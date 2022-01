Der Ticker startet um 6:00 Uhr

9:57 Kanton Baselland schliesst Impfzentrum Wegen der stark gesunkenen Nachfrage schliesst der Kanton Baselland das Impfzentrum in Laufen auf Ende Februar. Der Betrieb im Impfzentrum in Muttenz BL und in den am Covid-19-Impfprogramm beteiligten Praxen und Apotheken wird beibehalten. Im Notfall könne das Impfzentrum in Laufen kurzfristig reaktiviert werden, teilte der kantonale Krisenstab mit. Im Kanton Baselland bestehe aber auch ohne das Zentrum in Laufen eine tägliche Kapazität von rund 3000 Impfungen, was bei der gegenwärtigen Nachfrage ausreichend sei.

9:04 Moderna testet mRNA-Impfung gegen HIV Zum ersten Mal ist in den USA im Rahmen einer Testphase eine mRNA-Impfung gegen Aids verabreicht worden. Dies teilte der US-Konzern Moderna gemeinsam mit der International Aids Vaccine Initiative (IAVI) mit. In der Phase-1-Studie werden laut Mitteilung 56 gesunde, HIV-negative Erwachsene geimpft. Ziel sei es, mit der Impfung Antikörper zu erzeugen, die gegen die verschiedenen HIV-Varianten wirkten, sagt Studienleiter David Diemert von der George Washington Universität. An einem Impfstoff gegen die Immunschwäche-Krankheit Aids arbeiten Forschende schon seit Jahrzehnten – bisher jedoch ohne Erfolg.

7:50 Studie: Geimpfte Eltern schützen ungeimpfte Kinder Kinder, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, können dennoch vom Schutz geimpfter Kontaktpersonen profitieren. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von israelischen und US-amerikanischen Forschern, die in der Fachzeitschrift «Science», Link öffnet in einem neuen Fenster veröffentlicht wurde. Gemäss der Studie hat ein Kind, dessen beide Elternteile mit Pfizer/Biontech geimpft sind, ein um 71.7 Prozent geringeres Infektionsrisiko. Ist nur ein Elternteil geimpft, sinkt das Infektionsrisiko um 26 Prozent. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchten Haushalte aus zwei Elternteilen und ungeimpften Kindern, in denen sich zuvor noch niemand infiziert hatte. Die Untersuchungen wurden zwischen Januar und März 2021 durchgeführt, als die Alpha-Variante dominant war. Eine zweite Untersuchung wurde zwischen Juli und September 2021 durchgeführt, als die Delta-Variante das Infektionsgeschehen dominierte. Für Kinder mit einem geimpften Elternteil sank dabei das Infektionsrisiko um 20.8 Prozent, bei solchen mit zwei geimpften Elternteilen um 58.1 Prozent. «Die elterliche Impfung bietet einen erheblichen Schutz für nicht geimpfte Kinder im Haushalt», schlussfolgern die Forschenden.

6:39 Australien genehmigt Booster-Impfung für 16- und 17-Jährige Die australische Arzneimittelbehörde genehmigt Auffrischungsimpfungen für 16- und 17-Jährige, um besser gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante gewappnet zu sein. Wie die Behörde mitteilt, sei die Booster-Impfung mit dem Vakzin von Pfizer und Biontech für diese Altersgruppe zugelassen worden. Man schliesse sich damit den USA, Israel und Grossbritannien an. In der Schweiz hat das Bundesamt für Gesundheit vergangene Woche die Booster-Empfehlung für 12- bis 15-Jährige mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech empfohlen.

6:00 Marokko öffnet Luftraum für internationale Flüge Marokko will seinen Luftraum ab dem 7. Februar wieder für internationale Flüge öffnen. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur MAP. Das Land hatte wegen im Zusammenhang mit dem Aufkommen der Omikron-Variante im November alle internationalen Passagierflüge verboten.

