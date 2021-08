Der Ticker startet um 5:30 Uhr

21:25 USA erwägen Verlängerung der Maskenpflicht Die US-Regierung will Insidern zufolge die Maskenpflicht im Personenverkehr bis zum 18. Januar verlängern. Die grossen US-Fluggesellschaften seien von den Plänen in Kenntnis gesetzt worden, erfährt die Nachrichtenagentur Reuters von drei Personen, die darüber informiert worden waren. Die Regel würde für Flug-, Bus- und Zugpassagiere gelten. Bislang läuft die Maskenpflicht bis zum 13. September.

20:14 Japan verlängert Corona-Notstand Wegen der alarmierenden Corona-Infektionslage hat Japan den Notstand für die Paralympics-Stadt Tokio abermals verlängert und auf weitere Präfekturen ausgeweitet. Die Regierung des wegen seiner Corona-Politik im Umfragetief steckenden Ministerpräsidenten Yoshihide Suga beschloss am Dienstag, den in Tokio und fünf anderen Präfekturen zunächst bis 31. August verordneten Notstand bis zum 12. September zu verlängern. Er gilt damit bis nach den Paralympics, die vom 24. August bis 5. September dauern. Zugleich wird der Notstand auf sieben weitere Präfekturen ausgeweitet. Die Paralympics in Tokio werden wegen der Corona-Lage ohne Zuschauer abgehalten.

19:22 Uneinigkeit über Gratistests in der Zentralschweiz Ob Ungeimpfte ohne Symptome sich weiterhin gratis auf Covid sollen testen lassen können, ist in der Zentralschweiz umstritten. Luzern möchte, dass die Tests vorderhand kostenlos bleiben, Schwyz dagegen unterstützt den Bundesrat, der keine Gratistests mehr abgeben will. Wichtig sei, dass die repetitiven Tests an Schulen und in Betrieben weiterhin bezahlt würden, findet der Kanton Schwyz. Der Kanton Luzern ist indes der Meinung, wegen noch diversen offenen Fragen sei es zu früh für diese Massnahme und bringt als mögliches Datum den Jahreswechsel ins Spiel. Der Bundesrat möchte, dass ungeimpfte Personen ohne Symptome, die etwa ein negatives Testergebnis brauchen, um einen Anlass zu besuchen, den Test selber zahlen sollen. Auch sollen den Nichtgeimpften keine Selbsttests mehr gratis abgegeben werden. Die Neuerungen sollen auf Anfang Oktober in Kraft treten, und sie werden kontrovers diskutiert. 04:15 Video Ende der Corona-Gratis-Tests ab Oktober Aus Tagesschau vom 11.08.2021. abspielen

18:54 Illegale Demo in Solothurn: Polizeikosten von über 200'000 Franken Der Polizeieinsatz wegen einer unbewilligten Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen von Ende Mai in der Stadt Solothurn hat Kosten von insgesamt 214'000 Franken verursacht. Die Polizei hatte eine grössere Demonstration verhindert und 120 Personen weggewiesen. Das Grossaufgebot der Kantonspolizei Solothurn mit Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeikonkordats Nordwestschweiz sei verhältnismässig gewesen. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme des Regierungsrats zu einer Interpellation der SVP-Fraktion hervor. Die Unterstützung der Einsatzkräfte aus den Nachbarkantonen kostete 84'000 Franken. Die vorangehenden Kundgebungen hätten eine zunehmend aggressive Grundstimmung gezeigt, so der Regierungsrat. Es sei zu Beschimpfungen und Tätlichkeiten gegenüber unbeteiligten Dritten und Polizeikräften gekommen. Sobald versucht worden sei, der Rechtsordnung Nachachtung zu verschaffen, habe sich die Gewaltbereitschaft einiger Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhöht. Legende: Polizisten kontrollieren Passanten bei einem Zugang zur Altstadt, am Samstag, 29. Mai 2021, in Solothurn. Archiv / Keystone

