Impfdurchbrüche bei Pfizer/Biontech-Impfstoff Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat erstmals Daten, Link öffnet in einem neuen Fenster publiziert, die aufzeigen, wie viele Personen trotz vollständiger Impfung mit dem Coronavirus infiziert wurden. Dabei wurden diese sogenannten Impfdurchbrüche auch nach den beiden in der Schweiz am häufigsten verabreichten Impfhersteller aufgeschlüsselt. Aus den Daten des BAG geht hervor, dass der Impfstoff von Moderna besser vor Impfdurchbrüchen schützt als derjenige von Pfizer/Biontech. Impfdurchbrüche liegen dann vor, wenn es trotz einer vollständigen Impfung zu einer Ansteckung mit dem Coronavirus und zu einer Erkrankung kommt. Die Daten zum Impfstatus erfasst das BAG seit Ende Januar 2021. Bisher wurden rund 3500 Impfdurchbrüche bei mehr als 5 Millionen doppelt geimpften Personen registriert.