4:19 US-Politikerin Sarah Palin isst nach positiven Corona-Tests in Restaurant Kurz nach mehreren positiven Corona-Tests ist US-Politikerin Sarah Palin in einem New Yorker Restaurant gesichtet worden. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten, verstiess die Republikanerin damit gegen die Corona-Regeln in der US-Ostküstenmetropole. Palin sass im Aussenbereich eines Restaurants, hätte sich aber eigentlich von anderen Menschen isolieren müssen. Die ehemalige Gouverneurin von Alaska und Kandidatin fürs Vize-Präsidium im Wahljahr 2008 ist nicht geimpft und sagte zur Immunisierung über ein Vakzin: «Nur über meine Leiche.» Legende: In New York sorgte Palin schon vor einigen Tagen für Unmut, weil sie im Innenbereich eines Restaurants ass. In der Grossstadt dürfen eigentlich nur vollständig Geimpfte in Innenräumen speisen. Die 57-Jährige hält sich wegen einer Zivilklage in der Stadt auf. Reuters/Archiv

1:37 Frankreich mit knapp 400'000 Neuinfektionen In Frankreich ist die Zahl der täglichen Ansteckungen gesunken, allerdings liegt der Wert nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Die Behörden registrierten 392'168 Neuinfektionen. Am Vortag waren es noch 428'008 Fälle und am Dienstag wurde gar der Rekordwert von über 501'000 erreicht. Vergangene Woche kam Frankreich zum ersten Mal auf fast über eine halbe Million. Legende: In Krankenhäusern seien 268 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Insgesamt sind es damit 102'612 Todesfälle. Reuters/Archiv

22:43 Knapp 58'000 Neuinfektionen in Polen Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Polen hat den zweiten Tag in Folge einen Höchstwert erreicht. Innerhalb von 24 Stunden kamen 57'659 neue Fälle hinzu, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Im selben Zeitraum starben 262 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus. Nach einer Anweisung des Bildungsministeriums stellten am Donnerstag alle Schulen des Landes auf Fernunterricht für Schüler ab der 5. Klasse um. Diese Regelung soll für einen Monat gelten. Auch führt Polen nun die Möglichkeit zu kostenlosen Corona-Tests ein. Ab sofort gebe es landesweit 64 Apotheken, wo sich Bürger testen lassen könnten, teilte Gesundheitsminister Adam Niedzielski mit.

22:04 Finnland will Beschränkungen schneller lockern Finnland will die bestehenden Corona-Beschränkungen schneller lockern. Die Änderungen sollen bereits zum 1. Februar in Kraft treten, wie Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin mitteilt. Ursprünglich waren die Lockerungen erst ab Mitte Februar geplant. Es mehrten sich die Anzeichen dafür, dass der Höchststand bei den Infektionszahlen in der derzeitigen Omikron-Welle erreicht sei, begründet Marin die Kehrtwende.

21:17 Luftverkehr erholt sich über den Erwartungen Der Luftverkehr in der Schweiz hat sich 2021 über den Erwartungen erholt. Die Zahl der Flugbewegungen ist laut Skyguide im zweiten Jahr der Corona-Pandemie um knapp 30 Prozent gestiegen. Der Luftverkehr erholte sich im vergangenen Jahr moderat, aber über den Prognosen, wie Skyguide am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Flugbewegungen im Luftraum über der Schweiz und in den von Skyguide verwalteten und überwachten Gebieten stieg um 29.7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Legende: Keystone

20:14 Luxusgüter boomen auch während der Pandemie Mit besseren Geschäften als noch vor der Corona-Pandemie und einem Rekordumsatz hat der französische Luxusgüterkonzern LVMH die Erwartungen von Analysten deutlich übertroffen. Der Jahreserlös stieg gegenüber dem Vorjahr um knapp 44 Prozent auf 64.2 Milliarden Euro, wie das für seine Marken wie Louis Vuitton, Hublot oder Givenchy bekannte Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Konzernchef Bernard Arnault zeigte sich zuversichtlich, 2022 an diesen Erfolg anknöpfen zu können. LVMH sei in einer «exzellenten Position, um seine führende Position auf dem Luxusmarkt weiter auszubauen». 2021 habe die Nachfrage nach Mode- und Lederwaren ein «Rekordniveau» erreicht, hiess es in der Mitteilung weiter. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum sei der Umsatz aus eigener Kraft in dem Segment um 47 Prozent auf nun knapp 30.9 Milliarden Euro gestiegen. Regional gesehen erwarben vor allem Kunden aus den Vereinigten Staaten sowie aus Asien die Luxuswaren. In Europa hinke die Erholung vergleichsweise noch nach. Legende: Keystone