18:11 New Yorker Restaurants und Kulturangebote verlangen Impfnachweis In der Millionenmetropole New York müssen Besucher von Innenräumen nahezu aller Freizeitangebote seit Dienstag nachweisen, mindestens eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten zu haben. Die Vorschrift gilt für Restaurants, Bars und Cafés genauso wie für Museen, Theater und Kinos oder Fitnessstudios und Schwimmbäder. Auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen eine Impfung vorlegen. Als Nachweis dienen mehrere Apps oder in den USA übliche weisse Impfkarten. Kinder unter zwölf Jahren, die noch keine Impfung erhalten können, müssen von Geimpften begleitet werden. Nach einer Einführungsphase der neuen Regeln drohen Betreibern ab dem 13. September bei Nichtbeachtung Strafen, kündigte die Stadt an. Laut Zahlen der Stadt haben rund 74 Prozent der Erwachsenen in der Metropole mit rund 8.5 Millionen Einwohnern mindestens eine Impfdosis erhalten. Die Delta-Variante des Virus hat auch in New York zu einem Anstieg der Fallzahlen und bisher einem leichten Anstieg der Krankenhauseinweisungen geführt.

17:41 58 Prozent der Luzernerinnen und Luzerner weisen Antikörper auf Im Kanton Luzern weisen mittlerweile 58 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Sars-CoV-2-Antikörper auf. Das geht aus der vierten Erhebung im Rahmen der schweizweiten Langzeitstudie zur Ausbreitung des Coronavirus hervor, die zwischen Mai und Juli erfolgte. Bei den über 65-Jährigen liegt die Quote gar bei 91 Prozent. Diese hohe Zahl weise auf die frühe Impfstrategie in dieser vulnerablen Bevölkerungsgruppe hin, teilten die Verantwortlichen des schweizweiten Projekts «Corona Immunitas» mit. Bei den 18- bis 64-Jährigen haben dagegen nur 50 Prozent Antikörper. Die Zufallsstichprobe beinhalte auch Personen, die bereits eine oder zwei Impfdosen erhalten haben. Die Resultate seien für die Bevölkerung des Kantons Luzern repräsentativ. Bei der ersten Erhebung im Februar wiesen rund 15 Prozent der Getesteten Antikörper auf.

17:19 Kanton Wallis senkt Impfkapazität Um der besonderen Nachfrage in der Region Martinach gerecht zu werden, werden mindestens zwei Impftage an den Samstagen 21. und 28. August 2021 organisiert. Gleichzeitig werden die Öffnungszeiten in den Impfzentren des Kantons verkürzt: Ab dem 23. August wird das Zentrum Brig nur noch am Montag- und Dienstagmorgen geöffnet sein. Ab dem 1. September wird das Zentrum in Sitten am Montag-, Dienstag- und Mittwochnachmittag sowie am Donnerstag-, Freitag- und Samstagvormittag geöffnet sein. Auch etwa 80 Apotheken sowie etwa 50 Privatärzte beteiligen sich an der Impfung.

16:50 Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel steigt sprunghaft Die Anzahl der täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist in Israel sprunghaft auf mehr als 8500 gestiegen. Das Gesundheitsministerium verzeichnete 8646 neue Fälle für den Vortag – den höchsten Wert seit Ende Januar. In den vergangenen Tagen hatten die Zahlen jeweils unter 6000 gelegen. Die Zahl der Schwerkranken stieg auf 559. Dies ist der höchste Wert seit Mitte März. 13 Menschen mit einer Corona-Infektion starben. Israel versucht seit rund zwei Wochen, den massiven Anstieg der Infiziertenzahlen mit einer dritten Corona-Impfung zu bekämpfen. Nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Naftali Bennett haben sich bereits mehr als eine Million Israelis ein drittes Mal impfen lassen. Insgesamt sind in Israel mehr als 58 Prozent der rund 9.4 Millionen Menschen zweifach geimpft. Die Impfkampagne war zu Beginn sehr erfolgreich gewesen und hatte international Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Allerdings steigen die Zahlen mittlerweile nur noch langsam. Legende: Mittlerweile erhalten in Israel Menschen ab dem Alter von 50 Jahren eine Auffrischungsimpfung. Ihre zweite Impfung muss lediglich mindestens fünf Monate zurückliegen. Reuters

15:57 Ein Corona-Fall – Neuseeland geht in landesweiten Lockdown Neuseeland hat nach der Entdeckung eines Corona-Falls in der Stadt Auckland einen landesweiten Lockdown verhängt. Das teilte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern mit. «Wir haben die schrecklichen Folgen gesehen, wenn man zu lange zum Handeln braucht», sagte Ardern. Seit 23.59 Uhr (Ortszeit) dürfen Bürger für mindestens drei Tage nur noch unter bestimmten Bedingungen das Haus verlassen, etwa zur medizinischen Versorgung oder um im Supermarkt einzukaufen. Schulen und viele Geschäfte bleiben in der Zeit geschlossen. Laut Behörden handelt es sich um den ersten bekannten lokalen Corona-Fall seit Ende Februar. Infektionen seien seitdem bis zu diesem Fall nur noch an der Grenze nachgewiesen worden. Ardern zufolge wird eine Gen-Sequenzierung des Coronavirus durchgeführt. Es sei anzunehmen, dass es sich um die Delta-Variante handle.

15:37 Covidmassnahmen: Nicht alle Kantone mit Bundesvorschlägen einverstanden Der Solothurner Regierungsrat lehnt die vom Bundesrat vorgeschlagene Kostenpflicht bei Tests für Personen ohne Corona-Symptome ab. Es ist gemäss Regierungsrat wichtig, dass sich möglichst viele Menschen testen lassen. Aus Sicht des Kantons sei es verfrüht, die Kostenübernahme von präventiven Antigen-Schnelltests zu stoppen, teilte die Staatskanzlei Solothurn mit. Anders denkt die Aargauer Regierung. «Der Regierungsrat begrüsst insbesondere, dass symptomfreie Personen, die sich testen lassen, die Kosten für den Test selber bezahlen müssen», schreibt sie in einer Mitteilung. Damit werde die Bundeskasse wesentlich entlastet. Dies sei gerade im Hinblick darauf, dass bei steigenden Fallzahlen eine Ausweitung der Zertifikatspflicht zur Verhinderung eines Lockdowns denkbar sei, zentral. Der Kanton Aargau schätzt, dass der Bund für die Finanzierung der Tests der Aargauer Bevölkerung bis jetzt rund 75 Millionen Franken ausgegeben hat.

15:32 Zweites Referendum gegen Covid-19-Gesetz zustande gekommen Auch das zweite Referendum gegen das Covid-19-Gesetz ist zustande gekommen. Dies gab die Bundeskanzlei bekannt. Abgestimmt darüber wird am kommenden 28. November. Drei Referendumskomitees hatten am vergangenen 8. Juli insgesamt 187'239 Unterschriften gegen die Änderung des Covid-19-Gesetzes vom 19. März 2021 eingereicht. Die «Freunde der Verfassung», das Netzwerk Impfentscheid und das Aktionsbündnis Urkantone kritisieren den Machtausbau des Bundesrates und insbesondere das Covid-19-Zertifikat. Nachdem die Bundeskanzlei einen Teil der eingereichten Unterschriften habe bescheinigen lassen, sei das Referendum mit 74'469 gültigen Unterschriften zustande gekommen. In der Abstimmung vom 13. Juni hatte das Stimmvolk das Covid-19-Gesetz mit 60.2 Prozent der Stimmen gutgeheissen.

15:19 Mathys glaubt an Wirkung der Informationskampagne Ob die Infokampagne reiche, will ein Journalist wissen, oder ob es nicht eine Ausdehnung der Zertifikatspflicht brauche, um den Druck zu erhöhen. «Informiert zu sein ist die Grundlage von sinnvollen Entscheiden», sagt Mathys. Man könne nicht genug informiert sein. Ob Druck in der Schweiz das richtige Mittel ist, um Ziele zu erreichen, bleibe offen und sei eine gesellschaftliche oder politische, keine epidemiologische Frage.