19:31 UK: Booster erhöht Schutz gegen Tod durch Omikron deutlich Eine Auffrischungsimpfung mit einem Covid-19-Vakzin erhöht den Schutz vor Tod durch die Omikron-Variante bei über 50-Jährigen deutlich. Das teilt die britische Gesundheitsbehörde Health Security Agency (UKHSA) mit. Etwa sechs Wochen nach der zweiten Impfdosis liege der Schutz vor Tod durch die Corona-Mutante lediglich bei 60 Prozent bei Personen über 50 Jahren. Mit der Booster-Impfung steige dieser Wert auf bis zu rund 95 Prozent. Bei dem Pfizer/Biontech-Vakzin schütze der Booster zudem zu 90 Prozent vor einer Einweisung in eine Klinik. Dieser Wert sinke auf 75 Prozent zehn bis 14 Wochen nach Verabreichung der Booster-Impfung. Bei Moderna betrage der Schutz vor einer Einweisung ins Krankenhaus 90 bis 95 Prozent bis zu neun Wochen nach der dritten Dosis.

18:35 TX Group wegen geplanter Dividendenausschüttung im Visier des Bakom Die Zürcher Mediengruppe TX Group ist wegen einer angekündigten Dividendenausschüttung ins Visier des Bundesamtes für Kommunikation (Bakom) geraten. Das Bakom klärt nun gemäss einer Sprecherin den Sachverhalt und die rechtlichen Fragen um die angekündigte Ausschüttung ab. Gesellschaften, die vom Bund Corona-Nothilfe bezogen haben, dürfen keine Dividenden ausschütten. Ein formelles Verfahren gegen die TX Group habe das Bakom allerdings noch nicht eröffnet, erklärte die Sprecherin am Freitag auf Anfrage zu einem entsprechenden der CH Media-Zeitungen vom Vortag. Komme das Bundesamt zum Schluss, dass die geplante Dividendenausschüttung rechtswidrig sei, werde sie im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens die «zu Unrecht bezogenen Unterstützungsbeiträge» gestützt auf die Covid-19-Verordnung Printmedien per Verfügung zurückfordern. Legende: Keystone

18:02 EU: Bis zu 800'000 weniger Hospitalisierungen durch Booster möglich Booster-Impfungen könnten der EU zufolge mehrere Hunderttausend Krankenhauseinlieferungen in Europa vermeiden. Mit der bis Anfang Januar erreichten Booster-Rate sei eine Reduzierung der Fälle in der EU, Norwegen, Island und Liechtenstein um 500'000 bis 800'000 möglich, teilt die EU-Gesundheitsbehörde ECDC mit. Rund 70 Prozent der EU-Bürger sind bislang vollständig geimpft, davon hat die Hälfte zusätzlich einen Booster erhalten. Würden alle bereits Geimpften die dritte Impfung in Anspruch nehmen, könnte die Zahl der Hospitalisierungen noch niedriger ausfallen, sagt EU Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. "Modelling by #ECDC estimates, that the uptake of boosters (...) may reduce future #Omicron hospital admissions by 500-800 000 across EU/EEA" - says ECDC Director Andrea Ammon.



17:28 Hunderttausende Zertifikate laufen ab Der Bundesrat verkürzte die Gültigkeit der Covid-Zertifikate für Geimpfte und Genesene per 31. Januar auf 270 Tage – und zwar rückwirkend. Bisher waren die Zertifikate 365 Tage gültig. Wer also seine letzte Impfdosis vor dem 7. Mai 2021 erhalten hat, besitzt ab dem 31. Januar kein gültiges Zertifikat mehr. Gleiches gilt für Genesene, die vor dem 7. Mai ein Zertifikat aufgrund eines positiven PCR-Tests erhalten haben. Eine Umfrage von SRF bei allen Kantonen hat ergeben, dass am kommenden Montag in der Schweiz rund 250'000 Personen ihr Zertifikat verlieren. Da eine Person mehrere gültige Zertifikate haben kann (zum Beispiel eines für Geimpfte und nach einer Infektion eines für Genesene), können die meisten Kantone die Zahl der Betroffenen aber nicht exakt beziffern.