15:16 Ist das jetzt die vierte Welle? Können wir vom Anfang einer vierten Welle sprechen und ist diese Welle schlimmer als die letzten drei, fragt ein Journalist. «Wir sehen im Moment eine rasche Zunahme der Fallzahlen und das kann der Beginn einer Welle sein. Es spielen aber viele Faktoren in unserem Verhalten mit. Wir haben aber immer noch einen riesigen Pool an ungeimpften Personen. Deshalb ist das Potenzial für eine grosse Welle da», antwortet Mathys. Tanja Stadler fügt an: «Anfang 2020 sind von den bestätigten Fällen fünf Prozent ins Spital eingewiesen worden – jetzt sind es zwei Prozent. Die Impfung zeige also Wirkung, aber es seien immer noch 2 Prozent. Ohne Impfung wäre man jetzt aber deutlich höher als bei fünf Prozent Spitaleinweisungen.

15:10 Mathys schliesst erneute «harte Massnahmen» nicht aus Sind neue Schliessungen denkbar, fragt ein Journalist Patrick Mathys. «Wenn die Situation harte Triagen nötig macht, dann sind auch harte Massnahmen wieder zu diskutieren», sagt der Chef-Epidemiologe.

15:07 Impfstoff für Covax-Programm? Wo steht man bei den Astra-Zeneca-Lieferungen für das Covax-Programm für ärmere Staaten und gibt Schweiz auch mRNA-Impfstoffe ab, fragt SRF-Bundeshausredaktor Gaudenz Wacker. «Es ist vorgesehen, dass vier Millionen Dosen an Covax gehen. Die EU hat mit Astra-Zeneca einen Beschaffungsvertrag für 400 Millionen Dosen abgeschlossen. Das wurde in der Schweiz bis anhin nicht bezogen», so Mathys. Damit die Impfstoffweitergabe an Covax umgesetzt werden könne, müsse jetzt eine zusätzliche Vereinbarung abgeschlossen werden. Auf dieser Basis können der Schweiz Astra-Zeneca-Dosen zum Bezug zugewiesen werden, die an Covax weitergegeben werden. «Dieser Prozess ist am Laufen. Ich kann ihnen aber nicht genau sagen, wann die Dosen effektiv in einem Land zur Verfügung stehen», sagt Mathys. Die Weitergabe von mRNA-Impfstoffen sei im Moment kein Thema.

15:07 Ist ein Peak in Sicht? Wann ein neuer Peak erreicht sei, will ein Journalist wissen. Es brauche sechs Wochen bis zu einem vollen Impfschutz, sagt Bioethikerin Samia Hurst, das müsse man berücksichtigen. Man müsse jetzt den Anstieg der Spitaleinweisungen im Auge behalten, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet werde. Mathys betont ergänzend nochmals die Wichtigkeit der Impfung zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn die Epidemie massiv an Fahrt aufnehmen werde, würden leichte Massnahmen nicht mehr reichen, sagt Mathys. Einen Lockdown wolle aber ja niemand mehr.

15:01 Mathys: «Die dritte Impfung kommt mittelfristig» SRF-Bundeshauskorrespondent André Ruch will von Patrick Mathys wissen, wie man zur dritten Impfung steht. Man diskutiere darüber, könne jetzt aber noch nicht sagen, wann eine Booster-Impfung kommt. «Ich denke, dass Booster-Impfungen mittelfristig in der Schweiz auf uns zukommen», sagt Mathys.

14:58 Wann kommen die Spitäler an ihre Belastungsgrenze? «Es gibt viele Parameter, die es schwer machen, genaue Szenarien darzulegen», sagt Tanja Stadler. Es gebe derzeit keinen Grund, dass sich die Entwicklung verlangsame. Es müsse sich etwas im System verändern.