16:55 Schüler in Genf und Waadt müssen bald keine Masken mehr tragen Die Westschweizer Kantone Genf und Waadt heben die Maskenpflicht an den Schulen schrittweise auf. In der Waadt müssen Primarschüler ab kommenden Montag keine Schutzmasken mehr tragen. In Genf endet die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler der Primar- und Orientierungsstufe nach den Sportferien am 21. Februar. Am selben Stichtag dürfen dann auch Sekundarschüler im Kanton Waadt auf das Tragen einer Maske verzichten. Für Lehrkräfte und alle Erwachsenen, die in einer Schule arbeiten oder eine Schule besuchen, bleibt das Tragen einer Maske hingegen Pflicht. Die neuesten Erkenntnisse über die Gefährlichkeit der Omikron-Variante und die Entwicklung der Pandemiesituation erlaubten «einen schrittweisen Deeskalationsprozess», sagte die Waadtländer Bildungsdirektorin Cesla Amarelle (SP) am Donnerstag vor den Medien. Legende: Keystone(Symbolbild)

16:21 England lässt die Masken fallen Trotz hoher Corona-Fallzahlen hat England erneut fast alle noch geltenden Massnahmen aufgehoben. Seit Donnerstag gilt im grössten britischen Landesteil in den meisten Innenräumen keine Maskenpflicht mehr und auch die ohnehin nur bei Grossveranstaltungen und in Clubs eingesetzten Impf- oder Testnachweise müssen nicht mehr kontrolliert werden. Die Homeoffice-Empfehlung gilt ebenfalls nicht mehr. Die Regierung von Boris Johnson hat diese wegen der Omikron-Variante eingeführten Plan-B-Massnahmen auslaufen lassen, nachdem die Zahl der Neuinfektionen seit Anfang Januar rapide gefallen war. Weitere weltweite Corona-Informationen finden Sie in unserem Übersichtsartikel.

15:48 Kaum schwere Nebenwirkungen bei Impfung von Kindern und Jugendlichen Bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen gegen das Coronavirus sind nach neuen Zahlen des israelischen Gesundheitsministeriums schwere Nebenwirkungen insgesamt sehr selten. In der Gruppe der 12- bis 15-Jährigen wurde laut dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht etwa bei rund 900'000 Impfungen in 15 Fällen eine Myokarditis (Herzmuskelentzündung) gemeldet. Zwölf der Fälle traten nach der zweiten Impfdosis auf. Nur eine der Betroffenen war weiblich. Der Verlauf in der Altersgruppe war nach Angaben des Ministeriums zumeist relativ milde, alle Patienten konnten nach einigen Tagen wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. In der Gruppe der Fünf- bis Elfjährigen gab es demnach keinen einzigen Fall von Myokarditis nach einer Impfung. Das vergleichsweise höchste Risiko hatten dagegen junge Männer im Alter von 16 bis 24 Jahren nach der zweiten Impfdosis. Bei den 16- bis 19-Jährigen lag es statistisch bei einem Fall von 6638 Geimpften, bei den 20- bis 24-Jährigen bei einem Fall von 9574 Geimpften. Das geringste Risiko hatten Frauen ab 30 Jahren nach der ersten Impfdosis, mit einem Fall von mehr als einer Million Geimpften.

15:13 EU-Behörde billigt Einsatz von Pfizers Anti-Corona-Pille Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für die Anti-Corona-Pille Paxlovid von Pfizer gegeben. Der zuständige EMA-Ausschuss empfahl am Donnerstag eine bedingte Zulassung, Link öffnet in einem neuen Fenster des Mittels zum Einsatz bei Erwachsenen mit dem Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs. Mit der Zulassung von Paxlovid seien in der EU nun sechs Corona-Medikamente für verschiedene Stadien der Krankheit zugelassen, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Weitere würden in den nächsten Wochen folgen. Paxlovid habe das Potenzial, für Patienten mit dem Risiko schwerer Verläufe einen echten Unterschied zu machen. Legende: Keystone